Прямой эфир
Скважину перекрыли, на место направляются специалисты экстренных служб.
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе после разгерметизации на скважине разлилось около 10 тонн нефти. Об этом сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС. Источники ТАСС и «РИА Новости» уточнили, что площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров.
В региональном управлении МЧС «Интерфаксу» подтвердили, что произошла разгерметизация скважины на территории месторождения. Источник издания уточнил, что скважину уже удалось перекрыть, а на место аварии выдвинулись специалисты Ростехнадзора. Однако доступ осложняет погода. Вертолёт с аварийными службами ждёт согласования вылета.
Лицензия на разведку и добычу на Дюсушевском месторождении принадлежит ООО «Компания полярное сияние» из Московской области. Компанию учредили американская Conoco и «Архангельскгеология», позже доля последней перешла к «Роснефти». В 2015-2016 годах они продали свои доли. «Компанию полярное сияние» приобрели структуры бизнесмена Алексея Хотина.
29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.
Вы хотели сказать "Контролируемое извержение нефтесырья в количестве 0.010 тыс тонн?
переведи минуточку, может научишься писать "ебаный"
Верхний файл
Воу, воу, всем внимание, в треде настоящий плохой парень! Это не учения, в треде, настоящий плохой парень, который умеет материться! Дорогу кибербуллеру!
писать "епаный" "никуя" и прочие извращения - это ебаное лицемерие, ты крестик-то сними, или штаны надень
Дорогу кибербуллеру
Вахтёру немедленно добавить в список неприкасаемых
Ух, богатая страна, ресурсы через край сочатся. Выходишь на улицу, а улицы переполнены, едешь на тройфейном авто, соляра закончилась? Не беда, зачерпнул из реки и поехал дальше. С деньжатами туго? Пошёл нефти в котомку набрал, идёшь, пальцы чёрные облизываешь, продавать на рынок.
Я вот тоже размышлял: 30 тысяч тонн - очень немаленькое количество солярки, и если по 40 рублей/литр, то в итоге набегает внушительная сумма, даже для разового мероприятия. Сепараторы и фильтры, способные отделить соляру от воды, существуют, используются и не то, чтобы очень уж дороги.
Я совсем диванный бизнесмен, или есть еще подводные камни?
Непостоянность разливов, в бизнесе хочется стабильности, а так нарастишь инфраструктуру, а в итоге она даже не окупится, так ещё и прежний хозяин нефти вставить может.
10 тысяч тонн или 10 тонн?
10 тонн ни о чем, Юлия Якубеня пролила жижу
По меркам России ни о чем, по классике будет виновата природа, уже 20 лет строит козни российской экономике
Опять?
В 2к20 топливо стало настолько не нужно, что..
Такое ощущение что реально это спланированно тк она нахер ща не нужна
Собянин - не человек, а глыба, своими решениями аж на другом конце страны заставляет нефтяные скважины кончать
Ну главстерх же обещал десятилетие ярких побед и прорывов. Кушайте, не обляпайтесь
10 тонн это 100 бочек. Такой себе инфоповод.
Кто тут в физике шарит, проясните, пожалуйста, как 10 тонн разлившейся нефти уместились на 50 кв метрах? Там бассейн, что ли, наполнили?
у нефти плотность 0,7-1 г/см3, 10 тонн - это около 12,5 кубометров при плотности 0,8, на площади в 50 метров это 25 см лужица, в сапогах пройти можно