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Новости
Алексей Боржонов
9433

Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, умер в больнице Материал редакции

Он получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму.

214 комментариев
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ЦОДД @gucodd
Момент ДТП. https://t.co/WaSPp2wnNO

Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, умер в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, позже эту информацию подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на больницу, где находился мужчина.

В результате аварии вечером 8 июня мужчина получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму головы, сообщил источник ТАСС. Его увезли в больницу в «крайне тяжёлом» состоянии, 9 июня он умер.

По данным Baza, погибший работал водителем-курьером, ему было 57 лет.

После ДТП против актёра Михаила Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы. Утром 9 июня ТАСС сообщил, что актёра отпустили под подписку о невыезде, его дело могут переквалифицировать — тогда Ефремову будет грозить до 12 лет колонии.

  • Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем;
  • СМИ сообщили, что актёр в момент аварии был пьян. В полиции позже подтвердили эти данные.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку Эрик Гешаев
Алексей Боржонов PLUS
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214 комментариев
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Роман Трусов

211

Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

Ответить

Металлургический Гоша

Роман
36

С болью в сердце ставлю лайк.

Ответить

Русский огонь

Роман
4

в каком месте он талант? 

Ответить

Андрей Гришин

Русский
10

священника не талантливо сыграл? фильмы Квартета И были бы гораздо беднее без него

Ответить

Alex Newman

Андрей
–52

все россиянские актерышки не обладают никакими таланатами вообще, только пить могут не просыхая. Лучше во много раз это голливудские актеры чем наши актерышки из замкадия. 

Ответить

сироп от щекотки

Alex
10

Журнал "сеанс" рубрика письма читателей

Ответить

Андрей Гришин

Alex
4

Это те голивудские актеры лучше, которые наркоманят и попадаются на малолетках? =) какой человек - такие и идолы

Ответить

Андрон

Андрей
1

Просто там хорошо ловят, а в РФ вообще не ловят, кого российский актер дерет вообще тебе не будет известно в твоей жизни, видимо уже никогда, ведь ты же знаешь, что у нас есть вечный обнуленный.

Ответить

Андрон

Alex
0

То "кино", что показывают в кинотеатрах, да я согласен, там актеров толком и нету. Но вот что показательно, сериалы по первому и второму каналам идущие каждый день, и там вполне неплохо люди играют роли. В основном правда только богатеньких москвичей или тетенек из деревень, приехавших покорять Масковию своим тельцем, да и музыка в сериалах подобрана лучше чем в российском "кино". 
А так в российских фильмах, роли продаются и это давно известно, поэтому такая и игра актеров.

Ответить

Evil Pechenka

Андрей
2

Какая-то у Вас планочка для талантливости не очень высокая. Где-то на уровне провинциального ТЮЗа.

Ответить

Русский огонь

Андрей
1

это единичные случаи

Ответить

Нельсон

Русский
1

+ балерина в фильме "Кошечка", "Гражданин поэт"

Ответить

Эрик Гешаев

Роман
7

Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах
Охуеть блять, я в ахуе с этой страны (в очередной раз)

Ответить

Евгений Лазарев

Эрик
6

На сколько я знаю, когда его отпускали водитель был ещё жив 

Ответить

Никита Федоров

Эрик
5

А что тебя смутило?

Ответить

alexferman

Эрик
4

За такие преступления в сизо не держат

Ответить

Эрик Гешаев

alexferman
0

1) административка в любом случае должна быть за вождение в нетрезвом виде
2) преступление средней тяжести не предусматривает посадку в сизо? (если что, там автоматически переквалифицируется на часть 4 - смерть в результате пьяной езды)

Ответить

alexferman

Эрик
4

В сизо заключают по ряду факторов типа возможность подозреваемого сбежать или надавить на следствие/свидетелей, его явная общественная опасность, и т.д.

