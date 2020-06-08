Результаты экзаменов нужно будет показать отдельно.

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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что подать заявления на поступление в вузы можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно. Результаты ЕГЭ надо будет предоставить по итогам их сдачи, сообщает «Интерфакс».

Мишустин напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. Все выпускники девятых и 11-х классов получат аттестат без экзаменов. Тех из них, кто захочет учиться в среднепрофессиональных образовательных организациях, зачислят туда по результатам в аттестате. Выпускники, решившие получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. В этом году таких школьников будет более 736 тысяч.

29 и 30 июня пройдёт пробный экзамен без участия детей, во время которого проверят, насколько технически отлажена система. Основной экзаменационный период состоится с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. У тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет такая возможность в августе.

13 мая ЕГЭ во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса. Обязательные экзамены по русскому и математике для девятых классов (ОГЭ) отменили, итоговые оценки выставят на основании годовых.