С 16 июня откроются кафе и летние веранды.

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В Москве с 9 июня отменят введённые из-за коронавируса ограничения: режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы.

С 16 июня в Москве также откроются кафе и летние веранды, а с 23 июня — фитнес-клубы. Городские власти эту информацию пока не подтвердили, Общественная плата — независимый совещательный орган, её состав формирует мэр Москвы, Московская областная дума и другие члены палаты.

Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды. Константин Ремчуков председатель Общественной палаты Москвы