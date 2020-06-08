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Новости
Алексей Боржонов
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Первый канал объяснил показ погромов в США вместо титров «Брата-2» вступлением к сюжету новостей Материал редакции

Как и во время финальных титров фильма, в начале новостного сюжета играла «Гудбай, Америка».

TJ @tjournal
Первый канал только что показал фильм «Брат-2». Вот только вместо финальных титров поставили кадры погромов в США — и всё это под песню «Гудбай Америка» https://tjournal.ru/news/176307 https://t.co/ommq2Q5gOR

Первый канал прокомментировал ситуацию с показом кадров погромов в США вместо финальных титров «Брата-2». Пресс-служба телеканала рассказала «Подъёму», что они не имеют отношения к фильму.

  • Вечером 7 июня Первый канал показал фильм «Брат-2» Алексея Балабанова. В финальных титрах картины звучит песня «Прощальное письмо» группы «Наутилуса Помпилиус» (с рефреном «Гудбай, Америка»);
  • Однако Первый канал вместо титров показал ролики погромов в США — под ту же песню.

В пресс-службе объяснили, что крупные телеканалы не показывают титры фильмов, а песня относилась к первому сюжету программы «Время», которая началась сразу после окончания «Брата-2».

Ровно в 21.00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус «Гудбай, Америка». А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остаётся актуальным.

Пресс-служба Первого канала
  • Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Он погиб при задержании полицией;
  • Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны. Некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией;
  • Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны. Некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией.

#новости #кино #icantbreathe

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7 комментариев
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Грустный пришелец

3

TJ в статье TJ , приколдесно

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Сергей Предэ

2

"азаза, затрелены, лалки" - отметили на первом канале  

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Кеша Шушпанов

1

Ну да, ну да. Мы поверили.

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Александр Сибирцев

1

Вы ждёте адекватные ответы от Первого? Серьёзно?

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Андрей Ионов

0

ну да, ну да, очень актуально, очень па хрестиански 

сука как заебали эти мудозвоны прикрывающиеся псевдонормами на конкретные факты, у нас вся страна такая

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убер павукан

0

Кому не похуй на федеральное тв?

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Dmitresso

0
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