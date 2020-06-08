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Новости
Алексей Боржонов
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В Берлине по запросу США арестовали российского диджея. Его обвиняют в отмывании миллиона долларов в даркнете Материал редакции

Друзья Дениса Казначеева считают, что преступники использовали его личные данные.

28 комментариев
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Фото Дениса Казначеева, инстаграм 

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

Предположительно, запись в ночь на 7 июня опубликовали друзья музыканта. В посте говорится, что Казначеева, проживающего в Берлине, арестовала немецкая полиция по запросу Министерства юстиции США «семь дней назад» — то есть 31 мая.

Как утверждают авторы публикации, США требуют экстрадиции музыканта, его обвиняют в отмывании денег и «тёмной веб-активности». Эту же информацию подтвердил источник ТАСС. По его словам, Казначеева обвиняют в отмывании более миллиона долларов в даркнете в период с 2010 по 2020 год. Собеседник агенства утверждает, что диджей был «участником российской кибермафии».

Однако сам музыкант, по словам источника ТАСС, вину отрицает. Казначеев считает, что в деле указаны ID и IP, не имеющие к нему отношения. Похожую позицию высказали авторы поста на странице музыканта: по их мнению, личные данные диджея могли украсть мошенники.

  • Друзья Казначеева создали петицию в поддержку музыканта, а также начали сбор пожертвований на оплату судебных издержек;
  • ТАСС сообщает, что диджея арестовали на основе ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из округов штата Мэриленд. Официальных комментариев к моменту написания заметки нет;
  • Казначеев родился в 1983 году в Кемеровской области. Он известен как исполнитель электронной музыки под псевдонимами Guttersnipe.

#новости #сша #кибербезопасность

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28 комментариев
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Гуманитарный ихтиандр

14

Миксовал не только треки 

Ответить

Ze Katze

12

Дарк? Всмысле Дарк? Тёмный? Чёрный, да? Расист. 

Ответить

Spectr

Ze
0

https://youtu.be/N1qCKOInezY

Ответить

Taktischer Corgi

Ze
0

Расист lives matter

Ответить

Dmitresso

4

Парень в солнцезащитных очках, кто ты без них? Диджей, хакер, казначей

Ответить

alex twit

Dmitresso
0

Миллионер, филантроп, гей

Ответить

Dmitresso

alex
6
Ответить

alex twit

0

Я бы его только за пизду под носом арестовал

Ответить

Евгений Клочков

alex
8

Думаешь пропуск фальшивый носит?

Ответить

alex twit

Евгений
0

Накладной. И срок действия проверить надо бы

Ответить

Игорь Янович

2

Ну правильно-правильно, кому ещё отмывать деньги как не казначею, фамилия сказала сама за себя :)

Ответить

Бедный череп

1

А как отмывал то

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Dmitresso

Бедный
3

С таким пропуском-то очевидно - языком

Ответить

Kyler

Бедный
0

Скорей всего тут тема с кредитками и дропами

Ответить

Freon

1

В Берлине по запросу США

Ясно

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Дмитрий Алексеевич

Freon
1

Понятно

Ответить

alex twit

Дмитрий
1

Ок, хорошо, понял тебя

Ответить

Freon

alex
2

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить

Freon

Freon
2

@Даже не знаю) 

Ответить

alexferman

1

Тёмный казначей)

Ответить

Роман Александров

1

Косплей удался

Ответить

Nicolas Ivanov

0

Завидуют

Ответить

Андрей Левченко

0

Ну что уж там, протесты прошли, можно уже и обычной деятельностью заняться

Ответить

Евгений Наумов

0

Открыли сбор средств на оплату судебных издержек.

Блять, ну да, куда бы еще денег сейчас закинуть, как не какому-то диджею. 

Ответить

Dmitresso

Евгений
0

1. Открываешь сбор средств на оплату судебных издержек
2. Жертвуешь себе пару битков с другого кошелька
3. ?????????????
4. PROFIT!

Ответить

Zechu Schmitz

0

А какое право имеет США задерживать русского в Берлине? 

Ответить

Dmitresso

Zechu
0

Такое

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# realfiddy

–2

People, don’t search Guttersnipe music. Take care about ur health!

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