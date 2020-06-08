За двое суток радиостанция собрала больше 7,5 миллиона рублей.
«Серебряный дождь» запустил краундфандинговую кампанию после сообщений о падении рекламных доходов и возможном закрытии радиостанции.
Сбор средств начали 6 июня, за двое суток «Серебряный дождь» собрал больше 7,5 миллиона рублей.
- 3 июня основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий рассказал, что из-за падения рекламных доходов радиостанция может сменить формат работы или закрыться;
- По его словам, компании пришлось сократить треть персонала и закрыть несколько передач — из-за кризиса доходы радиостанции снизились на 99%;
- В конце мая правительство включило СМИ в перечень наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, Минкомсвязи прогнозировало, что радиостанции потеряют половину доходов;
- В июле 2020 года «Серебряному дождю» должно исполниться 25 лет.
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"],
"comments": 21,
"likes": 5,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 176478,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 08 Jun 2020 14:26:23 +0300",
"is_special": false }
Gennady Verzakov
Спасибо, из-за изоляции не знал что они закрываются, перечислю. Это, кажется, последняя станция со здравым смыслом, чего стоят только утренние программы где не боятся говорить.
Alex MacherGennady
+1, никто не давит на них, т.к. владелец простой, но и денег свободных из-за этого нет.
Евгений Мартынов
если сами еле сводите концы с концами
А почему гей-парам запретили-то?
Maksim Kniazev-BogatyrevЕвгений
пристыковался к твоей шутке
# realfiddyЕвгений
Chechnya its cool 😎
Bad Bear
А сказать что такое "серебряный дождь" нельзя?
Alex MacherBad
Нельзя, надо подрасти немного для этого.
Bad BearAlex
Я знаю что это такое. Я про принцип построения статьи для тех кто не знает. Профессионализм как бы.
Грузовой франт
Радиостанция, которая подарила нам Соловьева.
Marow from NeverlandГрузовой
Соловьева нам подарило НТВ, нет?
Игорь Янович
Надо было назваться Золотой дождь, тогда бы денег собрали больше.
IceNight
А золотой дождь?
Brown ZweigIceNight
Он еще 10 лет будет сидеть
Argumenta Ambigua
Никогда эту станцию не слушал, однако упоминание о радио, как таковом, вызвало приятную ностальгию.
Stan Majors
Я слушал рокфм наверно года 3, потом года 2 диэфэм, потом вот года 3 радио максимум, сейчас подсел на монтекарло и 7 на 7 холмах. На ночь слушаю радио орфей. У меня денег нет всем донатить)
плюшевый батон
У меня в избранном в машине только одно радио и было, особенно вечерние эфиры норм – Электроспектива и прочие. Другой вопрос что три месяца уже не слушал их, без пробок не заходит.
Убедительная Геосфера
Ну не так уж и давно всплывал вот точно такой же эпизод, как сейчас с хамоватой продавщицей маек, только на ее месте был гендир радиостанции
робот-бёрдвотчер
Но, пожалуйста, ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами.
Что-то впервые такую откровенную фразу встречаю.
Убедительная Геосфера
Русское радио очень востребовано, и Шансон опять же.
Николай Корягин
Может продукт не востребован раз денег нет? Если не умеете зарабатывать, то и нахрен не нужны. Нахлебники.
Маленький ящик
Зато соловьиный помёт востребован. Россияне им обмазываются с утра до вечера.