Ответить

Эрик Гешаев

alexfer…
0

В любом случае подписка о невыезде это слишком мягко. Ты подумай о том, что он дома отоспится, протрезвеет, еще погуляет и потом уже присядет (даже если присядет)

Ответить

alexferman

Эрик
0

Хз, я не вижу смысла держать в сизо подозреваемого в этом случае. Вряд ли он в период до суда снова напьётся и за руль сядет.

Ответить

Эрик Гешаев

alexfer…
0

С точки зрения здравого смысла, я с тобой согласен. Но в нашей реальности со здравым смыслом все грустно((

Ответить

Andrey Petrenko

Эрик
0

Мне кажется люди скоро законы физики будут отрицать, прикрываясь "нашей действительностью"

Ответить

Никита Федоров

Эрик
0

Ты по-моему не очень понимаешь что такое мера пресечения

Ответить

Михаил Зеленин

Эрик
0

Ну и что?
От того что он протрезвеет результаты освидетельствования не изменятся.
Если что, то пожизненное ему не дадут, а срок в СИЗО идет в срок отсидки, поэтому свое он в любом случае отсидит.

Ответить

Johnson Smithson

Эрик
0

Под подписку это не значит, что не посадят.

Ответить

Igor Tarasov

Эрик
0

Блядская страна. 

Ответить

Pavel Reich

Роман
4

Не сядет, семье пару миллионов заплатят и не будет никаких претензий к нему.

Ответить

Польский турник

Pavel
12

Не прокатит. Скорее дадут по минималке, а там по УДО в честь какого-нибудь праздника, типа ДР Лучезарного или годовщины Куликовской битвы.

Ответить

Романелло Кивогенс

Pavel
3

Это тяжкая уголовная статья, сильно сомневаюсь, что примирение здесь возможно. Если бы водитель остался жив (даже если всю оставшуюся жизнь был бы "овощем" или паралитиком), то теоретически Ефремова могли бы наказать не только отсидкой, но и "принудительными работами на срок до пяти лет".

Однако после гибели потерпевшего, отделаться работами уже не получится. Наказание предусматривает "лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет" безо всякой альтернативы.

Другое дело, что сидеть он будет не в тюрьме, а в исправительной колонии общего режима. Да и отпустят наверняка раньше положенного срока. Но хоть что-то.

Ответить

Pavel Reich

Романелло
0

Ну если нет претензий со стороны потерпевшего, то и наказание для виновника будет не такое строгое.

А ещё может быть такая ситуация, что заплатят не семье, а врачам, которые скажут, что он умер от чего-то другого или был например пьян. 

Ответить

Yuri Miller

Pavel
0

Под солякой вообще. Чтоб наверняка. Совершил суицид посредством Ефремова. Что-то я грублю, человек 3 дней ещё даже как не умер, вдруг мне сниться начнёт, мстить)

Ответить

Yuri Miller

Романелло
0

Ха! Это ещё если будет доказана вина. Могут документы составить заведомо некачественно, так, что суд отклонит их. Потом затянут разбирательство. А у общества память куриная. Мы не злопамятные. Мы же сейчас не кричим о том что девушка, которая задавила "пьяного мальчика", уже на свободе.

Ответить

R&J Team

Pavel
1

Выплатит семье денег. Подключит знакомых. Помотают немного для приличия по изоляторам, думаю годик. И выйдет.
А может просто начнет рекламировать поправки в конституцию, и сразу выйдет.

Ответить

Михаил Зеленин

Pavel
0

Такое уже не канает, при погибших дело теперь не закрывают 

Ответить

Pavel Reich

Михаил
0

Так можно по-разному подать. Техническая неисправность и уже вина Ефремова меньше.

Ответить

Михаил Зеленин

Pavel
0

был бы Ефремов никому не известным фигом  при бабках да. А так поверить в техническую неисправность совпавшую с зафиксированным опьянением, неее. Тем более что для российской власти Ефремов не близок 

Ответить

Konstantin Koremin

Роман
1

Ему не помешает. Посидит, подумает над своим поведением, опыта наберется. Потом выйдет по УДО через 2-3 года и будет зэков играть. А вот мужика-водилу жалко, его уже не вернуть.

