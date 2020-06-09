Он получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму.

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Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, умер в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, позже эту информацию подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на больницу, где находился мужчина.

В результате аварии вечером 8 июня мужчина получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму головы, сообщил источник ТАСС. Его увезли в больницу в «крайне тяжёлом» состоянии, 9 июня он умер.

По данным Baza, погибший работал водителем-курьером, ему было 57 лет.

После ДТП против актёра Михаила Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы. Утром 9 июня ТАСС сообщил, что актёра отпустили под подписку о невыезде, его дело могут переквалифицировать — тогда Ефремову будет грозить до 12 лет колонии.