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Стрелок умер в больнице.
В Москве умер мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры вечером 7 июня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Стрелка ранили при штурме квартиры — он открыл огонь по бойцам СОБРа и ранил одного силовика.
Стрельба в Москве началась 7 июня около 22:00. Изначально СМИ сообщили о ранении полицейского, но в МВД это отвергли — стрелок ранил двух прохожих. Baza и Mash рассказали, что стрелком оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов, он также занимал раньше должность гендиректора завода «Серп и молот». По данным «России 1», Павлов недавно «разошёлся с женой». ТАСС сообщает, что, предположительно, стрелок «находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание».
@alexferman а ты говорил, что москвичи ценятся, оказалось нет. Все равны)
И что никаких "я тебя спас и в благородство играть не буду"?
Упс... видимо был понаехавшим.
ну чё, #russianlivesmatter?
Бывший чинуша, кстати
Все, что надо знать о чиновниках
Из чего стрелял? Из рогатки?
Иконка мироточит, радиатор течет, юбка с вырезом,
молочко парное, ножичек в крови, шлакоблоки самовывозом