Ответить

Василий Ефимов

Роман
0

Без боли в сердце ставлю лайк

Ответить

Kirill Beerlove

51

Всегда ахуевал от мысли, что ты можешь сколько угодно соблюдать ПДД, но это тебе не даёт никакой гарантии, что где-нибудь за углом в тебя не вьебенется какой-нибудь бухарик со встречки. Миша, ептвоюмать, ты чего натворил? 

Ответить

Maxim Leshkovich

Kirill
25

Более того, ты можешь идти пешочком по тротуару и в тебя, возможно, въебенится бухарик

Ответить

Darth_Abaddon

Maxim
7

Может даже не бухарик, например

Ответить

alex twit

Maxim
0

а была же история, когда одного юного росгвардейца, мирно идущего по тротуару, насмерть захуярил на бээнве другой шерстяной силовик. был ли кто-то наказан, думаю, все понимают

Ответить

Jan Iwanow

Kirill
3

Это самое страшное. Поэтому когда иду пешком, всегда смотрю в четыре глаза во все стороны.

Ответить

Александр Сибирцев

30

Мужики в тюрячке Ефремову

Ответить

Dra

3

Михаил - долбоёб, убивший человека и заодно себе сломавший жизнь.

Ну а алкоголь - зло, это наркотик, который давно нужно запретить.

Ответить

Дмитрий Горбенко

Dra
15

Проблема не в алкоголе, а людях, которые его употребляют.

Ответить

Dra

Дмитрий
26

Все употребляющие так говорят.

Ответить

Металлургический Гоша

Dra
9

Только ситхи возводят всё в абсолют.

Ответить

Давид Карпенко

Металлургический
8

самое ироничное, что эта фраза тоже возведена в абсолют

Ответить

Darth_Abaddon

Dra
1

Не-а
Или людей пистолеты-винтовки убивают, а не люди с ними?

Ответить

Насущные Проблемы

Dra
0

Оружие убивает людей.

Ответить

alexferman

Дмитрий
2

Проблема не в алкоголе, а в некоторых людях, которые его употребляют

Вот так вернее

Ответить

alexferman

Dra
9

Ну а алкоголь - зло, это наркотик, который давно нужно запретить.

Российским "либералам" лишь бы запретить что-нибудь.

Ответить

Dra

alexferman
0

Я знал, что бухарики не оценят мой коммент)

Ответить

Георгий Подольский

Dra
6

Не пью алкоголь, но не согласен, что нужно его нужно запретить.

Ответить

Джордж Харви

Dra
3

А наркоманы оценили

Ответить

Dra

Джордж
0

Т.е. жизнь на этой планете насколько уныла, что её обязательно надо прожить обдолбавшись? Как это печально.

Ответить

Джордж Харви

Dra
2

Смысл жизни в сексе, наркотиках и Рок’н’ролле

Ответить

Dmitry Kuzbassov

Джордж
3
Ответить

Металлургический

Dra
0

Поговорим про эндорфины и дофамины?

Ответить

Dra

Металлу…
–1

Давай лучше сравним кирпич с животом.

Ответить

Металлургический

Dra
1

Человеческий организм вырабатывает естественным путём вещества, влияющие на сознание.
Парируй.

Ответить

Dra

Металлу…
0

Естественным путём. ЕСТЕСТВЕННЫМ. Тут нечего парировать. И это я уже не говорю про то, что выработка этих веществ происходит в намного меньших масштабах при прямом (но некорректном) сравнении с алкоголем.

Ответить

Металлургический

Dra
0

Слоны сваливают в яму, усланную листьями, ветки с плодами, ждут недели, пока всё перебродит, а потом бухают.

Ответить

alexferman

Джордж
0

Будто одно другое исключает

Ответить

Резиновый Никита

Dra
–1

Я бухарик, и я тоже хотел бы, чтоб алкоголь запретили целиком и полностью в любом виде

Ответить

Максим Степанов

Резиновый
5

в том, что ты бухарик, нет вины здоровых людей, и права их, соотвественно, ущемляться не должны

Ответить

Резиновый Никита

Максим
0

нет, должны. Слишком много проблем от этого говна в стране

Ответить

Ясный нос

Максим
0

Тогда надо и героин легализовать. Почему ущемляют права здоровых людей?

