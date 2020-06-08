Похожее тестирование проходит и в Москве — там иммунитет к коронавирусной инфекции выявили у 12,5% жителей.

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В Петербурге с 15 по 19 июня пройдёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал городской оперативный штаб по коронавирусу.

Желающие пройти такое тестирование должны записаться на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.

Исследование населения на иммунитет к коронавирусной инфекции 15 мая стартовало в Москве. После 50 тысяч тестов власти рассказали, что иммунитет к Covid-19 формируется у 12,5% жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такой результат позволяющим начать мероприятия по смягчению ограничений.