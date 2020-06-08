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Из-за коронавируса забирать невесту теперь можно только на двух машинах, а на свадьбе могут присутствовать только близкие родственники.
Фонд имени Ахмата Кадырова по поручению Рамзана Кадырова выделил средства на выкуп 207 невест — по 50 тысяч рублей. Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный».
Деньги получат женихи, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции и не могут собрать 50 тысяч рублей — такую сумму они должны выплатить за невесту. Материальную помощь таким женихам Кадыров анонсировал ещё 26 мая. Из-за коронавируса в Чечне также изменили и порядок проведения свадебных торжеств: за невестой могут ехать только две машины, а на свадьбе могут присутствовать лишь близкие родственники.
Фонд помог и малоимущим семьям из 11 дагестанских сёл, которые оказались в изоляции из-за пандемии: они получили продовольственные наборы, состоящие из продуктов первой необходимости — пять килограммов муки, пять килограммов сахара, три килограмма риса, два килограмма макаронных изделий и подсолнечное масло.
На сайте фонда сообщается, что с начала пандемии коронавируса более 50 тысяч нуждающихся и малоимущих семей в Чечне получили материальную помощь на общую сумму 700 миллионов рублей, фонд раздал более 1,1 миллиона продуктовых наборов, закупил для станции скорой помощи 42 автомобиля, а для малоимущих семей приобрёл 88 квартир.
В 2015 году «Коммерсантъ» писал, что средства в этот фонд в добровольно-принудительной форме направляют сотрудники бюджетных организаций — около 10% своих доходов. Деньги туда жертвуют и бизнесмены.
А может перестать покупать женщин как товар?
Да не, бред какой-то.
Why not, if woman wont it?
если бы не твой неправильный английский эта фраза не получилась бы такой удачной)
What u mean right English speach, sir
Только две машины...
За налоги? Теперь каждый россиянин причастен будет. А мы на плитку в Москве жалуемся
средства в этот фонд... направляют сотрудники бюджетных организаций — около 10% своих доходов. Деньги туда жертвуют и бизнесмены.
За налоги?
Да, Лёша, за налоги.
Фантастические твари и где они обитают.
Во это и правда горе...
На фоне пиздеца ковида,тотальной безработицы,и бог что знает впереди
Надо без устали блюсти законы кавказцев,вах!!!
сам живу среди них,они готовы здохнуть лишь бы шикануть и показушничать