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Алексей Боржонов
1153

Архангельская область расторгла контракт со строителем полигона в Шиесе. Против его создания выступали местные жители Материал редакции

Правительство проводит «плановую работу по закрытию» мусорного полигона.

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Правительство Архангельской области расторгло контракт с ООО «Технопарк», приступив таким образом к закрытию полигона Шиес. Об этом говорится на сайте правительства региона.

В заявлении утверждается, что договор с «Технопарком», который занимался строительством полигона, расторгли в одностороннем порядке. «Проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков», — говорится на сайте региона.

Правительство области направляло письмо в компанию с предложением расторгнуть договор, но ответа не получило. Тогда соглашение расторгли в одностороннем порядке. «Плановую работу по закрытию проекта» проводят по поручению врио региона Александра Цыбульского, говорится в заявлении правительтсва.

  • О строительстве мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области стало известно в 2018 году. Туда собирались вывозить отходы из Москвы и Московской области;
  • Местные жители выступили против строительства и стали проводить акции протеста. Наиболее обсуждаемые из них прошли летом 2019 года, тогда же Владимир Путин потребовал от Игоря Орлова (на тот момент был главой Архангельской области) обсудить строительство с местными жителями;
  • В январе 2020 года суд признал незаконными постройки на станции Шиес и обязал застройщика ликвидировать их;
  • В апреле врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что выступает против строительства полигона. Он сообщил, что «погрузится в детали», чтобы понять, как прекратить стройку.

#новости #шиес #мусорнаяреформа

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20 комментариев
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Максим Шпилёв

18

Митинги не работают!

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Константин Курасов

Максим
11

Так это и не митинги были - это был настоящий протест настоящих народных масс.
Против были все - от детей до стариков, на улицу выходило всё местное население и сотни приезжих активистов всех мастей и политических окрасов.
И это ещё раз показывает, что народ готов и к протестам и борьбе, даже без единой организационной силы, если будет понятная и нужная ему повестка. Это вам не Нэвэльны с его школотой и видеобложиком.

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Дмитрий Кораблёв

Константин
0

палаточный лагерь митингующих

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Константин Курасов

Дмитрий
9

В палатках жить и колонны техники стопорить месяцами в тундротайге - это не в центре мегаполиса сидеть, где до ближайшего 24 макдака или больницы две минуты на гироскутере ехать.

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Дмитрий Кораблёв

Константин
0

Согласен,  это 100%ая забастовка. 

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Евгений Клочков

Константин
1

Это да, это не митинг, это ближе к забастовке 

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Константин Курасов

Евгений
0

Где-то сейчас прослезился один Ленин

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Напряженный меч

Константин
0

Проблема в том, что если бы на них положили — вывод был бы противоположный. Например, было на пике дохуя шума про воронежский хопер и никель — и тоже массы ходили, но тут гораздо более тщательно подошли власти, не делали конфронтаций, никого не пиздили — и потихоньку все забили, а проект потихоньку идёт.
Вывод? Да нету его нихуя, жизнь сложная.

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Константин Курасов

Напряженный
0

Масштаб протеста другой и силы, пусть и мелкие, вписавшиеся в движуху оказались более качественными.

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Евгений Клочков

Максим
2

Это ближе не к митингу, а к забастовке - когда не дают проводить стройку и прочие работы и когда все рассчитано на долгую борьбу

А забастовки, да, самый эффективный метод отстаивания интересов

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Близкий единорожек88

Максим
1

Работают, просто на них никто не ходит.

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Ilya Grigöryev

Максим
0

работают везде кроме мск и спб

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Посторонний

10

Отлично, наглядный пример эффективности протестов. См. так же  отрывок с Шульман, сопротивление/несогласие государству даёт субъектность гражданину, с т.з. государства.

Чилик @Chilikto
Из всех миллионов часов видеоматериалов с Екатериной Шульман вот эти две минуты мои любимые и, как мне кажется, самые важные https://t.co/sObylxpn4w
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William Nash

–1

Откроют в другом месте, лол

Ответить

Насущные Проблемы

William
14

Откроют возле терпил. Шиес показали что не терпилы.

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Напряженный меч

Насущные
0

Ну прилетит к ним облако / притечет вода с соседней деревни.

Ответить

AZP

2

Там изначально история не в ту сторону повёрнута была.
Вместо того, чтобы перерабатывать московский мусор, его решили возить куда-то далеко.
Камон, в Москве дикая куча денег - можно и в переработку вложиться.

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Напряженный меч

AZP
0

Там уже. Щас будет новая веха — борьба с мусоросжигательными заводами в мск, жопа (и замешанные бабки) тоже волшебно обширная.

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# realfiddy

0

She yes baby 

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Кодекс Бусидо

0

ничего себе

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