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Алексей Боржонов
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«Медуза»: Путин лично говорил с Собяниным о досрочной отмене ограничений в Москве — перед голосованием по поправкам Материал редакции

Прогулки, занятия спортом и возможность посетить салоны красоты должны поднять настроение избирателей.

37 комментариев
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Отмена ограничений в Москве связана с подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.

  • Владимир Путин лично общался с Сергеем Собяниным 6-7 июня на тему снятия ограничений, рассказал собеседник издания;
  • Разговор состоялся вскоре после заседания Совета безопасности 4 июня, на котором обсуждался рост протестных настроений в стране. «По опросам ФСО, он силён, и ограничения из-за вируса — главная причина недовольства сейчас. Такие настроения сильно влияют на голосование по поправкам», — утверждает источник «Медузы»;
  • Прогулки, занятия спортом и возможность посетить салоны красоты должны поднять настроение избирателей, считают собеседники издания;
  • Собянин не собирался снимать ограничения так скоро. По информации издания, салоны красоты должны были открыться 15 июня — когда отменили бы пропускной режим и прогулки по графику. А заведения общепита должны были открыться к концу июня;
  • Источник издания, близкий к мэрии, рассказал, что Собянин рассчитывал на перенос голосования на осень. Однако даже при выходе из самоизоляции на две недели раньше запланированного срока Собянин «ничего не теряет», считает он;
  • Тот же собеседник уверен, что мэр Москвы «под указку АП не хотел плясать — тут явно просьба с самого верха». Другой источник издания подтверждает, что снятие ограничений — инициатива Путина;
  • Если статистка заболеваемости и смертности из-за отмены ограничений будет расти, то её могут фальсифицировать, рассказал источник «Медузы». Данные «пригладят», а в июле они попадут в статистику «задним числом», предположил собеседник издания: «Тогда это объяснят якобы наступившей второй волной эпидемии».

Информацию о связи отмены ограничений в Москве с предстоящим голосованием подтвердил накануне и источник «Открытых медиа». Он считает, что людям «нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием». В Кремле же заявили, что ограничения сняты своевременно.

  • Ограничения в Москве должны были продлиться минимум до 14 июня, но 8 числа Собянин выступил с обращением и объявил об их постепенном снятии;

  • C 9 июня отменяются цифровые пропуска и график прогулок, с 16 числа откроются музеи и летние веранды кафе, с 23 июня — заведения общепита, фитнес-клубы;

  • В Москве зафиксировано больше 198 тысяч случаев коронавируса, из которых больше 85 тысяч — активные.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. В начале лета Путин объявил, что оно пройдёт 1 июля.

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#новости #конституция #covid19 #карантинвроссии #путин #москва

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37 комментариев
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Горка Тлетов

10

Кто бы мог подумать. 

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Дыня из багажника

7

Страна пошла на Поправки.

Ответить

Адекватный самолет

Дыня
1

Тебе надо работать рекламщиком, генерировать игру слов у тебя в крови)

Ответить

Дыня из багажника

Адекватный
0

работаю уже (

Ответить

Адекватный самолет

Дыня
0

Это кто или откуда?)

Ответить

Дыня из багажника

Адекватный
1

https://memepedia.ru/ya-sam-svoego-roda-ucheny-im-something-of-a-scientist-myself/

Знаете, я и сам своего рода учёный
Знаете, я и сам своего рода учёный (You know, I'm something of a scientist myself) -- мемная…
memepedia.ru
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Адекватный

Дыня
1

Ору, 90% тжников с таким фейсом)

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Brown Zweig

Адекват…
3

Знаете, я и сам своего рода Тимур Петров

Ответить

Адекватный

Brown
1

Я на 90% уверен, что многие из нас Тимур Петров. Тимур - это вообще собирательный образ жителя России.

Ответить

# realfiddy

Адекват…
1

Timur and his team

Ответить

Brown Zweig

#
3

Тимур и его собаки

Ответить

Дыня из

Brown
0

Да и его Пизда

Ответить

Горка Тлетов

Дыня
1

Учёный - на хую крученый. 

Ответить

Наим Алиев

3

Отмена ограничений должна поднять настроение избирателям.

И температуру

Ответить

Славянский парфюмер

Наим
0

Дадут жару 

Ответить

Славянский парфюмер

2

❗❗❗Путин лично говорил с Собяниным

Ответить

Насущные Проблемы

Славянский
1

лично умолял собянина

Ответить

Славянский парфюмер

Славянский
0

Они же лично никогда не общались, да? 

Ответить

Brown Zweig

Славянский
0

Путин был в ярости когда лично говорил с Собянином

Ответить

Ебаный Кошмар

2

Путину насрать на людей, бабы еще нарожают

Ответить

Максим Шпилёв

2

Если статистка заболеваемости и смертности из-за отмены ограничений будет расти, то её могут фальсифицировать, рассказал источник «Медузы». Данные «пригладят», а в июле они попадут в статистику «задним числом», предположил собеседник издания: «Тогда это объяснят якобы наступившей второй волной эпидемии».

Как же всё просто.. 

Ответить

1 2

Максим
0
Ответить

Шило

1

Можно сдохнуть по чьей-то чудовищной преступной халатности
Можно сдохнуть, смертельно устав от полнейшей невнятности

Ответить

Заключенный парфюмер

Шило
0

Свобода. Выбор.

Ответить

# realfiddy

0

PvP versus which we deserve

Ответить

Александр Гонтарев

0

Путин - красавчик, опять всех переиграл

Ответить

Насущные Проблемы

0

Быстрей правки вносите, пока вождь совем не протух.

Ответить

Славянский парфюмер

Насущные
0

Не страшно, Петухов не едят (может где-то и едят) 

Ответить

Первоначальный чайник

0

«Медуза»: Путин еле уговорил Собянина насчёт досрочной отмены ограничений в Москве — перед голосованием по поправкам 

Ответить

Славянский парфюмер

Первоначальный
–1

Путин: — Да неее, Сергей, я не знаю, нужно еще хорошо подумать, то се.
Собянин: — ДА УСПАККООООЙСЯ, ПОГНАЛИ
Путин: — Погнали

Ответить

Super Sonic

0

Опять анонимные источники Медузы. Ничего не мешает просто выдумать эту замечательную новость.

Ответить

Petr Petrov

0

спасибо, хороший подарок

Ответить

Vitaliy Vitaliev

–3

Что думаете по поводу того, что в некоторых других странах тоже так (прежде всего Италия, Испания)?

Ответить

1 2

Vitaliy
0

В некоторых других странах тоже до сих пор по 9 тысяч заболевших в сутки?

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1
–1

пипец за что ты меня минусанул то? А что в некоторых других странах со статистикой не наебывают? 

Ответить

1 2

Vitaliy
0

Ну минусани меня тоже, если я неправ.
А в некоторых других странах наёбывают ради того, чтобы люди выбрали Бориску на царство?

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1
–1

Один хрен - правительства найдут причины, просто элементарно не будут тестировать всех подряд 

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