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Алексей Боржонов
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Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом. Теперь агрегаторы должны сами блокировать их Материал редакции

Если владелец приложения не отреагирует на претензии правообладателя.

20 комментариев
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Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, которые нарушают авторские права. Документ опубликован на сайте правой информации.

Согласно закону, обязанность по блокировке приложения теперь лежит на владельцах приложений и операторах связи, а также на «информационных ресурсах», где приложение размещено. Среди них могут быть и агрегаторы: например, App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

  • После обращения правообладетеля Роскомнадзор направляет владельцу площадки, где размещено приложение, уведомление о нарушении авторских или смежных прав;
  • В письме должны быть указаны, среди прочего, произведение, его автор, а также правообладатель;
  • Владелец площадки в течение одного дня должен сообщить о претензиях владельцу приложения, а тот должен заблокировать доступ к незаконному контенту — тоже в течение одного дня;
  • Если владелец приложения не выполнит требования, то площадка должна заблокировать доступ к приложению не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора;
  • В случае бездействия владельца приложения и администрации сайта, где оно размещено, ограничением доступа должны заняться операторы связи.

Закон вступит в силу с 1 октября.

Авторы инициативы отмечали, что при обращениях правообладателей термин «информационный ресурс» мог толковаться по-разному — это вызывало трудности с защитой прав. В новой версии закона ввели понятия «программного приложения» и «владельца программного приложения». Это должно уточнить порядок ограничения доступа к ним.

  • Против закона выступали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (она представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран;
  • Они заявили, что закон приведёт к «внезапным блокировкам». Участники рынка попросили увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней, а также предложили запретить полностью блокировать приложения.

#новости #закон #роскомнадзор

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20 комментариев
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Freon

8

У России две беды: пиратство и путин

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Nikita Sigachev

Freon
4

Одно исходит из другого, но стоит дать должное сервисам, пытающимся сделать покупку легче пиратства. Раньше с этим было намного хуже.

Ответить

alex twit

7

Сами, всё сами. А я тут ручками пошвыряюсь, по столу постучу. 

Ответить

Верхний файл

6

О, вторая торрентовская война? Первая, как мы видим, закончилась полным фиаско. 

Ответить

alex twit

Верхний
1

пунические войны

Ответить

Kir Kirsky

alex
1

пынические*

Ответить

Макс Бескоровайный

4

путен сам нарушает авторские права конституции, пиратский президент

Ответить

Pavel Reich

1

VK например.

Ответить

Bad Bear

Pavel
2

Вк уже не тот. Хуй какую книгу скажешь. Там есть все книги на планете, но все они удалены правообладателем.

Ответить

Дмитрий Юрьевич

Bad
0

Какие книги, до музыки добрались, редиски...

Ответить

Pavel Reich

Bad
0

там видео полно пиратского, не говоря даже про порно.

Ответить

Евген

1

А помните как кассеты бульдозером давили, вот эт была борьба ,морковки и осла.

Ответить

Максим Шпилёв

1

Вангую, первое нарушение авторских прав найдут в Телеграме

Ответить

Боян Широков

Максим
0
Дуров поддержал разблокировку Telegram в России…
По мнению депутата Госдумы, позиция главы Telegram «не соотносится с реальностью».
tjournal.ru
Ответить

Максим Шпилёв

Боян
0

К чему это?

Ответить

Rayslava

0

Интересно будет посмотреть, как операторы связи будут блокировать приложение в маркете.

Ответить

Eduard Novikov

Rayslava
0

Просто весь магазин блокирнут, нет?

Ответить

Rayslava

Eduard
2

Так вот и я о том же.
Блокировка уровня
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0

Ответить

Боян Широков

0

А apple, google уже не справляются? Мы в тестфлае уже 4 года сидим

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ouxen

0

Удобно

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