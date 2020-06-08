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Артём Мазанов
10 675

Глава Общественной палаты Москвы заявил об отмене режима самоизоляции, пропусков и графика прогулок с 9 июня Материал редакции

С 16 июня откроются кафе и летние веранды.

90 комментариев
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В Москве с 9 июня отменят введённые из-за коронавируса ограничения: режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы.

С 16 июня в Москве также откроются кафе и летние веранды, а с 23 июня — фитнес-клубы. Городские власти эту информацию пока не подтвердили, Общественная плата — независимый совещательный орган, её состав формирует мэр Москвы, Московская областная дума и другие члены палаты.

Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды.

Константин Ремчуков
председатель Общественной палаты Москвы

Цифровые пропуска в Москве действуют с 15 апреля. С 1 июня в городе можно гулять в парках и скверах, но по графику для домов.

#новости #москва #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
11
16
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90 комментариев
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1 2

30

Да, 2000 в сутки же хуйня

Ответить

Естественный шар

1
6

2000... Ааааахаха

Ответить

subprocess.check_output

Естественный
3

ахахахаха

Ответить

Евстафий Селюк

subprocess.chec…
17

давай пойдём с тобой туда,
где

Ответить

Никита Имамутдинов

Евстафий
3
Ответить

Евгений Мартынов

Евстафий
2
Ответить

1 2

Евстафий
1

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

Ответить

Психологический

1
1

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Естественный шар

Психоло…
1

Ахахалолхаха

Ответить

Раненый Гоша

Психоло…
1
Ответить

# realfiddy

subprocess.chec…
0

   🔺
🔺🔺

Ответить

1 2

#
2

🔺Х🔺Х🔺Х

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Андрей Тодоровский

1
1
Ответить

Сергей Низовцев

1
0

Рублей штрафа?

Ответить

Пётр Гаврилов

21

Наконец-то с*ка подстригусь

Ответить

Сергей Низовцев

Пётр
1

В мособласти ближайшая парикмахерская так и не открылась (хотя можно с 3го). Стригся на табуретке, прямо на лестничной клетке хрущевки, в которой живет парикмахер, без зеркала.

Ответить

Pavel Zamyatin

Сергей
8

Парикмахер то вышел в итоге?

Ответить

Marow from Neverland

Pavel
6

по УДО

Ответить

Пётр Гаврилов

Сергей
1

Тоже пытался в области подстричься, но обзвонив всю округу выяснил, что они не смогли открыться — нужно было закупить какое-то оборудование, чтобы разрешение Собянина стало разрешением открыться)

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Пётр
0

Разрешение собянина в области🧐

Ответить

Константин Курасов

Пётр
3

заходишь на авито и записываешься напрямую у этих же самых барберов, идёшь в эти же самые барбершопы, которые "не работают", кек

Ответить

Pável

Пётр
0

😄😄😄👍

Ответить

Павел Фролов

1

Вчера вышел вечером прогуляться по району, перчатки, маска, антисептик, все дела. Москвичам откровенно похеру на все ограничения. Повсюду шашлыки и люди без масок. Тех кто был в маске из тех сотен людей которые я видел (включая тех кто ее приспустил или носил открыв нос) по пальцам пересчитать можно, про перчатки вообще молчу

Ответить

Андрей Заварзин

Павел
14

маски на улице - вредны
перчатки вообще не нужны, потому что под ними у тебя кожа потеет и зараза еще быстрее распространяется, а ты перчатками трогаешь точно такие поверхности как и руками, а потом все остальное, так зачем они нужны?
так что ты просто не шаришь в вопросе, а остальные шарят

Ответить

Павел Фролов

Андрей
1

Речь идёт про Гарри шарю или выполняю, не выполняю указание? Я рад, что умные и шарящие люди вышли на шашлыки без масок

Ответить

Сергей Васильев

Павел
3

Чувак, ты просто терпила которая выполняет бессмысленные указы, ты хотел чтобы тебя пожалели или что?

Ответить

Павел Фролов

Сергей
0

Да, пожалей, из за таких терпил как я у нас короновирус шагает по стране широким шагом

Ответить

Сергей Васильев

Павел
1

Ты преувеличиваешь свою ценность. 

