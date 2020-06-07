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«Решение судьи говорит о том, что пикетная очередь — это не пикетная очередь, а коллективная акция пикетов, объединённых общей темой».
Муниципальный депутат и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприёмника после 10 суток ареста за одиночный пикет у здания МВД по Москве.
Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку администратора Telegram-канала и паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Журналиста признали виновным в нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), назначив 15 суток ареста. Мосгорсуд сократил срок ареста до 10 суток.
В течение нескольких дней после ареста Азара у здания МВД проходили пикеты в его поддержку. На акциях задержали несколько десятков человек, включая депутата Мосгордумы Сергея Митрохина и муниципальных депутатов.
Шейте подготовку теракта всем причастным, чего уж там.
Будто либеральной оппозиции какие-то сроки шьют постоянно
Что такое?
Covid-диссидент