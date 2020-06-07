Сугробов уже давно нет, а штраф в 30 тысяч рублей всё равно выписали.

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Фрагмент из видео на канале «Заповедный Кузбасс»

Блогера Михаила Алфёрова из Кемерово оштрафовали за надпись «Путин вор» на сугробе, которую он сделал в марте. Как он рассказал на своём YouTube-канале, суд приговорил его к выплате 30 тысяч рублей за неуважение к власти в интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В ролике есть скриншоты постановления суда, его копию также получило «МБХ Медиа».

Штраф Алфёрову присудили 1 июня. Он рассказал «МБХ Медиа», что его не вызывали, а заседание не назначали. В постановлении указано, что блогера, наоборот, известили о слушании дела, однако он на него не явился. Алфёров также отметил, что в постановлении неверно написали его фамилию — с буквой «е» вместо «ё».

Эксперт, чьё мнение приводится в решении суда, нашёл «негативную оценку президента Российской Федерации Путина В.В, которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением („вор“)». Алфёров намерен подать апелляцию из-за «нарушения всего административного кодекса».

Более того, федеральный судья Дубешко Д. А. совершил путешествие во времени, 1 июня 2020 года он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся в обратно в 1 июня и вынес постановление о назначении административного наказания. Михаил Алфёров блогер

В ролике от 14 марта Алфёров рассказывал, что нанёс надпись на сугроб возле одного из домов для «борьбы с избыточным снегом». Как следует из видео, во двор пригнали трактор и нескольких коммунальщиков, после чего убрали только ту часть сугробов, на которых появилось высказывание.