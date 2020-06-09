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В «Яндекс.Такси» водителю пообещали сделать «отдельное предупреждение».
Водитель «Яндекс.Такси» отказался везти уроженца Конго, второкурсника экономического факультета Брянского университета имени Петровского. Об этом пишет «БрянскToday» со ссылкой на студента.
В группе «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте» выложили видеозапись из машины, на которой таксист отказывается выполнять заказ.
Студент обратился в поддержку «Яндекс.Такси» и опубликовал скриншот ответа. В компании ему пообещали сделать водителю «отдельное предупреждение».
Молодой человек рассказал, что подобная ситуация происходит не впервые. Он добавил, что не понимает, почему к студентам из Африки бывает подобное отношение.
Да
подобная ситуация происходит не впервые
Так может дело не в таксистах? Обычно у таких видео есть занимательная предыстория.
Непрерывный алмаз
Чаще всего да. Тем более к неграм у нас в основном хорошее отношение. Расовые проблемы другие.
не, студенты могут конечно быть обгашенные или бухие
но у таксистов тоже своей шизы хватает, особенно у тех, кого агрегаторы не выдрессировали
обгашенные или бухие
Похоже этот вариант. Водила говорит: "Состояние мне его не нравится, я его не повезу".
и что, водителя увольнять-то будут?
Из скрина следует, что ему сделали предупреждение. Ну может, рейтинг понизят или как-то ограничат в заказах, но про увольнение тут ни слова
Трансконтинентальные компании не меняют аватарки в соцсетях, а ты хочешь что бы уволили в местной компании?
Ну знаете, чтоб белые возили чёрных - это какое-то рабство наоборот (а вообще некайф быть чёрным, с другой стороны, большой член иметь наверное хорошо, а потом ноздри большие, наверняка ринита вазомоторного не бывает). А потом крем для загара не нужен. Круто же. Блин, взвесил за и против, хочу быть негром, Не знаете где делают переход? Транссексуалов знаете? Так вот трансрасовые переходы делают уже? Япончиком бы стал. Или японкой. Сразу трансрасовый и трансгендерный. Можно дельфином стать. Трансвидовый переход. Подкину яндексу идейку - тариф блэк - чёрный водитель.
Хочу быть японцем и хикикомори. Сидеть на шее у японских родителей. Не знаете где можно стать японским хикикомори? Только недорого чтоб
таксисты такие охуевшие, щас бы я руководителю сказал: "не хочу делать твои задачи"
Ну вот ты и работаешь до сих пор на дядю, а таксист сам на себя
Я думаю все таки мы не можем считать таксистов рабами, они вроде могут отказаться от пассажира не говоря причин
Судя по тому, что он вальяжно сидит и говорит по телефону - он тупо не работает в данный момент.
Russian economic: fallen 30 years
Anyone in Kongo: shat up, I’m flying in Bryansk
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