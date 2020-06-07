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Новости
Сергей Звезда
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На юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу из окна дома. СМИ сообщили о ранении полицейского Материал редакции

Неофициально сообщается о двух пострадавших.

31 комментарий
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Неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, сообщило агентство «Москва» и подтвердило РИА «Новости» в ГУ МВД. По данным источников агентства «Москва» и ТАСС, стрелок ранил полицейского.

Стрельба ведётся из дома №5 на улице Строителей. В МВД уточнили, что мужчина выстрелил несколько раз. Что именно у него за оружие, пока официально не установлено, однако сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что речь идёт об охотничьем ружье.

Изначально в полиции рассказали об отсутствии пострадавших. По данным 112, пострадали двое человек: мужчину ранили в ногу, девушку — в руку. Telegram-канал опубликовал видео, из которого следует, что скорая помощь увезла пострадавшего. ТАСС уточнило, что ранения получили «до двух человек».

«Сначала злоумышленник стрелял по автомобилю каршеринга, машина задымилась», — написал Life со ссылкой на источник. Очевидец рассказал «Пятому каналу», что раненые позже мужчина и женщина случайно оказались на месте происшествия. По словам собеседника канала, девушка в этот момент выносила мусор.

На момент публикации материала стрелка не задержали. На место прибыли полицейские и перекрыли движение.

#новости #происшествия

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31 комментарий
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Медленный клуб

12

Видимо чувак посмотрел Брата-2 и то что бы вместо титров, и пошёл убивать америкосов

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Ненужный глобус

10

Скоро в кого не тыкни на улице, каждый будет мусором в погоне. Страна-концлагерь.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Ненужный
2
Ответить

Сергей Гращенко

Ненужный
1
Ответить

Медленный нос

Ненужный
0

в гражданской одежде

Ответить

Витя О.

Медленный
1

а че, ментам форму снимать запрещено? 

Ответить

Медленный нос

Витя
–1

форма когда при исполнении, а они в гражданке на дело идут

Ответить

Витя О.

Медленный
0

все норм, я тупой и не смог с первого раза прочитать стартовый коммент. 

Хотя справедливости ради существует миллион примеров ситуацией, когда при исполнении нужна гражданская одежда.

Ответить

Ипполит

Витя
0

Бойцы невидимого фронта, ^*(#())S((!

Ответить

Медленный нос

Витя
0

ты с фсб путаешь

Ответить

Владимир Климов

Ненужный
0

в тебя тыкают, ты же не стал от этого мусором

Ответить

Ненужный глобус

Владимир
0

!дед пихто, это лицемерие?

Ответить

Полноценный пришелец

Ненужный
1

Нет.

Ответить

Законный крюк

6

И это только начало. Дальше будет только интереснее ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Владимир Филатов

Законный
1

Что именно?

Ответить

Законный крюк

Владимир
0

Дивяностыйе

Ответить

Alex Newman

Законный
0

ну да 90-е вернутся, роиссия снова на одни и теже грабли наступает а после развалится как же как развалился савок. 

Ответить

Шуруповёрт Makita

Владимир
0

Всё

Ответить

Дыня из багажника

4

Это по Ипполиту стреляют 

Ответить

Константин Курасов

4

мужчина открыл стрельбу из окна дома. СМИ сообщили о ранении полицейского

довели Климова

Ответить

Дмитрий Еруков

3

Не стреляет, а производит хлопки

Ответить

Sergey Smirnov

Дмитрий
0

пороховые аплодисменты

Ответить

Любовный цвет

Sergey
0

Звуки имитирующие стрельбу

Ответить

Имя Фамилия

1

сообщили о ранении полицейского

а люди пострадали?

Ответить

Любовный цвет

1

Убрался во дворе

Ответить

alex twit

–2

Раз в год и импотент стреля...кончает

Ответить

Партийный Орзэмэс

alex
2

Печальный опыт что ли?

Ответить

Любовный цвет

Партийный
0

Раз в год улыбка на лице у человека 

Ответить

ouxen

0

из окна

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

буду традиционен. слушайте бумера, он плохому не научит.

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ouxen

0

что пятый канал делает в мск?

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