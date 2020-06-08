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Новости
Ольга Щербинина
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СМИ сообщили о разливе 10 тонн нефти из аварийной скважины в Ненецком автономном округе Материал редакции

Скважину перекрыли, на место направляются специалисты экстренных служб.

34 комментария
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На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе после разгерметизации на скважине разлилось около 10 тонн нефти. Об этом сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС. Источники ТАСС и «РИА Новости» уточнили, что площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров.

В региональном управлении МЧС «Интерфаксу» подтвердили, что произошла разгерметизация скважины на территории месторождения. Источник издания уточнил, что скважину уже удалось перекрыть, а на место аварии выдвинулись специалисты Ростехнадзора. Однако доступ осложняет погода. Вертолёт с аварийными службами ждёт согласования вылета.

Лицензия на разведку и добычу на Дюсушевском месторождении принадлежит ООО «Компания полярное сияние» из Московской области. Компанию учредили американская Conoco и «Архангельскгеология», позже доля последней перешла к «Роснефти». В 2015-2016 годах они продали свои доли. «Компанию полярное сияние» приобрели структуры бизнесмена Алексея Хотина.

29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

#новости #экология

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34 комментария
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Ze Katze

20

Вы хотели сказать "Контролируемое извержение нефтесырья в количестве 0.010 тыс тонн? 

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Vladic Samovar

Ze
–1

Контролируемый сброс 70 баррелей нефтесодержащей жидкости. 

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Danil Morozov

18

Произошёл прорыв без раскачки

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Верхний файл

13

2020 год епаный крот, дай перевести дыхание то!

Ответить

убер павукан

Верхний
0

переведи минуточку, может научишься писать "ебаный"

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Taktischer Corgi

убер
2

тобі теж урок

Ответить

Верхний файл

убер
0

Воу, воу, всем внимание, в треде настоящий плохой парень! Это не учения, в треде, настоящий плохой парень, который умеет материться! Дорогу кибербуллеру!

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убер павукан

Верхний
3

писать "епаный" "никуя" и прочие извращения - это ебаное лицемерие, ты крестик-то сними, или штаны надень

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Taktischer Corgi

Верхний
0

 Дорогу кибербуллеру

Вахтёру немедленно добавить в список неприкасаемых

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Свежий космос

Верхний
0

Ну, год как какой-то садомазо-насильник.

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плюшевый батон

8

Ух, богатая страна, ресурсы через край сочатся. Выходишь на улицу, а улицы переполнены, едешь на тройфейном авто, соляра закончилась? Не беда, зачерпнул из реки и поехал дальше. С деньжатами туго? Пошёл нефти в котомку набрал, идёшь, пальцы чёрные облизываешь, продавать на рынок.

Ответить

Убедительная Геосфера

плюшевый
1

Я вот тоже размышлял: 30 тысяч тонн - очень немаленькое количество солярки, и если по 40 рублей/литр, то в итоге набегает внушительная сумма, даже для разового мероприятия. Сепараторы и фильтры, способные отделить соляру от воды, существуют, используются и не то, чтобы очень уж дороги. 
Я совсем диванный бизнесмен, или есть еще подводные камни?

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Vladislav Donets

Убедительная
1

Непостоянность разливов, в бизнесе хочется стабильности, а так нарастишь инфраструктуру, а в итоге она даже не окупится, так ещё и прежний хозяин нефти вставить может.

Ответить

Голодный фонарь

4

Как  я и говорил.
Скважины закрывать нельзя, поэтому они качают нефть в прежних объёмах.
Девать её некуда.
Продавать на рынке её они не могут, саудиты посадят на бутылку.
Поэтому её под шумок просто выливают на улицу, под предлогом "АВАРИЙ".

Ответить

Аделина Пролайт

0

10 тысяч тонн или 10 тонн? 

Ответить

Аделина Пролайт

Аделина
11

10 тонн ни о чем, Юлия Якубеня пролила жижу 

Ответить

Inevitable

Аделина
2

По меркам России ни о чем, по классике будет виновата природа, уже 20 лет строит козни российской экономике

Ответить

Народный каякер

1

Опять?

Ответить

alex twit

Баба
1

Снова!

Ответить

Убедительная Геосфера

1

В 2к20 топливо стало настолько не нужно, что..

Ответить

Abram Dikoy

Убедительная
1

Такое ощущение что реально это спланированно тк она нахер ща не нужна

Ответить

Andre Macareno

1

Собянин - не человек, а глыба, своими решениями аж на другом конце страны заставляет нефтяные скважины кончать

Ответить

alex twit

1

Ну главстерх же обещал десятилетие ярких побед и прорывов. Кушайте, не обляпайтесь

Ответить

Действующий Артем

1

Смогли повторить 💪🏻
(Ну почти)

Ответить

Ринат Вакилов

–2

10 тонн это 100 бочек. Такой себе инфоповод.

Ответить

Челобака

Ринат
1

50 бочек. Они по 200

Ответить

Polina Malahova

0

Кто тут в физике шарит, проясните, пожалуйста, как 10 тонн разлившейся нефти уместились на 50 кв метрах? Там бассейн, что ли, наполнили?

Ответить

убер павукан

Polina
0

у нефти плотность 0,7-1 г/см3, 10 тонн - это около 12,5 кубометров при плотности 0,8, на площади в 50 метров это 25 см лужица, в сапогах пройти можно

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Военный холод

0

Все идёт по пизде, может когда-нибудь уволят уже путина 

Ответить

alexferman

Военный
0

Или он уволит Россию

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No Name

0

Наша страна
Наша природа
Наш народ
Наша нефть
Наша конституция

Ответить

Jenny Smith

0

50 квадратных метров?

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Свежий космос

0

Нат грит, нат терибл.

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Разноцветный ящик

0
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