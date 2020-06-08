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Предполагается, что топ-менеджеры будут получать не больше 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но их будет устанавливать президент.
В правительстве обсуждают вопрос ограничения выплат топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как рассказали собеседники журналистов, в правительстве предложили установить для топ-менеджеров максимальное вознаграждение на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра — не более 30 миллионов рублей в год. Исключения из это правила возможны, но устанавливать их будет президент.
Источники «Ъ» объяснили, что правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав их к короткому перечню показателей эффективности (KPI): для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где РФ является не единственным акционером, в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний определят отраслевые KPI.
В 2014 году правительство обязало руководителей госкомпаний раскрывать сведения о доходах. Занимавший на тот момент пост главы РЖД Владимир Якунин назвал это требование «неправомерным вмешательством в частную жизнь». В 2015 году правительство уточнило, что топ-менеджерам госкомпаний, работающих в коммерческом секторе экономики, разрешили не публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах. Через месяц Владимир Путин на прямой линии «настойчиво порекомендовал» топ-менеджерам опубликовать сведения о своих доходах. В 2015 году о своих зарплатах отчитались главы РЖД и «Роснефти»: Якунин тогда получал в месяц четыре миллиона рублей, а Игорь Сечин — 15-20 миллионов.
28 мая 2020 года Счётная палата предложила правительству снова обязать топ-менеджеров госкомпаний раскрывать свои доходы.
Ещё одно наступление государство на частный рынок. Без свободы бизнесу не выжить, доколе мы будем терпеть чрезмерное регулирование и разнузданность силовиков?
За рыночек, за Сечина!
У него уже на две жизни припасено
На 2 жизни каждого россиянина?
Как связан частный рынок и госкомпании, о которых идеи речь в новости
Сечин прямо сейчас
https://tjournal.ru/news/176391-rasskazal-o-planah-pravitelstva-privyazat-vyplaty-top-menedzheram-goskompaniy-k-trem-minimalnym-zarabotkam-premera?comment=3571564
Как будто самые охреневшие топменеджеры не получат одобрение президента. К чему это всё тогда?
"Планы правительства" и ничего неадекватного в этом плане. Странно
но обычно, читая заголовок правительство планирует или госдума планирует обычно ожидаешь что-то неадекватное, нацеленное на вред, попадающим под эти планы, или же просто бесполезное, а тут в принципе ничего неадекватного. странно
Куда же без исключений, вдруг Сечина в ExxonMobil переманят, ну или Маск достанет акционеров и его заменят на Рогозина.