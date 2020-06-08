Из-за коронавируса забирать невесту теперь можно только на двух машинах, а на свадьбе могут присутствовать только близкие родственники.

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Фонд имени Ахмата Кадырова по поручению Рамзана Кадырова выделил средства на выкуп 207 невест — по 50 тысяч рублей. Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный».

Деньги получат женихи, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции и не могут собрать 50 тысяч рублей — такую сумму они должны выплатить за невесту. Материальную помощь таким женихам Кадыров анонсировал ещё 26 мая. Из-за коронавируса в Чечне также изменили и порядок проведения свадебных торжеств: за невестой могут ехать только две машины, а на свадьбе могут присутствовать лишь близкие родственники.

Фонд помог и малоимущим семьям из 11 дагестанских сёл, которые оказались в изоляции из-за пандемии: они получили продовольственные наборы, состоящие из продуктов первой необходимости — пять килограммов муки, пять килограммов сахара, три килограмма риса, два килограмма макаронных изделий и подсолнечное масло.

На сайте фонда сообщается, что с начала пандемии коронавируса более 50 тысяч нуждающихся и малоимущих семей в Чечне получили материальную помощь на общую сумму 700 миллионов рублей, фонд раздал более 1,1 миллиона продуктовых наборов, закупил для станции скорой помощи 42 автомобиля, а для малоимущих семей приобрёл 88 квартир.