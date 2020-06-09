IBM решительно выступает против и не потворствует использованию любой технологии, в том числе технологии распознавания лиц, предлагаемой другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам доверия и прозрачности.

Мы считаем, что сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, как применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и следует ли это делать.