Ответить

alexferman

Ясный
1

Надо

Ответить

Мамин утюг

Резиновый
1

Девчонки из Сыктывкара, молодой успешный ищет жену ✨
@сыктывкарская #сыктывкар #любовь #брак 

Ответить

Предельный

Мамин
0

Да нахуй он теперь кому такой нужен

Ответить

Мамин утюг

Предель…
0

Такбля

Ответить

vvtwittep

alexferman
0

Рабское сознание никуда не делось...

Ответить

But Cher

Dra
4

В нашей стране есть свой печальный опыт сухого закона, но всё равно находятся люди, которые стремятся его запретить. 

Ответить

Vasilev Alexey

But
1

я тоже считаю, что нужно ограничивать. у нас в стране сложилась деструктивная культура, что не пьющий человек считается отклонением от нормы. Начиная со школы я прекрасно помню, как одноклассики начали употреблять и на каждый мой отказ смотрели с недоумением. Аналогично в универе, на работе и даже с родственниками. Тут нужны радикальные меры. По какой-то причине считается, что только пьянка помогает наладить контакт между людьми и этому следует все поколения.

Ответить

But Cher

Vasilev
1

Да уж, тут без Сталина не обойтись...

Ответить

alexferman

Vasilev
0

одноклассики начали употреблять и на каждый мой отказ смотрел и с недоумением

Это специфика подростковой психики.

Ответить

Vasilev Alexey

alexferman
0

я столкнулся с тем же самым не только в подростком возрасте, вот в чем дело. меня даже родственники подбивали всегда, мол не прилично на празднике. только наличие ВУ помогает.

Ответить

alexferman

Vasilev
0

Ну так у многих т.н. взрослых психика на уровне подростка, это не новость)

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Vasilev
0

Нас очень долго и планомерно приучали к питию,фсё фильмы 60-80-х годов=сплошная реклама потребления

Ответить

Dra

But
0

Я прекрасно помню про этот печальный опыт, проблема очень серьёзная и так сразу её не решить, никто и не говорил, что будет легко. Только следующее поколение сможет отказаться от этого говна, если начать принимать меры сейчас.

Ответить

Никита Имамутдинов

Dra
3

Открою секрет, но в стране по статистике и так падает количество употребляемого алкоголя.
И без всяких запретов.
Так что не мешайте, блять, позитивному тренду.
Надо просвещать и повышать уровень жизни, тогда и алкоголиков в переулках и во дворах будет меньше

Ответить

Polina Malahova

Никита
–3

*легально продаваемого алкоголя
**по российской статистике (от той же самой конторы, по которой смертность от коронавируса чуть ли не ниже, чем везде в мире)

Ответить

Евгений Клочков

Polina
0

ну водяру таки реально стали хлестать меньше, как и меньше стало запойных 

Ответить

Polina Malahova

Евгений
0

Ну вот как перестанут травиться самопалом, тогда поверю (

Ответить

Евгений Клочков

Polina
2

ну самопал, которым травятся совсем опустившиеся личности, был, есть и будет, пока будут алкаши

Ответить

But Cher

Dra
0

Сколько поколений запрещены наркотики? Работает этот запрет?

Ответить

Dra

But
0

Очень хорошо работает, людей, употребляющих вещества, в разы, кардинально меньше, чем пьющих алкоголь

Ответить

Никита

Dra
1

Спойлер: нет, не работает.
Наиболее эффективен способ не запрещать и садить, а лечить и декриминализировать.

Ответить

But Cher

Dra
0

Загуглил, в России 2.5 миллиона больных наркоманией.

Ответить

Evil Pechenka

But
0

«А если бы не запрещали то было бы 250.»

😂😂😂

Один наркотик разрешён, а другие запрещены. Разрешён достаточно опасный, менее опасные запрещены.

