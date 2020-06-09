Правительство проводит «плановую работу по закрытию» мусорного полигона.

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Правительство Архангельской области расторгло контракт с ООО «Технопарк», приступив таким образом к закрытию полигона Шиес. Об этом говорится на сайте правительства региона.

В заявлении утверждается, что договор с «Технопарком», который занимался строительством полигона, расторгли в одностороннем порядке. «Проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков», — говорится на сайте региона.

Правительство области направляло письмо в компанию с предложением расторгнуть договор, но ответа не получило. Тогда соглашение расторгли в одностороннем порядке. «Плановую работу по закрытию проекта» проводят по поручению врио региона Александра Цыбульского, говорится в заявлении правительтсва.