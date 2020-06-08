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Новости
Ольга Щербинина
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Белгородскому следователю на фото с медиками пририсовали маску в приложении для макияжа. Он это отверг Материал редакции

А в СК пока не смогли ответить, что происходит.

27 комментариев
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На сайте управления СК по Белгородской области опубликовали отредактированную фотографию со встречи следователя Александра Сиденко и медиков, которые жаловались на невыплаты надбавок за работу с коронавирусом. На это обратил внимание Telegram-канал «Белгород №1».

Авторы канала отметили, что, судя по проверке EXIF фотографии, её редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа. Редактор TJ убедился, что там есть такой фильтр. Сам Сиденко утверждает, что на встрече был в чёрной маске и фотографию никто не редактировал.

В пресс-службе СКР по Белгородской области изданию «Подъём» не смогли ответить, каким образом на фото у следователя появилась маска.

#новости #карантинвроссии

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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27 комментариев
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Естественный шар

56

Следователь пользуется приложением для макияжа. Такую Россию ты выберешь? Проголосуй за поправки к конституции... 

Ответить

Талантливый колос

Естественный
0

Да

Ответить

1 2

Естественный
0

А вот наша новая следователь

Ответить

Leon

44

Сам Сиденко утверждает, что на встрече был в чёрной маске и фотографию никто не редактировал.

А я ему верю. Звучит правдоподобно.

Ответить

Litnikov Danil

Leon
0

У него явно что то с лицом

Ответить

Рулон Обоев

Litnikov
4

Мусор присох.

Ответить

Andrey P.

19

Я фотошоп, это программист

Ответить

Rusyabrr .

18

Типичный российский чинуш - обосрался и продолжает до последнего всё размазывать
Позорище ебаное

Ответить

Litnikov Danil

9

А я и не сплю

Ответил следователь

Ответить

Andre Macareno

7

Зачем тут экзиф смотреть, у него правую щеку видно может быть только если он влево смотрит, а он прямо в камеру смотрит

Ответить

Народный каякер

5

Сам Сиденко утверждает, что азазаз я просто так тралел, а ты повёлся, я притворялся что я долбаёб, но на самом деле я так тралел.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

5

- Вот, бляди, обнаружили. - озадаченно тер лоб следователь, меняя на всякий случай пароль в аське на Виндовс ХП. - Зоркие либерастики.  Как же сумели? Неужели Витька со второго отдела проболтался? Тот еще жид. Мразня. Потом еще жалуются почему бардак такой блядский в стране.
И кулаком по столу.

Ответить

Ловец Слов

2

Смоук винс.

Ответить

Василий Лебедев

2
Ответить

Никита Коробов

–1

Купите блять себе толковый словарь уже. Не "отверг", а "опроверг", графоманы нерусские.

Ответить

Юра Касьянов

Никита
3

Уважаемый, я считаю, что вы гей. Попытаетесь опровергнуть или просто будете отвергать эти нападки?

Ответить

Взрослый колос

Никита
0

Отверг.
Единственный раз написали правильно, так "грамотеи" сразу поправлять пошли. 
Опровержение - это когда отрицают с доказательствами. Бездоказательно только отвергают.

Ответить

Игорь Царев

1

Почему это так смешно))

Ответить

Ded Pihto

1

следователя Александра Сиденко

следователь Александр Ноготочки

Ответить

Гениальный жар

0

То есть, вся проблема в нарисованной маске, а не в том, что медиков кинули.

Ответить

Dennis Naidyuk

Гениальный
1

Да тут, блять, за что не возьмись - сплошная проблема.)

Ответить

Макс Бескоровайный

Гениальный
0

Нет нет, проблема в ХУЕВО нарисованной маске

Ответить

Поздний фонарь

0

Обожаю Белгород!

Ответить

Олег Матвеенко

0

Ну это программист, а я фотошоп.

Ответить

ouxen

0

ну раз отверг, тогда лано. Нет оснований не доверять Офицеру

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Деревенский Макс

0

Youcum makeup

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

0

Вот эти два комментика нужно объединить.

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