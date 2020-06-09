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Новости
Ольга Щербинина
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В Анапе суд отправил экс-полицейских в колонию-поселение за принуждение 17-летней девушки к сексу Материал редакции

Они получили до четырёх лет заключения.

46 комментариев
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Анапский районный суд огласил приговор двум бывшим полицейским, которые шантажом принудили 17-летнюю волейболистку вступить с ними в половую связь. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.

По версии следствия, в ночь на 26 августа 2019 года полицейские патрулировали пляж в Витязево. Там они увидели 17-летнюю девушку и её совершеннолетнего молодого человека, которые занимались сексом. Его отпустили, а потерпевшую «принудили к половому сношению», пригрозив в противном случае привлечь её к административной ответственности. По данным «Комсомольской правды», речь шла о постановке на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.

Полицейским предъявили обвинение по части 2 статьи 133 УК (понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней) и части 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Их уволили из МВД.

Один из них признал вину и возместил пострадавшей моральный вред, при приговоре суд учёл это в качестве смягчающих обстоятельств. Второй вину не признал. Мужчины получили два и четыре года в колонии-поселении.

Изначально СМИ сообщали о трёх замешанных в деле полицейских, один из них «просто стоял рядом и наблюдал». Мэрия Анапы объявила об аресте трёх человек, а потом удалила с сайта эти слова. В связи с этим делом уволили нескольких высокопоставленных полицейских, включая главу ОМВД по Анапе и его заместителя по охране общественного порядка.

#новости #происшествия

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46 комментариев
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Славянский парфюмер

18

один из них «просто стоял рядом и наблюдал»

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Kyler

Славянский
4

Может ему моральные принципы не позволяли принять участие в действии

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Славянский парфюмер

Kyler
7

Скорее устав

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Pyotr Pyotr

Славянский
3

Скорее устал

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Игорь Голованов

Славянский
0

... та пiшов до дому.

Ответить

Игорь Василевский

Kyler
0

Он должен был предотвратить приступление по идее, он виноват еще сильнее чем те 2

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Террористический паук например

15

Мужчины получили два и четыре года в колонии-поселении.

два и четыре года

в колонии-поселении

Ну то есть за групповое изнасилование несовершеннолетней два сотрудника полиции получили суммарно на один год больше, чем чувак получил за твит про несовершеннолетних детей сотрудников полиции.

Ах да, он ещё получил общий режим, а эти получат колонию-поселение. И пять лет за твит уже устояли в апелляции и кассации без изменений, а тут инстанция первая и срок ещё процентов на 60 порежут по итогам двух обжалований.

На всякий случай напомню, что такое колония-поселение:
Согласно ст. 129 УИК РФ, осуждённые в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии. В часы от подъёма до отбоя они пользуются правом свободного передвижения на территории колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться вне территории колонии без надзора. Осуждённым может быть разрешено проживание со своими семьями не только на территории колонии-поселения, но и вне её. Они могут иметь при себе деньги, пользоваться обычной одеждой и т. д.

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Ilya Grigöryev

Террористический
8

ну т.е. судя по срокам, все участники дела, в том числе следователи судьи и тд - не сильно против чтобы их несовершеннолетнюю дочь выебали на пляже менты.

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Террористический паук например

Ilya
4

Не совсем - они просто в другой стране живут, и по другим законам. Если кто-нибудь сделает это с кем-то из их дочерей, то на него повесят все нераскрытые в городе и он сядет пожизненно в красную зону, где его выебут и повесят в первую же неделю.

А на холопку им похуй, бабы ещё нарожают.

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Ilya Grigöryev

Террористический
0

да, все это так. но ты не уловил мысль - их дочерей все равно выебут. они могут убить расстрелять поджечь порвать на куски насильника, но выебанную дочь толпой ментов не поменять на невыебанную. пока они раздают такие сроки, они должны осознавать, что если их дочь пошла на пляж, то с вероятностью 0,***1% её уже ебут менты

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Террористический паук например

Ilya
5

 если их дочь пошла на пляж, то с вероятностью 0,***1% её уже ебут менты

Да с чего вдруг-то? Если бы у жертвы здесь была мать-судья, то она бы сказала об этом и они бы убежали куда глаза глядят.

Тут просто поймали девчонку и затравили вдвоём. Хуй ты так затравишь семнадцатилетнюю блатную дочку судьи, прокурора или ещё какой илитки - к этим годам детки уже прекрасно понимают свои привилегии, и умеют ими пользоваться.

