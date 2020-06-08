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Новости
Ольга Щербинина
1514

Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах Материал редакции

Его критикуют за угрозу утечек данных.

26 комментариев
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Владимир Путин подписал ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации.

По мнению правительства, которое внесло этот закон в Госдуму, создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и упростит обмен информацией между ведомствами.

В регистре будут хранить сведения о каждом физическом лице и идентификаторы — совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе. Представители всех партий кроме «Единой России» критикуют закон за поспешность принятия и сомнительную безопасность данных.

Оператором регистра будет выступать Федеральная налоговая служба, которую обяжут обеспечить защиту всех имеющихся данных. Федеральные органы исполнительной власти будут направлять туда новую, не учтённую ранее информацию.

Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.

В России появится единый регистр со всей…
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tjournal.ru

#новости #путин #законы

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но есть и хорошие новости
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26 комментариев
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Ярослав

16

Гражданство Украины не кажется плохой идеей

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Насущные Проблемы

Ярослав
3

ДНР

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alex twit

Насущные
0

или ЛНР? где более лучше, более вольготно живется?

Ответить

Klim August

alex
1

Луна и Марс кажутся перспективными

Ответить

Аркадий Иванов

Ярослав
0

Не, хуйня. Что заставляет тебя думать, что украинцы не введут аналогичный закон с аналогичной базой данных? Рано или поздно все государства к такому придут. Цифровизация, хули.

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Правильный файл

Аркадий
0

Уже есть прототип: https://myrotvorets.center/

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Верхний файл

5

От создателей Русской Википедии и Государственного поисковика!

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Ранний фонарь

4

Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах

Количество спам-звонков в неделю выросло втрое.

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FOX

Ранний
0

отжатий бизнеса

Ответить

Правильный файл

Ранний
0

В регистре не хранится номер телефона

Ответить

Klim August

3

Путин был в ШОКЕ, когда увидел и подписал Федеральный Закон о...

Ответить

Насущные Проблемы

1

По мнению правительства, которое внесло этот закон в Госдуму, создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и упростит обмен информацией между ведомствами.

ДЛЯ НАШЕГО ЖЕ БЛАГА!!!!!!

Ответить

alex twit

Насущные
4

упростит слив информации между ведомствами.

Ответить

Абстрактный дебаркадер

2

«Критикуют» будто бы это когда то влияло на принятие решения государством

Ответить

патау додик

1

слив фото долбаёба который будет заниматься этой хуйнёй

Ответить

Насущные Проблемы

патау
2
Ответить

Комсомольский историк

Насущные
1

Антон Анусов, эксперт Роскомнадзора.

Ответить

Поздний фонарь

Комсомольский
2

Он эксперт?

Ответить

Патриотический паркур

Поздний
1

Нет.

Ответить

alex twit

0

содержащем сведения о кормовой базе

Ответить

Мальмезон I

0

Эксперты tj, расскажите чем реестр от регистра отличается?

Ответить

alex twit

Мальмезон
0

1 буквой

Ответить

Mordegard Glezgorv

Мальмезон
0

Реестр - это определённая категория позиций, к которым применяется какая-либо функция. Регистр - это тупо хранилище данных вообще всего. Но это без гугла и по своим ощущениям 

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Андрей Заварзин

0

Ну охуеть эксперты собрались
я вот мфц прихожу оформить бумажку, они требуют еще какую-то бумажку, которую сами и выдавали, так что считаю это хорошая идея может убьет бюрократию
другой вопрос что эти все данные сольют в сеть, но тут нихуя не сделать

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Dzh SG

0

Чипизация идёт 

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Dzh SG

0

Питуну самый большой чип в унас

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