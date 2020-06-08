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С 16 июня откроются кафе и летние веранды.
В Москве с 9 июня отменят введённые из-за коронавируса ограничения: режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы.
С 16 июня в Москве также откроются кафе и летние веранды, а с 23 июня — фитнес-клубы. Городские власти эту информацию пока не подтвердили, Общественная плата — независимый совещательный орган, её состав формирует мэр Москвы, Московская областная дума и другие члены палаты.
Цифровые пропуска в Москве действуют с 15 апреля. С 1 июня в городе можно гулять в парках и скверах, но по графику для домов.
Да, 2000 в сутки же хуйня
Естественный шар
2000... Ааааахаха
ахахахаха
давай пойдём с тобой туда,
где
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Психологический
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Наконец-то с*ка подстригусь
В мособласти ближайшая парикмахерская так и не открылась (хотя можно с 3го). Стригся на табуретке, прямо на лестничной клетке хрущевки, в которой живет парикмахер, без зеркала.
Парикмахер то вышел в итоге?
Тоже пытался в области подстричься, но обзвонив всю округу выяснил, что они не смогли открыться — нужно было закупить какое-то оборудование, чтобы разрешение Собянина стало разрешением открыться)
заходишь на авито и записываешься напрямую у этих же самых барберов, идёшь в эти же самые барбершопы, которые "не работают", кек
Вчера вышел вечером прогуляться по району, перчатки, маска, антисептик, все дела. Москвичам откровенно похеру на все ограничения. Повсюду шашлыки и люди без масок. Тех кто был в маске из тех сотен людей которые я видел (включая тех кто ее приспустил или носил открыв нос) по пальцам пересчитать можно, про перчатки вообще молчу
маски на улице - вредны
перчатки вообще не нужны, потому что под ними у тебя кожа потеет и зараза еще быстрее распространяется, а ты перчатками трогаешь точно такие поверхности как и руками, а потом все остальное, так зачем они нужны?
так что ты просто не шаришь в вопросе, а остальные шарят
Речь идёт про Гарри шарю или выполняю, не выполняю указание? Я рад, что умные и шарящие люди вышли на шашлыки без масок
Чувак, ты просто терпила которая выполняет бессмысленные указы, ты хотел чтобы тебя пожалели или что?
Да, пожалей, из за таких терпил как я у нас короновирус шагает по стране широким шагом
Ты преувеличиваешь свою ценность.
Ну что ты? Я ценю вклад каждого кто внёс лепту в распространение по своей безалаберности
ты на вопрос не ответил, зачем тебе перчатки нужны? в чем их смысл?
так что ты просто не шаришь в вопросе, а остальные шарят
не, один не шарит, но носит, другие не шарят, но не носят
В смысле делают? Жарят на костре в большой компании
сочувствую. один из тех паникеров, что два месяца не выходили из заперти даже в магазин?
Самое время
Ахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахаххахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха ещё даже не началось понижение, ещё не факт, что даже не плато вышли, а они уже отменчют, ржу с наших правителей
Психологический завод
Слыш, ты че, охуел?
МЫ ПОБЕДИЛИ 🤩✨ ЭТУ💥ПРОКЛЯТУЮ ВОЙНУ 💥, ВИРУСА НЕТ, ОН 🐲ПОВЕРЖЕН 🦠‼️МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ ТОМУ, КТО ПРИВЁЛ НАС К ЭТОЙ ПОБЕДЕ! 🇷🇺🤴🏻🇷🇺
С начала послаблений вижу такие комментарии - рано отменять. Собственно, почему? Какие профиты от самоизоляции, масок, пропусков и тд, если в продуктовых магазинах нихера никаких правил не соблюдается?
За все время самоизоляции я не видел, чтобы в продуктовые супермаркеты пускали ограниченное количество людей, требовали на входе маски и перчатки. Я не видел, что бы толпа в магазине соблюдала дистанцию в полтора метра. А в последнее время уже и работники без масок ходят или приспустив.
А я видел, как была очередь, как люди ходили в масках. Только теперь ко всем продуктовым добавятся еще- ТРЦ, парки, концерты, цирки, театры и прочие. Если сейчас, при тотальном закрытии всего и вся, у нас 8к+ заражённых в день (по офф данным), мне даже страшно представить, что будет, когда все откроется
Ну и какая разница где заразиться? Или в продуктовых не распространяется?
Я например хожу раз в 2-3 дня в магазины, а в ТЦ, рестораны или кино раз в месяц или реже. Я понимаю, что в них людей больше, но все они ходят в продуктовые магазины.
Почему в условный ДА можно зайти хоть всем районом, а в ИКЕА ограниченному количеству человек? В чем разница?
К слову, ни в одном продуктовом не видел, чтобы тележки или корзинки мыли после покупателей.
Учащийся Данила
Ну, просто Москва сделала выбор в пользу жизни бизнеса, а не жизни людей.
see on other nation
All people just don’t give a fuck covid19
Т.е можно спокойно ждать уже вторую волну
Наконец-то адекватное решение! Собянину наконец-то охладили пыл, разум восторжествовал!
Да нет, так только идиот поступает. Жди вторую волну, которая по темпам заражения превысит первую
Ну им же графики рисуют красивые, наперегонки друг дружке официальной статистикой в лица тычут, надо же пубертатным чего-то бояться...
Вы понимаете, что москвичи победили тиранию пассивным протестом? Пожалуйста, принимаю поздравления.
Они победили голосованием первого июля. Потом можно будет опять все закрыть, но уже навсегда )
Здорово, но чего так рано-то, до 14 хотели же
И что там по маскам и перчаткам, их оставляют?
Всем уже похуй и все заебались, скоро выборы по конституции, надо уже начать гонять люд и бюджетников
глава общественной палаты
а ето кто
И почему-то не Собянин это сказал, а глава общественной палаты.
я только что получил смс, что продлили самоизоляцию до 14 июня, Собакин вообще в курсе!?
Шашлычники 2.0
А что про Петербург? В жопе, как всегда...
Учащийся Данила
А что Питер, там тоже пропуски были и штрафы?
Я жду, когда все откроют, раз уж Москва открылась, причём у них заражённых больше, чем у нас.