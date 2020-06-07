Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. Все коллеги из спецприёмника, которые там сидят, уверены, что его вообще придумали только для этого. Там много Covid-диссидентов, в том числе и полицейских.

Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться прекратить. Во всяком случае, ограничить.

То, что было легальным и нормальным целый год...Достаточно популярным формат пикетной очереди стал после истории с Иваном Голуновым, когда около Петровки несколько дней постоянно стояли люди, чтобы встать с плакатом в одиночный пикет. Никто их не разгонял. И это формат активно использовался весь следующий год, поскольку, как известно, митинги у нас фактически не согласовывают. Но было давно у меня подозрение, что это может бесить власть.

И вот они всё-таки решили, что с этим делать. Мне кажется, ключевым моментом стала пикетная очередь у здания ФСБ. Сейчас это решение судьи напрямую говорит о том, что пикетная очередь — это не пикетная очередь, а коллективная акция одиночных пикетов, объединённых общей темой.