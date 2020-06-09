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Алексей Боржонов
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КНДР отказалась от контактов с Южной Кореей из-за распространения агитационных листовок активистами Материал редакции

Северная Корея утверждает, что блокировка линий связи — только первый шаг на пути к полному ограничению взаимодействия с югом.

25 комментариев
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КНДР заблокировала линии связи с Южной Кореей с полудня 9 июня по местному времени (06:00 по Москве). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении говорится, что КНДР «больше нечего обсуждать» с властями Южной Кореи.

Этот шаг [закрытие всех линий связи] станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий.

Заявление КНДР
цитата по ТАСС

Южнокорейское агенство Yonhap утром сообщило, что КНДР отказалась отвечать на звонки Южной Кореи по военным линиям связи. Это произошло впервые с 2018 года — тогда линии связи, отключённые в течение многих лет, восстановили.

КНДР недовольна тем, что активисты отправляют из Южной Кореи на север агитационные листовки с критикой Пхеньяна. Yonhap отмечает, что это делают северокорейские перебежчики.

Южная Корея 5 июня пообещала законодательно запретить такие действия — на тот момент линии коммуникации между странами работали в штатном режиме.

#новости #корея #политика

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25 комментариев
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But Cher

7

КНДР – продукт сталинизма. Вот и результаты

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Тепловой кран

3

Сейчас ограничут, никто им мешать не будет и станут сверхдержавой, а вы дальше нойте о свободе.

Ответить

Намерен звук

Тепловой
4

Нужно только подождать

Ответить

Dmitry Sursin

Намерен
0

Я один это пропел?

Ответить

Горка Тлетов

Dmitry
0

Да

Ответить

Alex Maz

Тепловой
0

Как гуманитарка закончится - снова захотят дружить, как гречи наберут сразу опять начнут выебываться.

Ответить

Bad Bear

1

По ним ядерная бомба плачет.

Ответить

Аркадий Иванов

Bad
1

Пизда тогда корейскому полуострову.

Ответить

убер павукан

Аркадий
–2

будто что-то плохое

Ответить

alexferman

убер
0

С одной стороны, Южная Корея - красивая высокоразвитая страна, производящая всякие классные ништяки, с другой стороны - они породили К-Рор. Всё-таки пусть будет пизда полуострову.

Ответить

убер павукан

alexferman
0

двачую

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Им самим сраться еще не надоело?

Ответить

# realfiddy

1
Ответить

Сергей Васильев

0

Ужасно, у негров в сша отбирают внимание!!

Ответить

убер павукан

Сергей
0

просто они сраные расисты. кто-нибудь видел марш в поддержку blm в пхеньяне? то-то же

Ответить

Альтернативный украинец

убер
0

Да где же расисты-то? Ежегодно устраивают парады в честь узкоглазого, а с 2011 года еще и толстого узкоглазого. Сжв-повесточка не обошла стороной и такую закрытую страну, как КНДР.

Ответить

убер павукан

Альтернативный
0

сраные леваки добрались и до коммунистов! oh, wait

Ответить

Альтернативный украинец

убер
1

Да, ой вей

Ответить

alex twit

–1

https://lurkmore.so/images/6/67/Give_a_fuck.png

Ответить

Andre Macareno

alex
1

на лурке был получше пик, у этого не на нуле стрелка

Ответить

Владимир Филатов

0

Сегодня что ни новость, то разочарование. 

Ответить

Предварительный дебаркадер

0
Ответить

Андрей Заварзин

0

 кажется новая серия сериала 2020 начинается

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Джордж Харви

0

Никогда такого не было и вот опять!

Ответить

Dmitresso

0

КНДР:

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