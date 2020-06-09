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Северная Корея утверждает, что блокировка линий связи — только первый шаг на пути к полному ограничению взаимодействия с югом.
КНДР заблокировала линии связи с Южной Кореей с полудня 9 июня по местному времени (06:00 по Москве). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В заявлении говорится, что КНДР «больше нечего обсуждать» с властями Южной Кореи.
Южнокорейское агенство Yonhap утром сообщило, что КНДР отказалась отвечать на звонки Южной Кореи по военным линиям связи. Это произошло впервые с 2018 года — тогда линии связи, отключённые в течение многих лет, восстановили.
КНДР недовольна тем, что активисты отправляют из Южной Кореи на север агитационные листовки с критикой Пхеньяна. Yonhap отмечает, что это делают северокорейские перебежчики.
Южная Корея 5 июня пообещала законодательно запретить такие действия — на тот момент линии коммуникации между странами работали в штатном режиме.
Намерен звук
Нужно только подождать
По ним ядерная бомба плачет.
Пизда тогда корейскому полуострову.
будто что-то плохое
С одной стороны, Южная Корея - красивая высокоразвитая страна, производящая всякие классные ништяки, с другой стороны - они породили К-Рор. Всё-таки пусть будет пизда полуострову.
Ужасно, у негров в сша отбирают внимание!!
просто они сраные расисты. кто-нибудь видел марш в поддержку blm в пхеньяне? то-то же
Да где же расисты-то? Ежегодно устраивают парады в честь узкоглазого, а с 2011 года еще и толстого узкоглазого. Сжв-повесточка не обошла стороной и такую закрытую страну, как КНДР.
сраные леваки добрались и до коммунистов! oh, wait