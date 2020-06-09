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Алексей Боржонов
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Ефремов признал вину в ДТП, в котором погиб человек. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы Материал редакции

Дело против него переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, когда стало известно о гибели человека.

Михаил Ефремов признал вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актёра. Ту же информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин.

адвокат Ефремова

Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Когда стало известно о гибели человека в результате ДТП, его переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

  • Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном;
  • СМИ сообщили, что актёр в момент аварии был пьян. В полиции позже подтвердили эти данные;
  • Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона.

#новости

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67 комментариев
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Близкий единорожек88

47

Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин.

Проспаться надо было человеку, так бы и сказали.

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Vladimir

–24

он сядет только потому, что известен. сколько такого бухого быдла избегает наказаний?

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subprocess.check_output

Vladimir
72

я думал это наоборот работает

Ответить

Михаил Зеленин

subprocess.chec…
9

Не это наоборот работает при наличии денег и связей, которые часто сопровождают известность.

А вот сама известность как раз мешает, особенно когда властям ты не близок, тогда и бабки не спасут.

Ответить

Abram Dikoy

subprocess.chec…
4

По разному бывает, чувака из би2 приняли с гашем на стадионе, не посадили. Баба из счастливы вместе с кокаином в трусах - тоже не посадили. Садят обычно когда у людей жопа сгорает, как с футболистами например

Ответить

Zzzzzzz

Abram
1

Тут преступления без жертв, так сказать. И жопа ни у кого не горела, про Би-2 я вообще не слышал. А Ефремов мужика убил, у всех горит

Ответить

Населенный ящик

Abram
0

Сажают

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Abram
0

Ты сравнил гашиш и смерть человека

Ответить

Просто Анон

subprocess.chec…
4

Расскажу историю, в которой оказался сам.
В меня аналогичным образом въехали не вписавшись в поворот, тоже лобовое, но моя машина меня спасла: открытый перелом костей голени правой ноги (тяжкий вред).
Так вот, виновник был в говно пьян, и дпс дали отсидеться ему 3 часа после дтп до освидетельствования, итог: 0,66 промилле. Суд не принял во внимание тот факт, что прошло 3 часа с момента дтп и виновник получил всего год.
п.с. виновник никакой не авторитет, и зарабатывает меньше средней зп в регионе (взяток или блата там не могло быть)

Ответить

Slowbro

Просто
0

Пора бы уже переделать известную но не правдивую фразу про "перед законом все равны" ну и Фемиде с одного глаза повязку стянуть. Всё равно ведь подсматривает.

Ответить

Василий Лебедев

Slowbro
2

У русской Фемиды нет никакой повязки.

Ответить

Михаил Зеленин

Василий
1

Эх, ей бы еще вместо весов в руку телефон положить. 

Ответить

Slowbro

Василий
0

А ну так это же всё объясняет!
Тогда срочно надеть!

Ответить

Адекватный самолет

Просто
0

Зачем ты это рассказываешь в комментариях, а не в местных сми и различных пабликах?
Зачем ты рассказываешь что было, почему не действовал сразу?

Ответить

Просто Анон

Адекватный
1

Я не жалуюсь на жизнь, я просто рассказал как это сработало в моей ситуации

Ответить

Адекватный

Просто
–1

Ясно, тогда это неинтересно, ещё одна из тысяч историй, где автор ничего не сделал и ноет.

Ответить

Населенный ящик

Просто
0

А давно это было?

Ответить

Евгений Клочков

Vladimir
14

он сядет только потому, что известен

Это плохо? 

сколько такого бухого быдла избегает наказаний?

Только те, кто успевает скрыться или на чье дело забили. Так-то за пьяные аварии люди садятся. Не садятся обычно малоизвестные (потому нельзя на них накрутить резонанс в медиа) мажоры (ибо есть деньги откупиться и перед семьей покойного, и перед ментами)

Ответить

Vladimir

Евгений
0

я не оправдываю одно пьяное быдло, я просто говорю насколько хуево работает система которая оправдывает другое пьяное малоизвестное быдло.

В обычной жизни сначала идут долгие годы судебных разбирательств, а потом условный срок 

Ответить

Сергей Тогатов

Vladimir
0

За синьку за рулем очень сильно таскают. Там ты или отдашь очень большие деньги, или тебя протащат через все инстанции. 

Ответить

Честной самолет

Vladimir
5

лол, ну давайте ещё одно бухое быдло избежит наказания, хуле. 

Ответить

Непрерывный алмаз

10

Сотворил хуйню, имей смелость ответить. Пока молодец, что признался и не начал юлить как это делают всякие чиновники и их жалкие детишки.

Ответить

Близкий единорожек88

Непрерывный
0

Еще может переобуться, если что. Учитывая, что уголовные дела, в большинстве своем, довольно длительное время рассматриваются, общественный резонанс тоже снижается, и подключаются другие ресурсы.
Сын главврача, который намеренно сбил студента военного училища так и избежал наказания по медицинским показаниям же.

