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Новости
Сергей Звезда
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Иван Голунов спустя год после ареста и освобождения: «Моё задержание не связано с заметкой про ритуальный бизнес» Материал редакции

Основная версия указывала на это расследование журналиста «Медузы», но он сам теперь говорит, что это не так.

22 комментария
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Журналист «Медузы» Иван Голунов, год назад арестованный и вскоре освобождённый по делу о наркотиках, дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой для своего же издания. В нём он опроверг самую распространённую версию причины своего задержания, о которой в том числе говорил сам.

Голунов вспомнил, что герои некоторых материалов давали ему понять, что им нравится такое внимание, а также произносили фразы «Лучше вообще не писать, столько других интересных тем» и «А мы столько мест на кладбище как раз подготовили новых, расширение делаем».

Когда коллеги в суде спрашивали, с чем может быть связан мой арест, у меня в голове всплывало расследование сферы ритуальных услуг — и другое расследование, про квартирных мошенников, которое я тоже делал для «Медузы» незадолго до этого; там тоже фигурировали люди, у которых очень хорошие связи с полицией.

Как потом выяснилось, заметка о квартирных мошенниках не так заинтересовала коллег, как история про ритуальный бизнес, который традиционно у всех связывается с криминалом.

Иван Голунов
журналист

По словам Голунова, оперативники пока устанавливают настоящего заказчика дела против него. Однако уже сейчас известно, что задержание не было связано с материалом журналиста про похоронный бизнес, заметил он.

Гордеева: Помимо криминала, ритуальный бизнес связывается еще с Федеральной службой безопасности России и генералами [Алексеем] Дорофеевым и [Маратом] Медоевым.

Голунов: Да, об этом было в заметке.

Гордеева: Сейчас ты связываешь своё задержание с этими людьми?

Голунов: Непростой вопрос. Но я попробую ответить. После всех этих событий оперативниками была проведена довольно большая работа и мне стали известны дополнительные подробности, я стал чётче представлять картину. И понял, что вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали, что я об этом пишу.

Сейчас идёт работа по заказчику этого преступления. Я не могу говорить каких-то подробностей. Всё, что я могу сказать, — это то, что моё задержание не связано с заметкой про ритуальный бизнес.

фрагмент интервью
  • Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили;
  • Голунов раньше предполагал, что именно расследование про ритуальный бизнес стало причиной его ареста и фальсификации дела о сбыте наркотиков. Уже после освобождения Голунов вместе с репортёрами нескольких российских изданий доделал расследование и выпустил 1 июля: там рассказывалось о настоящих владельцах московских кладбищ и их связях со столичным управлением ФСБ.

#делоголунова #новости #наркотики #медиа

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22 комментария
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Алексей Логачев

23

"И да, у меня была лаборатория в доме. Голосуйте за поправки в конституцию, чтобы никого нельзя было привлечь за мет!" - добавил Голунов. 

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Митя Простомолотов

8

Я/МЫ ВСЁ ПЕРЕПУТАЛИ

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Freon

5

И че

Ответить

Serg Bootlegger

Freon
2

Расходимся

Ответить

Andrey Svetlov

3

Год? Жесть

Ответить

Людской паркур

1

Спасибо за наводку

Ответить

Людской паркур

Людской
–1

эй, теперь смысол поменялся, меня же заминусят........

Ответить

Кирилл Боронин

Людской
0

Не собирался минусовать, но раз ты настаиваешь...

Ответить

Ракетный мангал

1

Тему замяли. И теперь он сам замял. Всё понятно. Ему просто не хочется, чтобы его машина сбила. Можно понять. 

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Darya Timofeeva

Ракетный
0

Или не дай бог из окна выпадет внезапно

Ответить

Vitaly FlieTantie

Darya
0

При совещании

Ответить

Mr. Doctor

Darya
0

ага или ему занесли просто, зачем бухтеть то 

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Тогдашний парфюмер

0

Когда пост был в ссылках, я лайкнул, ибо оформление как раз для того подсайта. Но теперь когда это в новостях (пара абзацов и цитирование Голунова) от главреда, я ставлю дизлайк, прости

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Сергей Звезда

Тогдашний
2

Ну дай мне время, я правил как можно быстрее!

Ответить

Тогдашний парфюмер

Сергей
0

Не знаю что на меня нашло(

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Сергей Звезда

Тогдашний
0

да всё ок, справедливо!

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Max Belkov

–2

Голунов пример чмошника который переобувается в прыжке и речь даже не про эту заметку. Прекрасно помню как этот журналюга потом высказывался как в России комфортно работать журналистам, ходил на проправительственных тусовки с Захаровой и тд.

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Сергей Васильев

Max
0

Ой нет держи минус за то что глубоко копаешь!!!!!

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Ilya Grigöryev

Сергей
0

я поддержу. красное - значит правда. зеленое - значит хуеня или шутка с котиком

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Котик Ботик

Ilya
0
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Ilya Grigöryev

Котик
0

киса в красном, иронично

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Украденная жизнь

0

Мент подкидывает наркотики. Кто бы мог мотивировать его на это? Может, Сорос или Ходорковский? Хм, нужен ещё годик на следствие. Жаль, Медведев не президент. А то бы под свой контроль взял.

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