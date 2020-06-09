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Алексей Боржонов
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IBM прекратит разработку технологии распознавания лиц. Решение приняли на фоне обсуждения закона о реформе полиции США Материал редакции

Компания призвала «начать общенациональный диалог» о том, стоит ли вообще применять технологию в полиции.

29 комментариев
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Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что компания прекратит заниматься технологией распознавания лиц. Об этом говорится в его письме в Конгрессу США.

Компания призвала «начать общенациональный диалог» о том, следует ли применять технологию в правоохранительных органах.

IBM решительно выступает против и не потворствует использованию любой технологии, в том числе технологии распознавания лиц, предлагаемой другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам доверия и прозрачности.

Мы считаем, что сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, как применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и следует ли это делать.

из заявления IBM

В письме Кришны также отмечается, что искусственный интеллект — «мощный инструмент», который может помочь полиции обеспечить безопасность граждан. Однако производители и пользователи системы несут ответственность за то, чтобы технологию проверяли на предвзятость.

CNBC отметил, что решение IBM принято на фоне смерти Джорджа Флойда. После этого события тема полицейской реформы и расового неравенства вышла в «центр общенационального диалога».

CNBC утверждает, что основным заказчиком IBM было правительство США. Тем не менее бизнес не принёс компании значительного дохода. Собеседник телеканала рассказал, что решение было и деловым, и этическим.

Письмо Кришны адресовано соавторам законопроекта о реформе полиции. Он поддержал проект и, в частности, создание федерального регистра неправомерных действий полиции.

  • Обсуждение реформы полиции началось в США на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда при задержании;
  • Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны. Некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией.

#новости #технологии #сша #icantbreathe

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29 комментариев
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Рыночный ГОСТ

17

В письме Кришны

Природа настолько очистилась, что божества стали возвращаться на грешную землю

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Евгений Клочков

Рыночный
2

Теперь ждем другого бога, когда он уже придет

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Рыночный ГОСТ

Евгений
3

Судя по количеству пиздеца в мире его пришествие не будет хорошим знамением

Ответить

Евгений Клочков

Рыночный
0

Я не про этого 

Ответить

Рыночный ГОСТ

Евгений
0

А про какого?

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Alex Maz

Рыночный
0

Императора человечества, как в вархаммере.

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Мамин утюг

Alex
1

Может про Кали?

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Евгений Клочков

Alex
0

Да

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alex twit

Рыночный
0
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Rayslava

4

Скорее всего засекретят и официально выведут из подразделения IBM в какую-нибудь дочку DARPA, аккуратно передав им всю документацию и перестроив команду.
Будет, например, развиваться под соусом "пытаемся распознавать террористов в зонах боевых действий, чтобы спасать солдат армии США".

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# realfiddy

Rayslava
0

So very trouble for USA
Buy China’s program — easy way for always 

Ответить

красивый комбинатор

4

компания прекратит заниматься технологией распознавания лиц.

сновным заказчиком IBM было правительство США.

Ну да, правительство США откажется от технологии распознавания лиц на видео с камер уличного наблюдения, потому что это "неэтично". Честно-пречестно откажется.

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Просто Тимуррр

3

Следует в принципе прекратить расследование преступлений. Среди преступников могут оказаться черные. Это не этично.

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Taktischer Corgi

2

 стоит ли вообще применять технологию

Китайцы такие: 

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Сергей Васильев

0

Бравый и отважный шаг. Нельзя допустить чтобы правительство могло идентифицировать участников мирного протеста, которые перераспределяют имущество во имя справедливости, и устраивают эффектные файер-шоу для увеселения толпы.

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Сергей Васильев

Сергей
1

Не забывайте, что если вы не поставите этому комментарию лайк, то вы расист, нацист и вас нужно уволить с вашей работы.

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Евгений Клочков

Сергей
–1

\о высоко поднимаю большой палец одобрения комментатору выше

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alex twit

1

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна : "Поднимайся, сервак!"
https://ic.pics.livejournal.com/makaryshka/29031933/9720/9720_320.jpg

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Universe

0

Тупо рынок потеряют в попытках заработать очко_в на текущей повестке. На их место придут другие.

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Валентин Жетонофф

Universe
2

не факт, в Европе отказались от единой системы хранения всех данных, как Путин сейчас хочет сделать, так как это грозит безопасности обычныж граждан, ведь если сольют базу, то сразу со всеми доками на человека. Хотя казалось вот-вот уже начнуь чипиповать. 

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Universe

Валентин
0

Ну, вот вы же сами и говорите - в Европе отказались, а у нас - нет. И в Китае тоже нет. Сделают китайцы и продадут той же Европе и США по-тихому.

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Валентин Жетонофф

Universe
0

ну это относительно давно было в европе и законодательно запрещено, до сих пор ничего нет. Учитывая что хранение данных не такая уж большая задача)

Ответить

Озабоченный магнит

Universe
2

придут другие

Дак уже куча всего есть. Тот же амазон всегда готов

Ответить

alex twit

Universe
0

Ваше очко и персданные уходят в зрительный зал.джпг

Ответить

dmzkrsk

0

Можно купить у Собянина. Москвичи не возмущаются

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Китайские разработчики технологий распознавания лиц

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Насущные Проблемы

0
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Pavel Averyanov

0

Лица негров вообще довольно тяжко даются алгоритмам распознавания. Так что отличный повод слиться с решения задачи

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Artem Gruzdev

Pavel
0

Вы хотите сказать, что алгоритм является расистом?

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