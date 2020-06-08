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Талию Хабриеву отметили за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».
Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.
Хабриева — академик РАН и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Звание она получила «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу»
15 января она вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом стала сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Разработанные поправки одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты всех российских регионов, сам Путин и Конституционный суд.
Главная из поправок — обнуление сроков президента, позволяющее Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также в новой Конституции упоминают веру в бога, определяют брак как союз мужчины и женщины и определяют русский народ как государствообразующий.
Голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. 1 июня Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, но россияне смогут проголосовать начиная с 25 июня.
Храбриева Талия
Обнулила - поправила
Послал народ Талию
Ласкать гениталии.
Свежий космос
Звезда присвоил звание «Заслуженный заёба ТЖ» автору просьб о донатах на Макбук
Скоро дойдем до того, что настоящие герои будут отказываться от путинских наград - чтобы не портить репутацию.
Естественный шар
Но это не тот случай
На её век льгот хватит, бабке-то осталось раз чихнуть два раза пёрнуть.
Ну присвоил и присвоил
Чего бубнить то
Готовят потихоньку козла отпущения))
Если что - это она всё придумала!
В любой непонятной ситуации
Чтобы так и оставалось, нужно, чтобы антагонистом был кто-то ещё. Утрату доверия нарисовать не проблема
За такое прямолинейное обнуление - звание «Заслуженный деятель науки», ну такое.
Через какое-то время все эти звания обнулятся. Или даже уйдут в минус.