Очень разумная политика. Очень.

Ответить

But Cher

Dra
0

А текущее поколение пусть будет травиться антифризом и палёным спиртом?

Ответить

Евгений Клочков

Dra
2

Сколько пробовали запретить - не работает толком. Тем более когда речь идет не о неведомых для народа веществах, а о том, что они давно привыкли употреблять и даже изготавливать 

Скорее надо идти по пути замещения, который уже идет - с водки на пиво и вино 

Ответить

Александр Ярви

Евгений
0

И сидр - читал, что с 2014 г по 2016 г. производство сидра и медовухи в России выросло в 13 (!) раз

Ответить

Арсений Томилов

Dra
0

Бесспорно, но всё-таки запрет лишь усугубит ситуацию, да и запретителей любители «культурно отдохнуть» вынесут за 2 часа из Кремля.

Ответить

Dra

Арсений
–4

> да и запретителей любители «культурно отдохнуть» вынесут за 2 часа из Кремля

Угу. И это красноречиво говорит о том, насколько большой масштаб данной проблемы.

Т.е. закон в стране работает выборочно, сажают невиновных - это норм. Поднимают пенсионный возраст, обнуляются - тоже норм. А запретить алкоголь - вынесут за 2 часа из Кремля. Nuff said.

Ответить

alexferman

Dra
11

И это красноречиво говорит о том, насколько большой масштаб данной проблемы.

Аргументация просто пиздец лол.

- Давайте запретим людям ебаться!
- Любую власть, которая это сделает, вынесут через 2 часа.
- Вот видите, это красноречиво говорит о том, насколько большой масштаб данной проблемы!

Ответить

Dra

alexferman
–5

О, а вот и ватная демагогия подъехала, всё в лучших традициях. Сравнение ебли с наркотой достойно Соловьёва.

Ответить

alexferman

Dra
6

Приплести сюда ватников и Соловьёва это надо быть реально ёбнутым на тыковку, сорян.

Ответить

Dra

alexfer…
–1

Кем нужно быть, чтобы приплести к наркоте еблю?

Ответить

alexferman

Dra
1

Кем нужно быть, чтобы запрещать бухло?

А секс бывает таким же деструктивным, кстати.

Ответить

Dra

alexfer…
–1

Человеком разумным нужно быть. Но бухарикам такие простые вещи понять сложно.

Ответить

alexferman

Dra
2

Человеком разумным нужно быть

Да, список стран с сухим законом это доказывает. Сплошь высокоразвитые светочи разума. Куда там бухающей Западной Европе и США до них.

Ответить

George Weiler

Dra
0

Мне показалось @alexferman удивился больше тому, что ты на основе ответа одного из комменторов превратил высказывание гипотетической ситуации в случившийся факт

Ответить

Арсений Томилов

Dra
0

Никто и не спорит, что проблема масштабная. О чём вообще речь, если в этои обществе непьющего часто считают каким-то неполноценным.

Я к тому, что на это просто не пойдут, так как даже самый ядерный электорат поймёт, что что-то идёт не так, и начнёт протестовать.

Ответить

alexferman

Арсений
5

В обществе неполноценными больше считают не непьющих как таковых, а агрессивных зожников и запретунов.

Ответить

Dra

alexfer…
0

В обществе, которое уже поражено этой дрянью.

Ответить

alexferman

Dra
0

То ли дело общества в мусульманских странах, вот где пример для подражания

Ответить

Dra

alexfer…
–4

Взять ОАЭ - развитая мусульманская страна, в которой алкоголь ограничен, а в некоторых регионах запрещён вообще. Пример для подражания отличный, сам там был.

Ответить

alexferman

Dra
0

Пример для подражания отличный

Понятно, очередной любитель сильной авторитарной руки в заднице)

Ответить

Dra

alexfer…
0

Без демагогии и перевода стрелок тяжко, понимаю.

Ответить

alexferman

Dra
0

Какая демагогия и перевод стрелок, если ты прямым текстом сказал, что считаешь ОАЭ образцом для подражания?

