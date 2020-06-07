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СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.
Неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, сообщило агентство «Москва» и подтвердило РИА «Новости» в ГУ МВД. По данным источников агентства «Москва» и ТАСС, стрелок ранил полицейского.
Стрельба ведётся из дома №5 на улице Строителей. В МВД уточнили, что мужчина выстрелил несколько раз. Что именно у него за оружие, пока официально не установлено, однако сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что речь идёт об охотничьем ружье.
Изначально в полиции рассказали об отсутствии пострадавших. По данным 112, пострадали двое человек: мужчину ранили в ногу, девушку — в руку. Telegram-канал опубликовал видео, из которого следует, что скорая помощь увезла пострадавшего. ТАСС уточнило, что ранения получили «до двух человек».
«Сначала злоумышленник стрелял по автомобилю каршеринга, машина задымилась», — написал Life со ссылкой на источник. Очевидец рассказал «Пятому каналу», что раненые позже мужчина и женщина случайно оказались на месте происшествия. По словам собеседника канала, девушка в этот момент выносила мусор.
На момент публикации материала стрелка не задержали. На место прибыли полицейские и перекрыли движение.
Медленный нос
в гражданской одежде
форма когда при исполнении, а они в гражданке на дело идут
в тебя тыкают, ты же не стал от этого мусором
Не стреляет, а производит хлопки
пороховые аплодисменты
Что именно?
Законный крюк
Дивяностыйе
ну да 90-е вернутся, роиссия снова на одни и теже грабли наступает а после развалится как же как развалился савок.
мужчина открыл стрельбу из окна дома. СМИ сообщили о ранении полицейского
довели Климова
Раз в год и импотент стреля...кончает
Партийный Орзэмэс
Печальный опыт что ли?
Любовный цвет
Раз в год улыбка на лице у человека