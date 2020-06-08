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Ольга Щербинина
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«Мы — не расходный материал»: члены УИК призвали коллег не участвовать в организации голосования по поправкам Материал редакции

Они считают, что это голосование — бессмысленный риск в условиях пандемии Covid-19.

26 комментариев
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Несколько членов избирательных комиссий с правом решающего голоса обратились с открытым письмом к коллегам. Они призвали их не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом в Твиттере рассказал координатор работы региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Члены УИК отметили, что голосование 1 июля опасно и для них самих, и для избирателей. Они объявили сбор подписей в поддержку своего заявления. На момент написания новости свои подписи под документом оставили 26 человек из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы.

Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля.

из открытого письма членов УИК

В письме отмечается, что Элла Памфилова ещё 20 марта объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это «жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ». «Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий? Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд!» — написали они.

4 июня Волков у себя в Фейсбуке рассказал, что в России почти 900 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Он отметил, что каждому из них предстоит в течение недели постоянно взаимодействовать с сотнями избирателей. А к избирателям из группы риска, к пожилым и больным, они придут с урнами и бюллетенями на дом.

8 июня он выпустил видео о том, почему проведение голосования по поправке в Конституцию в разгар эпидемии коронавируса — опасная идея.

Волков также напомнил, что никаких санкций и рисков для члена УИК, который откажется участвовать в организации голосования по поправкам, нет, так как его даже нельзя вывести из состава УИК.

Основной день голосования назначен на 1 июля, но россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции начиная с 25 июня.

12 человек в час и проверка паспорта издалека…
Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.
tjournal.ru

#новости #конституция

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26 комментариев
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Агата Павлова

15

Итого: провластные члены УИКа останутся, оппозиционно настроенные уйдут. Евгениально!

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alexferman

Агата
9

Да, очередной шедевральный план от якобы оппозиции.

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Пожилой Мартингал

alexferman
0

Да

Ответить

alexferman

Пожилой
7

Пизда

Ответить

Пожилой Мартингал

alexferman
2
Ответить

alexferman

Пожилой
1

Ты просто мастер унижений)

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Физический спрей

alexferman
0

Ну может другие подхватят и все таки решат перенести, хотя это прям нереальное 

Ответить

Meg Walker

Агата
1

А провластные за своё здоровье больше не боятся типа? Тут цель не столько действительно сорвать голосование, сколько придать этой забастовке медийность 

Ответить

Агата Павлова

Meg
0

Прямо как в 20!8, правда?

Ответить

Методический бокал

Агата
1

"что в России почти 900 тысяч членов участковых избирательных комиссий"
А обратившихся 26 человек на данный момент.

Ответить

Бурный татарин

Агата
1

зато к следующему разу первые вымрут, а оппозиционные выживут! многоходовочка!

Ответить

ouxen

Агата
0

какая в жопу разница

Ответить

Ранний фонарь

7

Кек, пришло, откуда не ждали ни сверху, ни снизу

Ответить

Meg Walker

Ранний
5

Да почему «не ждали»? Волков уже какое-то время эту тему продвигает. В фейсбуке ещё писал, что мол, раз у жуликов выиграть нельзя ни играя, ни отказавшись от игры, то надо стол перевернуть.

Ответить

Ранний фонарь

Meg
3

Вот бы проснуться на следующий день после голосования, посмотреть в новости на ТЖ и увидеть: "На голосование по поправкам не пришел никто".
И радуешься, что:
1) Не заболеет никто из-за этого, 
2) Будет понятно насколько народ уже кладет болт на все эти "жесты доброй воли"

Ответить

Meg Walker

Ранний
9

В случае, если все решат не идти, то в новостях мы увидим «100% участников проголосовало за внесение поправок в конституцию». 

Ответить

Психологический завод

Meg
1

Если реально большая часть не придёт, то сложно будет врать дальше

Ответить

Meg Walker

Психоло…
2

Конституцию 1993 года что-то низкая явка и принятие меньшинством от общего числа населения как-то не сильно принять помешали. 

Ответить

Физический спрей

Психоло…
1

Пф, ты помнишь сколько народу было на акциях «Крым наш»? Я вот этот период вообще не помню. Но все равно говорят что все жители страны в едином порыве приветствуют Крым 

Ответить

Грузовой франт

Ранний
1

Вполне ожидаемо, ибо инициатива команды Навального. 

Ответить

Шуруповёрт Makita

2

Мы — не расходный материал

)))))))))))))

Ответить

alex twit

1

Мы — не расходный, а доходный... отходный

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Студенты за еду будут ходить

Ответить

Константин Курасов

1
Ответить

Насущные Проблемы

1

Бля, подумал они против конституционного переворота, а они лишь ковида испугались.

Ответить

Павел Солнцев

0

«что поправки юридически уже приняты, а голосование — это «жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ»

И вот тут я прихуел и поперхнулся картошкой

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