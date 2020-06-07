Я знаю, многие из вас считают, что мы должны были как-то пометить посты президента на прошлой неделе. Согласно нашей политике, если автор действительно призывает к насилию, то мы удаляем этот контент, а не позволяем видеть его за «флажком». Тут нет исключения для политиков или журналистов.

Я думаю, что это разумно, но я также уважаю тех, кто думает, что есть лучшие альтернативы. Поэтому хочу убедить вас, что мы знаем обо всех этих идеях. Я начал общаться с командой вчера, и мы скоро продолжим обсуждение.

В целом, я беспокоюсь, что у такого подхода есть риск, что мы будем редактировать контент, который нам не нравится, даже если он не нарушает наши правила. Поэтому мы должны действовать очень осторожно.