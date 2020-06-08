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Артём Мазанов
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Фонд Ахмата Кадырова выплатит по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест — женихи не могут собрать эту сумму из-за Covid-19 Материал редакции

Из-за коронавируса забирать невесту теперь можно только на двух машинах, а на свадьбе могут присутствовать только близкие родственники.

26 комментариев
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Фонд имени Ахмата Кадырова по поручению Рамзана Кадырова выделил средства на выкуп 207 невест — по 50 тысяч рублей. Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный».

Деньги получат женихи, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции и не могут собрать 50 тысяч рублей — такую сумму они должны выплатить за невесту. Материальную помощь таким женихам Кадыров анонсировал ещё 26 мая. Из-за коронавируса в Чечне также изменили и порядок проведения свадебных торжеств: за невестой могут ехать только две машины, а на свадьбе могут присутствовать лишь близкие родственники.

Фонд помог и малоимущим семьям из 11 дагестанских сёл, которые оказались в изоляции из-за пандемии: они получили продовольственные наборы, состоящие из продуктов первой необходимости — пять килограммов муки, пять килограммов сахара, три килограмма риса, два килограмма макаронных изделий и подсолнечное масло.

На сайте фонда сообщается, что с начала пандемии коронавируса более 50 тысяч нуждающихся и малоимущих семей в Чечне получили материальную помощь на общую сумму 700 миллионов рублей, фонд раздал более 1,1 миллиона продуктовых наборов, закупил для станции скорой помощи 42 автомобиля, а для малоимущих семей приобрёл 88 квартир.

В 2015 году «Коммерсантъ» писал, что средства в этот фонд в добровольно-принудительной форме направляют сотрудники бюджетных организаций — около 10% своих доходов. Деньги туда жертвуют и бизнесмены.

#новости #чечня

Артём Мазанов PLUS
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26 комментариев
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Bad Bear

24

А может перестать покупать женщин как товар?
Да не, бред какой-то.

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# realfiddy

Bad
0

Why not, if woman wont it?

Ответить

Игорь Рачук

#
7

... мне жену и вон тех двух баранов.

Ответить

Viktor Vasilyev

#
2

если бы не твой неправильный английский эта фраза не получилась бы такой удачной)

Ответить

# realfiddy

Viktor
0

What u mean right English speach, sir

Ответить

Sven Mikaelsson

#
0

"SPEACH" im done

Ответить

Игорь Рачук

Sven
0
Ответить

Ilia Gurtovoy

6

Только две машины...

Ответить

Рулон Обоев

Ilia
2

НРАИЦА!

Ответить

Aleksej Fedko

5

За налоги? Теперь каждый россиянин причастен будет. А мы на плитку в Москве жалуемся

Ответить

Просто Тимуррр

Aleksej
0

средства в этот фонд... направляют сотрудники бюджетных организаций — около 10% своих доходов. Деньги туда жертвуют и бизнесмены.

За налоги?

Да, Лёша, за налоги.

Ответить

Антон Курочкин

Просто
1

Так зарплаты бюджетникам из казны платятся )

Ответить

Евгений Клочков

1

Пересчитайте, сколько каждый дорогой россиянин скинул на это из своих? 

Ответить

Принципиальный космос

1

Полтинник косарей? А что так дёшево?
У меня плита, стиралка и посудомойка суммарно дороже стоят! При этом они по мозгам не ездят.

Ответить

Дмитрий Городских

Принципиальный
0

Так это наоборот доплачивать должны... за вредность.

Ответить

Никита Сухов

1

Фантастические твари и где они обитают.

Ответить

Миша Сергеев

Никита
0

В горах

Ответить

Естественный шар

1

 за невестой могут ехать только две машины, а на свадьбе могут присутствовать лишь близкие родственники.

Проблемы белых людей 🙃

Ответить

Дима Вагабов

1

жыр

Ответить

Гуманитарный ихтиандр

0

Дикари бл#ть

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Бля, серьёзно, это там до сих пор существует??

Ответить

EdBro 9910

0

Во это и правда горе...
На фоне пиздеца ковида,тотальной безработицы,и бог что знает впереди
Надо без устали блюсти законы кавказцев,вах!!!
сам живу среди них,они готовы здохнуть лишь бы шикануть и показушничать

Ответить

Аристарх Знаменский

EdBro
0

Любишь горы, люби и салам алейкум

Ответить

Alex Fielding

0

а че у них там как интернет-магазин? А доставка в дагестан есть?

Ответить

Василий Суслов

0

2020-й год, ты?

Ответить

alex twit

–1

Оптом дешевле?

Ответить
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