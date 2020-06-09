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Они получили до четырёх лет колонии-поселения.
Анапский районный суд огласил приговор двум бывшим полицейским, которые шантажом принудили 17-летнюю волейболистку вступить с ними в половую связь. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.
По версии следствия, в ночь на 26 августа 2019 года полицейские патрулировали пляж в Витязево. Там они увидели 17-летнюю девушку и её совершеннолетнего молодого человека, которые занимались сексом. Его отпустили, а потерпевшую «принудили к половому сношению», пригрозив в противном случае привлечь её к административной ответственности. По данным «Комсомольской правды», речь шла о постановке на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.
Полицейским предъявили обвинение по части 2 статьи 133 УК (понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней) и части 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Их уволили из МВД.
Один из них признал вину и возместил пострадавшей моральный вред, при приговоре суд учёл это в качестве смягчающих обстоятельств. Второй вину не признал. Мужчины получили два и четыре года в колонии-поселении.
Изначально СМИ сообщали о трёх замешанных в деле полицейских, один из них «просто стоял рядом и наблюдал». Мэрия Анапы объявила об аресте трёх человек, а потом удалила с сайта эти слова. В связи с этим делом уволили нескольких высокопоставленных полицейских, включая главу ОМВД по Анапе и его заместителя по охране общественного порядка.
Я не понял
Генеральный единорожек88
Стоял, объявила, удалила, увoлили.