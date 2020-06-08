Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
4382

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве. По данным СМИ, он был пьян Материал редакции

Актёра задержала полиция, его отправили на медицинское освидетельствование.

82 комментария
В закладки

Актёр Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У Telegram-канала 112 появилось видео с места событий.

112
Михаил Ефромов попал в ДТП на Смоленской площади. По предварительной информации, актёр был сильно пьян.

По данным ТАСС, Ефремов был за рулём одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, актёр находился в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Водитель второй машины получил травмы. Источник ТАСС пояснил, что, если пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут возбудить дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Актёру также грозит лишение водительских прав и административный штраф.

ЦОДД @gucodd
⚡Из-за ДТП на Смоленской площади перекрыта внешняя сторона Садового кольца. На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по полосе встречного направления. По возможности объезжайте. https://t.co/4SFSSAtoZi
ЦОДД @gucodd
Момент ДТП. https://t.co/WaSPp2wnNO

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив подробностей по личности участника аварии. Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила РБК о том, что не владеет информацией об аварии.

Обновлено в 23:46 В полиции подтвердили задержание Ефремова после ДТП в центре Москвы. Его проверяют на алкоголь.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку rossoshmap
Ольга Щербинина PLUS
+10 832
но есть и хорошие новости
4
25
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "rossoshmap", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 82, "likes": 25, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 176629, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 22:54:22 +0300", "is_special": false }
2leads
4 мифа о рекламе в TikTok. Почему бизнесу стоит обратить внимание на эту площадку?
Команда 2leads собрала список самых популярных мифов о продвижении в TikTok и собирается их развеять.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
82 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Шпилёв

41
Ответить

Роман Чубар

Максим
2

Этот коммент обязан был появиться здесь)

Ответить

Словесный Интервент

20

Ефремова не оправдываю, но с такой дочерью любой может спиться

Angela @forever_whining
Это дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Не могу поверить, что на такие темы начали говорить на наших федеральных каналах! Послушайте! https://t.co/Ynw34EixWO
Ответить

Словесный Интервент

Словесный
5
Baza
Весьма однозначная реакция дочери Михаила Ефремова
Ответить

apranzo

Словесный
0

Милый твинк

Ответить

Почтовый Орзэмэс

Словесный
1

Бедный отец

Ответить

William Nash

Почтовый
–1

бедный ты, и твоя жалкая ничтожная жизнь

Ответить

Лот тот

Почтовый
0

почему бедный? тут вроде все очевидно

Ответить

Сергей Васильев

Лот
5

Бедный потому что спился уже до простой оболочки, которая давит людей посреди москвы. Надо его принудительно усыплять.

Ответить

Al

Словесный
0

Блиииин, капец она умная! 

Ответить

Выдающийся клуб

7

Не выходит из роли

Ответить

Различный рак

Выдающийся
23
Ответить

rossoshmap

Различный
0

сегодня понедельник

Ответить

Nikita B

11

Из всего обилия мерседесов, рейнж-роверов и прочих лексусов едущих по Садовому, пассажирам которых от столкновения ничего бы не случилось, он умудрился въебаться именно в этот гроб на колёсах.

Ответить

Солёная Капля

Nikita
1

Курьер Деликатески вообще не виноват!

Ответить

Александр Сибирцев

10
Ответить

Александр Ярви

Александр
1

Интересно, есть ли 10-часовая версия

Ответить

Александр Сибирцев

Александр
10

Естьб конечно)

Ответить

Александр Ярви

Александр
6

Спасибо, от души

Ответить

Александр Сибирцев

7

Ну и как отреагировала его поехавшее дочь* (исправил)

Ответить

Солёная Капля

Александр
2

Считает себя илитой и играет в симс

Ответить

Александр Сибирцев

Солёная
5

Все мы не без греха 

Ответить

Нельсон

Солёная
0

так, а че какие претензии к симс?

Ответить

rossoshmap

Нельсон
0

Ты он или она?

Ответить

Нельсон

rossoshmap
0

ахххах, она 😄

Ответить

Серьёзный Валера

Александр
2

Клёвая, я бы затусил с ней.

Ответить

Александр Сибирцев

Серьёзный
–1

Не
с ней

а с этим

Ответить

Серьёзный Валера

Александр
0

Когда как. Не думаю, что она прям душная и поправляет своих собеседников.

