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А в СК пока не смогли ответить, что происходит.
На сайте управления СК по Белгородской области опубликовали отредактированную фотографию со встречи следователя Александра Сиденко и медиков, которые жаловались на невыплаты надбавок за работу с коронавирусом. На это обратил внимание Telegram-канал «Белгород №1».
Авторы канала отметили, что, судя по проверке EXIF фотографии, её редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа. Редактор TJ убедился, что там есть такой фильтр. Сам Сиденко утверждает, что на встрече был в чёрной маске и фотографию никто не редактировал.
В пресс-службе СКР по Белгородской области изданию «Подъём» не смогли ответить, каким образом на фото у следователя появилась маска.
Сам Сиденко утверждает, что на встрече был в чёрной маске и фотографию никто не редактировал.
А я ему верю. Звучит правдоподобно.
У него явно что то с лицом
Типичный российский чинуш - обосрался и продолжает до последнего всё размазывать
Позорище ебаное
Зачем тут экзиф смотреть, у него правую щеку видно может быть только если он влево смотрит, а он прямо в камеру смотрит
Сам Сиденко утверждает, что азазаз я просто так тралел, а ты повёлся, я притворялся что я долбаёб, но на самом деле я так тралел.
- Вот, бляди, обнаружили. - озадаченно тер лоб следователь, меняя на всякий случай пароль в аське на Виндовс ХП. - Зоркие либерастики. Как же сумели? Неужели Витька со второго отдела проболтался? Тот еще жид. Мразня. Потом еще жалуются почему бардак такой блядский в стране.
И кулаком по столу.
Купите блять себе толковый словарь уже. Не "отверг", а "опроверг", графоманы нерусские.
Уважаемый, я считаю, что вы гей. Попытаетесь опровергнуть или просто будете отвергать эти нападки?
Взрослый колос
Отверг.
Единственный раз написали правильно, так "грамотеи" сразу поправлять пошли.
Опровержение - это когда отрицают с доказательствами. Бездоказательно только отвергают.