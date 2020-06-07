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Новости
Сергей Звезда
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На официальном сайте для голосования по поправкам в Конституцию не упомянули про «обнуление» сроков Путина Материал редакции

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12 комментариев
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На сайте 2020og.ru для голосования по поправкам в Конституцию нет упоминаний о статье, которая «обнуляет» президентские сроки Владимира Путина и позволяет ему избраться на этот пост ещё дважды. На это обратила внимание «Медиазона».

На этом сайте пройдёт дистанционное голосование для жителей Москвы и Нижегородской области. Там также рассказывается, какие есть поправки, а также как и когда голосовать. Ресурс официален — в «подвале» есть ссылки на Общественную палату, Центральную избирательную комиссию и сайт мэра Москвы. На него ссылаются московские власти, ЦИК и официальное издание правительства «Российская газета».

Все предлагаемые изменения в Конституции на этом сайте разделены на семь блоков, но «обнуления» среди них не нашлось. «Медиазона» предположила, что эта поправка находится в седьмом блоке, где говорится, что Конституция «провозглашает новые требования к людям, занимающим самые ответственные должности в стране», включая президента. Но и там нет упоминания 81 статьи, изменение в которую и позволит Путину остаться президентом до 2036 года.

Седьмой блок на сайте про голосование по Конституции, где должна быть поправка про «обнуление»

Голосование пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня. С юридической точки зрения оно считается необязательным, поскольку поправки в этом смысле уже приняты.

Почему предстоящее «голосование» не имеет ни…
Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.
tjournal.ru

#новости #конституция #политика

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12 комментариев
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Пожилой Мартингал

2

Да

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Сергей Звезда

Пожилой
3

спасибо

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Дыня из багажника

Сергей
2

спасибо!

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Максим Шпилёв

2

Видишь поправку..а она есть

Ответить

FOX

2
Ответить

Любовный цвет

0

Меньше холопы должны знать

Ответить

Ler Ler

0

обнулять так обнулять ........
а был ли президент ?

Ответить

# realfiddy

0

It’s so sweet 🙂🙃

Ответить

Freon

0

Когда тж успел стать либеральной помойкой??

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Евгений Клочков

Freon
0

Жаль

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Danil Schevelev

0

Жизнь море, ща поныряем

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Мучительный Макс

0

За кого они нас держат, свиньи.

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