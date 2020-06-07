В России за сутки нашли коронавирус у 8984 человек. Общее число заражённых превысило 460 тысяч
Материал редакции
За сутки погибли 134 человека.
В России зафиксировали 8984 случая заражения коронавирусом Covid-19 (накануне — 8855). Об этом сообщили в оперативном штабе.
Случаи выявили, как и накануне, в 84 регионах. Из всех 3458 случаев (38,5%) найдены «активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни». Всего в России выявили 467 673 заболевших в 85 регионах;
Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Петербурге. Накануне в Москве выявили 1992 заражённых, в Московской области — 758, а в Петербурге — 347;
За сутки зафиксировано 134 смерти (накануне — 197). За весь период в России от коронавируса умерли 5859 человек;
Из больниц выписали 5343 человека, всего — 226 731 пациента.
Ебаный Кошмар
Random(8200, 9500);
Дмитрий МищенкоЕбаный
Каждый день будешь постить это?
Ilya MartyanovДмитрий
А что плохого? Я понимаю, что тут олдфаги пандемических постов сидят, и ждут уникальных интересных комментариев, а я еще такого такого комментария не видел, например.
Ебаный КошмарДмитрий
Так я на след день генерирую
Еврейский Орзэмэс
8200,8999
Spectr
Я неделю назад переболел короной, не сообщал в больку и я вам скажу вот что, таких как я дофига, которые в статистику не идут
1 2Spectr
Таких как вы дофига, которые лодку раскачивают. Сказано же не бухтеть. Нужно дождаться голосования, там будет пункт о победе над всем (и вирусом). Проголосуем - победим и на шашлыки
Freon
Виден авторский почерк сергея звезды
Еврейский Орзэмэс
а где сергей пизда?
Клинический бинокль
1 2Еврейский
Сергей Пизда поднимает тост за "свою писечку сладкую"
Сергей ЗвездаFreon
твой тоже
FreonСергей
Ну ты не злись
Аристарх Знаменский
Как понял, Москве дали задание не более 2000 случаев в сутки, стране не более 9000. Росстат успешно справляется
Прозрачный татарин
Кто-нибудь понимает, почему из этих 400+ к заражённых не вычитают выздоровевших, или все тогда окончательно бы запутались?
Просто ТимурррПрозрачный
400+ это, условно говоря, объем населения страны привитый естественным путем (если удалось выжить), и уже не подверженные заболеванию. Наверное так
Дмитрий МищенкоПрозрачный
Ну типа 460к заболели/переболели
Зачем тебе знать конкретно сейчас? Когда будет 150кк, тогда уже можно будет успокоиться
Ненужный глобус
Это количество подтвержденных тестом случаев носительства коронавируса.
Pavel Reich
так у 8 или 9?
1 2Pavel
Litnikov Danil
Эту новость каждый день пишет тот, кто провинился накануне?
Миржан Досымбаев
С такими темпами от вашего бюджета в натуре нихуя не останется :)
1 2Миржан
А от вашего?
Рулон Обоев
Это уже плато или окончание эпидемии?
1 2Рулон
Это окончание эпидемии и начало пандемии