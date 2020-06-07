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Племянница Скрипаля не поверила в эти данные и назвала публикации об этом «отвлекающим манёвром».
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», переехали из Великобритании в Новую Зеландию, сообщила британская газета The Sunday Times.
По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, после года жизни Скрипалей в доме, охраняемой спецслужбой MI6, им выдали паспорта и материальную поддержку. Собеседник издания называл переезд Юлии и Сергея «началом новой жизни».
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила РИА «Новости», что не знает о переезде дяди в Новую Зеландию и не верит в эти данные. «Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр», — рассказала Виктория. По её мнению, они находятся в военным технопарке Портон-Даун в Великобритании, где «содержать их дешевле».
Новость о переезде Скрипалей появилась за неделю до премьеры художественного сериала Би-би-си о расследовании отравления россиян в Солсбери. Трейлер проекта появился 1 июня, три эпизода покажут с 14 по 16 июня.
Чему удивляться.
Вот к примеру папа Литвиненко сидит рядом с убийцей сына у Малахова
Кому не похуй на Скрипачей? Кому не похуй на племянницу Скрипачей? Кому не похуй на мнение племянницы Скрипачей?
Воскресенье
Главный редактор публикует новости
Даже школьник такой хуйни себе не позволял. 2020 астанависб!
Но ты не можешь знать, будет ли следующий главред дежурить по выходным..
Почему тебе не похуй?🤦🏻♂️ Кто то смотрит на имена авторов, вместо содержимого новости?
Переживаю за Сергея как за родного.. Жаль что тебе похуй, оказывается😒
Шпили в Новой Зеландии есть?
Ну охуеть теперь, рад за молодых! так долго ждал новостей об их судьбе, что спать не мог
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила РИА «Новости», что не знает о переезде дяди в Новую Зеландию и не верит в эти данные. «Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр», — рассказала Виктория. По её мнению, они находятся в военным технопарке Портон-Даун в Великобритании, где «содержать их дешевле».
А ещё она точно-точно не читает с бумажки то, что написал товарищ майор. Честно-честно. Прост сама большой фанат военных технопарков.