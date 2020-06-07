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Ещё одно последствие сдержанной реакции Facebook на высказывание Трампа о протестующих в США.
Учёные, чью деятельность спонсировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе Facebook с открытым письмом. Они раскритиковали предпринимателя за сдержанную реакцию на высказывание Дональда Трампа о протестующих и попросили ужесточить внутреннюю политику соцсети.
Изначально под открытым письмом подписались 143 учёных, но сбор подписей не прекратили. К моменту написания заметки обращение поддержали 173 человека. Среди специалистов — более 60 профессоров ведущих американских институтов, включая Гарвард, Стэнфорд и Колумбийский университет, и один нобелевский лауреат. Учёные объединены тем, что их исследования в тот или иной момент финансировались благотворительным фондом Chan-Zuckerberg Initiative.
Учёные отметили, что Facebook и другие соцсети стали не только основными способами коммуникации, но и распространения дезинформации, что приводит «к путанице и недоверию со стороны экспертов». Авторы письма подчеркнули, что хотя Facebook и признаёт это в собственных правилах, соцсеть не последовала ей в случае с Трампом. Речь идёт о его высказывании «Когда начинается мародерство, начинается стрельба» про протесты после убийства Джорджа Флойда полицейским.
В конце мая Twitter отметил твит Трампа как восхваляющий насилие. Кросспост публикации президента США появился и в Фейсбуке, однако там никаких действий не предприняли. Цукерберг тогда заявил, что высказывания Трампа не нарушают правил соцсети, поскольку оно «не вызывает опасность причинения неминуемого вреда». Сотрудники Facebook не согласились с позицией руководителя и открыто его раскритиковали.
6 июня Цукерберг пообещал пересмотреть политику Facebook в отношении обсуждений и угроз властей о применении силы. В частности, компания сосредоточится на случаях «чрезмерного использования» полицейских или других силовых органов, а также на случаях беспорядков и конфликтов с применением насилия.
Политику Facebook также пересмотрят в отношении случаев «подавления избирателей», чтобы создать реальную картину на фоне выборов. «Я уверен в наших усилиях по обеспечению честных выборов, которые мы предпринимаем с 2016 года [...] Но есть шанс, что в ноябре возникнет „беспрецедентный страх и растерянность“, и кто-то попытается извлечь из этого выгоду», — заявил Цукерберг. Он также пообещал подумать, как можно расширить варианты модерации, не считая условных «оставь» или «удали».
А то есть после того, как протестующие убили парочку полицейских еще парочку покалечили, разграбили магазины ни в чем не повинных американцев, стрельба не должна начаться?
Правоохранительный супер_стар
В Гарварде, Стэнфорде и Колумбийском университете всё спокойно
Последовательный корабль
Это пока у ним на лекцию не приедет Майло Яннопулус.