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Андрей Гришин

Ilya
1

Они не мыслят такими категориями, это уж точно. Их дочерям достаточно прямо там на месте позвонить родителям - и менты выебут друг друга там же на пляже, только бы делу не дали ход

Ответить

Ilya Grigöryev

Андрей
0

на каждую кривую пизду найдется хуй с вывертом. т.е. выебут не менты так бомжи или хачи. отоберут сотовый и обезвредят и тд. но ты прав, наверняка они чувствуют себя много более защищенными

Ответить

Террористический

Ilya
0

Так бомжам или хачам не дадут таких сроков, камон. 

Ответить

Антон Пострунин

Ilya
0

Нет, если их, то это другой разговор. 

Ответить

Vasilev Alexey

Террористический
0

если честно, меня куда больше убивает этот приговор в контексте приговоров на 8-9 лет строгоча парням, которые бабе в клубе присунули лет пять назад. Тут подонки в форме принудили сознательно, а там просто студенты тупые и такая разница в приговорах. 

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Антон Никитин

12

Изнасилование - 2 и 4 года поселения
Реплай на твит - 5 лет
4 административки по митингам - 4 года
РаВнОзНаЧнЕнЬкО

Ответить

Северный ГОСТ

5

Мало того что полицейские, так еще и с изнасилованием. То-то зеки обрадуются.

Ответить

Ivan

Северный
11

А полицаи разве не в отдельной тюрьме сидят? Или это только в фильмах? Я прост не шарю во всей тюремной тематике

Ответить

Marvo Delapierre

Ivan
1

У них своя ИК для бывших сотрудников МВД

Ответить

Алексей Селезнев

Ivan
0

Да вроде от зеков скрывают за что такие сидят 
Хз как работает это канеш, но надеюсь не работает)

Ответить

Ivan Matveev

Алексей
2

Ничего там не скроешь, их просто держат отдельно от других людей, что в СИЗО, что в колониях. Иначе мало кто из них возвращался бы оттуда, логично же 

Ответить

Северный ГОСТ

Ivan
0

Да может и в отдельной, я без понятия. Ну, это было бы логично.

Ответить

Андрей Рядькин

Северный
4

Это на поселении та?

Ответить

Kyler

Северный
2

Ну они все равно на красной зоне будут садится, там и так все поголовно петухи

Ответить

Террористический паук например

Северный
2

Они на поселение поедут. Скорее всего они даже жить в поселении не будут, снимут через жену/подругу дома или квартиры рядом и будут отмечаться раз в месяц или реже.

Ответить

Ivan Matveev

Северный
1

К большому сожалению мусор содержат отдельно от людей, что в СИЗО, что в колониях =( 

Ответить

Dmitry Sursin

7

4 и 2 года за превышение должностных полномочий в отношении малолетних, повлекших за собой удар по психике.
Найс судебная система.

Ответить

Зелибоба

5

Принуждение к сексу - мерзотный эвфемизм из разряда хлопок и отрицательный рост.

Ответить

alexferman

Зелибоба
1

Если бы это не полицейские, а оппозиционеры - ровно это же называлось бы групповым изнасилованием с особой жестокостью и цинизмом.

Ответить

Валенок

Зелибоба
0

заебали со своим новязом

Ответить

Степан Маслов

Валенок
0

новязом

154. Понуждение женщины к вступлению в половую связь или к удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении коего женщина являлась материально или по службе зависимой

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года/Редакция…
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года/Редакция 05.03.1926 — Викитека
ru.wikisource.org
Ответить

Валенок

Степан
0

Вот как раз эти и начали его вводить.

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Генеральный единорожек88

2

Стоял, объявила, удалила, уволили.

Ответить

Жилищный Даниль

Генеральный
6
Ответить

bor_vn

Генеральный
0

Я не понял

Ответить

Предельный будильник

bor_vn
9

забей, он долбоёб просто

Ответить

Генеральный единорожек88

bor_vn
–1

Стоял, объявила, удалила, увoлили.

Ответить

Северный ГОСТ

Генеральный
1

Стоял, объявила, удалила, уволили

Ответить

Тепловой кран

3

Ну вот, пацанам жизнь сгубила, чертовка...........

Ответить

alex twit

1

Да они просто в волейбол поиграть хотели. Забросить пару мячей...

Ответить

Андрей Гришин

alex
2

По паре мячей каждый

Ответить

Игорь Голованов

alex
0

Третий просто был на подаче

Ответить

bor_vn

0

Ну, надо было быть совсем дурачками.
Лучше бы менты подрочили друг другу. 

Ответить

Северный ГОСТ

bor_vn
0

Это нарушение устава

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Игорь Голованов

bor_vn
0

Видимо им это надоело, пошли на новый уровень.

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