Прямой эфир
что происходит в интернете
Дело против него переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, когда стало известно о гибели человека.
Михаил Ефремов признал вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного адвоката актёра, ту же информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Однако уже после выхода заметки адвокат Вадим Яловицкий в разговоре с «360» отверг информацию о признании вины Ефремовым. По его словам, никто из адвокатов такого заявления не делал.
«Интерфакс» отметил, что Ефремов признал вину «сразу же после ДТП», но официально признание вины устанавливается во время допроса. А он ещё не состоялся, потому неизвестно, признает ли актёр вину теперь.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Когда стало известно о гибели человека в результате ДТП, его переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.
он сядет только потому, что известен. сколько такого бухого быдла избегает наказаний?
я думал это наоборот работает
Не это наоборот работает при наличии денег и связей, которые часто сопровождают известность.
А вот сама известность как раз мешает, особенно когда властям ты не близок, тогда и бабки не спасут.
Расскажу историю, в которой оказался сам.
В меня аналогичным образом въехали не вписавшись в поворот, тоже лобовое, но моя машина меня спасла: открытый перелом костей голени правой ноги (тяжкий вред).
Так вот, виновник был в говно пьян, и дпс дали отсидеться ему 3 часа после дтп до освидетельствования, итог: 0,66 промилле. Суд не принял во внимание тот факт, что прошло 3 часа с момента дтп и виновник получил всего год.
п.с. виновник никакой не авторитет, и зарабатывает меньше средней зп в регионе (взяток или блата там не могло быть)
У русской Фемиды нет никакой повязки.
Эх, ей бы еще вместо весов в руку телефон положить.
Точнее у советской. В последний период царизма у нас была очень неплохая состязательная судебная система.
Адекватный самолет
Зачем ты это рассказываешь в комментариях, а не в местных сми и различных пабликах?
Зачем ты рассказываешь что было, почему не действовал сразу?
Я не жалуюсь на жизнь, я просто рассказал как это сработало в моей ситуации
Адекватный
Ясно, тогда это неинтересно, ещё одна из тысяч историй, где автор ничего не сделал и ноет.
По разному бывает, чувака из би2 приняли с гашем на стадионе, не посадили. Баба из счастливы вместе с кокаином в трусах - тоже не посадили. Садят обычно когда у людей жопа сгорает, как с футболистами например
Ты сравнил гашиш и смерть человека
Я не сравнивал, но у нас законодательство такое что за кокаин отъехать можно даже на дольше
я думал это наоборот работает
Вспоминается Эдвард Радзинский - убил человека и хоть бы хны. Надеюсь, в этот раз будет не так.
он сядет только потому, что известен
Это плохо?
сколько такого бухого быдла избегает наказаний?
Только те, кто успевает скрыться или на чье дело забили. Так-то за пьяные аварии люди садятся. Не садятся обычно малоизвестные (потому нельзя на них накрутить резонанс в медиа) мажоры (ибо есть деньги откупиться и перед семьей покойного, и перед ментами)
За синьку за рулем очень сильно таскают. Там ты или отдашь очень большие деньги, или тебя протащат через все инстанции.
Близкий единорожек88
Еще может переобуться, если что. Учитывая, что уголовные дела, в большинстве своем, довольно длительное время рассматриваются, общественный резонанс тоже снижается, и подключаются другие ресурсы.
Сын главврача, который намеренно сбил студента военного училища так и избежал наказания по медицинским показаниям же.
По алкашке не отвертеться, это не обычная авария, где места для маневра много
Выплатит кучу денег семье погибшего, лишение прав + условка
Если не получится идеально замять, то отсидит в шуточной тюрьме с удобствами как на рехабе и выйдет через полгодика
Вряд ли так все просто будет в его случае. Минимум пару-тройку лет просидит.
