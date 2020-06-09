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Ольга Щербинина
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«Вы расист, да?»: в Брянске таксист отказался везти темнокожего студента Материал редакции

В «Яндекс.Такси» водителю пообещали сделать «отдельное предупреждение».

31 комментарий
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Водитель «Яндекс.Такси» отказался везти уроженца Конго, второкурсника экономического факультета Брянского университета имени Петровского. Об этом пишет «БрянскToday» со ссылкой на студента.

В группе «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте» выложили видеозапись из машины, на которой таксист отказывается выполнять заказ.

— Состояние мне его не нравится, я его не повезу.

— Вот так просто? Так что, вы не хотите меня везти, потому что коронавирус, да?

— Да.

— Так что, я коронавирус, да?

— Причём тут вы, я просто выборочно... Если мне человек не нравится, я его не везу.

— Как не нравится? Вы расист, да?

— Конечно, да.

— Вы расист, да?

— Да.

Студент обратился в поддержку «Яндекс.Такси» и опубликовал скриншот ответа. В компании ему пообещали сделать водителю «отдельное предупреждение».

Молодой человек рассказал, что подобная ситуация происходит не впервые. Он добавил, что не понимает, почему к студентам из Африки бывает подобное отношение.

#новости #расизм

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31 комментарий
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Пожилой Мартингал

4

Да

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Евгений Клочков

Пожилой
9

Пизда 
(извините)

Ответить

Посторонний

Пожилой
6
Ответить

красивый комбинатор

6

подобная ситуация происходит не впервые

Так может дело не в таксистах? Обычно у таких видео есть занимательная предыстория.

Ответить

Непрерывный алмаз

красивый
2

Чаще всего да. Тем более к неграм у нас в основном хорошее отношение. Расовые проблемы другие.

Ответить

Евгений Клочков

красивый
1

не, студенты могут конечно быть обгашенные или бухие

но у таксистов тоже своей шизы хватает, особенно у тех, кого агрегаторы не выдрессировали 

Ответить

красивый комбинатор

Евгений
0

обгашенные или бухие

Похоже этот вариант. Водила говорит: "Состояние мне его не нравится, я его не повезу".

Ответить

Посторонний

4

Вначале не понял, что за беременная таксует.

Ответить

Крестьянский меч

3

 В «Яндекс.Такси» водителю пообещали сделать «отдельное предупреждение».

Сначала подумал, что его в следующий раз будут предупреждать о темнокожих пассажирах.

Ответить

rossoshmap

Крестьянский
2

Uber Black 

Ответить

Альтернативный украинец

2

Сейчас мы услышим от пользователей тж истории о том, что это все случайно подстроено и этот студент жаждит получить политическое убежище в Европке

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Альтернативный
0

Лично мне поебатi

Ответить

Евгений Мартынов

1

Ой, как удобно, blm, вся хуйня...

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

и что, водителя увольнять-то будут?

Ответить

Сергей Звезда

Evgeniy
2

Из скрина следует, что ему сделали предупреждение. Ну может, рейтинг понизят или как-то ограничат в заказах, но про увольнение тут ни слова

Ответить

Dmitry Sursin

Evgeniy
1

Трансконтинентальные компании не меняют аватарки в соцсетях, а ты хочешь что бы уволили в местной компании?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Dmitry
1

Всякое бывает!

Ответить

Yuri Miller

Dmitry
–1

Ну знаете, чтоб белые возили чёрных - это какое-то рабство наоборот (а вообще некайф быть чёрным, с другой стороны, большой член иметь наверное хорошо, а потом ноздри большие, наверняка ринита вазомоторного не бывает). А потом крем для загара не нужен. Круто же. Блин, взвесил за и против, хочу быть негром, Не знаете где делают переход? Транссексуалов знаете? Так вот трансрасовые переходы делают уже? Япончиком бы стал. Или японкой. Сразу трансрасовый и трансгендерный. Можно дельфином стать. Трансвидовый переход. Подкину яндексу идейку - тариф блэк - чёрный водитель.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

Хочу быть японцем и хикикомори. Сидеть на шее у японских родителей. Не знаете где можно стать японским хикикомори? Только недорого чтоб

Ответить

Александр Гонтарев

0

таксисты такие охуевшие, щас бы я руководителю сказал: "не хочу делать твои задачи"

Ответить

Адекватный самолет

Александр
1

Будешь так общаться с руководителем, станешь таксистом.

Ответить

Masha Kovalyova

Александр
1

Ну вот ты и работаешь до сих пор на дядю, а таксист сам на себя

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

0

Можно подумать, что он его душил... (простите)

Ответить

Yuri Miller

0

Таксист ответил: да, а шо?

Ответить

Мощный дым

0

 я просто выборочно... Если мне человек не нравится, я его не везу.

А говорят, что в России малый бизнес страдает, смотрите как, хочет работает с клиентом, хочет не работает, сам выбирает контрагента, благо сумма в швейцарском банке позволяет. 

Ответить

Альтернативный украинец

0

 Вы расист, да?

Ответить

Daniil Minashkin

0

Я думаю все таки мы не можем считать таксистов рабами, они вроде могут отказаться от пассажира не говоря причин

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Таксист явно из тех комментаторов, переживающих за США

Ответить

Двойной спрей

0

Вы расист, да?

Да.

Ответить

Константин Курасов

0

Судя по тому, что он вальяжно сидит и говорит по телефону - он тупо не работает в данный момент.

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# realfiddy

–3

Russian economic: fallen 30 years 
Anyone in Kongo: shat up, I’m flying in Bryansk

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