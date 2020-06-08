СК возбудил в отношении стрелка третье уголовное дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, открывшего вечером 7 июня огонь из окна дома по прохожим. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.

В ведомстве сообщили, что стрелок при штурме квартиры «оказал сопротивление и получил ранение» — он ранил сотрудника СОБРа. СК возбудил в отношении мужчины третье уголовное дело — по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

При проведении операции по его задержанию, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Следственный комитет РФ