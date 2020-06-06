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Кислоебальный
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В работе Telegram произошёл массовый сбой — пользователи не могут зайти в мессенджер Материал редакции

Компания пока не комментирует ситуацию.

98 комментариев
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В работе Telegram вечером субботы, 6 июня, произошёл глобальный сбой. Он затронул европейскую часть России, включая Москву и Петербург, страны СНГ, ближнее зарубежье и ряд стран Европы, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Карта сбоев Telegram (06.06.2020 23:00)

По данным Downdetector, 93% пользователей сообщают о невозможности подключиться к Telegram. Ещё 7% говорят, что не могут отправлять сообщения.

Статистика сбоев Telegram (06.06.2020)

Жалобы наблюдаются и в Твиттере.

П р о с т о К о т ⑭ 💜 @prostokot14
Стоит мне на 15 минут уйти из Интернета чтобы просто помедитировать, так тут уже Telegram упал

И узнаю я об этом откуда? Ну конееечне же из Твиттерочка 💙
шоколадная любительница сериалов и ягодных смузи @_malyshka_s_
Что с Telegram? Почему пишет СОЕДИНЕНИЕ что на компе что на телефоне. Алё, я не успела прогрузить серию
Fa฿ri฿iD 🇦🇷 🇮🇹 @FabriBid
first the mortal virus and now #telegramdown ... the end is near!!! https://t.co/su505HByyH
Aleandra @the_booksthief
#TelegramDown again @telegram https://t.co/UL3SKGW3U9
Emily Pettitt @pettittemily
@telegram I can’t connect to Telegram - in the UK https://t.co/MXyFCgk6Xb

#новости #telegram #сбои

Кислоебальный
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98 комментариев
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Олег Мильдзихов

70

А я уже в панике все прокси начал перебирать,подумал, что РКН наконец-то смогли хоть что-то сделать

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Долинин Николай

Олег
6

Вот. Такая же реакция.)) 55 прокси у меня сохранено - даже посчитал. Врубил vpn. Думал всё. Опять WhatsApp. И боже - viber 🤮

Ответить

Anton Korovkin

Долинин
0

55 прокси, пиздец. Не проще сделать одну свою для себя и близких?

Ответить

Вечерние чтения

Олег
0

Не. У меня без всякого РКН тут не работает.
Я так на ТЖ пошёл читать, но статья появилась только щас

Ответить

Денис .

34

Бля как мемы смотреть сука не грузицца

Ответить

Александра Ребиндер

12

Умер телеграм? Ты не одинок. Тебя уже ждут на ТЖ.

Ответить

Александра Ребиндер

Александра
6

Ура!

Ответить

po_leen0m

Александра
1
Ответить

Природный каякер

po_leen0m
1

Отойди-ка

Ответить

Руденко Сергей

Природный
0

1368 раз...
1368 два....
Кто предложит больше?

Ответить

Природный каякер

Руденко
1

При чем тут 1368

Ответить

Кислоебальный

Александра
0

Телеграм это святое зачем такие гадости говоришь?

Ответить

Александра Ребиндер

Кислоебальный
2

Конечно святой, поэтому воскреснет.

Ответить

Капитальный пёс_анон

Александра
1

Слишком хорошая шутка для девушки

Ответить

Кислоебальный

Александра
0

А это уже оскорбление верующих

Ответить

Владислав Орехов

Кислоебальный
0

Ну... верить в то чего нет, так же и с оскорблениями... они как бы есть, но их нет 

Ответить

Кислоебальный

Владисл…
0

Нарываетесь же,молодой человек!

Ответить

Вечерние чтения

Александра
0

Всё. Вроде заработало. Можно снова мемы смотреть

Ответить

Соответствующий спрей

Вечерние
0

Тебе показалось

Ответить

Вечерние чтения

Соответствующий
0

Зашёл на ТЖ и теперь не будешь никогда онлайн в Telegram?

Ответить

Соответствующий спрей

Вечерние
0

Телеграмм все ещё не поднялся

Ответить

Вечерние чтения

Соответ…
1

Попробуй открыть и закрыть его. Я так снова общаюсь с народом

Ответить

Соответствующий

Вечерние
0

да, помогло
Спасибо

Ответить

Игорь Джеймс

Александра
0

Сразу с двумя стульями

Ответить

Тогдашний парфюмер

9

Теперь понятен критерий отбора людей в редакцию

Ответить

Кислоебальный

Тогдашний
2

😎

Ответить

Раненый браслет

Кислоебальный
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Раненый
0

Я не знаю других имен Кислоебальный

Ответить

Andre Macareno

Тогдашний
0

захочу пойти работать программистом в комитет — скушаю лимон перед собеседованием

Ответить

Александр Мирошников

Andre
0

Но это видимо единственный способ избавиться от проблем с темной темой

Ответить

Внешний корабль

5

ах вот оно что, а я то думаю

Ответить

Ежегодный Орзэмэс

2

Сука!
Прямо в разгар переписки, охуенно важной

Ответить

Романтический химик

Ежегодный
3

Знаем мы эти важные переписки...

Ответить

Кислоебальный

Ежегодный
1

Надеюсь про поправки к Конституции?

Ответить

Капитальный пёс_анон

Кислоебальный
0

С доставкой пиццы

Ответить

Владимир Василенко

Ежегодный
0

Опять хуями обменивались?

Ответить

Mikhail Kuropatkin

3

Заработал

Ответить

Михаил Ромайкин

3
Ответить

Taktischer Corgi

2

Прикручивают СОРМ 100%

Ответить

Раненый браслет

1

Ждём завтра новостей об этом на главной странице

Ответить

Равный Кирилл

Раненый
0

А пока есть прямой эфир.
https://twitter.com/hashtag/TelegramDown?f=live

Ответить

Раненый браслет

Раненый
0

UPD. Уже

Ответить

Coronadoden

1

Хулиганы связи лишают!