Ответить

Солёная Капля

Серьёзный
1

Ещё как поправляет, смотри интервью с этим

Ответить

Серьёзный Валера

Солёная
1

С кем этим?

Ответить

Солёная Капля

Серьёзн…
4

там хуй поймешь
говно какое-то

Ответить

Серьёзный Валера

Солёная
2

Да похуй, малолетка флексит, потому что папа артист и надо переплюнуть. Повзрослеет, сожрёт кислоту с подругой негром-вертолёткой и отпустит.

Ответить

Александр

Серьёзн…
1

Дочь Ефремого идентифицирует себя как средний пол 

Ответить

Серьёзный Валера

Алексан…
1
Ответить

Василий Лебедев

Алексан…
0

Сейчас ты проколешься: средний пол может менструировать или нет?

Ответить

Серьёзный Валера

Василий
2

Только сзади.

Ответить

Александр

Василий
1

В чём проколюсь?) Я пишу о человеке так, как он хочет себя воспринимать - то есть, я уважаю его выбор. А идёт ли у этого человека в среднем роде кровь из пизды - это уже совсем другая история

Ответить

Василий Лебедев

Алексан…
1

Ладно, ты гендерно-комфортная нетоксичная персона.

Ответить

Александр

Василий
1

Вроде бы и обозвал, а вроде и нет

Ответить

Василий Лебедев

Алексан…
0

В мире нашего постмодерна порой сложно разобрать.

Ответить

Карина Мирзаева

Серьёзн…
1

Ну с этим

Ответить

apranzo

Александр
2

Веснушки  (´,,•ω•,,)♡

Ответить

Александр Сибирцев

Александр
1
Ответить

Сергей Гращенко

7

Чот пиздец. Казалось сиди с бабками дуй кайфуй нахуй эта синька вообще

Ответить

Антон Сциталов

Сергей
1

Когда уже подсел, то сложно просто так слезть даже с алкоголя. Да и потом, алкоголь-то законен, а местами даже очень уважаем. 

Ответить

Солёная Капля

2

Говорит, что из-за работы подбухивает. Но блять с такой небинарной дочкой можно и вообще спиться

Ответить

Филипп Зелинский

Солёная
4

По-моему, ты путаешь причину и следствие. Я о том, что, вероятно, постоянно бухающий отец не лучшим образом повлиял на неокрепшую психику ребенка.

Ответить

Зелибоба

3

Ублюдок

Ответить

# realfiddy

Зелибоба
0

Mother your 

Ответить

Argumenta Ambigua

3

Миша Ефромов(!) ...Отлично помню новогодний эфир дождя, они с Быковым в прямом эфире так знатно бухали, что эта новость была ожидаема давно.

Ответить

rossoshmap

Argumenta
1

Копипастил с телеграмма 112

Ответить

Почтовый Орзэмэс

3

У него дочка не такая как все, довела отца!

Ответить

Тарас Никулин

2

А аварию попал Ефремов, а доебались до его дочери, хммммм

Ответить

Ded Pihto

1

Смотрите угроза жесточайшего наказания и анальных кар снова не остановили алкоголика. Ммм. Наверное надо удвоить сроки, в третий раз точно поможет! Бухие же такие рациональные, не будут они за руль садиться зная об ответственности!

Ответить

Сергей Васильев

Ded
0

Прямо как с free-gun зона, да, дед?

Ответить

Miku Hatsune

Ded
0

А что ещё можно сделать? Принудительно закрыть в алкоклинике до излечения?

Ответить

Илья Набоков

1

Ефремомову - свободу! Ефремовой - жену!

Ответить

Василий Лебедев

Илья
0

Женского пола нет, учи матчасть. Ефремовой - небинарную персону.

Ответить

Илья Набоков

Василий
0

надо нам втроём это обсудить

Ответить

Zasad Asdasd

1

Жаль, что талантливые люди бездарно пропивают свою жизнь

Ответить

Евгений Клочков

1

Ха-ха, престарелый "принц" с Арбата бухим чуть не угробил кого-то, классик

Надеюсь это бухое бревно сядет

Ответить

minsdalkj

0

Ефремов? Пьян? Да быть такого не может!!!

