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Теперь датой запуска, который уже неоднократно переносили, называют осень 2020 года.
Spotify ведёт переговоры с МТС о запуске в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Коммерсантъ» утверждает, что доступ к аудитории операторов позволит компании сэкономить на маркетинге, поэтому она ищет локальных партнёров.
Spotify неоднократно пытался запуститься в России. Первые сообщения о возможном старте работы появились ещё в 2014 году — тогда компания зарегистрировала российское юрлицо ООО «Спотифай».
Однако Spotify не смог договориться с МТС и перенёс запуск на 2015 год. В 2016 году стало известно о второй попытке запуска.
В 2019 году пользователи заметили в приложении Spotify русский язык, но в том году запуск так и не состоялся.
Какое-то позорище в тридцати трёх актах.
Если вам настолько похуй на российский рынок, то пойдите уже на принцип и не выходите на него вообще. Пять лет пыжиться, в итоге открыть какой-то убогий офис в коворкинге, и опять ничего не запустить?
Пока они мучали жопу, которая так и не просралась, остальные сервисы потихоньку допиливали тот самый функционал рекомендаций, который по сути является единственным козырем Spotify. И который, положа руку на сердце, не всем нужен - многие люди используют подписки просто для того, чтобы слушать музыку по своему выбору.
Рынок в РФ в итоге весьма конкретно попилен, и для Spotify там места особого нет:
1. Обычный россиянин с средним уровнем дохода, позволяющим думать о всяких подписках на контент, наверняка пользуется такси и заказывает жрачку, для чего у него есть Яндекс плюс. А если ещё и нет, то с постоянными скидками до 169 рублей в месяц, в которые будет входить кроме музыки ещё и скидка на то самое такси, кинопоиск и куча других вещей, Яндекс однозначно выиграет у Spotify даже в случае сильного демпинга цены (которого, судя по слитым тарифам, не планируется).
2. Человек, которому не нужен яндекс и его сервисы, но который активно пользуется YouTube, скорее подпишется за 199 рублей на YouTube Premium, который даст ему возможность смотреть всё без рекламы, и бонусом даст подписку на YouTube Music, который стал гораздо менее уёбищен в последние месяцы.
3. Сидящие в экосистеме Apple люди как сидели на Apple Music так и будут сидеть.
Я пользуюсь на ПК спотифаем через впн (Один раз запустил и теперь работает даже без впн, правда переодически включается реклама на финском лол).
Подходящий дым
Плюс семейный ещё и стоит 3 сотки в месяц, то есть полтора бакса на человека.
Террористический паук например
У них на днях какая-то акция была к ДР сервиса, по-моему даже дешевле предлагали апгрейд до семейного.
Яндекс однозначно выиграет у Spotify даже в случае сильного демпинга цены
Что он там выигрывает со своей библиотекой? Рядом со спотифаем по наполнению разве что Apple Music стоит.
В чем проблема сначала запуститься, а потом искать партнеров?
Славянский парфюмер
Авторские права?
Почему Apple Music запустились у нас одновременно с остальным миром без всяких партнеров, а крупнейший музыкальный стриминговый сервис в мире уже лет 6 ебет вола?
Славянский парфюмер
Это я не знаю, я предположил один из пунктов, и ожидал что вы дополните
Террористический паук например
Но авторские права никак не связаны с партнёрством с МТС. Такое партнёрство может быть необходимо для снижения затрат на запуск в стране и получения доступа к базе абонентов за счёт спецпредложений (как тот же YouTube Music, который давал абонентам Билайн 6 месяцев бесплатной подписки).
У Spotify были проблемы с Warner Music (которые эксперты называли причиной задержки запуска сервиса в Индии и в России), но все они сейчас решены. В Индии сервис, к слову, после этого запустился.
Почему айфон иногда просто так требует вводить пароль от эпл айди?
Может потому что это apple? На андройде от Apple id ничего не требует вводить.
Это становтся похожим на типичную российскую историю, когда очередная госкорпорация хочет что-то запустить, а потом каждый раз отодвигает сроки, пока окончательно не отказывается от проекта.