Ефремов признал вину в ДТП, в котором погиб человек. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы
Материал редакции
Дело против него переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, когда стало известно о гибели человека.
Михаил Ефремов признал вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актёра. Ту же информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Когда стало известно о гибели человека в результате ДТП, его переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.
Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном;
СМИ сообщили, что актёр в момент аварии был пьян. В полиции позже подтвердили эти данные;
Близкий единорожек88
Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин.
Проспаться надо было человеку, так бы и сказали.
Vladimir
он сядет только потому, что известен. сколько такого бухого быдла избегает наказаний?
subprocess.check_outputVladimir
я думал это наоборот работает
Михаил Зеленинsubprocess.chec…
Не это наоборот работает при наличии денег и связей, которые часто сопровождают известность.
А вот сама известность как раз мешает, особенно когда властям ты не близок, тогда и бабки не спасут.
Abram Dikoysubprocess.chec…
По разному бывает, чувака из би2 приняли с гашем на стадионе, не посадили. Баба из счастливы вместе с кокаином в трусах - тоже не посадили. Садят обычно когда у людей жопа сгорает, как с футболистами например
ZzzzzzzAbram
Тут преступления без жертв, так сказать. И жопа ни у кого не горела, про Би-2 я вообще не слышал. А Ефремов мужика убил, у всех горит
Населенный ящик
Сажают
Nurbek YesmagambetovAbram
Ты сравнил гашиш и смерть человека
Просто Анонsubprocess.chec…
Расскажу историю, в которой оказался сам.
В меня аналогичным образом въехали не вписавшись в поворот, тоже лобовое, но моя машина меня спасла: открытый перелом костей голени правой ноги (тяжкий вред).
Так вот, виновник был в говно пьян, и дпс дали отсидеться ему 3 часа после дтп до освидетельствования, итог: 0,66 промилле. Суд не принял во внимание тот факт, что прошло 3 часа с момента дтп и виновник получил всего год.
п.с. виновник никакой не авторитет, и зарабатывает меньше средней зп в регионе (взяток или блата там не могло быть)
SlowbroПросто
Пора бы уже переделать известную но не правдивую фразу про "перед законом все равны" ну и Фемиде с одного глаза повязку стянуть. Всё равно ведь подсматривает.
Василий ЛебедевSlowbro
У русской Фемиды нет никакой повязки.
Михаил ЗеленинВасилий
Эх, ей бы еще вместо весов в руку телефон положить.
SlowbroВасилий
А ну так это же всё объясняет!
Тогда срочно надеть!
Адекватный самолет
Зачем ты это рассказываешь в комментариях, а не в местных сми и различных пабликах?
Зачем ты рассказываешь что было, почему не действовал сразу?
Просто АнонАдекватный
Я не жалуюсь на жизнь, я просто рассказал как это сработало в моей ситуации
Адекватный
Ясно, тогда это неинтересно, ещё одна из тысяч историй, где автор ничего не сделал и ноет.
Населенный ящик
А давно это было?
Евгений КлочковVladimir
он сядет только потому, что известен
Это плохо?
сколько такого бухого быдла избегает наказаний?
Только те, кто успевает скрыться или на чье дело забили. Так-то за пьяные аварии люди садятся. Не садятся обычно малоизвестные (потому нельзя на них накрутить резонанс в медиа) мажоры (ибо есть деньги откупиться и перед семьей покойного, и перед ментами)
VladimirЕвгений
я не оправдываю одно пьяное быдло, я просто говорю насколько хуево работает система которая оправдывает другое пьяное малоизвестное быдло.
В обычной жизни сначала идут долгие годы судебных разбирательств, а потом условный срок
Сергей ТогатовVladimir
За синьку за рулем очень сильно таскают. Там ты или отдашь очень большие деньги, или тебя протащат через все инстанции.
Честной самолет
лол, ну давайте ещё одно бухое быдло избежит наказания, хуле.
Непрерывный алмаз
Сотворил хуйню, имей смелость ответить. Пока молодец, что признался и не начал юлить как это делают всякие чиновники и их жалкие детишки.
Близкий единорожек88
Еще может переобуться, если что. Учитывая, что уголовные дела, в большинстве своем, довольно длительное время рассматриваются, общественный резонанс тоже снижается, и подключаются другие ресурсы.
Сын главврача, который намеренно сбил студента военного училища так и избежал наказания по медицинским показаниям же.
