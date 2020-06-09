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Он получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму.
Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, умер в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, позже эту информацию подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на больницу, где находился мужчина.
В результате аварии вечером 8 июня мужчина получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму головы, сообщил источник ТАСС. Его увезли в больницу в «крайне тяжёлом» состоянии, 9 июня он умер.
По данным Baza, погибший работал водителем-курьером, ему было 57 лет.
После ДТП против актёра Михаила Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы. Утром 9 июня ТАСС сообщил, что актёра отпустили под подписку о невыезде, его дело могут переквалифицировать — тогда Ефремову будет грозить до 12 лет колонии.
Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Русский огонь
в каком месте он талант?
священника не талантливо сыграл? фильмы Квартета И были бы гораздо беднее без него
все россиянские актерышки не обладают никакими таланатами вообще, только пить могут не просыхая. Лучше во много раз это голливудские актеры чем наши актерышки из замкадия.
Это те голивудские актеры лучше, которые наркоманят и попадаются на малолетках? =) какой человек - такие и идолы
То "кино", что показывают в кинотеатрах, да я согласен, там актеров толком и нету. Но вот что показательно, сериалы по первому и второму каналам идущие каждый день, и там вполне неплохо люди играют роли. В основном правда только богатеньких москвичей или тетенек из деревень, приехавших покорять Масковию своим тельцем, да и музыка в сериалах подобрана лучше чем в российском "кино".
А так в российских фильмах, роли продаются и это давно известно, поэтому такая и игра актеров.
Какая-то у Вас планочка для талантливости не очень высокая. Где-то на уровне провинциального ТЮЗа.
За такие преступления в сизо не держат
В сизо заключают по ряду факторов типа возможность подозреваемого сбежать или надавить на следствие/свидетелей, его явная общественная опасность, и т.д.
Хз, я не вижу смысла держать в сизо подозреваемого в этом случае. Вряд ли он в период до суда снова напьётся и за руль сядет.
Мне кажется люди скоро законы физики будут отрицать, прикрываясь "нашей действительностью"
Ну и что?
От того что он протрезвеет результаты освидетельствования не изменятся.
Если что, то пожизненное ему не дадут, а срок в СИЗО идет в срок отсидки, поэтому свое он в любом случае отсидит.
Не сядет, семье пару миллионов заплатят и не будет никаких претензий к нему.
Польский турник
Не прокатит. Скорее дадут по минималке, а там по УДО в честь какого-нибудь праздника, типа ДР Лучезарного или годовщины Куликовской битвы.
Это тяжкая уголовная статья, сильно сомневаюсь, что примирение здесь возможно. Если бы водитель остался жив (даже если всю оставшуюся жизнь был бы "овощем" или паралитиком), то теоретически Ефремова могли бы наказать не только отсидкой, но и "принудительными работами на срок до пяти лет".
Однако после гибели потерпевшего, отделаться работами уже не получится. Наказание предусматривает "лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет" безо всякой альтернативы.
Другое дело, что сидеть он будет не в тюрьме, а в исправительной колонии общего режима. Да и отпустят наверняка раньше положенного срока. Но хоть что-то.
Ну если нет претензий со стороны потерпевшего, то и наказание для виновника будет не такое строгое.
А ещё может быть такая ситуация, что заплатят не семье, а врачам, которые скажут, что он умер от чего-то другого или был например пьян.
Под солякой вообще. Чтоб наверняка. Совершил суицид посредством Ефремова. Что-то я грублю, человек 3 дней ещё даже как не умер, вдруг мне сниться начнёт, мстить)
Ха! Это ещё если будет доказана вина. Могут документы составить заведомо некачественно, так, что суд отклонит их. Потом затянут разбирательство. А у общества память куриная. Мы не злопамятные. Мы же сейчас не кричим о том что девушка, которая задавила "пьяного мальчика", уже на свободе.
Такое уже не канает, при погибших дело теперь не закрывают
Так можно по-разному подать. Техническая неисправность и уже вина Ефремова меньше.
был бы Ефремов никому не известным фигом при бабках да. А так поверить в техническую неисправность совпавшую с зафиксированным опьянением, неее. Тем более что для российской власти Ефремов не близок
Ему не помешает. Посидит, подумает над своим поведением, опыта наберется. Потом выйдет по УДО через 2-3 года и будет зэков играть. А вот мужика-водилу жалко, его уже не вернуть.
Всегда ахуевал от мысли, что ты можешь сколько угодно соблюдать ПДД, но это тебе не даёт никакой гарантии, что где-нибудь за углом в тебя не вьебенется какой-нибудь бухарик со встречки. Миша, ептвоюмать, ты чего натворил?
Более того, ты можешь идти пешочком по тротуару и в тебя, возможно, въебенится бухарик
Это самое страшное. Поэтому когда иду пешком, всегда смотрю в четыре глаза во все стороны.
Михаил - долбоёб, убивший человека и заодно себе сломавший жизнь.
Ну а алкоголь - зло, это наркотик, который давно нужно запретить.
