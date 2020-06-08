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Собянин подтвердил, что в городе начинают снимать основные ограничения.
Сергей Собянин подтвердил, что с 9 июня в Москве снимаются основные ограничения по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Власти отменяют цифровые пропуска, режим самоизоляции и график прогулки для домов. Собянин заявил, что московские власти «не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам».
Собянин заявил, что москвичи «в подавляющем большинстве ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования» — это позволяет начать снимать оставшиеся ограничения.
В указе Собянина сообщается, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».
О том, что в Москве с 9 июня начнут снимать основные ограничения из-за коронавируса первым сообщил председатель городской Общественной палаты.
лок дог, пепельница, его батя, зубочистка, проповедник, старая гвардия
График заражений не уменьшается.
Собянин: Мы всё победили! Вообще всё! Все на парад!
Собянин: пока вакцины не будет, гуляйте по графику, обмазавшись масками, иначе пиздец
Тоже Собянин: да в принципе похуй, отменяем все, го на парад, а потом шашлындосик пожарим
На самом деле было бы идеальной ситуацией сохранить виртуальные ограничения для организаций типа айтишников всяких вонючих, чтобы они могли по домам сидеть, а все остальные дальше бы тусовались в метро, барбершопах и барах.
Вроде и карантин, но не нужно комьютить на работу, шикарно же.
Ранний фонарь
для организаций типа айтишников
Для многих из них карантин вообще остался незамеченным.
...а то хер ли эти сисадмины неотесанные тут среди белых людей ходят, да?
Бурный татарин
Вся свора пропаганды: ах вы мудаки, шашлычники ебучие, бестолковый народ из-за вас будем годами сидеть в изоляции
Собянин: москвичи «в подавляющем большинстве ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования»
Великий царь сказал все победить к параду, вот и победили
Какой великий русский дух! Не зря мы половцев и печенегов побеждали!
Пиздос дожили, как теперь без пропусков жить то
Москвичи победили тиранию бурята пассивным протестом (выходя на шашлыки, в парки и так далее). Этот протестный опыт войдет в историю наряду с подвигами Ганди и Мартина Лютера Кинга. Остальной России (и хохлам) стоит поучиться у нас.
Сначала ты выходишь на шашлыки и они смеются над тобой
Потом ты выходишь на шашлыки и они арестовывают тебя
В конце ты ешь шашлык вместе со всеми
— Альберт Эйнштейн
А на самом деле ты и есть шашлык.
- Джейсон Стэйтем
Генеральный танк88
поздравляю, вы успешно вступили в шуе
Москвичи тут не причём, отмену ограничений продавливали на федеральном уровне, потому что экономика уже не может, а денег нет. Собянин был готов продлевать и закрывать метро.
@Рисоварка Zojirushi оскорбление древних укров
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Ты уточни, что за бурят, а то запутаться можно
Разве у Москвы не худший по всей России показатель заболеваемости? В чем прикол сейчас снимать всё?
Почти все уже забили на самоизоляцию и свободно гуляют. Нужно было усиливать контроль или отменять все ограничения вовсе. Учитывая, что у Собянина уже рейтинг около 8%, выбор был сделан в пользу самого простого решения
Правильный файл
Собянина уже рейтинг около 8%
?
Среди читателей "регнума"?)
Уже нет, тут уменьшение и медицина не сильно нагружена, как раньше. В регионах сейчас уже хуже
Странные вопросы задаешь: сказали же, все молодцы, все вместе! Это главное!
А СЕЙЧАС всей страной мы летим в Сочи!)
Вот эти люди, которые объявляют в середине дня, что с завтра:
- Нельзя ходить в офис
- Нужно ходить в офис
Они работали хоть раз в жизни? За полдня нереально подготовиться к тому, чтобы перевести свой бизнес на удалёнку и чтобы вернуть всех обратно в офис
Это такая новая тактика госуправления в России: всё провалить — и с небольшим запозданием разрешать людям то, что они и так делают.
В итоге, эпидемию не остановили, а бизнесы и людей без дохода оставили — управленческое комбо талантливых мистеров Рипли, управляющих сегодня Россией.
Правильный файл
Да вроде всю медицинскую инфраструктуру успели перехуячить под эпидемию
так давно вроде
Демократический завод
Что-бы в мск попасть виза нужна?
А шо, ту новость не дополнить?
Мой совет-до нг старайтесь на удаленке и маскаперчиочки и все протирайте... берегите себя, соблюдайте соцдистанцирование
Это совет от дипломированного эпидемиолога?
Правильный файл
Он и по экономике может посоветовать, и по социологии, и по менеджменту. Еще может минус въебать, если усомнишься в его оценке
Что и требовалось доказать - коронавирус фейк. Во всем мире карантин начали снимать примерно в одно время и при этом количество больных НИГДЕ меньше не становилось.
А вы ещё помните как в Италии тысячами в день умирали якобы от коронавируса? Что-то быстро забыли, что там Италии.
Потому что там в 3 раза меньше, чем в России. Но Россия - не инфоповод и грустить о ней во все мире никто не будет, как об Италии. Так что всем насрать.
Первым же делом постригусь, покрашу ногти, схожу в бар и ресторан.
выбирай салоны и бар недалеко от инфекционных больниц на всякий случай
Маски и так можно было не носить на улице, это рекомендация была их носить, но не обязаловка. Штрафавать за это не могут. В магазине - да, нужно надеть маску. Как вариант: натянуть на лицо футболку (без шуток, такое прокатывает).
Рестораторы, есть кто живой?