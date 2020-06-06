Прямой эфир
Компания пока не комментирует ситуацию.
В работе Telegram вечером субботы, 6 июня, произошёл глобальный сбой. Он затронул европейскую часть России, включая Москву и Петербург, страны СНГ, ближнее зарубежье и ряд стран Европы, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным Downdetector, 93% пользователей сообщают о невозможности подключиться к Telegram. Ещё 7% говорят, что не могут отправлять сообщения.
Жалобы наблюдаются и в Твиттере.
А я уже в панике все прокси начал перебирать,подумал, что РКН наконец-то смогли хоть что-то сделать
Вот. Такая же реакция.)) 55 прокси у меня сохранено - даже посчитал. Врубил vpn. Думал всё. Опять WhatsApp. И боже - viber 🤮
Не. У меня без всякого РКН тут не работает.
Я так на ТЖ пошёл читать, но статья появилась только щас
Умер телеграм? Ты не одинок. Тебя уже ждут на ТЖ.
Ура!
Природный каякер
Отойди-ка
1368 раз...
1368 два....
Кто предложит больше?
Конечно святой, поэтому воскреснет.
Ну... верить в то чего нет, так же и с оскорблениями... они как бы есть, но их нет
Всё. Вроде заработало. Можно снова мемы смотреть
Тебе показалось
Зашёл на ТЖ и теперь не будешь никогда онлайн в Telegram?
Телеграмм все ещё не поднялся
Попробуй открыть и закрыть его. Я так снова общаюсь с народом
Раненый браслет
@Кто это
захочу пойти работать программистом в комитет — скушаю лимон перед собеседованием
Но это видимо единственный способ избавиться от проблем с темной темой
Равный Кирилл
А пока есть прямой эфир.
https://twitter.com/hashtag/TelegramDown?f=live
Воскрес, расходимся.
Блядь, вставляй картинки в пост, а не ссылки на них, что ты тупишь.
Ок, я уж пояснялку снял.
Ебанько, кто из нас постил ссылки на скрины? Ты. Потише бубенцами с шапки звякай.
Животное, я хотел помочь тому, кто творит херню и в оправдание себе написал "я новенький" https://tjournal.ru/news/176047-v-rabote-telegram-proizoshel-massovyy-sboy-polzovateli-ne-mogut-zayti-v-messendzher?comment=3566559
И вместо благодарности ты облил меня содержимым своего черепа.
Почему все такие злые в комментариях на ТД? Почему нельзя спокойно без хамство и оскорбления делать замечания? Лучше бы всю злость на митингах проявляли
Я видел новости в телеге, зачем удалили