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Сергей Звезда
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Более 170 учёных, чьи исследования финансировались Цукербергом, призвали его ужесточить правила Facebook Материал редакции

Ещё одно последствие сдержанной реакции Facebook на высказывание Трампа о протестующих в США.

8 комментариев
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Учёные, чью деятельность спонсировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе Facebook с открытым письмом. Они раскритиковали предпринимателя за сдержанную реакцию на высказывание Дональда Трампа о протестующих и попросили ужесточить внутреннюю политику соцсети.

Изначально под открытым письмом подписались 143 учёных, но сбор подписей не прекратили. К моменту написания заметки обращение поддержали 173 человека. Среди специалистов — более 60 профессоров ведущих американских институтов, включая Гарвард, Стэнфорд и Колумбийский университет, и один нобелевский лауреат. Учёные объединены тем, что их исследования в тот или иной момент финансировались благотворительным фондом Chan-Zuckerberg Initiative.

Учёные отметили, что Facebook и другие соцсети стали не только основными способами коммуникации, но и распространения дезинформации, что приводит «к путанице и недоверию со стороны экспертов». Авторы письма подчеркнули, что хотя Facebook и признаёт это в собственных правилах, соцсеть не последовала ей в случае с Трампом. Речь идёт о его высказывании «Когда начинается мародерство, начинается стрельба» про протесты после убийства Джорджа Флойда полицейским.

Мы гордимся статусом лауреатов Chan-Zuckerberg Initiative и возможностью помочь в его миссии, суть которой в использовании технологий, чтобы помочь решить некоторые из наших самых сложных задач — от предотвращения болезней и улучшения образования до реформирования судебной системы и построения более инклюзивного, справедливого и здорового будущего для всех.

Распространение дезинформации и разжигание розни напрямую противоречит этой цели, и поэтому мы глубоко обеспокоены позицией Facebook. Мы призываем рассмотреть ужесточение правил в отношении дезинформации и разжигания розни, которые вредят людям, особенно в нашей ситуации, когда мы сталкиваемся с расовыми конфликтами.

авторы письма

В конце мая Twitter отметил твит Трампа как восхваляющий насилие. Кросспост публикации президента США появился и в Фейсбуке, однако там никаких действий не предприняли. Цукерберг тогда заявил, что высказывания Трампа не нарушают правил соцсети, поскольку оно «не вызывает опасность причинения неминуемого вреда». Сотрудники Facebook не согласились с позицией руководителя и открыто его раскритиковали.

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6 июня Цукерберг пообещал пересмотреть политику Facebook в отношении обсуждений и угроз властей о применении силы. В частности, компания сосредоточится на случаях «чрезмерного использования» полицейских или других силовых органов, а также на случаях беспорядков и конфликтов с применением насилия.

Политику Facebook также пересмотрят в отношении случаев «подавления избирателей», чтобы создать реальную картину на фоне выборов. «Я уверен в наших усилиях по обеспечению честных выборов, которые мы предпринимаем с 2016 года [...] Но есть шанс, что в ноябре возникнет „беспрецедентный страх и растерянность“, и кто-то попытается извлечь из этого выгоду», — заявил Цукерберг. Он также пообещал подумать, как можно расширить варианты модерации, не считая условных «оставь» или «удали».

Я знаю, многие из вас считают, что мы должны были как-то пометить посты президента на прошлой неделе. Согласно нашей политике, если автор действительно призывает к насилию, то мы удаляем этот контент, а не позволяем видеть его за «флажком». Тут нет исключения для политиков или журналистов.

Я думаю, что это разумно, но я также уважаю тех, кто думает, что есть лучшие альтернативы. Поэтому хочу убедить вас, что мы знаем обо всех этих идеях. Я начал общаться с командой вчера, и мы скоро продолжим обсуждение.

В целом, я беспокоюсь, что у такого подхода есть риск, что мы будем редактировать контент, который нам не нравится, даже если он не нарушает наши правила. Поэтому мы должны действовать очень осторожно.

Марк Цукерберг
глава Facebook

#новости #facebook #цукерберг #трамп

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8 комментариев
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Правоохранительный супер_стар

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Рррррряяяяя, свобода слова нужна нам, а не им, их надо заткнуть, потому что они плохие!

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Daniil Minashkin

0

А то есть после того, как протестующие убили парочку полицейских еще парочку покалечили, разграбили магазины ни в чем не повинных американцев, стрельба не должна начаться? 

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Правоохранительный супер_стар

Daniil
0

В Гарварде, Стэнфорде и Колумбийском университете всё спокойно

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Последовательный корабль

Правоохранитель…
0

Это пока у ним на лекцию не приедет Майло Яннопулус.

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Правоохранительный супер_стар

Последовательный
0

Полез гуглить и не пожалел

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Эмиль Рубанов

0

Трамп приди порядок наведи!!!

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Озорной Лис

0

#ЕБАНУЛИСЬ

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Традиционный супер_стар

0

Удивительно, скольким, оказывается, людям Цукерберг платит за их мнение

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