Непрерывный алмаз
Пока молодец
Поэтому я написал «Пока». Дальше будет видно
Alex MacherБлизкий
По алкашке не отвертеться, это не обычная авария, где места для маневра много
Любой кубок
Илья КазаковЛюбой
жизненный мем
Алексей Логачев
Сам факт того, что к новости "Известная личность признала вину, ей светит уголовка" в комментариях идёт спор вокруг "сядет/не сядет", а также если сядет - то как сидеть будет, уже говорит многое о стране
ВасилийАлексей
А то в других странах такого нет, там то конечно известных людей отмазывают
Алексей ЛогачевВасилий
Тяжело быть наполовину буратино?
ВасилийАлексей
Ебать ты остроумный
HSmzg
Выплатит кучу денег семье погибшего, лишение прав + условка
Если не получится идеально замять, то отсидит в шуточной тюрьме с удобствами как на рехабе и выйдет через полгодика
Солёная Капля
Подробнее о погибшем водителе Сергее Захарове написано в посте интернет-магазина.
Адекватный самолет
Ефремов признал вину в ДТП
Вангую, ща попрет кликбейтное говно от ТЖ
Ефремов не признал вину
Ефремов частично признал виду
Дочь Ефремова [что-то сделала]
Родственники погибшего обратились к Ефремову
Ефремов бросает пить
Ефремов не бросил пить
Ефремов отправлен под домашний арест
Ефремов договорился с родственниками погибшего
И т.д.
Непрерывный алмаз
Ну ТЖ вообще на 90% из говна состоит, но не за ним же люди приходят, а посраться под ним)
Старинный бинокль
посрался?
Адекватный самолет
Пришел ради @Stas Kartuzov и @Вук Гораныч читаю тред.
Yuri MillerСтаринный
посрался, жаль
Yuri MillerАдекватный
ты не угадал. подписка о невыезде, всё.
dmzkrsk
Нужно ли удалять фильмы с ним из стриминга?
Taktischer Corgidmzkrsk
Зачем, он же никого не потрогал за коленку двадцать лет назад.
Насущные Проблемыdmzkrsk
Нахуя?
Константин СанкинНасущные
Это другое?
Насущные ПроблемыКонстантин
Что другое? Ты чё несешь, ёпта. Может и с фотографий его вымарывать?
Well KeynellНасущные
да че серьезный-то такой
НасущныеWell
трезвый
Никита Громовdmzkrsk
Как там недавно про Успенского говорили — ну и что, что водитель плохой, зато актёр хороший!
Владимир ФилатовНикита
Так никто не призывал изъять его книги, а лишь не называть в честь его имя премию
Сергей ВасильевНикита
Что не так с этой логикой?
1 2dmzkrsk
"На Париж" точно
Предварительный дебаркадер
да)
Сергей Тогатовdmzkrsk
Зачем?
Sam Lowrydmzkrsk
Ну он пока не давит людей системно.
Василий Лебедевdmzkrsk
Точно нет. Культура отмены нам здесь не нужна.
Раненый вентилятор
Признал вину? А чё, мог и не признавать и говорить,мол, это мой клон был?
Jesus SurferРаненый
Мог. Уверен бывают и более тупые аргументы когда надо выиграть время до суда
Igor Tarasov
Надеюсь он отсидит все 12. Но слабо верится.
Abram DikoyIgor
А что тебе это даст? Меньше пьяных будет за рулем?
vvtwittep
Пишут что адвокат сказал что не признал. Обновите
Имя Фамилияvvtwittep
окау
Обухов Денисvvtwittep
Пьянь уже адвоката нашла.
Pavel Reich
"Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин."
Дада, вчера он это говорил, ещё сказал, что вылечит его ведь у него много денег. А сегодня, когда человек умер, то вдруг нашлись технические причины. Лол.
Andrey Yastrebov
Oliver fAndrey
Не очко обычно губит человека
Обухов Денис
Да уж...думаю откупиться тут не получится,даже если предложит большую сумму семье погибшего. В теории по статье 264 УК РФ возможно примирение сторон, но в случае алкогольного опьянения виновника судебная практика почти исключает такой вариант.
Степан МасловОбухов
откупиться тут не получится
Да как нехуй
Подсудимый возместил материальный и моральный вред, оплатил расходы на погребение. В результате бывшего полицейского приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Марина Волченкова
И не сомневалась, что не будет юлить. Он человек добрый и совестливый. Но алкаш, к великому сожалению. Жалко убитого и Мишу тоже жалко, дурака такого(