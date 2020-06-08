Собянин подтвердил, что в городе начинают снимать основные ограничения.

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Сергей Собянин подтвердил, что с 9 июня в Москве снимаются основные ограничения по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Власти отменяют цифровые пропуска, режим самоизоляции и график прогулки для домов. Собянин заявил, что московские власти «не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам».

За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было. Сергей Собянин мэр Москвы

Собянин заявил, что москвичи «в подавляющем большинстве ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования» — это позволяет начать снимать оставшиеся ограничения.

С 9 июня:

Откроются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству;

Возобновляется работа каршеринга;

К работе вернутся общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, театры;

Концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов;



Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.



С 16 июня:

Снимут ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках;

Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу;



Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, посетить их можно будет только по электронным билетам;

Снимается запрет на посещение спортивных мероприятий;



Откроются летние веранды кафе;

С 23 июня:

Возобновится работа общепита;



Откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке;



К прежней работе вернутся детские сады;

Снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры — уличные спортивные и детские площадки.

В указе Собянина сообщается, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».