Ответить

Достаточный хичхакер

1

У меня всё норм.

Ответить

Чезаре Боккамаццо

1

Никакой стабильности

Ответить

Владимир Василенко

1

Ебаный Путин

Ответить

Бывший якорь

1

Блин, пришлось аж на пуш нажать почитать ваши комменты.

Ответить

Олег Александрович

1

У меня к этой секунде всё заработало

Ответить

Кислоебальный

Олег
–1

Воистину воскрес

Ответить

Arslan

1

ВОСКРЕС

Ответить

Александра Ребиндер

0

Воскрес, расходимся.

Ответить

Евгений Мартынов

Александра
1
Ответить

Посторонний

0

Блядь, вставляй картинки в пост, а не ссылки на них, что ты тупишь.

Ответить

Кислоебальный

Посторонний
2

Я новенький 😥

Ответить

Посторонний

Кислоебальный
1

Ок, я уж пояснялку снял. 

Ответить

Кислоебальный

Посторонний
–13

И не влом же было так выебываться - да вы, батенька, настоящий клоун

Ответить

Посторонний

Кислоебальный
0

Ебанько, кто из нас постил ссылки на скрины? Ты. Потише бубенцами с шапки звякай.

Ответить

Кислоебальный

Посторо…
0

Последний раз когда я активно участвовал в жизни ТЖ, тут люди были приятнее. Пейвола не хватает все-таки...

Ответить

Посторонний

Кислоеб…
2

Животное, я хотел помочь тому, кто творит херню и в оправдание себе  написал "я новенький" https://tjournal.ru/news/176047-v-rabote-telegram-proizoshel-massovyy-sboy-polzovateli-ne-mogut-zayti-v-messendzher?comment=3566559
И вместо благодарности ты облил меня содержимым своего черепа.

Ответить

Денис .

Посторо…
1

Ты с Пикабу чтоли пришёл, бля?

Ответить

Кислоебальный

Денис
0

с яплакал

Ответить

Кислоебальный

Посторо…
0

Очевидно я не новенький, но не постил никогда статьи - как только я разобрался как вставить скрин - я это сделал. Что ты мне ещё хочешь доказать, человек?

Ответить

Преступный

Кислоеб…
1

Почему у тебя так бомбануло с банального коммента о том, что человек тебе помочь хотел?

Ответить

Кислоебальный

Преступ…
0

Потому что к моменту его "высера" я уже поправил всё :)

Ответить

Преступный

Кислоеб…
2

Ну и мерзкий же ты

Ответить

Кислоебальный

Преступ…
0

Нет, кислый

Ответить

CommentBot

Посторо…
0
Ответить

Денис .

Кислоеб…
0

Да он ньюфаг какой-то посторонний

Ответить

Артём Лерман

Кислоебальный
0

Почему все такие злые в комментариях на ТД? Почему нельзя спокойно без хамство и оскорбления делать замечания? Лучше бы всю злость на митингах проявляли

Ответить

Кислоебальный

Артём
0

Полностью поддерживаю!!! Подписываю.под.каждым.словом!

Ответить

Горка Тлетов

Кислоеб…
1

Пописываю. На. Твое. Лицо! 

Ответить

# realfiddy

0

У меня в Минске всё работает. 

Ответить

Кислоебальный

#
2

А Телеграм?

Ответить

Taktischer Corgi

0

щас бы кликать на непонятные ссылки...

Ответить

Кислоебальный

Taktischer
0

Поменял!!!!

Ответить

Людской паркур

0

удаляю телегу, гавно.

Ответить

Sergei Grey

0

В США тоже почти ни у кого не работает. 
А вообще, почему у автора такой ник?

Ответить

Юрий Куликов

0

Держите в курсе.

Ответить

Нина Жучкова

0

Блин только не могла в телегу зайти и тут эта статья...

Ответить

Vlad Kleber

0

В США тоже не работает, штат Невада

Ответить

Кислоебальный

Vlad
–1

В США кто-то остался работающий? Думал все мародерят 

Ответить

Илья Репин

0

Мне грустно всё также

Ответить

Роман Трусов

0

Ну всё, перехожу на ТамТам.

Ответить

Ilya Proklov

0

Таиланд, полёт отличный.

Ответить

Телевизионный череп

0

всё работает. добро пожаловать. снова

Ответить

Денис Исаев

0

У меня на Курилах тоже не работает.

Ответить

Леонид Рашевский

0

срочно нужно временное мемное логово. пожалуйста.

Ответить

Inevitable

0

Я видел новости в телеге, зачем удалили

Ответить

Inevitable

Inevitable
0

Опять появилась, кто там троллит сука

Ответить

Igor Danin

0

Минск, все уже работает, полчаса думал как жить дальше, уже не думаю

Ответить

Лёнька Мaлькoв

0

В СПб уже заработала

Ответить

Жанна Милая

0

Пиздеж, все работает. И даже лучше, чем раньше

Ответить

Аккаунт Паблика

0
Ответить

Friday

0

Ещё в то время лол и стим одновременно прилегли 

Ответить

Капитальный пёс_анон

0

Телега сломана, но клуб TJ продолжает срать

Ответить

Волчаркин

0

Пздц, это была 20 минутная катастрофа

Ответить

Константин Курасов

0

Такая же нога и не болит

Ответить

Ded Pihto

0

Никогда такого не было и вот опять

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