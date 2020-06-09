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Компания призвала «начать общенациональный диалог» о том, стоит ли вообще применять технологию в полиции.
Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что компания прекратит заниматься технологией распознавания лиц. Об этом говорится в его письме в Конгрессу США.
Компания призвала «начать общенациональный диалог» о том, следует ли применять технологию в правоохранительных органах.
В письме Кришны также отмечается, что искусственный интеллект — «мощный инструмент», который может помочь полиции обеспечить безопасность граждан. Однако производители и пользователи системы несут ответственность за то, чтобы технологию проверяли на предвзятость.
CNBC отметил, что решение IBM принято на фоне смерти Джорджа Флойда. После этого события тема полицейской реформы и расового неравенства вышла в «центр общенационального диалога».
CNBC утверждает, что основным заказчиком IBM было правительство США. Тем не менее бизнес не принёс компании значительного дохода. Собеседник телеканала рассказал, что решение было и деловым, и этическим.
Письмо Кришны адресовано соавторам законопроекта о реформе полиции. Он поддержал проект и, в частности, создание федерального регистра неправомерных действий полиции.
Теперь ждем другого бога, когда он уже придет
Судя по количеству пиздеца в мире его пришествие не будет хорошим знамением
Я не про этого
Скорее всего засекретят и официально выведут из подразделения IBM в какую-нибудь дочку DARPA, аккуратно передав им всю документацию и перестроив команду.
Будет, например, развиваться под соусом "пытаемся распознавать террористов в зонах боевых действий, чтобы спасать солдат армии США".
компания прекратит заниматься технологией распознавания лиц.
сновным заказчиком IBM было правительство США.
Ну да, правительство США откажется от технологии распознавания лиц на видео с камер уличного наблюдения, потому что это "неэтично". Честно-пречестно откажется.
Следует в принципе прекратить расследование преступлений. Среди преступников могут оказаться черные. Это не этично.
Бравый и отважный шаг. Нельзя допустить чтобы правительство могло идентифицировать участников мирного протеста, которые перераспределяют имущество во имя справедливости, и устраивают эффектные файер-шоу для увеселения толпы.
Не забывайте, что если вы не поставите этому комментарию лайк, то вы расист, нацист и вас нужно уволить с вашей работы.
Генеральный директор IBM Арвинд Кришна : "Поднимайся, сервак!"
https://ic.pics.livejournal.com/makaryshka/29031933/9720/9720_320.jpg
Тупо рынок потеряют в попытках заработать очко_в на текущей повестке. На их место придут другие.
не факт, в Европе отказались от единой системы хранения всех данных, как Путин сейчас хочет сделать, так как это грозит безопасности обычныж граждан, ведь если сольют базу, то сразу со всеми доками на человека. Хотя казалось вот-вот уже начнуь чипиповать.
ну это относительно давно было в европе и законодательно запрещено, до сих пор ничего нет. Учитывая что хранение данных не такая уж большая задача)
Озабоченный магнит
придут другие
Дак уже куча всего есть. Тот же амазон всегда готов
Лица негров вообще довольно тяжко даются алгоритмам распознавания. Так что отличный повод слиться с решения задачи