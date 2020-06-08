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Они считают, что это голосование — бессмысленный риск в условиях пандемии Covid-19.
Несколько членов избирательных комиссий с правом решающего голоса обратились с открытым письмом к коллегам. Они призвали их не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом в Твиттере рассказал координатор работы региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.
Члены УИК отметили, что голосование 1 июля опасно и для них самих, и для избирателей. Они объявили сбор подписей в поддержку своего заявления. На момент написания новости свои подписи под документом оставили 26 человек из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы.
В письме отмечается, что Элла Памфилова ещё 20 марта объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это «жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ». «Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий? Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд!» — написали они.
4 июня Волков у себя в Фейсбуке рассказал, что в России почти 900 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Он отметил, что каждому из них предстоит в течение недели постоянно взаимодействовать с сотнями избирателей. А к избирателям из группы риска, к пожилым и больным, они придут с урнами и бюллетенями на дом.
8 июня он выпустил видео о том, почему проведение голосования по поправке в Конституцию в разгар эпидемии коронавируса — опасная идея.
Волков также напомнил, что никаких санкций и рисков для члена УИК, который откажется участвовать в организации голосования по поправкам, нет, так как его даже нельзя вывести из состава УИК.
Основной день голосования назначен на 1 июля, но россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции начиная с 25 июня.
Итого: провластные члены УИКа останутся, оппозиционно настроенные уйдут. Евгениально!
Да, очередной шедевральный план от якобы оппозиции.
Да
Пизда
Физический спрей
Ну может другие подхватят и все таки решат перенести, хотя это прям нереальное
А провластные за своё здоровье больше не боятся типа? Тут цель не столько действительно сорвать голосование, сколько придать этой забастовке медийность
Методический бокал
"что в России почти 900 тысяч членов участковых избирательных комиссий"
А обратившихся 26 человек на данный момент.
Бурный татарин
зато к следующему разу первые вымрут, а оппозиционные выживут! многоходовочка!
Да почему «не ждали»? Волков уже какое-то время эту тему продвигает. В фейсбуке ещё писал, что мол, раз у жуликов выиграть нельзя ни играя, ни отказавшись от игры, то надо стол перевернуть.
Ранний фонарь
Вот бы проснуться на следующий день после голосования, посмотреть в новости на ТЖ и увидеть: "На голосование по поправкам не пришел никто".
И радуешься, что:
1) Не заболеет никто из-за этого,
2) Будет понятно насколько народ уже кладет болт на все эти "жесты доброй воли"
В случае, если все решат не идти, то в новостях мы увидим «100% участников проголосовало за внесение поправок в конституцию».
Психологический завод
Если реально большая часть не придёт, то сложно будет врать дальше
Конституцию 1993 года что-то низкая явка и принятие меньшинством от общего числа населения как-то не сильно принять помешали.
Физический спрей
Пф, ты помнишь сколько народу было на акциях «Крым наш»? Я вот этот период вообще не помню. Но все равно говорят что все жители страны в едином порыве приветствуют Крым
Бля, подумал они против конституционного переворота, а они лишь ковида испугались.
«что поправки юридически уже приняты, а голосование — это «жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ»
И вот тут я прихуел и поперхнулся картошкой