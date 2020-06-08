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Новости
Артём Мазанов
10 244

В Москве с 9 июня отменяют карантин. Пропусков не будет, появился график возобновления работы бизнеса Материал редакции

Собянин подтвердил, что в городе начинают снимать основные ограничения.

79 комментариев
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Сергей Собянин подтвердил, что с 9 июня в Москве снимаются основные ограничения по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Власти отменяют цифровые пропуска, режим самоизоляции и график прогулки для домов. Собянин заявил, что московские власти «не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам».

За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин заявил, что москвичи «в подавляющем большинстве ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования» — это позволяет начать снимать оставшиеся ограничения.

С 9 июня:

  • Откроются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству;
  • Возобновляется работа каршеринга;
  • К работе вернутся общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, театры;
  • Концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов;
  • Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

С 16 июня:

  • Снимут ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках;
  • Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу;
  • Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, посетить их можно будет только по электронным билетам;
  • Снимается запрет на посещение спортивных мероприятий;
  • Откроются летние веранды кафе;

С 23 июня:

  • Возобновится работа общепита;
  • Откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
  • Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке;
  • К прежней работе вернутся детские сады;
  • Снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры — уличные спортивные и детские площадки.

В указе Собянина сообщается, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».

О том, что в Москве с 9 июня начнут снимать основные ограничения из-за коронавируса первым сообщил председатель городской Общественной палаты.

#новости #собянин #москва #карантинвроссии

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79 комментариев
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Никита Петров

67
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умный человек

Никита
10

лок дог, пепельница, его батя, зубочистка, проповедник, старая гвардия

Ответить

Без Имени

умный
2

Олды тут?

Ответить

Игорь Рачук

умный
0

... и Чокнутая Нога, но его не видно, он там снизу под фото!

Ответить

Андрей Тодоровский

Никита
2
Ответить

Николай Корягин

26

График заражений не уменьшается.

Собянин: Мы всё победили! Вообще всё! Все на парад!

Ответить

Просто Тимуррр

Николай
23

Собянин: пока вакцины не будет, гуляйте по графику, обмазавшись масками, иначе пиздец
Тоже Собянин: да в принципе похуй, отменяем все, го на парад, а потом шашлындосик пожарим

Ответить

Mezzo Deesa

Просто
1

На самом деле было бы идеальной ситуацией сохранить виртуальные ограничения для организаций типа айтишников всяких вонючих, чтобы они могли по домам сидеть, а все остальные дальше бы тусовались в метро, барбершопах и барах.

Вроде и карантин, но не нужно комьютить на работу, шикарно же.

Ответить

Ранний фонарь

Mezzo
0

для организаций типа айтишников

Для многих из них карантин вообще остался незамеченным.

Ответить

Александр Федорович

Mezzo
0

...а то хер ли эти сисадмины неотесанные тут среди белых людей ходят, да?

Ответить

Бурный татарин

Просто
0

Вся свора пропаганды: ах вы мудаки, шашлычники ебучие, бестолковый народ из-за вас будем годами сидеть в изоляции

Собянин: москвичи «в подавляющем большинстве ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования»

Ответить

Иван Вялков

Николай
2

Великий царь сказал все победить к параду, вот и победили

Ответить

Николай Корягин

Иван
2

Какой великий русский дух! Не зря мы половцев и печенегов побеждали!

Ответить

Макс Фактор

25

Пиздос дожили, как теперь без пропусков жить то

Ответить

Сергей Васильев

Макс
13

Пропуск должен быть только над верхней губой, друг.

Ответить

Brown Zweig

Макс
1

В трусики все еще нужны пропуски и письменное согласие

Ответить

Ранний фонарь

12

Ну что за неуважение - только придумали график прогулок в парках для каждого дома - и все отменяют. Собянин зря старался

Ответить

Master Oogway

12
Ответить

Сергей Васильев

11

Москвичи победили тиранию бурята пассивным протестом (выходя на шашлыки, в парки и так далее). Этот протестный опыт войдет в историю наряду с подвигами Ганди и Мартина Лютера Кинга. Остальной России (и хохлам) стоит поучиться у нас. 

