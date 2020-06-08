Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах

Прямой эфир
Его критикуют за угрозу утечек данных.
Владимир Путин подписал ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации.
По мнению правительства, которое внесло этот закон в Госдуму, создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и упростит обмен информацией между ведомствами.
В регистре будут хранить сведения о каждом физическом лице и идентификаторы — совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе. Представители всех партий кроме «Единой России» критикуют закон за поспешность принятия и сомнительную безопасность данных.
Оператором регистра будет выступать Федеральная налоговая служба, которую обяжут обеспечить защиту всех имеющихся данных. Федеральные органы исполнительной власти будут направлять туда новую, не учтённую ранее информацию.
Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.
Гражданство Украины не кажется плохой идеей
ДНР
Не, хуйня. Что заставляет тебя думать, что украинцы не введут аналогичный закон с аналогичной базой данных? Рано или поздно все государства к такому придут. Цифровизация, хули.
По мнению правительства, которое внесло этот закон в Госдуму, создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и упростит обмен информацией между ведомствами.
ДЛЯ НАШЕГО ЖЕ БЛАГА!!!!!!
слив фото долбаёба который будет заниматься этой хуйнёй
Комсомольский историк
Антон Анусов, эксперт Роскомнадзора.
Эксперты tj, расскажите чем реестр от регистра отличается?
Реестр - это определённая категория позиций, к которым применяется какая-либо функция. Регистр - это тупо хранилище данных вообще всего. Но это без гугла и по своим ощущениям
Ну охуеть эксперты собрались
я вот мфц прихожу оформить бумажку, они требуют еще какую-то бумажку, которую сами и выдавали, так что считаю это хорошая идея может убьет бюрократию
другой вопрос что эти все данные сольют в сеть, но тут нихуя не сделать