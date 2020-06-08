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Друзья Дениса Казначеева считают, что преступники использовали его личные данные.
В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.
Предположительно, запись в ночь на 7 июня опубликовали друзья музыканта. В посте говорится, что Казначеева, проживающего в Берлине, арестовала немецкая полиция по запросу Министерства юстиции США «семь дней назад» — то есть 31 мая.
Как утверждают авторы публикации, США требуют экстрадиции музыканта, его обвиняют в отмывании денег и «тёмной веб-активности». Эту же информацию подтвердил источник ТАСС. По его словам, Казначеева обвиняют в отмывании более миллиона долларов в даркнете в период с 2010 по 2020 год. Собеседник агенства утверждает, что диджей был «участником российской кибермафии».
Однако сам музыкант, по словам источника ТАСС, вину отрицает. Казначеев считает, что в деле указаны ID и IP, не имеющие к нему отношения. Похожую позицию высказали авторы поста на странице музыканта: по их мнению, личные данные диджея могли украсть мошенники.
Дарк? Всмысле Дарк? Тёмный? Чёрный, да? Расист.
Парень в солнцезащитных очках, кто ты без них? Диджей, хакер, казначей
Я бы его только за пизду под носом арестовал
Думаешь пропуск фальшивый носит?
Ну правильно-правильно, кому ещё отмывать деньги как не казначею, фамилия сказала сама за себя :)
В Берлине по запросу США
Ясно
Понятно
Ну что уж там, протесты прошли, можно уже и обычной деятельностью заняться
Открыли сбор средств на оплату судебных издержек.
Блять, ну да, куда бы еще денег сейчас закинуть, как не какому-то диджею.
А какое право имеет США задерживать русского в Берлине?