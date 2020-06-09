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Алексей Боржонов
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«Ъ»: Spotify снова начал переговоры с МТС о запуске в России Материал редакции

Теперь датой запуска, который уже неоднократно переносили, называют осень 2020 года.

23 комментария
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Spotify ведёт переговоры с МТС о запуске в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

  • Один из собеседников издания утверждает, что запуск может состояться осенью 2020 года. По данным «Коммерсанта», МТС сможет продавать подписку на сервис в рамках своих тарифов;
  • Переговоры ведут и с другими операторами, рассказал собеседник издания — компания «вряд ли» ограничится одним партнёром. Однако конкретные бренды «Коммерсантъ» не называет;
  • В Spotify не ответили на запросы издания, в МТС заявили, что договорённостей с сервисом нет, но отметили, что присутствие в музыкальном сегменте стратегически важно для компании;

  • «Коммерсантъ» утверждает, что доступ к аудитории операторов позволит компании сэкономить на маркетинге, поэтому она ищет локальных партнёров.

Spotify неоднократно пытался запуститься в России. Первые сообщения о возможном старте работы появились ещё в 2014 году — тогда компания зарегистрировала российское юрлицо ООО «Спотифай».

Однако Spotify не смог договориться с МТС и перенёс запуск на 2015 год. В 2016 году стало известно о второй попытке запуска.

В 2019 году пользователи заметили в приложении Spotify русский язык, но в том году запуск так и не состоялся.

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#новости #spotify

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23 комментария
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Bash Khodjaev

9
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Террористический паук например

5

Какое-то позорище в тридцати трёх актах.

Если вам настолько похуй на российский рынок, то пойдите уже на принцип и не выходите на него вообще. Пять лет пыжиться, в итоге открыть какой-то убогий офис в коворкинге, и опять ничего не запустить?

Пока они мучали жопу, которая так и не просралась, остальные сервисы потихоньку допиливали тот самый функционал рекомендаций, который по сути является единственным козырем Spotify. И который, положа руку на сердце, не всем нужен - многие люди используют подписки просто для того, чтобы слушать музыку по своему выбору.

Рынок в РФ в итоге весьма конкретно попилен, и для Spotify там места особого нет:

1. Обычный россиянин с средним уровнем дохода, позволяющим думать о всяких подписках на контент, наверняка пользуется такси и заказывает жрачку, для чего у него есть Яндекс плюс. А если ещё и нет, то с постоянными скидками до 169 рублей в месяц, в которые будет входить кроме музыки ещё и скидка на то самое такси, кинопоиск и куча других вещей, Яндекс однозначно выиграет у Spotify даже в случае сильного демпинга цены (которого, судя по слитым тарифам, не планируется).
2. Человек, которому не нужен яндекс и его сервисы, но который активно пользуется YouTube, скорее подпишется за 199 рублей на YouTube Premium, который даст ему возможность смотреть всё без рекламы, и бонусом даст подписку на YouTube Music, который стал гораздо менее уёбищен в последние месяцы.
3. Сидящие в экосистеме Apple люди как сидели на Apple Music так и будут сидеть.

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asbo

Террористический
0

Я пользуюсь на ПК спотифаем через впн (Один раз запустил и теперь работает даже без впн, правда переодически включается реклама на финском лол).

Ответить

Подходящий дым

Террористический
0

Плюс семейный ещё и стоит 3 сотки в месяц, то есть полтора бакса на человека. 

Ответить

Террористический паук например

Подходящий
0

У них на днях какая-то акция была к ДР сервиса, по-моему даже дешевле предлагали апгрейд до семейного.

Ответить

Rudolf Cunningham

Террористический
0

Яндекс однозначно выиграет у Spotify даже в случае сильного демпинга цены

Что он там выигрывает со своей библиотекой? Рядом со спотифаем по наполнению разве что Apple Music стоит.

Ответить

George Weiler

5

Sounds of Spotify launch in Russia: vvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvvvvvvv.

Ответить

Rail Respect

0

В чем проблема сначала запуститься, а потом искать партнеров?

Ответить

Славянский парфюмер

Rail
1

Авторские права? 

Ответить

Без Имени

Славянский
10

Почему Apple Music запустились у нас одновременно с остальным миром без всяких партнеров, а крупнейший музыкальный стриминговый сервис в мире уже лет 6 ебет вола?

Ответить

Славянский парфюмер

Без
0

Это я не знаю, я предположил один из пунктов, и ожидал что вы дополните

Ответить

Andrey

Без
0

примерно потому же, почему до сих пор в большинстве стран мира все телефоны выходили напичканные софтом "партнёров", а Эппл с первого же iPhone выпускали чистые телефоны без говна рекламного

Ответить

Террористический паук например

Славянский
0

Но авторские права никак не связаны с партнёрством с МТС. Такое партнёрство может быть необходимо для снижения затрат на запуск в стране и получения доступа к базе абонентов за счёт спецпредложений (как тот же YouTube Music, который давал абонентам Билайн 6 месяцев бесплатной подписки).

У Spotify были проблемы с Warner Music (которые эксперты называли причиной задержки запуска сервиса в Индии и в России), но все они сейчас решены. В Индии сервис, к слову, после этого запустился.

Spotify and Warner agree to an "expanded" global…
Spotify now holds long-term licensing agreements with two of the three major labels.
www.theverge.com
Ответить

Польский турник

Rail
0
Ответить

But Cher

0

Почему айфон иногда просто так требует вводить пароль от эпл айди? 

Ответить

Славянский парфюмер

But
3

Может потому что это apple? На андройде от Apple id ничего не требует вводить. 

Ответить

But Cher

Славянский
0

Ниче не понял

Ответить

Славянский парфюмер

But
2

Отлично 

Ответить

Alex Nevi

But
0

Видимо учитывает какие-нибудь показатели и считает что тел попал в чужие руки..

Ответить

Rail Respect

1

Это становтся похожим на типичную российскую историю, когда очередная госкорпорация хочет что-то запустить, а потом каждый раз отодвигает сроки, пока окончательно не отказывается от проекта.

Ответить

alex twit

0

spotify go BRRRRR

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Ildar Offerman

0

Потерял веру.

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Славянский парфюмер

–1

Spotify, не совершай ошибку... 

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