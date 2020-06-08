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Общее число выявленных заражённых превысило 476 тысяч.
За сутки в России зарегистрировали 8985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на один больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых превысило 476 тысяч. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки умерли 112 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев выросло до 5971. Из больниц выписали выписали 3957 пациентов, выздоровевших от коронавируса, общее число вылечившихся выросло до 230 688.
Станислав Есин
Разве такое возможно, чтобы количество заболевших не менялось 3 недели? Вот просто замерло на 8-9 тысяч в день?
Грубый жар
После 8-9 тысяч откладывают тест на завтра
dmzkrsk
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