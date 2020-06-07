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Новости
Сергей Звезда
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Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США — тоже под песню «Гудбай Америка» Материал редакции

Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.

27 комментариев
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Первый канал вечером 7 июня показал фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Однако финальные титры, на которых звучит песня «Гудбай, Америка» группы «Наутилуса Помпилиус», заменили на кадры протестов в США.

Пока играла «Гудбай, Америка», на Первом канале показывали, как демонстранты в Соединённых Штатах громят витрины и переворачивают машины, а полицейские въезжают в толпу и бьют митингующих. Кадры послужили началом новостного сюжета на эту тему и программы «Время» .

Главные ценности свободного мира трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов и тонут в ярости бескомпромиссного противостояния.

автор новостного сюжета после песни «Гудбай, Америка»

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах страны проходят как мирные акции, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма, так и погромы.

#новости #кино #тв #icantbreathe

Спасибо за наводку Эдуардыч
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27 комментариев
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Насущные Проблемы

39

"Пусть лучше у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла."

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Serg Bootlegger

Насущные
1

Так наоборот, горит то у соседа

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Насущные Проблемы

Serg
1

"Пусть лучше у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа дом сгорел."

Ответить

Serg Bootlegger

Насущные
2

Тёлки ещё нарожают!

Ответить

Доступный Мика

29
Ответить

Олег Мельник

Доступный
2

Bagrov, а не Bodrov.

Ответить

Андрей Гришин

Доступный
0

классика. вроде бы в версии для ТВ вырезали эту сцену

Ответить

Meg Walker

Андрей
0

А нихуя. В этот раз даже не замьютили

Ответить

Андрей Гришин

Meg
2

оттепель 

Ответить

Доступный Мика

Андрей
0

Да. В какой-то момент и весь фильм запретили, но позже передумали.

Ответить

Brown Zweig

11

Вау, пизда пиндосам, доллару конец, нефть по 100 баксов, ура, товарищи, ленин скоро проснется и наступит коммунизм

Ответить

Тюляш Морской Котан

Brown
0

Он нaступит скоро — надо только подождать? Там всё будет бесплатно, там всё будет в кайф? Там наверное вообще не надо будет умирать?

Ответить

Sergey Lukianov

8

Сергей Бодров
1971-2002 гг.
Алексей Балабанов
1959-2013 гг.
США
1776-2020 гг.

Ответить

Андрей Гришин

Sergey
–3

И что ты хотел этим сказать? Не Бодров или Балабанов же сделали такую вставку

Ответить

subprocess.check_output

Андрей
1
Ответить

Посторонний

8

Под песню "Гудбай, Америка" сразу после окончания фильма начался показ 10-минутного репортажа о беспорядках в США. Пизда Америке скоро.

Что-то уровня
Украины больше нет11!!!

Каждые новости с диссом на Украину, годами.

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Игорь Рачук

4

Сцена в конце, как у Марвел! 

Ответить

Александр Сибирцев

2

ААХАХХАХАХАХАХАХАХА, В АМЕРИКЕ ХУЕВО, АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА

Ответить

Серьёзный Валера

0

Пуш!

Ответить

Taktischer Corgi

Серьёзный
4

it to the limit

Ответить

Влад Воробьёв

1

Они про Сороса ещё говорили)

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Eugene Panfilov

1

Уродство.

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Сергей Борозенец

1

Вы меня простите, но я сгорел. 

Они права не имеют осквернять один из величайшых фильмов Новой России, они облили дерьмом и Балабанова, и Бодрова, и Бутусова. Пустили бы любой из гениальных фильмов Эрнста, Викинг, Союз спасения, Нулевая мировая и туда это вставили. А почему не пустили? Потому что никто и никогда не будет это смотреть. А Брата многие с удовольствием посмотрят, потому что это гениальная и глубокая работа, в то время как работы Эрнста — это распил, безграмотность, неуважение и просто бред. 

Нельзя обливать дерьмом и политически ангажировать работы людей, к которым ты никто даже близко не приблизишься.

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Universaw

0

по моему смешно(( в тренде, так сказать

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sergjjj

Universaw
1

В тренде долбоебизма и скреподрочева

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Как такая отвратная идея, им в голову то пришла...

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Freon

0

Несмотря на все эти протесты, пиндостан самая стабильная система во всем в мире. С 1865 в рашке было три революции, гражданская война и развал SSовка. 

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