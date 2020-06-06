Когда коллеги в суде спрашивали, с чем может быть связан мой арест, у меня в голове всплывало расследование сферы ритуальных услуг — и другое расследование, про квартирных мошенников, которое я тоже делал для «Медузы» незадолго до этого; там тоже фигурировали люди, у которых очень хорошие связи с полицией.

Как потом выяснилось, заметка о квартирных мошенниках не так заинтересовала коллег, как история про ритуальный бизнес, который традиционно у всех связывается с криминалом.

