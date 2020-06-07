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Новости
Сергей Звезда
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В России за сутки нашли коронавирус у 8984 человек. Общее число заражённых превысило 460 тысяч Материал редакции

За сутки погибли 134 человека.

В России зафиксировали 8984 случая заражения коронавирусом Covid-19 (накануне — 8855). Об этом сообщили в оперативном штабе.

  • Случаи выявили, как и накануне, в 84 регионах. Из всех 3458 случаев (38,5%) найдены «активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни». Всего в России выявили 467 673 заболевших в 85 регионах;
  • Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Петербурге. Накануне в Москве выявили 1992 заражённых, в Московской области — 758, а в Петербурге — 347;
  • За сутки зафиксировано 134 смерти (накануне — 197). За весь период в России от коронавируса умерли 5859 человек;
  • Из больниц выписали 5343 человека, всего — 226 731 пациента.
Кривая заболевших, которая начала незначительный подъём
Десять регионов с самым большим числом заболевших на 7 июня 

#новости #covid19

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25 комментариев
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Ебаный Кошмар

6

Random(8200, 9500);

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Дмитрий Мищенко

Ебаный
1

Каждый день будешь постить это?

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Ilya Martyanov

Дмитрий
3

А что плохого? Я понимаю, что тут олдфаги пандемических постов сидят, и ждут уникальных интересных комментариев, а я еще такого такого комментария не видел, например.  

Ответить

Ебаный Кошмар

Дмитрий
1

Так я на след день генерирую

Ответить

Еврейский Орзэмэс

Ебаный
–1

8200,8999

Ответить

Spectr

1

Я неделю назад переболел короной, не сообщал в больку и я вам скажу вот что, таких как я дофига, которые в статистику не идут

Ответить

1 2

Spectr
3

Таких как вы дофига, которые лодку раскачивают. Сказано же не бухтеть. Нужно дождаться голосования, там будет пункт о победе над всем (и вирусом). Проголосуем - победим и на шашлыки

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Freon

1

Виден авторский почерк сергея звезды

Ответить

Еврейский Орзэмэс

Freon
3

а где сергей пизда?

Ответить

Клинический бинокль

Еврейский
4
Ответить

1 2

Еврейский
2

Сергей Пизда поднимает тост за "свою писечку сладкую"

Ответить

Сергей Звезда

Freon
1

твой тоже

Ответить

Freon

Сергей
0

Ну ты не злись

Ответить

Аристарх Знаменский

2

Как понял, Москве дали задание не более 2000 случаев в сутки, стране не более 9000. Росстат успешно справляется

Ответить

Прозрачный татарин

1

Кто-нибудь понимает, почему из этих 400+ к заражённых не вычитают выздоровевших, или все тогда окончательно бы запутались?

Ответить

Просто Тимуррр

Прозрачный
2

400+ это, условно говоря, объем населения страны привитый естественным путем (если удалось выжить), и уже не подверженные заболеванию. Наверное так

Ответить

Дмитрий Мищенко

Прозрачный
0

Ну типа 460к заболели/переболели
Зачем тебе знать конкретно сейчас? Когда будет 150кк, тогда уже можно будет успокоиться

Ответить

Ненужный глобус

Прозрачный
0

Это количество подтвержденных тестом случаев носительства коронавируса.

Ответить

Pavel Reich

–1

так у 8 или 9?

Ответить

1 2

Pavel
2
Ответить

Litnikov Danil

0

Эту новость каждый день пишет тот, кто провинился накануне?

Ответить

Миржан Досымбаев

–1

С такими темпами от вашего бюджета в натуре нихуя не останется :)

Ответить

1 2

Миржан
0

А от вашего?

Ответить

Рулон Обоев

–1

Это уже плато или окончание эпидемии?

Ответить

1 2

Рулон
–1

Это окончание эпидемии и начало пандемии

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