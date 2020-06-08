Скважину перекрыли, на место направляются специалисты экстренных служб.

В закладки

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе после разгерметизации на скважине разлилось около 10 тонн нефти. Об этом сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС. Источники ТАСС и «РИА Новости» уточнили, что площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров.

В региональном управлении МЧС «Интерфаксу» подтвердили, что произошла разгерметизация скважины на территории месторождения. Источник издания уточнил, что скважину уже удалось перекрыть, а на место аварии выдвинулись специалисты Ростехнадзора. Однако доступ осложняет погода. Вертолёт с аварийными службами ждёт согласования вылета.

Лицензия на разведку и добычу на Дюсушевском месторождении принадлежит ООО «Компания полярное сияние» из Московской области. Компанию учредили американская Conoco и «Архангельскгеология», позже доля последней перешла к «Роснефти». В 2015-2016 годах они продали свои доли. «Компанию полярное сияние» приобрели структуры бизнесмена Алексея Хотина.

29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.