Ответить

Павел Фролов

Сергей
0

Ну что ты? Я ценю вклад каждого кто внёс лепту в распространение по своей безалаберности

Ответить

Андрей Заварзин

Павел
0

ты на вопрос не ответил, зачем тебе перчатки нужны? в чем их смысл?

Ответить

Eugene Panfilov

Андрей
0

 так что ты просто не шаришь в вопросе, а остальные шарят

не, один не шарит, но носит, другие не шарят, но не носят

Ответить

Священный холод

Павел
2

а в моем районе наоборот подавляющее большинство ходит в масках

Ответить

Eugen T

Павел
0

Шашлыки прям сами делают? 

Ответить

Павел Фролов

Eugen
0

В смысле делают? Жарят на костре в большой компании

Ответить

Eugen T

Павел
0

Типа, вынесли мангал и в парке на районе жорево? Для большого города наверно норм. Мне, замкадышу, непривычно. Лесок в 5 минутах от дома, там делаем, никому не мешаем. Дача, море.. Короч, город, это не про шашлык, если не покупать готовый. АтмосфЭра не та

Ответить

Roma Dmitriev

Павел
0

сочувствую. один из тех паникеров, что два месяца не выходили из заперти даже в магазин?

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Павел
0

Носи дальше намордник

Ответить

Litnikov Danil

8

Наконец то пропуска отменяют, заебали

Ответить

Значимый Данила

6

Оттепель

Ответить

Павел Стоянов

5

Самое время

Ответить

Сергей Васильев

Павел
1

бессмысленный график чтобы доказать мое мнение

Ответить

Иван Вялков

1

Ахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахаххахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха ещё даже не началось понижение, ещё не факт, что даже не плато вышли, а они уже отменчют, ржу с наших правителей

Ответить

Психологический завод

Иван
3

Слыш, ты че, охуел?
МЫ ПОБЕДИЛИ 🤩✨ ЭТУ💥ПРОКЛЯТУЮ ВОЙНУ 💥, ВИРУСА НЕТ, ОН 🐲ПОВЕРЖЕН 🦠‼️МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ ТОМУ, КТО ПРИВЁЛ НАС К ЭТОЙ ПОБЕДЕ! 🇷🇺🤴🏻🇷🇺

Ответить

Учащийся Данила

Иван
2

Ну, всю инфу собрали, план по штрафам закрыли, можно и открывать.

Ответить

Евгений

Иван
0

С начала послаблений вижу такие комментарии - рано отменять. Собственно, почему? Какие профиты от самоизоляции, масок, пропусков и тд, если в продуктовых магазинах нихера никаких правил не соблюдается?
За все время самоизоляции я не видел, чтобы в продуктовые супермаркеты пускали ограниченное количество людей, требовали на входе маски и перчатки. Я не видел, что бы толпа в магазине соблюдала дистанцию в полтора метра. А в последнее время уже и работники без масок ходят или приспустив.

Ответить

Иван Вялков

Евгений
–1

А я видел, как была очередь, как люди ходили в масках. Только теперь ко всем продуктовым добавятся еще- ТРЦ, парки, концерты, цирки, театры и прочие. Если сейчас, при тотальном закрытии всего и вся, у нас 8к+ заражённых в день (по офф данным), мне даже страшно представить, что будет, когда все откроется

Ответить

Евгений

Иван
1

Ну и какая разница где заразиться? Или в продуктовых не распространяется?
Я например хожу раз в 2-3 дня в магазины, а в ТЦ, рестораны или кино раз в месяц или реже. Я понимаю, что в них людей больше, но все они ходят в продуктовые магазины.
Почему в условный ДА можно зайти хоть всем районом, а в ИКЕА ограниченному количеству человек? В чем разница?
К слову, ни в одном продуктовом не видел, чтобы тележки или корзинки мыли после покупателей.

Ответить

Учащийся Данила

Евгений
0

Ну, просто Москва сделала выбор в пользу жизни бизнеса, а не жизни людей.

