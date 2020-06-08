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Похожее тестирование проходит и в Москве — там иммунитет к коронавирусной инфекции выявили у 12,5% жителей.
В Петербурге с 15 по 19 июня пройдёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал городской оперативный штаб по коронавирусу.
Желающие пройти такое тестирование должны записаться на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.
Исследование населения на иммунитет к коронавирусной инфекции 15 мая стартовало в Москве. После 50 тысяч тестов власти рассказали, что иммунитет к Covid-19 формируется у 12,5% жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такой результат позволяющим начать мероприятия по смягчению ограничений.
По данным на 8 июня в Петербурге зафиксировали 18 835 заболевших коронавирусной инфекцией, новых случаев — 326. За сутки умерли 15 человек, 156 — выздоровело.
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени копиПастера
Артём, давай немного конкретики, а не просто копипасту. А то два раза написал 12.5%, но нигде не написано по какой группе это срез : все желающие, все желающие кто не имел симптомов, или только те, кто болел пневмонией. Потому что это категорически разные группы.