Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
808

Песков объяснил отсутствие поправки об «обнулении» сроков Путина на сайте для голосования техническими накладками Материал редакции

Он отметил, что поправок к Конституции много и вряд ли можно вычленить одну главную.

20 комментариев
В закладки

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие информации об обнулении президентских сроков на сайте для электронного голосования по изменению Конституции. Об этом пишут «Ведомости».

Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он отметил, что ошибку уже исправили.

Говоря об отсутствии подобной информации в рекламе о поправках в Конституцию, Песков отметил, что поправок много и вряд ли можно вычленить одну главную, «они важны в своей совокупности». Пресс-секретарь заметил, что в разных источниках упоминаются разные поправки, их гораздо больше, чем можно было бы упомянуть в рекламе. Песков не исключил, что помимо поправки об обнулении президентских сроков в рекламах могут не говорить и о других поправках.

Вечером 7 июля СМИ обратили внимание, что на сайте 2020og.ru нет упоминаний о статье, которая «обнуляет» президентские сроки Владимира Путина и позволяет ему избраться на этот пост ещё дважды. После внимания в прессе и соцсетях на сайт добавили материал об этом изменении.

Голосование по поправкам к Конституции пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня. С юридической точки зрения оно считается необязательным, поскольку поправки в этом смысле уже приняты.

#новости #конституция

Ольга Щербинина PLUS
+10 503
но есть и хорошие новости
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 20, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 176459, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 13:37:16 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Купить
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Дубровин

16

Сам Путин техническая накладка

Ответить

Макс

Евгений
5

Он legacy-код

Ответить

A big purple banana 🍆

Макс
0

Че опять кодбазу раскачиваешь? Не работает - не трогай

Ответить

Тони Хопкинс

Макс
0

только он уже давно закомментирован

Ответить

Актерский татарин

10

Он отметил, что поправок к Конституции много и вряд ли можно вычленить одну главную.

Ну да, ну да, все так и поверили, что остальные поправки там не для маскировки

Ответить

Серьёзный Валера

8
Ответить

Народный каякер

8

Песков: ко-ко-ко куд-кудах пук.

Ответить

Насущные Проблемы

7

Нимфы-верстальщицы накосячили.

Ответить

Александр Сибирцев

5

Сидят такие, наверное, думают:
"Блятьб не прокатило((("

Ответить

Бедный череп

5

Выпасть. Ну да, текст на сайт же несут как дрова в руках. Может и выпасть что-то.

Ответить

Клинический Артем

3

Те, кто собирается голосовать "против",вам ещё мало сказали, что на ваши голоса нассали?

Ответить

Abram Dikoy

Клинический
0

Те, кто не собирается голосовать "против", вам еще мало того что на ваше мнение насрали и молча вы только одобряете происходящее? 

Ответить

Вячеслав

2

Ой, пусть идет нахуй. Лучше б как обычно просто сказал, что нихуя не знает

Ответить

Актерский татарин

Вячеслав
3

Он и об этом не забыл

Ответить

alex twit

2

https://leonardo.osnova.io/98b7ae95-f423-33b3-1f04-ebefa7a37586/-/resize/500/

Ответить

Сергей Громов

1

а я думал Песков опять скажет, что это вопрос вне компетенции Кремля

Ответить

Пётр Козлов

1

Газлайтинг на государственном уровне 

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Песков отметил, что поправок много и вряд ли можно вычленить одну главную, «они важны в своей совокупности»

Так блять и запилите на сайте все вместе и в самом подробном виде, раз они все важны и все нужны

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Ебаный стыд,

Ответить

Священный холод

0

Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать.

каждый ответ Пескова на каждый насущный вопрос

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
NASA: России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС
После отказа США от «Союзов», они могут стать невыгодными для Роскосмоса.
201
Новости
В работе Telegram произошёл массовый сбой — пользователи не могут зайти в мессенджер
Обновлено: сервис заработал.
119
Интернет
В соцсетях обвинили Джоан Роулинг в трансфобии и расизме. Она пошутила про статью о «людях, которые менструируют»
Ей приписали предубеждения и напомнили о спорных фактах в Гарри Поттере.
200
Популярное за три дня
Интернет
«Вечерний Ургант» спародировал агитацию в поддержку поправок в Конституцию, где однополая пара усыновляет ребёнка
Ургант забирает нынешнего соведущего с ТНТ, выступающего «детдомом».
88
Новости
Facebook начала маркировать страницы контролируемых государством СМИ. Отметки получили RT, Sputnik и РИА «Новости»
Но американские СМИ соцсеть маркировать не будет.
269
Наука
NASA: России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС
После отказа США от «Союзов», они могут стать невыгодными для Роскосмоса.
201
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Макс Бескоровайный

Запись в подсайте Twitter

Аристарх Знаменский

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Тони Хопкинс

Песков объяснил отсутствие…

Abram Dikoy

Песков объяснил отсутствие…

ЯМЫ Серёжа

Песков объяснил отсутствие…

Макс Бескоровайный

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Макс Бескоровайный

Мода на стабильность: что…

infinity one

В Петербурге с 15 по 19 июня…

Андрей Лузин

Глава Тувы переболел…

Макс Бескоровайный

Песков объяснил отсутствие…

Dragan Velimirovic

В ближайшие годы ожидается…

A big purple…

Песков объяснил отсутствие…

Василий Суслов

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Пётр Козлов

Песков объяснил отсутствие…

Аристарх Знаменский

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Alexander Pestov

Песков объяснил отсутствие…

Alex Fielding

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Maksim…

Песков объяснил отсутствие…

Серьёзный Валера

В России появится единый…

Пылесос DYSON

Песков объяснил отсутствие…