Сам факт того, что к новости "Известная личность признала вину, ей светит уголовка" в комментариях идёт спор вокруг "сядет/не сядет", а также если сядет - то как сидеть будет, уже говорит многое о стране
Ефремов признал вину в ДТП
Вангую, ща попрет кликбейтное говно от ТЖ
Ефремов не признал вину
Ефремов частично признал виду
Дочь Ефремова [что-то сделала]
Родственники погибшего обратились к Ефремову
Ефремов бросает пить
Ефремов не бросил пить
Ефремов отправлен под домашний арест
Ефремов договорился с родственниками погибшего
И т.д.
Ну ТЖ вообще на 90% из говна состоит, но не за ним же люди приходят, а посраться под ним)
Старинный бинокль
посрался?
Адекватный самолет
Пришел ради @Stas Kartuzov и @Вук Гораныч читаю тред.
Однако, важное дополнение: наблюдать как срутся и рвутся другие тоже бывает весьма интересно)
Подробнее о погибшем водителе Сергее Захарове написано в посте интернет-магазина.
Алкоголизм это болезнь. Жалко погибшего, жалко Ефремова. И жалко нас всех. Потому что отвратительное и страшное преступление совершил прекрасный человек, один из немногих честных и талантливых актеров актёров... И его некем заменить, и тем кем он был он уже по любому не будет
Посадят Ефремова и будут дальше спаивать - будет развлекать тюремное начальство... Лечить его вряд ли кто-то будет... Если ещё он не повесится на какой нибудь осине..
Нужно ли удалять фильмы с ним из стриминга?
Нахуя?
Это другое?
Что другое? Ты чё несешь, ёпта. Может и с фотографий его вымарывать?
да че серьезный-то такой
Как там недавно про Успенского говорили — ну и что, что водитель плохой, зато актёр хороший!
Так никто не призывал изъять его книги, а лишь не называть в честь его имя премию
Мог. Уверен бывают и более тупые аргументы когда надо выиграть время до суда
Причем тут клон? По закону человек может признавать вину или не признавать.
Признание = меньше срок, меньше работы следакам. Не признание = больший срок, больше работы, но могут отмазать, тогда срок меньше или вообще нет.
Это в теории, а в жизни "признание облегчает вину, но увеличивает срок".
Надеюсь он отсидит все 12. Но слабо верится.
А что тебе это даст? Меньше пьяных будет за рулем?
В идеальной судебной системе в вакууме так и работает. Осознание неотвратимости наказания уменьшает количество этих самых преступлений. Уверен, что если его посадят, хоть кто-то не сядет пьяным за руль, потому что «Бля, ну даже известного актера посадили, ну его нахуй»
Пишут что адвокат сказал что не признал. Обновите
И не сомневалась, что не будет юлить. Он человек добрый и совестливый. Но алкаш, к великому сожалению. Жалко убитого и Мишу тоже жалко, дурака такого(
Да уж...думаю откупиться тут не получится,даже если предложит большую сумму семье погибшего. В теории по статье 264 УК РФ возможно примирение сторон, но в случае алкогольного опьянения виновника судебная практика почти исключает такой вариант.
Близкий единорожек88
В теории по статье 264 УК РФ возможно примирение сторон
Состояние алкогольного опьянения является квалифицирующим признаков - п. а) ч. 4 ст. 264. Это тяжкое преступление, поэтому примирение сторон процессуально невозможно.
Непонятно, на какую теорию вы опираетесь.
откупиться тут не получится
Да как нехуй
Подсудимый возместил материальный и моральный вред, оплатил расходы на погребение. В результате бывшего полицейского приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
шота горгадзе
виталий третьяков
сталина гуревич
илья ремесло
илиас меркури
и т.д
кто эти люди? кто эти покемоны? кто дал им команду мочить Ефремова?
Известные в узких кругах прикормленные «адвокаты» и «юристы», которые обычно пытаются привлечь к себе внимание оппозиции.
"Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин."
Дада, вчера он это говорил, ещё сказал, что вылечит его ведь у него много денег. А сегодня, когда человек умер, то вдруг нашлись технические причины. Лол.
в который раз уже в такие ситуации попадает и все ему с рук сходит. как и боярскому. ощущение, что "звезды" неприкосновенны просто
www.alta.ru