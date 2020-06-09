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Новости
Ольга Щербинина
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В Анапе суд вынес приговор экс-полицейским по делу о принуждении 17-летней девушки к сексу Материал редакции

Они получили до четырёх лет колонии-поселения.

14 комментариев
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Анапский районный суд огласил приговор двум бывшим полицейским, которые шантажом принудили 17-летнюю волейболистку вступить с ними в половую связь. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.

По версии следствия, в ночь на 26 августа 2019 года полицейские патрулировали пляж в Витязево. Там они увидели 17-летнюю девушку и её совершеннолетнего молодого человека, которые занимались сексом. Его отпустили, а потерпевшую «принудили к половому сношению», пригрозив в противном случае привлечь её к административной ответственности. По данным «Комсомольской правды», речь шла о постановке на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.

Полицейским предъявили обвинение по части 2 статьи 133 УК (понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней) и части 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Их уволили из МВД.

Один из них признал вину и возместил пострадавшей моральный вред, при приговоре суд учёл это в качестве смягчающих обстоятельств. Второй вину не признал. Мужчины получили два и четыре года в колонии-поселении.

Изначально СМИ сообщали о трёх замешанных в деле полицейских, один из них «просто стоял рядом и наблюдал». Мэрия Анапы объявила об аресте трёх человек, а потом удалила с сайта эти слова. В связи с этим делом уволили нескольких высокопоставленных полицейских, включая главу ОМВД по Анапе и его заместителя по охране общественного порядка.

#новости #происшествия

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14 комментариев
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Генеральный единорожек88

2

Стоял, объявила, удалила, уволили.

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bor_vn

Генеральный
0

Я не понял

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Предельный будильник

bor_vn
5

забей, он долбоёб просто

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Генеральный единорожек88

bor_vn
0

Стоял, объявила, удалила, увoлили.

Ответить

Северный ГОСТ

Генеральный
1

Стоял, объявила, удалила, уволили

Ответить

Жилищный Даниль

Генеральный
0
Ответить

Тепловой кран

1

Ну вот, пацанам жизнь сгубила, чертовка...........

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Северный ГОСТ

0

Мало того что полицейские, так еще и с изнасилованием. То-то зеки обрадуются.

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Ivan

Северный
2

А полицаи разве не в отдельной тюрьме сидят? Или это только в фильмах? Я прост не шарю во всей тюремной тематике

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Северный ГОСТ

Ivan
0

Да может и в отдельной, я без понятия. Ну, это было бы логично.

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Kyler

Северный
0

Ну они все равно на красной зоне будут садится, там и так все поголовно петухи

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Андрей Рядькин

Северный
0

Это на поселении та?

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alex twit

0

Да они просто в волейбол поиграть хотели. Забросить пару мячей...

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bor_vn

0

Ну, надо было быть совсем дурачками.
Лучше бы менты подрочили друг другу. 

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