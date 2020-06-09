Теперь датой запуска, который уже неоднократно переносили, называют осень 2020 года.

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Spotify ведёт переговоры с МТС о запуске в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания утверждает, что запуск может состояться осенью 2020 года. По данным «Коммерсанта», МТС сможет продавать подписку на сервис в рамках своих тарифов;

Переговоры ведут и с другими операторами, рассказал собеседник издания — компания «вряд ли» ограничится одним партнёром. Однако конкретные бренды «Коммерсантъ» не называет;



В Spotify не ответили на запросы издания, в МТС заявили, что договорённостей с сервисом нет, но отметили, что присутствие в музыкальном сегменте стратегически важно для компании;

«Коммерсантъ» утверждает, что доступ к аудитории операторов позволит компании сэкономить на маркетинге, поэтому она ищет локальных партнёров.

Spotify неоднократно пытался запуститься в России. Первые сообщения о возможном старте работы появились ещё в 2014 году — тогда компания зарегистрировала российское юрлицо ООО «Спотифай».

Однако Spotify не смог договориться с МТС и перенёс запуск на 2015 год. В 2016 году стало известно о второй попытке запуска.