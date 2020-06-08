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Новости
Алексей Боржонов
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«Серебряный дождь» запустил сбор пожертвований после заявления о возможном закрытии Материал редакции

За двое суток радиостанция собрала больше 7,5 миллиона рублей.

«Серебряный дождь» запустил краундфандинговую кампанию после сообщений о падении рекламных доходов и возможном закрытии радиостанции.

Сбор средств начали 6 июня, за двое суток «Серебряный дождь» собрал больше 7,5 миллиона рублей.

Мы запустили возможность перечислить нам деньги и будем признательны за любую помощь. Но, пожалуйста, ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами.

«Серебряный дождь»
  • 3 июня основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий рассказал, что из-за падения рекламных доходов радиостанция может сменить формат работы или закрыться;
  • По его словам, компании пришлось сократить треть персонала и закрыть несколько передач — из-за кризиса доходы радиостанции снизились на 99%;
  • В конце мая правительство включило СМИ в перечень наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, Минкомсвязи прогнозировало, что радиостанции потеряют половину доходов;
  • В июле 2020 года «Серебряному дождю» должно исполниться 25 лет.

#новости #медиа

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21 комментарий
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Gennady Verzakov

6

Спасибо, из-за изоляции не знал что они закрываются, перечислю. Это, кажется, последняя станция со здравым смыслом, чего стоят только утренние программы где не боятся говорить.

Ответить

Alex Macher

Gennady
1

+1, никто не давит на них, т.к. владелец простой, но и денег свободных из-за этого нет.

Ответить

Евгений Мартынов

6

если сами еле сводите концы с концами

А почему гей-парам запретили-то?

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Евгений
0

пристыковался к твоей шутке

Ответить

# realfiddy

Евгений
0

Chechnya its cool 😎 

Ответить

Bad Bear

1

А сказать что такое "серебряный дождь" нельзя?

Ответить

Alex Macher

Bad
2

Нельзя, надо подрасти немного для этого. 

Ответить

Bad Bear

Alex
0

Я знаю что это такое. Я про принцип построения статьи для тех кто не знает. Профессионализм как бы.

Ответить

Грузовой франт

Bad
2

Радиостанция, которая подарила нам Соловьева.

Ответить

Marow from Neverland

Грузовой
0

Соловьева нам подарило НТВ, нет?

Ответить

Игорь Янович

0

Надо было назваться Золотой дождь, тогда бы денег собрали больше.

Ответить

IceNight

0

А золотой дождь?

Ответить

Brown Zweig

IceNight
0

Он еще 10 лет будет сидеть

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Никогда эту станцию не слушал, однако упоминание о радио, как таковом, вызвало приятную ностальгию.

Ответить

Stan Majors

0

Я слушал рокфм наверно года 3, потом года 2 диэфэм, потом вот года 3 радио максимум, сейчас подсел на монтекарло и 7 на 7 холмах. На ночь слушаю радио орфей. У меня денег нет всем донатить)

Ответить

плюшевый батон

0

У меня в избранном в машине только одно радио и было, особенно вечерние эфиры норм – Электроспектива и прочие. Другой вопрос что три месяца уже не слушал их, без пробок не заходит.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Ну не так уж и давно всплывал вот точно такой же эпизод, как сейчас с хамоватой продавщицей маек, только на ее месте был гендир радиостанции

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Но, пожалуйста, ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами.

Что-то впервые такую откровенную фразу встречаю.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Русское радио очень востребовано, и Шансон опять же.

Ответить

Николай Корягин

–1

Может продукт не востребован раз денег нет? Если не умеете зарабатывать, то и нахрен не нужны. Нахлебники.

Ответить

Маленький ящик

Николай
0

Зато соловьиный помёт востребован. Россияне им обмазываются с утра до вечера.

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