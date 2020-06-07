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Сугробов уже давно нет, а штраф в 30 тысяч рублей всё равно выписали.
Блогера Михаила Алфёрова из Кемерово оштрафовали за надпись «Путин вор» на сугробе, которую он сделал в марте. Как он рассказал на своём YouTube-канале, суд приговорил его к выплате 30 тысяч рублей за неуважение к власти в интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В ролике есть скриншоты постановления суда, его копию также получило «МБХ Медиа».
Штраф Алфёрову присудили 1 июня. Он рассказал «МБХ Медиа», что его не вызывали, а заседание не назначали. В постановлении указано, что блогера, наоборот, известили о слушании дела, однако он на него не явился. Алфёров также отметил, что в постановлении неверно написали его фамилию — с буквой «е» вместо «ё».
Эксперт, чьё мнение приводится в решении суда, нашёл «негативную оценку президента Российской Федерации Путина В.В, которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением („вор“)». Алфёров намерен подать апелляцию из-за «нарушения всего административного кодекса».
В ролике от 14 марта Алфёров рассказывал, что нанёс надпись на сугроб возле одного из домов для «борьбы с избыточным снегом». Как следует из видео, во двор пригнали трактор и нескольких коммунальщиков, после чего убрали только ту часть сугробов, на которых появилось высказывание.
Согласен. Какой же мразью надо быть, чтобы написать такое про нашего Президента.
Вот это поворот. Может потому что ты на ТЖ и тут сообщество, что собирает подобные новости со всего интернета?
Судебный бокал
А где почитать клёвые какие нибудь новости о Россиюшке? На РТ наверное ага?
"Сугробов уже нет, а штраф в 30 тысяч рублей теперь есть" - звучит как наставление, типа "подумайте лишний раз, а оно вам надо?"...)
Как следует из видео, во двор пригнали трактор и нескольких коммунальщиков, после чего убрали только ту часть сугробов, на которых появилось высказывание.
Вот так у нас и работает, все через жопу, на отъебись и перекинуть вину на другого человека. Нихуя кроме денег не хотим.
за неуважение к власти в интернете
Какой-то пиздец
Он уважать себя заставил
...
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!
С этих блогеров надо по полной бабло требовать и не в 30 тыщ а намного больше ибо все эти блогеры наглые вруны, да да вруны и пиздаболы, был один блогер такой, помню говорил что игра GTA V это просто шедевер 100 из 100, мировая классика, что же поверил ему, установил 5 гташку и что получил в итоге наискучнейшую игру в которой кроме графона ничего не было вообще.
Так что блогеры нагло врут и не краснеют даже. Их бы всех штрафануть за вранье тысяч на 500 что бы неповадно было нагло врать, с них не убудет, они на партерки ютуба бабло лопатами гребут.
Чисто ради эксперимента попробуй их не смотреть. Если конечно это не слишком радикально
да я их давно уже не смотрю больше года ибо все блогеры вруны, нагло врут. и вам советую вообще не смотреть их, особенно всяких там летсплейщиков.