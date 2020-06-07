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Новости
Сергей Звезда
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The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию. Источник издания объяснил это «началом новой жизни» Материал редакции

Племянница Скрипаля не поверила в эти данные и назвала публикации об этом «отвлекающим манёвром».

30 комментариев
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Сергей и Юлия Скрипаль Коллаж CNN

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», переехали из Великобритании в Новую Зеландию, сообщила британская газета The Sunday Times.

По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, после года жизни Скрипалей в доме, охраняемой спецслужбой MI6, им выдали паспорта и материальную поддержку. Собеседник издания называл переезд Юлии и Сергея «началом новой жизни».

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила РИА «Новости», что не знает о переезде дяди в Новую Зеландию и не верит в эти данные. «Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр», — рассказала Виктория. По её мнению, они находятся в военным технопарке Портон-Даун в Великобритании, где «содержать их дешевле».

  • В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в бессознательном состоянии из-за отравления веществом «Новичок»;
  • 10 апреля того же года из больницы выписали дочь Скрипаля, а 18 мая — его самого;
  • Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. Великобритания называет исполнителями сотрудников ГРУ «Александра Петрова» (Александра Мишкина) и «Руслана Боширова» (Анатолия Чепиги);
  • В сентябре того же года они дали интервью RT, в котором объяснили, что приезжали в Солсбери как туристы. The Insider и Bellingcat показали их документы с пометкой «Совершенно секретно», связанные с Минобороны России, а также выяснили, что их задерживала полиция Нидерландов.

Новость о переезде Скрипалей появилась за неделю до премьеры художественного сериала Би-би-си о расследовании отравления россиян в Солсбери. Трейлер проекта появился 1 июня, три эпизода покажут с 14 по 16 июня.

#новости #скрипаль

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30 комментариев
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Эффективный франт

19

Племянница Скрипаля это та жирная безымянная пизда, которая толком не имеет с ним отношений, но всё равно шароёбилась по госканалам как "эксперт", возмущаясь тому что его в плен взяли грязные капиталисты? Или это уже другая?

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Озорной Лис

Эффективный
7

Чему удивляться.
Вот к примеру папа Литвиненко сидит рядом с убийцей сына у Малахова 

Ответить

Эффективный франт

Озорной
3

ватафак

Ответить

Eugen T

Эффективный
0

Да, то самое

Ответить

Сергей Лукин

3

Кому не похуй на Скрипачей? Кому не похуй на племянницу Скрипачей? Кому не похуй на мнение племянницы Скрипачей?

Ответить

Andre Macareno

Сергей
0

Скрипач не нужен

Ответить

# realfiddy

1

Воскресенье

Главный редактор публикует новости

Даже школьник такой хуйни себе не позволял. 2020 астанависб!

Ответить

Сергей Звезда

#
0

Камон, я дежурный. Никита тоже дежурил. И после меня условный следующий главред, наверное, будет дежурить 

Ответить

Freon

Сергей
3

Никиту уволили?????????????????????? Логично

Ответить

Сергей Звезда

Freon
0

Странный ты сделал вывод. «И когда меня уволят» — это была шутка про меня. Я скорректировал сообщение выше, чтобы таких странных выводов не было

Ответить

# realfiddy

Сергей
0

Но ты не можешь знать, будет ли следующий главред дежурить по выходным..

Ответить

Freon

Сергей
0

Это был тупой вывод к тупой шутке, извини

Ответить

# realfiddy

Сергей
0
Ответить

Посторонний

Сергей
0
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Любовный цвет

#
1

Кушоть хочется и по воскресеньям

Ответить

Олег Ивахнов

#
0

в чем проблема?

Ответить

Станислав Есин

#
–1

Почему тебе не похуй?🤦🏻‍♂️ Кто то смотрит на имена авторов, вместо содержимого новости?

Ответить

# realfiddy

Станислав
0

Переживаю за Сергея как за родного.. Жаль что тебе похуй, оказывается😒

Ответить

Inevitable

1

Шпили в Новой Зеландии есть?

Ответить

# realfiddy

Inevitable
0

Вилли 

Ответить

Любовный цвет

0

А теперь спустимся в комментарии за мнениями экспертов*

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Ну охуеть теперь, рад за молодых! так долго ждал новостей об их судьбе, что спать не мог

Ответить

Российский коктейль

0

брэкинг ньюс епта 

Ответить

Уполномоченный паркур

0

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила РИА «Новости», что не знает о переезде дяди в Новую Зеландию и не верит в эти данные. «Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр», — рассказала Виктория. По её мнению, они находятся в военным технопарке Портон-Даун в Великобритании, где «содержать их дешевле».

А ещё она точно-точно не читает с бумажки то, что написал товарищ майор. Честно-честно. Прост сама большой фанат военных технопарков.

Ответить

Paranoidal Dyslexia

0

Такой отличный план слила

Ответить

С Осмыслом

0

стали новичками в Новой Зеландии.

Ответить

Должностной месяц

0

климат там не очень жить постоянно

Ответить

Pavel Zamyatin

Должностной
0
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Akbarov Hasan

0
Ответить

Аркадий Иванов

0

В шпионских фильмах крысы долго не живут. Этому определённо повезло.

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