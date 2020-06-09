Прямой эфир
Прогулки, занятия спортом и возможность посетить салоны красоты должны поднять настроение избирателей.
Отмена ограничений в Москве связана с подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.
Информацию о связи отмены ограничений в Москве с предстоящим голосованием подтвердил накануне и источник «Открытых медиа». Он считает, что людям «нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием». В Кремле же заявили, что ограничения сняты своевременно.
Ограничения в Москве должны были продлиться минимум до 14 июня, но 8 числа Собянин выступил с обращением и объявил об их постепенном снятии;
C 9 июня отменяются цифровые пропуска и график прогулок, с 16 числа откроются музеи и летние веранды кафе, с 23 июня — заведения общепита, фитнес-клубы;
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. В начале лета Путин объявил, что оно пройдёт 1 июля.
Страна пошла на Поправки.
Тебе надо работать рекламщиком, генерировать игру слов у тебя в крови)
работаю уже (
Это кто или откуда?)
Адекватный
Ору, 90% тжников с таким фейсом)
Знаете, я и сам своего рода Тимур Петров
Адекватный
Я на 90% уверен, что многие из нас Тимур Петров. Тимур - это вообще собирательный образ жителя России.
Timur and his team
Отмена ограничений должна поднять настроение избирателям.
И температуру
Если статистка заболеваемости и смертности из-за отмены ограничений будет расти, то её могут фальсифицировать, рассказал источник «Медузы». Данные «пригладят», а в июле они попадут в статистику «задним числом», предположил собеседник издания: «Тогда это объяснят якобы наступившей второй волной эпидемии».
Как же всё просто..
Можно сдохнуть по чьей-то чудовищной преступной халатности
Можно сдохнуть, смертельно устав от полнейшей невнятности
Быстрей правки вносите, пока вождь совем не протух.
Славянский парфюмер
Путин: — Да неее, Сергей, я не знаю, нужно еще хорошо подумать, то се.
Собянин: — ДА УСПАККООООЙСЯ, ПОГНАЛИ
Путин: — Погнали
Опять анонимные источники Медузы. Ничего не мешает просто выдумать эту замечательную новость.
Что думаете по поводу того, что в некоторых других странах тоже так (прежде всего Италия, Испания)?
пипец за что ты меня минусанул то? А что в некоторых других странах со статистикой не наебывают?
Один хрен - правительства найдут причины, просто элементарно не будут тестировать всех подряд