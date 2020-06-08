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Новости
Алексей Боржонов
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Россия откроет границы для выезда на учёбу, работу и для ухода за родственниками Материал редакции

Точную дату открытия границ Михаил Мишустин не назвал.

33 комментария
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Россия разрешит выезжать за рубеж на работу, учёбу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, кадры с трансляции заседания координационного совета по борьбе с Covid-19 показала «Россия 24».

Мишустин заявил, что в правительство поступило «много обращений» с просьбой открыть границы для помощи близким, потому в режим ограничений внесли изменения.

  • Выезд из России разрешат тем, кому нужно ухаживать за родственниками, отправиться на учёбу, работу или получить медицинскую помощь;
  • Въезд в Россию разрешат иностранцам, которым нужно пройти лечение или ухаживать за родственниками.

Мишустин заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано, но точную дату открытия границ он не назвал.

  • В конце марта из-за распространения коронавируса Россия объявила о прекращении авиасообщения с другими странами, а позже — о закрытии сухопутных границ;

  • Ограничения не касались, например, дипломатов, водителей грузовых автомобилей международного сообщения, а также тех, кому нужно выехать на похороны близких родственников;

  • ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить авиасообщение с 15 июля;

  • К 8 июня в России зафиксировано больше 476 тысяч случаев коронавируса, из них больше 230 тысяч — активные. С начала эпидемии 5971 человек умерли.

#новости #карантинвроссии #covid19

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33 комментария
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20

Вот так вот по щелчку мы победили смертоносный вирус.

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Александр Хнычков

Верхний
8
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умный человек

Александр
5

так вот, какой он мишустин

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Игорь Рачук

умный
1

Только мне достало сил и желания действовать! 

Ответить

Боян Широков

Александр
0
Ответить

Pavel Melikhov

Верхний
2

Ой да хуй с ним. 8 миллиардов на земле, не убудет

Ответить

Сергей Васильев

Верхний
1

Осталось только отпраздновать это устраивая многомииллионые митинги как весь остальной мир.

Ответить

Pavel Melikhov

Верхний
0

Я лично выбираю насыщенную жизнь, а не сидение в 4х стенах. И у всех должен быть выбор.

Ответить

Лида Мальцева

Pavel
0

мне кажется, уже большинство (больше, чем статистика) переболело этим вирусом в легкой форме🗿

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Колючий вентилятор

10

Депутаты заебались в России лечиться, бедные, почти три месяца

Ответить

Maksytoff

Колючий
3

Хоть умирать в Европу поедут)))

Ответить

infinity one

Колючий
0

Так другие страны наших депутатов нафиг послали, тип жители родной страны важнее богачей из-за рубежа.

Ответить

Бесплатный калькулятор

6

Спосибо за два пуша - понял только со второго раза

Ответить

умный человек

Бесплатный
1

для каждого коммита свой пуш, походу

Ответить

Сергей Звезда

Бесплатный
0

ты имеешь в виду, что от нас пришло два пуша? Или ты про то, что пушнули мы и vc?

Ответить

Бесплатный калькулятор

Сергей
0

В приложении vc у меня отключены пуши)

Ответить

Сергей Звезда

Бесплатный
0

так тебе куда пришло два пуша? я же на предмет косяка спрашиваю

Ответить

Бесплатный калькулятор

Сергей
1

От приложения TJ - просто два пуша подряд)
Ты так спрашиваешь, будто это впервые)

Ответить

Пётр Гаврилов

Бесплат…
1

Мне на iOS каждый второй пуш от TJ приходит дважды

Ответить

Бесплатный

Пётр
0

Не, мне реже)

Ответить

Боян Широков

Пётр
0

Второй, для не возмутимых

Ответить

умный человек

Бесплат…
1
Ответить

Toxo

Сергей
0

Почините уже бэкстек, когда открываешь приложение с пуша

Ответить

Илья Волочков

4

Это многоходовочка по заражению других стран российским коронавирусом!

Ответить

умный человек

Илья
0

заразим геюг из европ тягой к берёзкам

Ответить

Artem Wheelings

2

Главный вопрос - когда??

Ответить

Боян Широков

1

Ну так сколько можно? Яхты застоялись и гольфстримы ржавеют

Ответить

Masha Kovalyova

Боян
1

На гольфстримах никто и не запрещал

Ответить

alex twit

1

Выезда на уёбу

Ответить

Андрей Ионов

0

железный зановес пора переименовывать под короназановес

Ответить

Pavel Trifonov

0

с какого числа? 

Ответить

Принципиальный космос

0

А с целью туризма - хуй!

Ответить

Pelifosoff

0

Щекочет дед Марфушу бородой своей:

– А ну, егоза, спроси свою Умницу, сколько кирпичей в Стене не хватает?

Спрашивает Марфуша. Отвечает Умница голосом послушным:

– Для завершения Великой Русской Стены осталось положить 62 876 543 кирпича.

Подмигивает дед нравоучительно:

– Вот, внученька, кабы каждый школьник по кирпичику слепил из глины отечественной, тогда бы Государь враз стену закончил, и наступила бы в России счастливая жизнь.

Знает это Марфуша. Знает, что никак не завершат строительство Стены Великой, что мешают враги внешние и внутренние. Что много еще кирпичиков надобно слепить, чтобы счастье всеобщее пришло. Растет, растет Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних – опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой – киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные и просто безбожники растленные, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты. Про этих мегаонанистов Марфуше подружки рассказывали, что это европейские бесстыдники, которые в подвалах запираются, пьют огненные таблетки и письки себе теребят специальными теребильными машинками. Снились мегаонанисты Марфушеньке уже дважды, ловили ее в подвалах темных, лезли в писю железными крюками электрическими. Страшно…

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