Ответить

Dra

alexfer…
–1

Тебе, как ребёнку, нужно всё разжёвывать? Считаю образцом для подражания в части отношения к алкоголю, а не, как ты пытаешься это выставить, авторитарному строю.

Ответить

alexferman

Dra
1

Так это отношение и есть проявление авторитарности. Сами люди так же не прочь бухнуть там, где это возможно.

Ответить

Dra

alexfer…
0

> Сами люди так же не прочь бухнуть там, где это возможно.

Да, что опять же показывает, насколько масштабна и глубока проблема в мире.

Ответить

alexferman

Dra
1

Люди неправильные, понимаю.

Ответить

Dra

alexfer…
0

Хуево ты понимаешь.

Ответить

alexferman

Dra
0

Не виляй, ты же по сути агришься на людей как таковых за то что они, суки такие, хотят бухать, наркоманить и всячески дрочить свою гормональную систему вознаграждения. Нет бы читать Ленина и ходить на балет.

Ответить

Dra

alexfer…
0

Прикинь, а некоторые люди ещё испытывают удовольствие при виде мучений других людей. Разрешим им дрочить гормональную систему вознаграждения?

Ответить

alexferman

Dra
0

Пока они получают удовольствие от созерцания художественных фильмов со сценами садизма - пусть кайфуют себе. Если они переходят к действиям - нужно бить по рукам. Как-то странно, что это объяснять нужно.

Ответить

Dra

alexfer…
0

Я был бы не против, если бы бухарики тоже просто созерцали по тиви процесс употребления, но ты опять уводишь разговор в сторону.

Ответить

alexferman

Dra
0

Бухарики, употребляя алкоголь, никому не вредят, кроме себя.

Ответить

Dra

alexfer…
0

Ну вот, наконец-то змея укусила себя за свой хвост) Этот ложный коммент отлично показывает, что твоя точка зрения неконструктивна. Или нужно объяснять, как много вреда получают другие люди от алкоголиков?

Ответить

alexferman

Dra
0

Когда пьяный навредил другим людям - его нужно привлекать к ответственности. Запрещать алкоголь потому что пьяный может навредить людям это всё равно что кастрировать всех потенциальных насильников.

Ответить

Artem Kondratev

Dra
0

Вместе с солью и сахаром я надеюсь.

Ответить

Джордж Харви

Artem
0

И с солнечным светом! Это опасно! Он вызывает рак кожи!

Ответить

Dc Maniac

11

Чтоб понимать обстановочку - делюсь видосом

Ответить

MrZlydnya

6

Аминь! П#здец дяде Мише. 

Ответить

Эрик Гешаев

MrZlydnya
0

Семер_очка

Ответить

Yuri Miller

MrZlydnya
0

отмажут. что не знаешь как это делается?

Ответить

Subtiliter Exspiravit

6

По поводу случившегося высказался давний друг М. Ефремова:

Ответить

Насущные Проблемы

Subtiliter
0
Ответить

Yuri Miller

Насущные
0

Ой блин. Он на каждой теме пиарится? А разлив солярки комментировал? От него можно себе представить что потроллит и эту тему. 

Ответить

Насущные Проблемы

Yuri
0

Он — это кто? Блогер-то? Ну блогеры этим живут, да.

Ответить

Первоначальный будильник

3

Не удивляйтесь есть условку введут за пьянство за рулём теперь

Ответить

ледяной дефибриллятор

Первоначальный
9

Хз, он постоянно жестко против власти и ментов высказывается. Не думаю, что его будут отмазывать с такими жесткими последствиями аварии у всех на слуху.

