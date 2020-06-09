Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
764

Курьерские компании сообщили о задержке посылок на российской таможне из-за новых правил оформления Материал редакции

К концу мая проблема затронула «тысячи» посылок — большинство из них таможня уже выпустила.

Курьерские компании предупредили клиентов о задержке посылок на российской таможне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма пользователям, а также Forbes — со ссылкой на письмо Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП), отправленное Федеральной таможенной службе (ФТС).

  • Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного оформляет международные посылки. Это связано с новыми таможенными правилами, объяснил РБК директор Boxberry International Марат Артуганов;
  • Правила вступили в силу 1 февраля, однако фактически они начали действовать только в мае, уточнил Артуганов. По новому приказу при оформлении посылок в одной электронной декларации можно указать только до 100 посылок, в то время как прежде допустимое число было больше — 500;
  • Директор Boxberry International привёл пример: «На таможню поступает партия из 10 тысяч заказов. В старом варианте инспектору нужно оформить 20 реестров (реестр равен накладной), чтобы выпустить эти посылки. В новом — уже 100 отдельных реестров. Таким образом, он потратит в пять раз больше времени на выпуск партии»;
  • Глава АСЭП Владимир Саркисов отметил, что информационная система ФТС, которая должна регистрировать данные получателя товара, работает со сбоями. Это также задерживает посылки;
  • В конце мая на таможне задержали «тысячи» посылок. Большая часть из них уже выпущена, однако в будущем сбои могут повториться, считает Саркисов;
  • DPD сообщили о задержках от пяти дней, в СДЭК — в один-два дня, DHL Express утверждает, что массовых проблем не наблюдается. Pony Express предупреждала о задержках ещё в марте.

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+18 626
2
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 176783, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Jun 2020 13:42:26 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Купить
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alex twit

2

почему все новые правила и вообще регуляция здесь - всегда приводят к пиздецу и ахую? вопрос риторический

Ответить

Master Oogway

0

Сука я уже второй месяц не могу получить материнку для ноута!

Ответить

Master Oogway

Master
0

Пошёл третий

Ответить

Адекватный самолет

Master
0

Если из сингапура, то да, покупатели с февраля ждут своих посылок.

Ответить

Dra

Адекватный
0

Блять, у меня смартфон отправлен в апреле из Сингапура. А там-то что за фигня?

Ответить

Адекватный самолет

Dra
0

Вот хз, почитал комментарии ждунов, ща выбираю в tmall.

Ответить

Александр Коржуев

Master
0

херня, я карбоновые колеса ждал 6 месяцев, они как раз пришли к началу сезона

Ответить

TopoR

0

Пока везло, но из последнего, что заказывал был только FedEx (7 дней из Японии, очень даже). Правда немного загулял на таможне, да.

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Причем этот приказ ФТС, сделан ими специально чтоб ограничить себе работу 100 позициями. В документе Евразийской экономической комиссии на который ссылается допускается 500 позиций. Короче нам лень работать.

Решение Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 № 158…
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 № 158 Форма пассажирской…
www.alta.ru
Ответить

yulia test

0

Проблема в основновном в Боксберри и асос, их таможенный брокер говорит, что у них неправильно оформлены документы, ФТС при ображении к ним утверждает, что проблем никаких нет. Боксберри в свою очередь валит все на таможню, с 15 мая посылки застряли в статусе "поступил на таможню" и ничего не происходит. В вк есть чат, в котором обсуждается эта проблема, там уже более 400 человек и ни у кого из них посылки не двигаются.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Блогер из Петербурга заявила об угрозах убийством из-за цвета кожи. На неё давят после роликов о расизме в России
Мария Магдалена Тункара рассказала TJ, как постоянно сталкивается с расизмом, почему не видит смысла обращаться в полицию и зачем хочет уехать из России.
427
Интернет
Рэпер Niletto призвал поддержать поправки, чтобы «геи не усыновляли детей». Это оказалось заданием в шоу Comment Out
Между двумя ныне удалёнными постами — шквал критики со стороны подписчиков.
216
Интернет
«Надеюсь, „Мам, купи!“ загнётся»: в Твиттере раскритиковали владелицу интернет-магазина за оскорбления сотрудников
После утёкшей переписки, где Дарья Зарыковская грубит своей подчинённой, в соцсети вспомнили и о низких зарплатах в компании.
265
Популярное за три дня
Спорт
«Прошу не путать Родину и государство»: хоккеист Артемий Панарин объясняет, почему он патриот
И отвечает недоброжелателям: «Просто некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет».
144
Животные
6
Интернет
«Надеюсь, „Мам, купи!“ загнётся»: в Твиттере раскритиковали владелицу интернет-магазина за оскорбления сотрудников
После утёкшей переписки, где Дарья Зарыковская грубит своей подчинённой, в соцсети вспомнили и о низких зарплатах в компании.
265
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Ded Pihto

Михаил Ефремов попал в ДТП в…

Виталий Иванович…

Был ли нужен Сталин для…

Александра Утёнкова

«ВКонтакте» добавила…

Настя Иванова

Запись в подсайте Twitter

Константин Курасов

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Masha Kovalyova

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Семен Семеныч

Полиция приехала за Михаилом…

Nikolay Kapustin

Курьерские компании сообщили о…

Андрей Королёв

«ВКонтакте» добавила…

Евгений Клочков

Водитель, пострадавший в ДТП с…

Степан Маслов

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Алексеевич

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Satokoi

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Яня

СМИ сообщили о признании…

Тимур Петров

Курьерские компании сообщили о…

Константин Курасов

Водитель, пострадавший в ДТП с…

Виталий Иванович…

«Серебряный дождь» запустил…

ＫＩＢØＵＮＥ

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Карина Мирзаева

Прокуратура Нур-Султана закрыла…

Yuri Miller

«Вы расист, да?»: в Брянске…