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Новости
Ольга Щербинина
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Заявление в вузы можно будет подать дистанционно с 20 июня. Результаты ЕГЭ для этого не понадобятся Материал редакции

Результаты экзаменов нужно будет показать отдельно.

9 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что подать заявления на поступление в вузы можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно. Результаты ЕГЭ надо будет предоставить по итогам их сдачи, сообщает «Интерфакс».

Мишустин напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. Все выпускники девятых и 11-х классов получат аттестат без экзаменов. Тех из них, кто захочет учиться в среднепрофессиональных образовательных организациях, зачислят туда по результатам в аттестате. Выпускники, решившие получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. В этом году таких школьников будет более 736 тысяч.

29 и 30 июня пройдёт пробный экзамен без участия детей, во время которого проверят, насколько технически отлажена система. Основной экзаменационный период состоится с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. У тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет такая возможность в августе.

13 мая ЕГЭ во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых.

#новости #образование #егэ

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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9 комментариев
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Действующий Артем

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Снова в блог запостили сначала))0

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Талантливый колос

Действующий
1

Тебе не стыдно, nugop?

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Действующий Артем

Талантливый
2

@вахтанг тут эт самое, 12.5.1

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Талантливый колос

Действующий
2

Да заебал минусить, какое плохое зло я тебе сделал :-(

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Действующий Артем

Талантливый
2

¯\_(ツ)_/¯

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Талантливый колос

Действующий
1

Чё тралишь, она новенькая тут

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alex twit

0

покажу отдельно дикпик с тж

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Заслуженный корабль

0

Показать на расстоянии, как паспорт на голосовании

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Elect Freak

0

без участия детей

допустят только 18-летних выпускников? сделают пробник для выпускников прошлых лет, которые будут сдавать?

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