Ответить

Mezzo Deesa

Сергей
3

Сначала ты выходишь на шашлыки и они смеются над тобой
Потом ты выходишь на шашлыки и они арестовывают тебя
В конце ты ешь шашлык вместе со всеми

— Альберт Эйнштейн

Ответить

Дмитрий Городских

Mezzo
1

А на самом деле ты и есть шашлык.
- Джейсон Стэйтем

Ответить

Генеральный танк88

Дмитрий
0

поздравляю, вы успешно вступили в шуе

Ответить

Дмитрий Городских

Генеральный
0

нежданчик

Ответить

Дмитрий Ханкин

Сергей
2

Москвичи тут не причём, отмену ограничений продавливали на федеральном уровне, потому что экономика уже не может, а денег нет. Собянин был готов продлевать и закрывать метро.

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
1

Москвичи всегда причём, пора бы уже усвоить это вам.

Ответить

Freon

Сергей
0

@Рисоварка Zojirushi оскорбление древних укров 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Регулярный рак

Freon
0

Я тебя сейчас в Черное море закопаю

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
0

Ты уточни, что за бурят, а то запутаться можно

Ответить

Сергей Васильев

сироп
0

сук...

Ответить

Danil Oputin

6

Разве у Москвы не худший по всей России показатель заболеваемости? В чем прикол сейчас снимать всё?

Ответить

Aleksey Nope

Danil
17

Деду парад победы и голосование провести хочется

Ответить

Даниил Баздырев

Danil
3

Почти все уже забили на самоизоляцию и свободно гуляют. Нужно было усиливать контроль или отменять все ограничения вовсе. Учитывая, что у Собянина уже рейтинг около 8%, выбор был сделан в пользу самого простого решения

Ответить

Правильный файл

Даниил
1

 Собянина уже рейтинг около 8%

?

Среди читателей "регнума"?)

Ответить

Даниил Баздырев

Правильный
0

Ну да) По ощущениям тоже около того

Ответить

Пика Чу

Danil
1

В принципе в Москве % не такой уж большой, не больше, чем в других регионах. Да цифры больше, но нужно учитывать, что и количество населения в разы больше

Ответить

Дмитрий Ханкин

Danil
0

Уже нет, тут уменьшение и медицина не сильно нагружена, как раньше. В регионах сейчас уже хуже

Ответить

Алексей Салопин

Дмитрий
1
Ответить

Дмитрий Ханкин

Алексей
–1

Причём тут эта общая стата с начала февраля?

Ответить

Klim August

Danil
0

Странные вопросы задаешь: сказали же, все молодцы, все вместе! Это главное!

Ответить

Игорец Обыкновенный

7

А СЕЙЧАС всей страной мы летим в Сочи!)

Ответить

Непривычный диод

Игорец
0

Так в Сочи то ничего не сняли. Всей Москвой в ПГ и ВДНХ

Ответить

Эмиль Рубанов

7

Пожмем друг другу руки, это был непростой период. 

Ответить

Пётр Козлов

6

Вот эти люди, которые объявляют в середине дня, что с завтра:
- Нельзя ходить в офис
- Нужно ходить в офис

Они работали хоть раз в жизни? За полдня нереально подготовиться к тому, чтобы перевести свой бизнес на удалёнку и чтобы вернуть всех обратно в офис

Ответить

Сергей Голованов

5

Дожил — узнаю новости на ТЖ раньше чем на Медузе 

Ответить

Егор Коткин

4

Это такая новая тактика госуправления в России: всё провалить — и с небольшим запозданием разрешать людям то, что они и так делают.
В итоге, эпидемию не остановили, а бизнесы и людей без дохода оставили — управленческое комбо талантливых мистеров Рипли, управляющих сегодня Россией.

