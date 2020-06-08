Как и во время финальных титров фильма, в начале новостного сюжета играла «Гудбай, Америка».
Первый канал прокомментировал ситуацию с показом кадров погромов в США вместо финальных титров «Брата-2». Пресс-служба телеканала рассказала «Подъёму», что они не имеют отношения к фильму.
- Вечером 7 июня Первый канал показал фильм «Брат-2» Алексея Балабанова. В финальных титрах картины звучит песня «Прощальное письмо» группы «Наутилуса Помпилиус» (с рефреном «Гудбай, Америка»);
- Однако Первый канал вместо титров показал ролики погромов в США — под ту же песню.
В пресс-службе объяснили, что крупные телеканалы не показывают титры фильмов, а песня относилась к первому сюжету программы «Время», которая началась сразу после окончания «Брата-2».
- Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Он погиб при задержании полицией;
- Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны. Некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией;
- Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны. Некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией.
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e","icantbreathe"],
"comments": 7,
"likes": 1,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 176437,
"is_wide": false,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 08 Jun 2020 12:04:12 +0300",
"is_special": false }
Грустный пришелец
TJ в статье TJ , приколдесно
Сергей Предэ
"азаза, затрелены, лалки" - отметили на первом канале
Кеша Шушпанов
Ну да, ну да. Мы поверили.
Александр Сибирцев
Вы ждёте адекватные ответы от Первого? Серьёзно?
Андрей Ионов
ну да, ну да, очень актуально, очень па хрестиански
сука как заебали эти мудозвоны прикрывающиеся псевдонормами на конкретные факты, у нас вся страна такая
убер павукан
Кому не похуй на федеральное тв?
Dmitresso