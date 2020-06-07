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Сергей Звезда
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Кемеровского блогера оштрафовали за надпись «Путин вор» на сугробе. Коммунальщики убрали только снег с лозунгом Материал редакции

Сугробов уже давно нет, а штраф в 30 тысяч рублей всё равно выписали.

19 комментариев
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Фрагмент из видео на канале «Заповедный Кузбасс»

Блогера Михаила Алфёрова из Кемерово оштрафовали за надпись «Путин вор» на сугробе, которую он сделал в марте. Как он рассказал на своём YouTube-канале, суд приговорил его к выплате 30 тысяч рублей за неуважение к власти в интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В ролике есть скриншоты постановления суда, его копию также получило «МБХ Медиа».

Штраф Алфёрову присудили 1 июня. Он рассказал «МБХ Медиа», что его не вызывали, а заседание не назначали. В постановлении указано, что блогера, наоборот, известили о слушании дела, однако он на него не явился. Алфёров также отметил, что в постановлении неверно написали его фамилию — с буквой «е» вместо «ё».

Эксперт, чьё мнение приводится в решении суда, нашёл «негативную оценку президента Российской Федерации Путина В.В, которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением („вор“)». Алфёров намерен подать апелляцию из-за «нарушения всего административного кодекса».

Более того, федеральный судья Дубешко Д. А. совершил путешествие во времени, 1 июня 2020 года он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся в обратно в 1 июня и вынес постановление о назначении административного наказания.

Михаил Алфёров
блогер

В ролике от 14 марта Алфёров рассказывал, что нанёс надпись на сугроб возле одного из домов для «борьбы с избыточным снегом». Как следует из видео, во двор пригнали трактор и нескольких коммунальщиков, после чего убрали только ту часть сугробов, на которых появилось высказывание.

#новости #политика #право

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19 комментариев
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Теоретический холод

31
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dmzkrsk

Теоретический
0

Не врот, а мрот

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Судебный бокал

13

Ааааа как же заебало то божечки. вся новостная повестка РФ уже хер его знает сколько лет состоит только, буквально ТОЛЬКО из подобного мерзкого говнища

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Горка Тлетов

Судебный
4

Согласен. Какой же мразью надо быть, чтобы написать такое про нашего Президента. 

Ответить

andrej

Горка
0

Не знаю никого с такой фамилией

Ответить

Медленный нос

Судебный
0

Есть еще фсбшница которая сбила человека и ей ниче не будет

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Судебный
0

Вот это поворот. Может потому что ты на ТЖ и тут сообщество, что собирает подобные новости со всего интернета? 

Ответить

Судебный бокал

Дмитрий
0

А где почитать клёвые какие нибудь новости о Россиюшке? На РТ наверное ага?

Ответить

Ненужный глобус

8

Если он преследовал проучить администрацию города и побыстрее заставить ее убрать снег, можно было бы ограничиться надписью «Навальный».

Ответить

Праздничный алмаз

4

Сугробов уже нет, а штраф в 30 тысяч рублей теперь есть.

Блогер шутку точно оценит

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Иван Прохоров

3

"Сугробов уже нет, а штраф в 30 тысяч рублей теперь есть" - звучит как наставление, типа "подумайте лишний раз, а оно вам надо?"...)

Ответить

Теоретический холод

2

Как следует из видео, во двор пригнали трактор и нескольких коммунальщиков, после чего убрали только ту часть сугробов, на которых появилось высказывание.

Вот так у нас и работает, все через жопу, на отъебись и перекинуть вину на другого человека. Нихуя кроме денег не хотим.

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alexferman

1

за неуважение к власти в интернете

Какой-то пиздец

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Eugen T

alexferman
0

Он уважать себя заставил
...
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!

Ответить

Законный крюк

0

Путин украл снег с надписью "Путин вор"

Ответить

Олег Бучин

0

апеляцию

исправьте

Ответить

Alex Newman

0

С этих блогеров надо по полной бабло требовать и не в 30 тыщ а намного больше ибо все эти блогеры наглые вруны, да да вруны и пиздаболы, был один блогер такой, помню говорил что игра GTA V это просто шедевер 100 из 100, мировая классика, что же поверил ему, установил 5 гташку и что получил в итоге наискучнейшую игру в которой кроме графона ничего не было вообще. 

Так что блогеры нагло врут и не краснеют даже. Их бы всех штрафануть за вранье тысяч на 500 что бы неповадно было нагло врать, с них не убудет, они на партерки ютуба бабло лопатами гребут. 

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Aleksej Fedko

Alex
0

Чисто ради эксперимента попробуй их не смотреть. Если конечно это не слишком радикально

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Alex Newman

Aleksej
0

да я их давно уже не смотрю больше года ибо все блогеры вруны, нагло врут. и вам советую вообще не смотреть их, особенно всяких там летсплейщиков. 

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