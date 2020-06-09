— Состояние мне его не нравится, я его не повезу.

— Вот так просто? Так что, вы не хотите меня везти, потому что коронавирус, да?

— Да.

— Так что, я коронавирус, да?

— Причём тут вы, я просто выборочно... Если мне человек не нравится, я его не везу.

— Как не нравится? Вы расист, да?

— Конечно, да.

— Вы расист, да?

— Да.