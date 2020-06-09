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За сутки выздоровели 11709 человек.
Число случаев коронавируса в России превысило 485 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировано 8595 случаев заболевания Covid-19. От инфекции выздоровели 11709 человек, 171 — умерли.
Со 2 июня прирост за сутки сохраняется на отметке между 8 и 9 тысячами человек. В Москве он опустился до 1572.
Число заболевших за всё время составляет 485 253 человек, 242 397 выздоровели от инфекции, 6142 — умерли.
Давно не было красного треда
Оп, отменили ограничения и сразу снижение на 25% по мск, вот это интуиция конечно у наших правителей, всем бы так
В сеть утек секретный код, который используется в РФ для подсчета случаев заболевания: randrange(8500,9000).