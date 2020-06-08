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Артём Мазанов
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В Москве задержали мужчину, открывшего огонь из окна дома по прохожим. При штурме он ранил сотрудника СОБРа Материал редакции

СК возбудил в отношении стрелка третье уголовное дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

14 комментариев
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Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, открывшего вечером 7 июня огонь из окна дома по прохожим. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.

В ведомстве сообщили, что стрелок при штурме квартиры «оказал сопротивление и получил ранение» — он ранил сотрудника СОБРа. СК возбудил в отношении мужчины третье уголовное дело — по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

При проведении операции по его задержанию, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие.

Следственный комитет РФ

Стрельба в Москве началась 7 июня около 22:00. Изначально СМИ сообщили о ранении полицейского, но в МВД это отвергли — стрелок ранил двух прохожих. Baza и Mash рассказали, что стрелком оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов, он также занимал раньше должность гендиректора завода «Серп и молот». По данным «России 1», Павлов недавно «разошёлся с женой». ТАСС сообщает, что, предположительно, стрелок «находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание».

#новости #происшествия

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14 комментариев
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alexferman

6

В Екате чувак ограбил магаз и при штурме был застрелен.
В Москве чувак стрелял по людям и при штурме был всего лишь ранен.
То ли московский СОБР профессиональнее, то ли москвичи выше ценятся)

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Lee

alexferman
0

Москвичи высокоплатежнее.

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Pavel Reich

alexferman
0

+

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Костя Васильев

alexferman
0

Конечно выше ценятся, Собянин им каждое утро  денег на карту кидает

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Свежий космос

4
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hyposlasher

Свежий
0

Происходило

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Свежий космос

hyposlasher
0

Не порть марвлину.

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Свежий космос

hyposlasher
0

Коронавирус вот был до его смерти? Нет! То-то же.

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hyposlasher

Свежий
0

Был

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Свежий космос

hyposlasher
0

Верблюжий? Это коронавирус курильщика.

Ответить

Принципиальный космос

0

Психическое заболевание при такой должности.

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Дмитрий Мозер

0

То есть его смогли с реальным оружием задержать, а екатеринбуржца нет? 🤔

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Alexander Petcoglo

0

Ого, и что, не убили при штурме?!

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Beerman

Alexander
0

ну дык знали что там не Вася с Уралмаша живет, начальство сказало брать только живым

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