Проблема не в алкоголе, а людях, которые его употребляют.
Металлургический Гоша
Только ситхи возводят всё в абсолют.
Проблема не в алкоголе, а в некоторых людях, которые его употребляют
Вот так вернее
Ну а алкоголь - зло, это наркотик, который давно нужно запретить.
Российским "либералам" лишь бы запретить что-нибудь.
Я знал, что бухарики не оценят мой коммент)
А наркоманы оценили
Смысл жизни в сексе, наркотиках и Рок’н’ролле
Поговорим про эндорфины и дофамины?
Человеческий организм вырабатывает естественным путём вещества, влияющие на сознание.
Парируй.
Слоны сваливают в яму, усланную листьями, ветки с плодами, ждут недели, пока всё перебродит, а потом бухают.
Резиновый Никита
Я бухарик, и я тоже хотел бы, чтоб алкоголь запретили целиком и полностью в любом виде
в том, что ты бухарик, нет вины здоровых людей, и права их, соотвественно, ущемляться не должны
Ясный нос
Тогда надо и героин легализовать. Почему ущемляют права здоровых людей?
Мамин утюг
Девчонки из Сыктывкара, молодой успешный ищет жену ✨
@сыктывкарская #сыктывкар #любовь #брак
я тоже считаю, что нужно ограничивать. у нас в стране сложилась деструктивная культура, что не пьющий человек считается отклонением от нормы. Начиная со школы я прекрасно помню, как одноклассики начали употреблять и на каждый мой отказ смотрели с недоумением. Аналогично в универе, на работе и даже с родственниками. Тут нужны радикальные меры. По какой-то причине считается, что только пьянка помогает наладить контакт между людьми и этому следует все поколения.
одноклассики начали употреблять и на каждый мой отказ смотрел и с недоумением
Это специфика подростковой психики.
я столкнулся с тем же самым не только в подростком возрасте, вот в чем дело. меня даже родственники подбивали всегда, мол не прилично на празднике. только наличие ВУ помогает.
Ну так у многих т.н. взрослых психика на уровне подростка, это не новость)
Нас очень долго и планомерно приучали к питию,фсё фильмы 60-80-х годов=сплошная реклама потребления
Открою секрет, но в стране по статистике и так падает количество употребляемого алкоголя.
И без всяких запретов.
Так что не мешайте, блять, позитивному тренду.
Надо просвещать и повышать уровень жизни, тогда и алкоголиков в переулках и во дворах будет меньше
*легально продаваемого алкоголя
**по российской статистике (от той же самой конторы, по которой смертность от коронавируса чуть ли не ниже, чем везде в мире)
ну водяру таки реально стали хлестать меньше, как и меньше стало запойных
Ну вот как перестанут травиться самопалом, тогда поверю (
ну самопал, которым травятся совсем опустившиеся личности, был, есть и будет, пока будут алкаши
«А если бы не запрещали то было бы 250.»
😂😂😂
Один наркотик разрешён, а другие запрещены. Разрешён достаточно опасный, менее опасные запрещены.
Очень разумная политика. Очень.
Сколько пробовали запретить - не работает толком. Тем более когда речь идет не о неведомых для народа веществах, а о том, что они давно привыкли употреблять и даже изготавливать
Скорее надо идти по пути замещения, который уже идет - с водки на пиво и вино
И сидр - читал, что с 2014 г по 2016 г. производство сидра и медовухи в России выросло в 13 (!) раз
Бесспорно, но всё-таки запрет лишь усугубит ситуацию, да и запретителей любители «культурно отдохнуть» вынесут за 2 часа из Кремля.
> да и запретителей любители «культурно отдохнуть» вынесут за 2 часа из Кремля
Угу. И это красноречиво говорит о том, насколько большой масштаб данной проблемы.
Т.е. закон в стране работает выборочно, сажают невиновных - это норм. Поднимают пенсионный возраст, обнуляются - тоже норм. А запретить алкоголь - вынесут за 2 часа из Кремля. Nuff said.
И это красноречиво говорит о том, насколько большой масштаб данной проблемы.
Аргументация просто пиздец лол.
- Давайте запретим людям ебаться!
- Любую власть, которая это сделает, вынесут через 2 часа.
- Вот видите, это красноречиво говорит о том, насколько большой масштаб данной проблемы!
О, а вот и ватная демагогия подъехала, всё в лучших традициях. Сравнение ебли с наркотой достойно Соловьёва.
Приплести сюда ватников и Соловьёва это надо быть реально ёбнутым на тыковку, сорян.
Кем нужно быть, чтобы запрещать бухло?
А секс бывает таким же деструктивным, кстати.
Человеком разумным нужно быть
Да, список стран с сухим законом это доказывает. Сплошь высокоразвитые светочи разума. Куда там бухающей Западной Европе и США до них.
Мне показалось @alexferman удивился больше тому, что ты на основе ответа одного из комменторов превратил высказывание гипотетической ситуации в случившийся факт
Никто и не спорит, что проблема масштабная. О чём вообще речь, если в этои обществе непьющего часто считают каким-то неполноценным.
