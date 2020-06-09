Дело против него переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, когда стало известно о гибели человека.

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Михаил Ефремов признал вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного адвоката актёра, ту же информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин. адвокат Ефремова цитата по РИА «Новости»

Однако уже после выхода заметки адвокат Вадим Яловицкий в разговоре с «360» отверг информацию о признании вины Ефремовым. По его словам, никто из адвокатов такого заявления не делал.

«Интерфакс» отметил, что Ефремов признал вину «сразу же после ДТП», но официально признание вины устанавливается во время допроса. А он ещё не состоялся, потому неизвестно, признает ли актёр вину теперь.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Когда стало известно о гибели человека в результате ДТП, его переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном;

СМИ сообщили, что актёр в момент аварии был пьян. В полиции позже подтвердили эти данные;

Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона.