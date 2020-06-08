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Точную дату открытия границ Михаил Мишустин не назвал.
Россия разрешит выезжать за рубеж на работу, учёбу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, кадры с трансляции заседания координационного совета по борьбе с Covid-19 показала «Россия 24».
Мишустин заявил, что в правительство поступило «много обращений» с просьбой открыть границы для помощи близким, потому в режим ограничений внесли изменения.
Мишустин заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано, но точную дату открытия границ он не назвал.
В конце марта из-за распространения коронавируса Россия объявила о прекращении авиасообщения с другими странами, а позже — о закрытии сухопутных границ;
ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить авиасообщение с 15 июля;
так вот, какой он мишустин
Осталось только отпраздновать это устраивая многомииллионые митинги как весь остальной мир.
Я лично выбираю насыщенную жизнь, а не сидение в 4х стенах. И у всех должен быть выбор.
мне кажется, уже большинство (больше, чем статистика) переболело этим вирусом в легкой форме🗿
Так другие страны наших депутатов нафиг послали, тип жители родной страны важнее богачей из-за рубежа.
ты имеешь в виду, что от нас пришло два пуша? Или ты про то, что пушнули мы и vc?
В приложении vc у меня отключены пуши)
так тебе куда пришло два пуша? я же на предмет косяка спрашиваю
От приложения TJ - просто два пуша подряд)
Ты так спрашиваешь, будто это впервые)
Мне на iOS каждый второй пуш от TJ приходит дважды
Это многоходовочка по заражению других стран российским коронавирусом!
Ну так сколько можно? Яхты застоялись и гольфстримы ржавеют
Щекочет дед Марфушу бородой своей:
– А ну, егоза, спроси свою Умницу, сколько кирпичей в Стене не хватает?
Спрашивает Марфуша. Отвечает Умница голосом послушным:
– Для завершения Великой Русской Стены осталось положить 62 876 543 кирпича.
Подмигивает дед нравоучительно:
– Вот, внученька, кабы каждый школьник по кирпичику слепил из глины отечественной, тогда бы Государь враз стену закончил, и наступила бы в России счастливая жизнь.
Знает это Марфуша. Знает, что никак не завершат строительство Стены Великой, что мешают враги внешние и внутренние. Что много еще кирпичиков надобно слепить, чтобы счастье всеобщее пришло. Растет, растет Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних – опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой – киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные и просто безбожники растленные, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты. Про этих мегаонанистов Марфуше подружки рассказывали, что это европейские бесстыдники, которые в подвалах запираются, пьют огненные таблетки и письки себе теребят специальными теребильными машинками. Снились мегаонанисты Марфушеньке уже дважды, ловили ее в подвалах темных, лезли в писю железными крюками электрическими. Страшно…