Ответить

Dc Maniac

–6

Делаем ставки господа (но я думаю что отмажется и уедет заграницу)
Вспоминается мне дело брата Меладзе (https://www.ntv.ru/novosti/776856/)

Жаль голосование нельзя прикреплять к новости

Ответить

Dc Maniac

Dc
2

делаю ставку на то что 7ку он точно сидеть не будет !
Если и сядет на 1-3 года (и по амнистии ближайшей выйдет по УДО)

Не забывайте - в РФ работает правило "кто ты есть" - а он есть "актер" (я есть грутт)
И вся актерская бьратия поддержит связями (ну и родных не забудут  -деньги машины квартиры)

Гармаш был через час на месте ДТП

Ответить

Металлургический Гоша

Dc
4

Я бы на месте Гармаша так же поступил, если мой друг оказался в беде.

Ответить

Evil Pechenka

Металлургический
2

Аристотель различал три вида дружбы: дружбу основанную на взаимной пользе; дружбу преследующую удовольствие, и дружбу основанную на добродетели. Первые два вида дружбы являются низшими, здесь люди любят не друг друга, а только ту пользу или то удовольствие, которое достигается в их общении.

Ответить

Dc Maniac

Металлургический
1

Согласен! Если дружить то до конца (сам полумер не приемлю)
Да отдельно посидят Гармаш скажет ефремову что он пидорас и долбаеб - но меньше дружить они не перестанут

Здесь проблему на корню решать надо (а дружба она либо есть либо она "не дружба")

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Насущные Проблемы

Металлургический
0

В беде оказался мужик, в которого впиздячился этот пьяный уебан.

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Металлургический Гоша

Насущные
0

Я не оправдываю.

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сироп от щекотки

Dc
1

Да он в почта банк шел

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Серебряный Джонни

Dc
1

Доказательства, кроме пустословия, есть? Учитывая, что в том материале, который ты скинул, пишут, что там реально был несчастный случай и если бы Меладзе был мудаком, то он просто бы съебался оттуда нахуй. Ты, если бы, за рулём ездил, то знал бы какими блядь мудаками, иногда, являются пешеходы.
Люди думают, что у них 9 жизней как блядь у кошки, они думают, что сука самые умные и успеют перебежать на красный свет, ведь они охуенно куда-то спешат. А если собьешь такую мудачину (по-другому нельзя называть таких людей), то тебя обоссыт общественность и ты сядешь нахуй и никому ничего не докажешь, потому что люди любят сразу линчевать, а не разбираться в ситуации.
В деле Меладзе написано, что девушка выходила из-за маршрутки и это очень опасно, т.к. нихуя не видно, и еще вдобавок ночь.

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Александр Сибирцев

Серебряный
2

какие блять мудаки пешеходы

Пешеход всегда прав, но не всегда жив ☝

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Dc Maniac

Серебряный
–2

Обычный человек если сбил - сядет (а когда "я есть грутт" - можно и подумать как дело кончится)

А еще всем минусаторам предлагаю вернуться в статью когда приговор прозвучит!

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Dc Maniac

Серебряный
0

И еще в добавок деньги(пожизненное пособие близким от меладзе), так что выдыхай

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Металлургический Гоша

Серебряный
0

Купил права - значит ты прав, ага. А то что автомобиль - источник повышенной опасности забывается.

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Alexey Samarkin

2

Ну что? В тюрьму, дядя Миша?

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Николай Корягин

2

Ждем ролики «Гражданин Судимый»

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Дальний браслет

1

Он помер не только от того, что в него въехал синяк, но и благодаря великим технологиям автоваза. Причём у синяка не какой-то рамный танк, а обычный кроссовер с несущим кузовом.

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x mst

1

Довыпивался

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Владимир Швецов

1

Не позорь имя отца блять 
Не позорь 

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Dc Maniac

1

Как и полагается в РФ после смертельного ДТП

" Михаила Ефремова после допроса отпустили по подписку о не выезде. "

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Евгений Клочков

1

Не, ну тут Ефремову теперь либо в тюрячку, либо "достойно выйти" из ситуации при помощи почетного [роскомнадзора]

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Shlomo Goldenberg

1

Сколько депутатов и прочих слуг народа захуярили людей в лобовой, никто не сел. Но этот гражданин не только к власти не близкий, но ещё и раздражает её. Есть все шансы что сядет. Что, впрочем, правильно, неважно кто он

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Ясный нос