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Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 8595 случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 485 тысяч Материал редакции

За сутки выздоровели 11709 человек.

12 комментариев
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Число случаев коронавируса в России превысило 485 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 8595 случаев заболевания Covid-19. От инфекции выздоровели 11709 человек, 171 — умерли.

Со 2 июня прирост за сутки сохраняется на отметке между 8 и 9 тысячами человек. В Москве он опустился до 1572.

Число заболевших за всё время составляет 485 253 человек, 242 397 выздоровели от инфекции, 6142 — умерли.

#новости #covid19

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12 комментариев
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Дмитрий Мищенко

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А пуш был?

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George Weiler

–1

Давно не было красного треда

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George Weiler

George
–1

(вообще я не слежу)

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Аристарх Знаменский

–1

Оп, отменили ограничения и сразу снижение на 25% по мск, вот это интуиция конечно у наших правителей,  всем бы так

Ответить

Dc Maniac

–3

Очередной пиздеж!

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Pavel Zamyatin

–3

В сеть утек секретный код, который используется в РФ для подсчета случаев заболевания: randrange(8500,9000).

Ответить

Голубой вентилятор

0

Не понимаю, что тут люди каждый день хотят увидеть? Что правительство такое: ну бл, мы слишком долго пиздели, давайте сегодня правдивые данные дадим, а дальше как обычно

Ответить

Матвей Токин

–1

Это вброс с запада, не верьте

Ответить

Матвей Токин

–1

Русские люди коронами не болеют

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Тепловой кран

–1

А я верю.

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Мощный дым

–1

Москва
вчера 2000

сегодня 1500

хуяк, хуяк и в официальную статистику. 

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Dmitresso

–3

Самое время отменять меры

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