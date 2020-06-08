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Он отметил, что поправок к Конституции много и вряд ли можно вычленить одну главную.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие информации об обнулении президентских сроков на сайте для электронного голосования по изменению Конституции. Об этом пишут «Ведомости».
Он отметил, что ошибку уже исправили.
Говоря об отсутствии подобной информации в рекламе о поправках в Конституцию, Песков отметил, что поправок много и вряд ли можно вычленить одну главную, «они важны в своей совокупности». Пресс-секретарь заметил, что в разных источниках упоминаются разные поправки, их гораздо больше, чем можно было бы упомянуть в рекламе. Песков не исключил, что помимо поправки об обнулении президентских сроков в рекламах могут не говорить и о других поправках.
Вечером 7 июля СМИ обратили внимание, что на сайте 2020og.ru нет упоминаний о статье, которая «обнуляет» президентские сроки Владимира Путина и позволяет ему избраться на этот пост ещё дважды. После внимания в прессе и соцсетях на сайт добавили материал об этом изменении.
Голосование по поправкам к Конституции пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня. С юридической точки зрения оно считается необязательным, поскольку поправки в этом смысле уже приняты.
Сам Путин техническая накладка
Те, кто не собирается голосовать "против", вам еще мало того что на ваше мнение насрали и молча вы только одобряете происходящее?
Ой, пусть идет нахуй. Лучше б как обычно просто сказал, что нихуя не знает
Песков отметил, что поправок много и вряд ли можно вычленить одну главную, «они важны в своей совокупности»
Так блять и запилите на сайте все вместе и в самом подробном виде, раз они все важны и все нужны