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Сергей Звезда
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Глава Тувы переболел коронавирусом и ввёл карантин в регионе. За теми, кто не должен покидать дом, усилят наблюдение Материал редакции

В республике выявили более 1,6 тысяч случаев заражения.

8 комментариев
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В республике Тува ввели двухнедельный карантин из-за «неблагоприятной эпидемиологической ситуации», связанной с коронавирусом Covid-19. Он начнётся 8 июня и завершится 21 июня. Об этом говорится в распоряжении главы региона Шолбана Кара-оола.

На этот период глава Тувы поручил силовым органам «обеспечить усиление контроля за соблюдением гражданами режимов полной самоизоляции с запретом покидать места проживания (пребывания)».

В Туве в целом усилят меры контроля за соблюдением ограничений. В регионе среди прочего приведут воздушные суда в режим повышенной готовности на случай экстренной эвакуации заболевших. На дорогах между муниципальными районами и городскими округами разместят мобильные посты. Местный Минздрав должен будет следить за тем, чтобы в аптеках всегда были лекарства, маски и средства для дезинфекции. Общественные пространства должны будут дезинфицировать.

«За нарушение режима самоизоляции не предусмотрено уголовное наказание. За несоблюдение карантина грозит как административная, так и уголовная ответственность», — объяснили в местном управлении Роспотребнадзора разницу между режимом самоизоляции и карантином.

25 мая Кара-оол сообщил о заболевании коронавирусом: его и ещё несколько местных чиновников положили в больницу. Оттуда глава региона пробовал руководить дистанционно. Через три дня он оценил своё состояние как стабильное и попросил врачей отпустить его под «жёсткую изоляцию». К 4 июня пресс-секретарь Кара-оола рассказала, что глава республики получил второй отрицательный анализ и вернулся к работе.

По официальным данным оперативного штаба, в Туве выявили 1607 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 267 человек, умерли двое. В регионе с 30 марта действует режим самоизоляции, который продевался несколько раз.

#новости #карантинвроссии #covid19

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8 комментариев
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Freon

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Тува фейковаЯ нация созданная лениным, это всё часть Монголии

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Юрий Камерер

Freon
1

все, 666, не благодари

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Alexei Kuksin

Юрий
0

АХАХАХА. 665 сучка.

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Alexei Kuksin

Freon
1

Обидно за братьев тувинцев. 

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Freon

Alexei
0

Извини куксин

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Павел Макров

Freon
0

Это не правда.

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Максим Шпилёв

0

В Подмосковье косяк со статой и не исправляют. В СМИ уже так ушло..

https://vk.com/wall-193015353_26693 (6 июня)
https://vk.com/wall-193015353_26812 (7 июня)

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Максим Шпилёв

Максим
0

И рапортуют:

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