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Новости
Сергей Звезда
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Журналист Илья Азар вышел из спецприёмника после ареста за пикет. Акции в его поддержку приводили к задержаниям Материал редакции

«Решение судьи говорит о том, что пикетная очередь — это не пикетная очередь, а коллективная акция пикетов, объединённых общей темой».

10 комментариев
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Илья Азар Фото Светланы Видановой, «Новая газета»

Муниципальный депутат и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприёмника после 10 суток ареста за одиночный пикет у здания МВД по Москве.

Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. Все коллеги из спецприёмника, которые там сидят, уверены, что его вообще придумали только для этого. Там много Covid-диссидентов, в том числе и полицейских.

Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться прекратить. Во всяком случае, ограничить.

То, что было легальным и нормальным целый год...Достаточно популярным формат пикетной очереди стал после истории с Иваном Голуновым, когда около Петровки несколько дней постоянно стояли люди, чтобы встать с плакатом в одиночный пикет. Никто их не разгонял. И это формат активно использовался весь следующий год, поскольку, как известно, митинги у нас фактически не согласовывают. Но было давно у меня подозрение, что это может бесить власть.

И вот они всё-таки решили, что с этим делать. Мне кажется, ключевым моментом стала пикетная очередь у здания ФСБ. Сейчас это решение судьи напрямую говорит о том, что пикетная очередь — это не пикетная очередь, а коллективная акция одиночных пикетов, объединённых общей темой.

Илья Азар
после освобождения

Азара задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку администратора Telegram-канала и паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Журналиста признали виновным в нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), назначив 15 суток ареста. Мосгорсуд сократил срок ареста до 10 суток.

В течение нескольких дней после ареста Азара у здания МВД проходили пикеты в его поддержку. На акциях задержали несколько десятков человек, включая депутата Мосгордумы Сергея Митрохина и муниципальных депутатов.

В Москве и Петербурге прошли задержания…
Журналиста арестовали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции».
tjournal.ru

#новости #медиа #протесты

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Сергей Звезда

7

зацените про полицейских, которые ковид-диссиденты — по-моему, это лучшее

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Юрий Камерер

2

А че он маску на пузо себе не натянул?

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Eugen T

0

Шейте подготовку теракта всем причастным, чего уж там. 

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Serg Bootlegger

Eugen
0

Будто либеральной оппозиции какие-то сроки шьют постоянно

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Eugen T

Serg
0

Котов, например. Ростовские парни норм помитинговали.. 

Ответить

Serg Bootlegger

Eugen
0

Ты не путай либеральную оппозицию с гражданскими активистами😀

Ответить

Денис Ваймс

0

Что такое?
Covid-диссидент 

Ответить

Дмитрий Крюгер

Денис
0

Типа антипрививочники

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Litnikov Danil

Денис
0

Отрицатели существования вируса

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Freon

–1

Великодержавный шовинист, надо было его расстрелять

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