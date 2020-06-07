Прямой эфир
что происходит в интернете
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.
Первый канал вечером 7 июня показал фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Однако финальные титры, на которых звучит песня «Гудбай, Америка» группы «Наутилуса Помпилиус», заменили на кадры протестов в США.
Пока играла «Гудбай, Америка», на Первом канале показывали, как демонстранты в Соединённых Штатах громят витрины и переворачивают машины, а полицейские въезжают в толпу и бьют митингующих. Кадры послужили началом новостного сюжета на эту тему и программы «Время» .
Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах страны проходят как мирные акции, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма, так и погромы.
"Пусть лучше у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла."
Так наоборот, горит то у соседа
"Пусть лучше у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа дом сгорел."
классика. вроде бы в версии для ТВ вырезали эту сцену
А нихуя. В этот раз даже не замьютили
Вау, пизда пиндосам, доллару конец, нефть по 100 баксов, ура, товарищи, ленин скоро проснется и наступит коммунизм
Он нaступит скоро — надо только подождать? Там всё будет бесплатно, там всё будет в кайф? Там наверное вообще не надо будет умирать?
Сергей Бодров
1971-2002 гг.
Алексей Балабанов
1959-2013 гг.
США
1776-2020 гг.
И что ты хотел этим сказать? Не Бодров или Балабанов же сделали такую вставку
Под песню "Гудбай, Америка" сразу после окончания фильма начался показ 10-минутного репортажа о беспорядках в США. Пизда Америке скоро.
Что-то уровня
Украины больше нет11!!!
Каждые новости с диссом на Украину, годами.
Пуш!
Вы меня простите, но я сгорел.
Они права не имеют осквернять один из величайшых фильмов Новой России, они облили дерьмом и Балабанова, и Бодрова, и Бутусова. Пустили бы любой из гениальных фильмов Эрнста, Викинг, Союз спасения, Нулевая мировая и туда это вставили. А почему не пустили? Потому что никто и никогда не будет это смотреть. А Брата многие с удовольствием посмотрят, потому что это гениальная и глубокая работа, в то время как работы Эрнста — это распил, безграмотность, неуважение и просто бред.
Нельзя обливать дерьмом и политически ангажировать работы людей, к которым ты никто даже близко не приблизишься.
по моему смешно(( в тренде, так сказать
Несмотря на все эти протесты, пиндостан самая стабильная система во всем в мире. С 1865 в рашке было три революции, гражданская война и развал SSовка.