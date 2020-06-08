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Новости
Артём Мазанов
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В Москве умер мужчина, открывший огонь по прохожим из окна дома. Его ранили при штурме квартиры Материал редакции

Стрелок умер в больнице.

20 комментариев
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В Москве умер мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры вечером 7 июня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Стрелка ранили при штурме квартиры — он открыл огонь по бойцам СОБРа и ранил одного силовика.

Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Юлия Иванова.
представитель Следственного комитета по Москве

Стрельба в Москве началась 7 июня около 22:00. Изначально СМИ сообщили о ранении полицейского, но в МВД это отвергли — стрелок ранил двух прохожих. Baza и Mash рассказали, что стрелком оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов, он также занимал раньше должность гендиректора завода «Серп и молот». По данным «России 1», Павлов недавно «разошёлся с женой». ТАСС сообщает, что, предположительно, стрелок «находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание».

#новости #происшествия

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
0
11
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20 комментариев
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20

Moscow Muzhik Live Matter

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Металлургический корабль

8

@alexferman а ты говорил, что москвичи ценятся, оказалось нет. Все равны)

Ответить

alexferman

Металлургический
23

Пофиксили несправедливость таки)

Ответить

Пётр Козлов

4

И что никаких "я тебя спас и в благородство играть не буду"?

Ответить

Bob Kentuki

Пётр
1

маслину поймал

Ответить

Master Oogway

2

Упс... видимо был понаехавшим.

Ответить

alex twit

Master
2

Кукухой поехавшим

Ответить

Master Oogway

alex
1

одно другому не мешает

Ответить

Голодный фонарь

1

Можно считать, что закон о полиции с разрешением убивать кого угодно одобрен явочным порядком, просто по факту.

Ответить

alex twit

Голодный
0

Тест-драйв провели

Ответить

Universe

1

ну чё, #russianlivesmatter?

Ответить

Dmitresso

Universe
1

#russiansshootbetter

Ответить

alex twit

0

Бывший чинуша, кстати
Все, что надо знать о чиновниках

Ответить

Dmitresso

alex
2

Когда записал все имущество на жену, а она от тебя ушла

Ответить

Andrey Voronin

0

Из чего стрелял? Из рогатки?

Ответить

Dmitresso

Andrey
2

Из окна квартиры, написано же

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George Weiler

0

Не самый удачный пункт в его резюме

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Андрей Заварзин

0

не жаль, урку убили

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Шило

0

Иконка мироточит, радиатор течет, юбка с вырезом,
молочко парное, ножичек в крови, шлакоблоки самовывозом

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Sniperidze

0

вот до чего людей самоизоляция доводит

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