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Ольга Щербинина
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Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки» соавтору поправок в Конституцию Материал редакции

Талию Хабриеву отметили за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

25 комментариев
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Талия Хабриева Фото с сайта Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.

Хабриева — академик РАН и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Звание она получила «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу»

15 января она вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом стала сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Разработанные поправки одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты всех российских регионов, сам Путин и Конституционный суд.

Главная из поправок — обнуление сроков президента, позволяющее Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также в новой Конституции упоминают веру в бога, определяют брак как союз мужчины и женщины и определяют русский народ как государствообразующий.

Голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. 1 июня Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, но россияне смогут проголосовать начиная с 25 июня.

12 человек в час и проверка паспорта издалека…
Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.
tjournal.ru

#новости #путин #конституция

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25 комментариев
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Denzel Washington

9

Босяцкий подгон.

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Mordegard Glezgorv

7

Храбриева Талия 
Обнулила - поправила 
Послал народ Талию
Ласкать гениталии. 

Ответить

Взрослый колос

5

Сначала показалось, что это Макаров селфи постит

Ответить

Свежий космос

Взрослый
3

Звезда присвоил звание «Заслуженный заёба ТЖ» автору просьб о донатах на Макбук

Ответить

Сергей Низовцев

4

Скоро дойдем до того, что настоящие герои будут отказываться от путинских наград - чтобы не портить репутацию.

Ответить

Естественный шар

Сергей
0

Но это не тот случай

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Естественный
0

На её век льгот хватит, бабке-то осталось раз чихнуть два раза пёрнуть.

Ответить

Dmitrii Pimanchev

2

Дочь Рас Аль Гула?

Ответить

Ze Katze

1

Ну присвоил и присвоил
Чего бубнить то

Ответить

ouxen

Ze
1

присвоил со слезами на глазах

Ответить

Andrey Kharitonov

1

Готовят потихоньку козла отпущения))

Если что - это она всё придумала!

Ответить

ouxen

Andrey
2

если что, что?

Ответить

Andrey Kharitonov

ouxen
1

В любой непонятной ситуации

Ответить

ouxen

Andrey
0

всё стабильно

Ответить

Andrey Kharitonov

ouxen
2

Чтобы так и оставалось, нужно, чтобы антагонистом был кто-то ещё. Утрату доверия нарисовать не проблема

Ответить

FOX

1

это чтоб отмазка потом была в суде?
PS простите

Ответить

Pavel Reich

1

За такое прямолинейное обнуление - звание «Заслуженный деятель науки», ну такое.

Ответить

Artem Gruzdev

Pavel
0

Через какое-то время все эти звания обнулятся. Или даже уйдут в минус.

Ответить

Физический спрей

0

Опа, пошли пряники раздавать

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Физический
0

Мы не только кнутом, мы и пряником уебать можем.

Ответить

Дмитрий Городских

0
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PRIME XXVII

0

Новости одна охуительней другой просто.

Ответить

Artem Gruzdev

0

Героя России бы дал и маршала юстиции, жалко что ли.

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Ипполит Воробьянинов

0

подстилка

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Ипполит Воробьянинов

0
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