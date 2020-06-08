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СК возбудил в отношении стрелка третье уголовное дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, открывшего вечером 7 июня огонь из окна дома по прохожим. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.
В ведомстве сообщили, что стрелок при штурме квартиры «оказал сопротивление и получил ранение» — он ранил сотрудника СОБРа. СК возбудил в отношении мужчины третье уголовное дело — по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Стрельба в Москве началась 7 июня около 22:00. Изначально СМИ сообщили о ранении полицейского, но в МВД это отвергли — стрелок ранил двух прохожих. Baza и Mash рассказали, что стрелком оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов, он также занимал раньше должность гендиректора завода «Серп и молот». По данным «России 1», Павлов недавно «разошёлся с женой». ТАСС сообщает, что, предположительно, стрелок «находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание».
В Екате чувак ограбил магаз и при штурме был застрелен.
В Москве чувак стрелял по людям и при штурме был всего лишь ранен.
То ли московский СОБР профессиональнее, то ли москвичи выше ценятся)
Конечно выше ценятся, Собянин им каждое утро денег на карту кидает
Происходило
Коронавирус вот был до его смерти? Нет! То-то же.
Был
Ого, и что, не убили при штурме?!