Ответить

Правильный файл

Егор
0

Да вроде всю медицинскую инфраструктуру успели перехуячить под эпидемию

Ответить

Демократический завод

1

Я по пушу подумал что Москва от России отделилась.

Ответить

Максим Пехальский

Демократический
6

так давно вроде

Ответить

Демократический завод

Максим
0

Что-бы в мск попасть виза нужна?

Ответить

Дмитрий Ханкин

Демократический
2

Доебывающиеся менты на вокзалах считается?

Ответить

Максим Пехальский

Демократический
0

первое правило клуба..

Ответить

1 2

0

А шо, ту новость не дополнить?

Ответить

Mezzo Deesa

1
6

Чтобы не было лутинга новости.

Ответить

Stan Majors

2

Мой совет-до нг старайтесь на удаленке и маскаперчиочки и все протирайте... берегите себя, соблюдайте соцдистанцирование

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Stan
0

Это совет от дипломированного эпидемиолога? 

Ответить

Правильный файл

Doktor
0

Он и по экономике может посоветовать, и по социологии, и по менеджменту. Еще может минус въебать, если усомнишься в его оценке

Ответить

Иван Иванов

1
Ответить

Клинический мангал

Иван
2

пизда

Ответить

Pavel Reich

1

Что и требовалось доказать - коронавирус фейк. Во всем мире карантин начали снимать примерно в одно время и при этом количество больных НИГДЕ меньше не становилось. 
А вы ещё помните как в Италии тысячами в день умирали якобы от коронавируса? Что-то быстро забыли, что там Италии.

Ответить

Zzzzzzz

Pavel
2

Сука, он догадался, видимо чип из жопы вылез. Засунь обратно!

Ответить

Дмитрий Ханкин

Pavel
0

Потому что там в 3 раза меньше, чем в России. Но Россия - не инфоповод и грустить о ней во все мире никто не будет, как об Италии. Так что всем насрать.

Ответить

Алексей Салопин

Pavel
0

Это какой уровень иронии?

Ответить

Солёная Капля

1

Первым же делом постригусь, покрашу ногти, схожу в бар и ресторан.

Ответить

Майский жук

Солёная
0

выбирай салоны и бар недалеко от инфекционных больниц на всякий случай

Ответить

Ilia Gurtovoy

1

Зассали и слились с темы.

Ответить

Секретный паркур

1

Ну епт. 
6 июня оформил первый раз пропуск. 

Ответить

Священный холод

1

а че там с масками перчатками? их уже можно не носить или еще нельзя

Ответить

Klim August

Священный
0

Маски и так можно было не носить на улице, это рекомендация была их носить, но не обязаловка. Штрафавать за это не могут. В магазине - да, нужно надеть маску. Как вариант: натянуть на лицо футболку (без шуток, такое прокатывает).

Ответить

Знаменитый корабль

1

Это победа! Врачи Коммунарки швыряют штандарты COVID-19 к ногам верховного

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

Не забудьте поменять карту Тройку, если засветили её в пропусках.

Ответить

Stan Majors

0

Песня группы зи двери- зис из зи энд. Я до сентября дома себя поберегу

Ответить

Профессиональный хичхакер

0

У нас разве был карантин?

Ответить

dmzkrsk

0

Те кто гулял так будут гулять. Кто хотел сидеть дома и тактика могут сидеть дома

Ответить

alex twit

0

09.06 - 6 и 9. 69. ебать будут

Ответить

Александр Кармановский

0

Рестораторы, есть кто живой?

Ответить

Пика Чу

Александр
0

Все готовятся открываться с 15

Ответить

Учащийся Данила

0

Чего радуетесь, после парада закроют обратно все.

Ответить

Витя О.

0

и все недовольны, ахуеть))

Ответить

 Anatoly Bereznyak

–1

Оленеводу надавали по рогам

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