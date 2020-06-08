Они считают, что это голосование — бессмысленный риск в условиях пандемии Covid-19.

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Несколько членов избирательных комиссий с правом решающего голоса обратились с открытым письмом к коллегам. Они призвали их не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом в Твиттере рассказал координатор работы региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Члены УИК отметили, что голосование 1 июля опасно и для них самих, и для избирателей. Они объявили сбор подписей в поддержку своего заявления. На момент написания новости свои подписи под документом оставили 26 человек из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы.

Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля. из открытого письма членов УИК

В письме отмечается, что Элла Памфилова ещё 20 марта объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это «жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ». «Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий? Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд!» — написали они.

4 июня Волков у себя в Фейсбуке рассказал, что в России почти 900 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Он отметил, что каждому из них предстоит в течение недели постоянно взаимодействовать с сотнями избирателей. А к избирателям из группы риска, к пожилым и больным, они придут с урнами и бюллетенями на дом.

8 июня он выпустил видео о том, почему проведение голосования по поправке в Конституцию в разгар эпидемии коронавируса — опасная идея.

Волков также напомнил, что никаких санкций и рисков для члена УИК, который откажется участвовать в организации голосования по поправкам, нет, так как его даже нельзя вывести из состава УИК.

Основной день голосования назначен на 1 июля, но россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции начиная с 25 июня.