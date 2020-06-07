Племянница Скрипаля не поверила в эти данные и назвала публикации об этом «отвлекающим манёвром».

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Сергей и Юлия Скрипаль Коллаж CNN

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», переехали из Великобритании в Новую Зеландию, сообщила британская газета The Sunday Times.

По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, после года жизни Скрипалей в доме, охраняемой спецслужбой MI6, им выдали паспорта и материальную поддержку. Собеседник издания называл переезд Юлии и Сергея «началом новой жизни».

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила РИА «Новости», что не знает о переезде дяди в Новую Зеландию и не верит в эти данные. «Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр», — рассказала Виктория. По её мнению, они находятся в военным технопарке Портон-Даун в Великобритании, где «содержать их дешевле».

В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в бессознательном состоянии из-за отравления веществом «Новичок»;

10 апреля того же года из больницы выписали дочь Скрипаля, а 18 мая — его самого;

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. Великобритания называет исполнителями сотрудников ГРУ «Александра Петрова» (Александра Мишкина) и «Руслана Боширова» (Анатолия Чепиги);

В сентябре того же года они дали интервью RT, в котором объяснили, что приезжали в Солсбери как туристы. The Insider и Bellingcat показали их документы с пометкой «Совершенно секретно», связанные с Минобороны России, а также выяснили, что их задерживала полиция Нидерландов.

Новость о переезде Скрипалей появилась за неделю до премьеры художественного сериала Би-би-си о расследовании отравления россиян в Солсбери. Трейлер проекта появился 1 июня, три эпизода покажут с 14 по 16 июня.