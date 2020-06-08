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Новости
Артём Мазанов
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«Ъ» рассказал о планах правительства привязать выплаты топ-менеджерам госкомпаний к трём минимальным заработкам премьера Материал редакции

Предполагается, что топ-менеджеры будут получать не больше 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но их будет устанавливать президент.

24 комментария
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В правительстве обсуждают вопрос ограничения выплат топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники журналистов, в правительстве предложили установить для топ-менеджеров максимальное вознаграждение на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра — не более 30 миллионов рублей в год. Исключения из это правила возможны, но устанавливать их будет президент.

Источники «Ъ» объяснили, что правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав их к короткому перечню показателей эффективности (KPI): для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где РФ является не единственным акционером, в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний определят отраслевые KPI.

В 2014 году правительство обязало руководителей госкомпаний раскрывать сведения о доходах. Занимавший на тот момент пост главы РЖД Владимир Якунин назвал это требование «неправомерным вмешательством в частную жизнь». В 2015 году правительство уточнило, что топ-менеджерам госкомпаний, работающих в коммерческом секторе экономики, разрешили не публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах. Через месяц Владимир Путин на прямой линии «настойчиво порекомендовал» топ-менеджерам опубликовать сведения о своих доходах. В 2015 году о своих зарплатах отчитались главы РЖД и «Роснефти»: Якунин тогда получал в месяц четыре миллиона рублей, а Игорь Сечин — 15-20 миллионов.

28 мая 2020 года Счётная палата предложила правительству снова обязать топ-менеджеров госкомпаний раскрывать свои доходы.

#новости

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24 комментария
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Universaw

21

Ещё одно наступление государство на частный рынок. Без свободы бизнесу не выжить, доколе мы будем терпеть чрезмерное регулирование и разнузданность силовиков?
За рыночек, за Сечина!

Ответить

Горка Тлетов

Universaw
0

Да, охуенно 

Ответить

Litnikov Danil

Universaw
0

У него уже на две жизни припасено

Ответить

Евгений Лазарев

Litnikov
0

На 2 жизни каждого россиянина?

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Из среднего класса, разумеется

Ответить

Александр Королёв

Universaw
0

Как связан частный рынок и госкомпании, о которых идеи речь в новости

Ответить

Демократический завод

Universaw
–1

Ну канкшн жирно, но все равно бесит

Ответить

Kostya Proshchalykin

7

Сечин прямо сейчас

Ответить

Серьёзный Валера

Kostya
0

https://tjournal.ru/news/176391-rasskazal-o-planah-pravitelstva-privyazat-vyplaty-top-menedzheram-goskompaniy-k-trem-minimalnym-zarabotkam-premera?comment=3571564

«Ъ» рассказал о планах правительства привязать…
Предполагается, что топ-менеджеры будут получать не больше 30 миллионов рублей в год. Исключения…
tjournal.ru
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CommentBot

Серьёзный
1
Ответить

Eugen T

3

Так кровати ещё не ставили, ага

Ответить

Украденная жизнь

2

И возмещение представительских расходов в размере 30 зарплат премьера.

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Очередной вброс для отвода глаз, на деле нихуя из этого работать не будет

Ответить

Серьёзный Валера

1

Заживём!

Ответить

Dra

1

Не примут.

Ответить

Илья Гераськин

1

Как будто самые охреневшие топменеджеры не получат одобрение президента. К чему это всё тогда?

Ответить

Аделина Пролайт

0

"Планы правительства" и ничего неадекватного в этом плане. Странно

Ответить

vvtwittep

Аделина
1

Исключения будут возможны только по индивидуальному решению президента РФ.

Т. Е.  Своим будет как раньше

Ответить

Аделина Пролайт

vvtwittep
0

но обычно, читая заголовок правительство планирует или госдума планирует обычно ожидаешь что-то неадекватное, нацеленное на вред, попадающим под эти планы, или же просто бесполезное, а тут в принципе ничего неадекватного. странно 

Ответить

Высокий шмель

0

это вызов

Ответить

Елисей Новиков

0

Рылокопытова в шоце вид такойи историйи

Ответить

Malov_Artur

0

Кто же будут этим «исключения»?
ИНТРИГА

Ответить

Alexander Kuznetsov

0

Куда же без исключений, вдруг Сечина в ExxonMobil переманят, ну или Маск достанет акционеров и его заменят на Рогозина.

Ответить

Металлургический корабль

0

А какая разница, какой у них выплаты. Если они будут по-прежнему заниматься на работе темной магией, то им позволят взять сколько нужно.

Пруфов нет, но считаю это так.

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