Я к тому, что на это просто не пойдут, так как даже самый ядерный электорат поймёт, что что-то идёт не так, и начнёт протестовать.
В обществе неполноценными больше считают не непьющих как таковых, а агрессивных зожников и запретунов.
То ли дело общества в мусульманских странах, вот где пример для подражания
Пример для подражания отличный
Понятно, очередной любитель сильной авторитарной руки в заднице)
Какая демагогия и перевод стрелок, если ты прямым текстом сказал, что считаешь ОАЭ образцом для подражания?
Так это отношение и есть проявление авторитарности. Сами люди так же не прочь бухнуть там, где это возможно.
Люди неправильные, понимаю.
Не виляй, ты же по сути агришься на людей как таковых за то что они, суки такие, хотят бухать, наркоманить и всячески дрочить свою гормональную систему вознаграждения. Нет бы читать Ленина и ходить на балет.
Пока они получают удовольствие от созерцания художественных фильмов со сценами садизма - пусть кайфуют себе. Если они переходят к действиям - нужно бить по рукам. Как-то странно, что это объяснять нужно.
Бухарики, употребляя алкоголь, никому не вредят, кроме себя.
Когда пьяный навредил другим людям - его нужно привлекать к ответственности. Запрещать алкоголь потому что пьяный может навредить людям это всё равно что кастрировать всех потенциальных насильников.
Вместе с солью и сахаром я надеюсь.
По поводу случившегося высказался давний друг М. Ефремова:
Ой блин. Он на каждой теме пиарится? А разлив солярки комментировал? От него можно себе представить что потроллит и эту тему.
Хз, он постоянно жестко против власти и ментов высказывается. Не думаю, что его будут отмазывать с такими жесткими последствиями аварии у всех на слуху.
Делаем ставки господа (но я думаю что отмажется и уедет заграницу)
Вспоминается мне дело брата Меладзе (https://www.ntv.ru/novosti/776856/)
Жаль голосование нельзя прикреплять к новости
делаю ставку на то что 7ку он точно сидеть не будет !
Если и сядет на 1-3 года (и по амнистии ближайшей выйдет по УДО)
Не забывайте - в РФ работает правило "кто ты есть" - а он есть "актер" (я есть грутт)
И вся актерская бьратия поддержит связями (ну и родных не забудут -деньги машины квартиры)
Гармаш был через час на месте ДТП
Металлургический Гоша
Я бы на месте Гармаша так же поступил, если мой друг оказался в беде.
Аристотель различал три вида дружбы: дружбу основанную на взаимной пользе; дружбу преследующую удовольствие, и дружбу основанную на добродетели. Первые два вида дружбы являются низшими, здесь люди любят не друг друга, а только ту пользу или то удовольствие, которое достигается в их общении.
Согласен! Если дружить то до конца (сам полумер не приемлю)
Да отдельно посидят Гармаш скажет ефремову что он пидорас и долбаеб - но меньше дружить они не перестанут
Здесь проблему на корню решать надо (а дружба она либо есть либо она "не дружба")
В беде оказался мужик, в которого впиздячился этот пьяный уебан.
Доказательства, кроме пустословия, есть? Учитывая, что в том материале, который ты скинул, пишут, что там реально был несчастный случай и если бы Меладзе был мудаком, то он просто бы съебался оттуда нахуй. Ты, если бы, за рулём ездил, то знал бы какими блядь мудаками, иногда, являются пешеходы.
Люди думают, что у них 9 жизней как блядь у кошки, они думают, что сука самые умные и успеют перебежать на красный свет, ведь они охуенно куда-то спешат. А если собьешь такую мудачину (по-другому нельзя называть таких людей), то тебя обоссыт общественность и ты сядешь нахуй и никому ничего не докажешь, потому что люди любят сразу линчевать, а не разбираться в ситуации.
В деле Меладзе написано, что девушка выходила из-за маршрутки и это очень опасно, т.к. нихуя не видно, и еще вдобавок ночь.
какие блять мудаки пешеходы
Пешеход всегда прав, но не всегда жив ☝
Обычный человек если сбил - сядет (а когда "я есть грутт" - можно и подумать как дело кончится)
А еще всем минусаторам предлагаю вернуться в статью когда приговор прозвучит!
И еще в добавок деньги(пожизненное пособие близким от меладзе), так что выдыхай
Металлургический Гоша
Купил права - значит ты прав, ага. А то что автомобиль - источник повышенной опасности забывается.
Как и полагается в РФ после смертельного ДТП
" Михаила Ефремова после допроса отпустили по подписку о не выезде. "
Не, ну тут Ефремову теперь либо в тюрячку, либо "достойно выйти" из ситуации при помощи почетного [роскомнадзора]
Сколько депутатов и прочих слуг народа захуярили людей в лобовой, никто не сел. Но этот гражданин не только к власти не близкий, но ещё и раздражает её. Есть все шансы что сядет. Что, впрочем, правильно, неважно кто он
Ясный нос