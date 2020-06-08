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Новости
Артём Мазанов
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В России зафиксировали 8985 новых случаев коронавируса — на один больше, чем в предыдущий день Материал редакции

Общее число выявленных заражённых превысило 476 тысяч.

За сутки в России зарегистрировали 8985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на один больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых превысило 476 тысяч. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки умерли 112 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев выросло до 5971. Из больниц выписали выписали 3957 пациентов, выздоровевших от коронавируса, общее число вылечившихся выросло до 230 688.

Изображение РИА «Новости»

#новости #covid19

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4 комментария
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Станислав Есин

3

Разве такое возможно, чтобы количество заболевших не менялось 3 недели? Вот просто замерло на 8-9 тысяч в день?

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Грубый жар

Станислав
0

После 8-9 тысяч откладывают тест на завтра

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dmzkrsk

1

Stonks

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Ебаный Кошмар

0

Привет Краснодарскому краю

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