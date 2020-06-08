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Если владелец приложения не отреагирует на претензии правообладателя.
Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, которые нарушают авторские права. Документ опубликован на сайте правой информации.
Согласно закону, обязанность по блокировке приложения теперь лежит на владельцах приложений и операторах связи, а также на «информационных ресурсах», где приложение размещено. Среди них могут быть и агрегаторы: например, App Store, Google Play и Huawei AppGallery.
Закон вступит в силу с 1 октября.
Авторы инициативы отмечали, что при обращениях правообладателей термин «информационный ресурс» мог толковаться по-разному — это вызывало трудности с защитой прав. В новой версии закона ввели понятия «программного приложения» и «владельца программного приложения». Это должно уточнить порядок ограничения доступа к ним.
У России две беды: пиратство и путин
Одно исходит из другого, но стоит дать должное сервисам, пытающимся сделать покупку легче пиратства. Раньше с этим было намного хуже.
VK например.
Вангую, первое нарушение авторских прав найдут в Телеграме
Интересно будет посмотреть, как операторы связи будут блокировать приложение в маркете.
Просто весь магазин блокирнут, нет?
Так вот и я о том же.
Блокировка уровня
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0