Талию Хабриеву отметили за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

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Талия Хабриева Фото с сайта Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.

Хабриева — академик РАН и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Звание она получила «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу»

15 января она вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом стала сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Разработанные поправки одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты всех российских регионов, сам Путин и Конституционный суд.

Главная из поправок — обнуление сроков президента, позволяющее Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также в новой Конституции упоминают веру в бога, определяют брак как союз мужчины и женщины и определяют русский народ как государствообразующий.

Голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. 1 июня Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, но россияне смогут проголосовать начиная с 25 июня.