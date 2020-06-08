Прямой эфир
Актёра задержала полиция, его отправили на медицинское освидетельствование.
Актёр Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У Telegram-канала 112 появилось видео с места событий.
По данным ТАСС, Ефремов был за рулём одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительным данным, актёр находился в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном.
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Водитель второй машины получил травмы. Источник ТАСС пояснил, что, если пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут возбудить дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Актёру также грозит лишение водительских прав и административный штраф.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив подробностей по личности участника аварии. Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила РБК о том, что не владеет информацией об аварии.
Ефремова не оправдываю, но с такой дочерью любой может спиться
Почтовый Орзэмэс
Бедный отец
Бедный потому что спился уже до простой оболочки, которая давит людей посреди москвы. Надо его принудительно усыплять.
Из всего обилия мерседесов, рейнж-роверов и прочих лексусов едущих по Садовому, пассажирам которых от столкновения ничего бы не случилось, он умудрился въебаться именно в этот гроб на колёсах.
Интересно, есть ли 10-часовая версия
Естьб конечно)
Ну и как отреагировала его поехавшее дочь* (исправил)
Считает себя илитой и играет в симс
Клёвая, я бы затусил с ней.
Не
с ней
а с этим
Когда как. Не думаю, что она прям душная и поправляет своих собеседников.
Ещё как поправляет, смотри интервью с этим
С кем этим?
там хуй поймешь
говно какое-то
Да похуй, малолетка флексит, потому что папа артист и надо переплюнуть. Повзрослеет, сожрёт кислоту с подругой негром-вертолёткой и отпустит.
Сейчас ты проколешься: средний пол может менструировать или нет?
Ладно, ты гендерно-комфортная нетоксичная персона.
Чот пиздец. Казалось сиди с бабками дуй кайфуй нахуй эта синька вообще
Когда уже подсел, то сложно просто так слезть даже с алкоголя. Да и потом, алкоголь-то законен, а местами даже очень уважаем.
Говорит, что из-за работы подбухивает. Но блять с такой небинарной дочкой можно и вообще спиться
По-моему, ты путаешь причину и следствие. Я о том, что, вероятно, постоянно бухающий отец не лучшим образом повлиял на неокрепшую психику ребенка.
Ублюдок
Миша Ефромов(!) ...Отлично помню новогодний эфир дождя, они с Быковым в прямом эфире так знатно бухали, что эта новость была ожидаема давно.
Смотрите угроза жесточайшего наказания и анальных кар снова не остановили алкоголика. Ммм. Наверное надо удвоить сроки, в третий раз точно поможет! Бухие же такие рациональные, не будут они за руль садиться зная об ответственности!
А что ещё можно сделать? Принудительно закрыть в алкоклинике до излечения?
Ефремомову - свободу! Ефремовой - жену!
Женского пола нет, учи матчасть. Ефремовой - небинарную персону.
Ха-ха, престарелый "принц" с Арбата бухим чуть не угробил кого-то, классик
Надеюсь это бухое бревно сядет
Ефремов? Пьян? Да быть такого не может!!!
Надеюсь показательно дадут срок
зачем показательно, когда тут и не показательно ему срок светит
Если во встречной бричке ехал не сотрудник МИДа, а обычный холоп, то всё обойдётся воспитательной беседой. Да и Соколов, признаться, присел, потому что не успел потянуть за нужные ниточки. Успел бы, так сожительницу обьявили бы пропавшей без вести, а он обошёлся бы административкой за то, что выбрасывал мусор в реку. Это же Россия, камон – кто сильнее, тот и прав.
На видео смотреть в левый верхний угол. Пришлось пересмотреть три раза, чтобы увидеть.
А Ефремов нормальный мужик, видел его вживую, переживет и не такое.
Пострадавшего зовут Сергей Захаров, у него диагностировали:
• Перелом шейного отдела позвоночника
• Перелом рёбер с двух сторон
• Перелом бедра
• Закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов
За его жизнь сейчас борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии.
Если накосячил, пусть несет наказание. Закон един для всех.
@Ольга Щербинина
Пострадавшего зовут Сергей Захаров, у него диагностировали:
• Перелом шейного отдела позвоночника
• Перелом рёбер с двух сторон
• Перелом бедра
• Закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов
За его жизнь сейчас борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии.