Актёра задержала полиция, его отправили на медицинское освидетельствование.

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Актёр Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У Telegram-канала 112 появилось видео с места событий.

112 Михаил Ефромов попал в ДТП на Смоленской площади. По предварительной информации, актёр был сильно пьян.

По данным ТАСС, Ефремов был за рулём одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, актёр находился в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Водитель второй машины получил травмы. Источник ТАСС пояснил, что, если пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут возбудить дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Актёру также грозит лишение водительских прав и административный штраф.

ЦОДД @gucodd ⚡Из-за ДТП на Смоленской площади перекрыта внешняя сторона Садового кольца. На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по полосе встречного направления. По возможности объезжайте. https://t.co/4SFSSAtoZi

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив подробностей по личности участника аварии. Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила РБК о том, что не владеет информацией об аварии.

Обновлено в 23:46 В полиции В полиции подтвердили задержание Ефремова после ДТП в центре Москвы. Его проверяют на алкоголь.

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