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Евгений
0

Фсе понимают,вируса:нет☝🏻

Ответить

# realfiddy

Иван
0

see on other nation 
All people just don’t give a fuck covid19

Ответить

Иван Вялков

#
0

Т.е можно спокойно ждать уже вторую волну

Ответить

# realfiddy

Иван
0

Better wait World War III

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Иван
0

В Москве как раз явное понижение

Ответить

Rublik

4

Готовимся к поправкам и параду

Ответить

Yarshd Dhsdfh

0

Наконец-то адекватное решение! Собянину наконец-то охладили пыл, разум восторжествовал!

Ответить

Abram Dikoy

Yarshd
5

Охохо, тебе с такой логикой в Беларусь надо переезжать

Ответить

Иван Вялков

Yarshd
–1

Да нет, так только идиот поступает. Жди вторую волну, которая по темпам заражения превысит первую

Ответить

Поздний фонарь

2

Ну да. Ситуация же изменилась. Преодолели все. Напомню про 200 человек в день по всей стране. Все закрыли. 

А сейчас – все заебись! Пора казну пополнять. 

Ответить

Взрослый колос

1

Нытики с ТЖ не хотят снятия ограничений в Москве. Нытики хотят кризис, обнищание и новые 90-е.

Ответить

Андрей Стаховский

Взрослый
1

Нытики хотят как в Украине - ты забыл добавить. 

Ответить

Евгений Мартынов

Взрослый
1

Ну им же графики рисуют красивые, наперегонки друг дружке официальной статистикой в лица тычут, надо же пубертатным чего-то бояться...

Ответить

Сергей Васильев

2

Вы понимаете, что москвичи победили тиранию пассивным протестом?  Пожалуйста, принимаю поздравления.

Ответить

Антон Курочкин

Сергей
0

Они победили голосованием первого июля. Потом можно будет опять все закрыть, но уже навсегда )

Ответить

Сергей Васильев

Антон
1

подпись: хохол

Ответить

Andre Macareno

0

Здорово, но чего так рано-то, до 14 хотели же
И что там по маскам и перчаткам, их оставляют?

Ответить

Brown Zweig

Andre
5

Всем уже похуй и все заебались, скоро выборы по конституции, надо уже начать гонять люд и бюджетников

Ответить

Reggae Addict

Andre
1

маски запускают ракеты в космос, перчатки — рвутся, жаль :)

Ответить

С Осмыслом

1

глава общественной палаты

а ето кто

Ответить

Денис .

С
1

В общественной палате главный

Ответить

Роман Звягин

1

И почему-то не Собянин это сказал, а глава общественной палаты.

Ответить

Нищий кавалер

Роман
0

Ему ещё пиздюлей от Мишустина получать. По этому и сделали крайним Рымчукова

Ответить

Учащийся Данила

Роман
0

бордюрами занят, народ сейчас выйдет, а бордюры старые в Москве.

Ответить

Антон Гриценко

1

А Собянин, интересно, в курсе?

Ответить

Neketa Fo

1

Собянину не дали хорошие новости объявить?

Ответить

Александр Гонтарев

1

я только что получил смс, что продлили самоизоляцию до 14 июня, Собакин вообще в курсе!?

Ответить

Высокий шмель

1

ебанариум 

Ответить

Reggae Addict

1

ещё бы коронавирусу кто-нибудь передал, что он всё

Ответить

Gregory

1

Один вопрос: когда можно подстричься?

Ответить

Бедный череп

0

нуче погнали сходку нахуй

Ответить

Kyler

Бедный
2

А ты кто вообще

Ответить

Miku Hatsune

Kyler
2

Главный специалист по сосанию на ТЖ

Ответить

Бедный череп

Miku
0

НЯМ!

Ответить

Бедный череп

Kyler
0

Лев Левиев

Ответить

Роман Александров

0

Шашлычники 2.0

Ответить

Нищий кавалер

Роман
0

Ты наверное хотел сказать менты в метро 2.0

Ответить

Kira_Stark

0

А что про Петербург? В жопе, как всегда...

Ответить

Учащийся Данила

Kira_Stark
0

А что Питер, там тоже пропуски были и штрафы?

Ответить

Kira_Stark

Учащийся
0

Я жду, когда все откроют, раз уж Москва открылась, причём у них заражённых больше, чем у нас.

Ответить

kotovsky

0

Приказано к параду быть здоровыми!

Ответить

Klim August

0

Путин победил Коронавирус, я знал, я знал!

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