Ответить

Александр Ярви

minsdalkj
2
Ответить

R4as0n

–1

Надеюсь показательно дадут срок

Ответить

Evgeniy Smirnov

R4as0n
0

зачем показательно, когда тут и не показательно ему срок светит

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Evgeniy
1

Если во встречной бричке ехал не сотрудник МИДа, а обычный холоп, то всё обойдётся воспитательной беседой. Да и Соколов, признаться, присел, потому что не успел потянуть за нужные ниточки. Успел бы, так сожительницу обьявили бы пропавшей без вести, а он обошёлся бы административкой за то, что выбрасывал мусор в реку. Это же Россия, камон – кто сильнее, тот и прав.

Ответить

Аристарх Знаменский

R4as0n
0

Можно еще наркотики подкинуть 

Ответить

Бунт Протеста

–1

На видео смотреть в левый верхний угол. Пришлось пересмотреть три раза, чтобы увидеть.
А Ефремов нормальный мужик, видел его вживую, переживет и не такое.

Ответить

Зелибоба

Бунт
0

А водитель встречной машины переживет?

Ответить

Александр Сибирцев

Зелибоба
1

Пострадавшего зовут Сергей Захаров, у него диагностировали:
• Перелом шейного отдела позвоночника
• Перелом рёбер с двух сторон
• Перелом бедра
• Закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов

За его жизнь сейчас борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии.

Ответить

Бунт Протеста

Зелибоба
0

Если накосячил, пусть несет наказание. Закон един для всех.

Ответить

Taktischer Corgi

Бунт
1

Закон един для всех.

Ты пропустил слово "номинально" перед "един".

Ответить

Михаил Чуриков

0
Ответить

Dzmitry Dubrovin

Михаил
0

видимо в кармане была пачка сигарет, потому что он в лютое говно

Ответить

Taktischer Corgi

0

С кем не бывает...

Ответить

Картошка Фри

0

Миша, неплохо выглядишь

Ответить

Озорной Лис

0

Грустно, ведь здравомыслящий мужик (

Ответить

Степан Маслов

0

Гнался за Доренко

Ответить

Максим Иванов

0

понять и простить

Ответить

Александр Сибирцев

0

@Ольга Щербинина 
Пострадавшего зовут Сергей Захаров, у него диагностировали:
• Перелом шейного отдела позвоночника
• Перелом рёбер с двух сторон
• Перелом бедра
• Закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов

За его жизнь сейчас борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Эх, дядя Миша

Ответить

# realfiddy

–1

Wow 
He alive, Pelevin joke me 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
В ближайшие годы ожидается большой скачок производительности процессоров
Это станет возможным благодаря новой технологии создания транзисторов на основе сверхжесткой (экстремальной) ультрафиолетовой литографии.
113
Интернет
«Надеюсь, „Мам, купи!“ загнётся»: в Твиттере раскритиковали владелицу интернет-магазина за оскорбления сотрудников
После утёкшей переписки, где Дарья Зарыковская грубит своей подчинённой, в соцсети вспомнили и о низких зарплатах в компании.
264
Новости
Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США — тоже под песню «Гудбай Америка»
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.
159
Популярное за три дня
Разборы
Был ли нужен Сталин для экономического развития России? Отвечают экономисты
Короткий ответ – нет.
161
Новости
«Мы — не расходный материал»: члены УИК призвали коллег не участвовать в организации голосования по поправкам
Они считают, что это голосование — бессмысленный риск в условиях пандемии Covid-19.
49
Наука
NASA: России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС
После отказа США от «Союзов», они могут стать невыгодными для Роскосмоса.
204
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

ouxen

Когда Дмитрия Орлова добавят в…

Виталий Иванович…

Был ли нужен Сталин для…

Александр Ярви

CASINO-SELECTOR SELECTOR-GG…

ouxen

CASINO-SELECTOR SELECTOR-GG…

Василий Лебедев

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

ouxen

CASINO-SELECTOR SELECTOR-GG…

Free Fall

Запись в подсайте Животные

Антон Сциталов

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Taktischer Corgi

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Maxim Leshkovich

Белгородскому следователю на…

Taktischer Corgi

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Бунт Протеста

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Александр Сибирцев

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

apranzo

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Василий Лебедев

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Филипп Зелинский

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

# realfiddy

Блогер из Петербурга заявила об…

Александр Сибирцев

Михаил Ефремов попал в ДТП в…