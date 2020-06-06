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Основная версия указывала на это расследование журналиста «Медузы», но он сам теперь говорит, что это не так.
Журналист «Медузы» Иван Голунов, год назад арестованный и вскоре освобождённый по делу о наркотиках, дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой для своего же издания. В нём он опроверг самую распространённую версию причины своего задержания, о которой в том числе говорил сам.
Голунов вспомнил, что герои некоторых материалов давали ему понять, что им нравится такое внимание, а также произносили фразы «Лучше вообще не писать, столько других интересных тем» и «А мы столько мест на кладбище как раз подготовили новых, расширение делаем».
По словам Голунова, оперативники пока устанавливают настоящего заказчика дела против него. Однако уже сейчас известно, что задержание не было связано с материалом журналиста про похоронный бизнес, заметил он.
"И да, у меня была лаборатория в доме. Голосуйте за поправки в конституцию, чтобы никого нельзя было привлечь за мет!" - добавил Голунов.
И че
Людской паркур
эй, теперь смысол поменялся, меня же заминусят........
Или не дай бог из окна выпадет внезапно
Голунов пример чмошника который переобувается в прыжке и речь даже не про эту заметку. Прекрасно помню как этот журналюга потом высказывался как в России комфортно работать журналистам, ходил на проправительственных тусовки с Захаровой и тд.
Ой нет держи минус за то что глубоко копаешь!!!!!
я поддержу. красное - значит правда. зеленое - значит хуеня или шутка с котиком
Мент подкидывает наркотики. Кто бы мог мотивировать его на это? Может, Сорос или Ходорковский? Хм, нужен ещё годик на следствие. Жаль, Медведев не президент. А то бы под свой контроль взял.