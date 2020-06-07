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На сайте 2020og.ru для голосования по поправкам в Конституцию нет упоминаний о статье, которая «обнуляет» президентские сроки Владимира Путина и позволяет ему избраться на этот пост ещё дважды. На это обратила внимание «Медиазона».

На этом сайте пройдёт дистанционное голосование для жителей Москвы и Нижегородской области. Там также рассказывается, какие есть поправки, а также как и когда голосовать. Ресурс официален — в «подвале» есть ссылки на Общественную палату, Центральную избирательную комиссию и сайт мэра Москвы. На него ссылаются московские власти, ЦИК и официальное издание правительства «Российская газета».

Все предлагаемые изменения в Конституции на этом сайте разделены на семь блоков, но «обнуления» среди них не нашлось. «Медиазона» предположила, что эта поправка находится в седьмом блоке, где говорится, что Конституция «провозглашает новые требования к людям, занимающим самые ответственные должности в стране», включая президента. Но и там нет упоминания 81 статьи, изменение в которую и позволит Путину остаться президентом до 2036 года.

Седьмой блок на сайте про голосование по Конституции, где должна быть поправка про «обнуление»

Голосование пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня. С юридической точки зрения оно считается необязательным, поскольку поправки в этом смысле уже приняты.