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Новости
Артём Мазанов
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В Петербурге с 15 по 19 июня пройдёт бесплатное тестирование на антитела к Covid-19 Материал редакции

Похожее тестирование проходит и в Москве — там иммунитет к коронавирусной инфекции выявили у 12,5% жителей.

9 комментариев
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В Петербурге с 15 по 19 июня пройдёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом рассказал городской оперативный штаб по коронавирусу.

Желающие пройти такое тестирование должны записаться на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.

Исследование населения на иммунитет к коронавирусной инфекции 15 мая стартовало в Москве. После 50 тысяч тестов власти рассказали, что иммунитет к Covid-19 формируется у 12,5% жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такой результат позволяющим начать мероприятия по смягчению ограничений.

По данным на 8 июня в Петербурге зафиксировали 18 835 заболевших коронавирусной инфекцией, новых случаев — 326. За сутки умерли 15 человек, 156 — выздоровело.

#новости #петербург #covid19

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
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9 комментариев
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dmzkrsk

11

Если ваше тестирование не включает чипирование, то я не приду

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Грубый жар

3
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alex twit

0

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени копиПастера

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Dmitresso

alex
1

НИИ демонологии и мракобесологии имени Копий Пастора

Ответить

alex twit

Dmitresso
0

Филиал клинический ковидарий им. Беглова

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

На сайте нет никакой анкеты ...

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Михаил Ромайкин

0

Ну и где на этом сайте записаться? Там только платный тест!

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Демократический завод

0

А как в Питер приехать на пару дней?

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Roman Konchalov

0

Артём, давай немного конкретики, а не просто копипасту. А то два раза написал 12.5%, но нигде не написано по какой группе это срез : все желающие, все желающие кто не имел симптомов, или только те, кто болел пневмонией. Потому что это категорически разные группы. 

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