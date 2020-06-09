К концу мая проблема затронула «тысячи» посылок — большинство из них таможня уже выпустила.
Курьерские компании предупредили клиентов о задержке посылок на российской таможне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма пользователям, а также Forbes — со ссылкой на письмо Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП), отправленное Федеральной таможенной службе (ФТС).
- Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного оформляет международные посылки. Это связано с новыми таможенными правилами, объяснил РБК директор Boxberry International Марат Артуганов;
- Правила вступили в силу 1 февраля, однако фактически они начали действовать только в мае, уточнил Артуганов. По новому приказу при оформлении посылок в одной электронной декларации можно указать только до 100 посылок, в то время как прежде допустимое число было больше — 500;
- Директор Boxberry International привёл пример: «На таможню поступает партия из 10 тысяч заказов. В старом варианте инспектору нужно оформить 20 реестров (реестр равен накладной), чтобы выпустить эти посылки. В новом — уже 100 отдельных реестров. Таким образом, он потратит в пять раз больше времени на выпуск партии»;
- Глава АСЭП Владимир Саркисов отметил, что информационная система ФТС, которая должна регистрировать данные получателя товара, работает со сбоями. Это также задерживает посылки;
- В конце мая на таможне задержали «тысячи» посылок. Большая часть из них уже выпущена, однако в будущем сбои могут повториться, считает Саркисов;
- DPD сообщили о задержках от пяти дней, в СДЭК — в один-два дня, DHL Express утверждает, что массовых проблем не наблюдается. Pony Express предупреждала о задержках ещё в марте.
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alex twit
почему все новые правила и вообще регуляция здесь - всегда приводят к пиздецу и ахую? вопрос риторический
Master Oogway
Сука я уже второй месяц не могу получить материнку для ноута!
Master OogwayMaster
Пошёл третий
Адекватный самолет
Если из сингапура, то да, покупатели с февраля ждут своих посылок.
DraАдекватный
Блять, у меня смартфон отправлен в апреле из Сингапура. А там-то что за фигня?
Адекватный самолет
Вот хз, почитал комментарии ждунов, ща выбираю в tmall.
Александр КоржуевMaster
херня, я карбоновые колеса ждал 6 месяцев, они как раз пришли к началу сезона
TopoR
Пока везло, но из последнего, что заказывал был только FedEx (7 дней из Японии, очень даже). Правда немного загулял на таможне, да.
Nikolay Kapustin
Причем этот приказ ФТС, сделан ими специально чтоб ограничить себе работу 100 позициями. В документе Евразийской экономической комиссии на который ссылается допускается 500 позиций. Короче нам лень работать.
yulia test
Проблема в основновном в Боксберри и асос, их таможенный брокер говорит, что у них неправильно оформлены документы, ФТС при ображении к ним утверждает, что проблем никаких нет. Боксберри в свою очередь валит все на таможню, с 15 мая посылки застряли в статусе "поступил на таможню" и ничего не происходит. В вк есть чат, в котором обсуждается эта проблема, там уже более 400 человек и ни у кого из них посылки не двигаются.