Ответить

Непрерывный алмаз

Близкий
6

 Пока молодец

Поэтому я написал «Пока». Дальше будет видно

Ответить

Alex Macher

Близкий
0

По алкашке не отвертеться, это не обычная авария, где места для маневра много

Ответить

Любой кубок

10
Ответить

Илья Казаков

Любой
0

жизненный мем 

Ответить

Алексей Логачев

7

Сам факт того, что к новости "Известная личность признала вину, ей светит уголовка" в комментариях идёт спор вокруг "сядет/не сядет", а также если сядет - то как сидеть будет, уже говорит многое о стране 

Ответить

Василий

Алексей
0

А то в других странах такого нет, там то конечно известных людей отмазывают 

Ответить

Алексей Логачев

Василий
1

Тяжело быть наполовину буратино? 

Ответить

Василий

Алексей
0

Ебать ты остроумный 

Ответить

HSmzg

6

Выплатит кучу денег семье погибшего, лишение прав + условка
Если не получится идеально замять, то отсидит  в шуточной тюрьме с удобствами как на рехабе и выйдет через полгодика

Ответить

Солёная Капля

5

Подробнее о погибшем водителе Сергее Захарове написано в посте интернет-магазина. 

Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня…
ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно…
vk.com
Ответить

Адекватный самолет

4

 Ефремов признал вину в ДТП

Вангую, ща попрет кликбейтное говно от ТЖ

Ефремов не признал вину
Ефремов частично признал виду
Дочь Ефремова [что-то сделала] 
Родственники погибшего обратились к Ефремову
Ефремов бросает пить
Ефремов не бросил пить
Ефремов отправлен под домашний арест
Ефремов договорился с родственниками погибшего
И т.д.

Ответить

Непрерывный алмаз

Адекватный
0

Ну ТЖ вообще на 90% из говна состоит, но не за ним же люди приходят, а посраться под ним)

Ответить

Старинный бинокль

Непрерывный
0

посрался? 

Ответить

Адекватный самолет

Старинный
1

Пришел ради @Stas Kartuzov и @Вук Гораныч читаю тред.

Ответить

Yuri Miller

Старинный
0

посрался, жаль

Ответить

Yuri Miller

Адекватный
0

ты не угадал. подписка о невыезде, всё.

Ответить

dmzkrsk

0

Нужно ли удалять фильмы с ним из стриминга?

Ответить

Taktischer Corgi

dmzkrsk
7

Зачем, он же никого не потрогал за коленку двадцать лет назад.

Ответить

Насущные Проблемы

dmzkrsk
3

Нахуя?

Ответить

Константин Санкин

Насущные
1

Это другое?

Ответить

Насущные Проблемы

Константин
5

Что другое? Ты чё несешь, ёпта. Может и с фотографий его вымарывать?

Ответить

Well Keynell

Насущные
1

да че серьезный-то такой

Ответить

Насущные

Well
3

трезвый

Ответить

Никита Громов

dmzkrsk
0

Как там недавно про Успенского говорили — ну и что, что водитель плохой, зато актёр хороший!

Ответить

Владимир Филатов

Никита
4

Так никто не призывал изъять его книги, а лишь не называть в честь его имя премию 

Ответить

Сергей Васильев

Никита
0

Что не так с этой логикой?

Ответить

1 2

dmzkrsk
1

"На Париж" точно

Ответить

Предварительный дебаркадер

dmzkrsk
0

да)

Ответить

Сергей Тогатов

dmzkrsk
0

Зачем?

Ответить

Sam Lowry

dmzkrsk
0

Ну он пока не давит людей системно.

Ответить

Василий Лебедев

dmzkrsk
0

Точно нет. Культура отмены нам здесь не нужна.

Ответить

Раненый вентилятор

0

Признал вину? А чё, мог и не признавать и говорить,мол, это мой клон был?

Ответить

Jesus Surfer

Раненый
5

Мог. Уверен бывают и более тупые аргументы когда надо выиграть время до суда

Ответить

Igor Tarasov

1

Надеюсь он отсидит все 12. Но слабо верится.

Ответить

Abram Dikoy

Igor
1

А что тебе это даст? Меньше пьяных будет за рулем? 

Ответить

vvtwittep

1

Пишут что адвокат сказал что не признал. Обновите 

Ответить

Имя Фамилия

vvtwittep
0

окау

Ответить

Обухов Денис

vvtwittep
0

Пьянь уже адвоката нашла.

Ответить

Pavel Reich

0

"Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин."

Дада, вчера он это говорил, ещё сказал, что вылечит его ведь у него много денег. А сегодня, когда человек умер, то вдруг нашлись технические причины. Лол.

Ответить

Andrey Yastrebov

0
Ответить

Oliver f

Andrey
0

Не очко обычно губит человека

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Обухов Денис

0

Да уж...думаю откупиться тут не получится,даже если предложит большую сумму семье погибшего. В теории по статье 264 УК РФ возможно примирение сторон, но в случае алкогольного опьянения виновника судебная практика почти исключает такой вариант.

Ответить

Степан Маслов

Обухов
0

откупиться тут не получится

Да как нехуй
Подсудимый возместил материальный и моральный вред, оплатил расходы на погребение. В результате бывшего полицейского приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Советский районный суд г. Рязани
Советский районный суд г. Рязани
sovetsky.riz.sudrf.ru
Ответить

Марина Волченкова

0

И не сомневалась, что не будет юлить. Он человек добрый и совестливый. Но алкаш, к великому сожалению. Жалко убитого и Мишу тоже жалко, дурака такого(

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