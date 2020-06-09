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Правительство проводит «плановую работу по закрытию» мусорного полигона.
Правительство Архангельской области расторгло контракт с ООО «Технопарк», приступив таким образом к закрытию полигона Шиес. Об этом говорится на сайте правительства региона.
В заявлении утверждается, что договор с «Технопарком», который занимался строительством полигона, расторгли в одностороннем порядке. «Проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков», — говорится на сайте региона.
Правительство области направляло письмо в компанию с предложением расторгнуть договор, но ответа не получило. Тогда соглашение расторгли в одностороннем порядке. «Плановую работу по закрытию проекта» проводят по поручению врио региона Александра Цыбульского, говорится в заявлении правительтсва.
Митинги не работают!
Так это и не митинги были - это был настоящий протест настоящих народных масс.
Против были все - от детей до стариков, на улицу выходило всё местное население и сотни приезжих активистов всех мастей и политических окрасов.
И это ещё раз показывает, что народ готов и к протестам и борьбе, даже без единой организационной силы, если будет понятная и нужная ему повестка. Это вам не Нэвэльны с его школотой и видеобложиком.
палаточный лагерь митингующих
В палатках жить и колонны техники стопорить месяцами в тундротайге - это не в центре мегаполиса сидеть, где до ближайшего 24 макдака или больницы две минуты на гироскутере ехать.
Это да, это не митинг, это ближе к забастовке
Напряженный меч
Проблема в том, что если бы на них положили — вывод был бы противоположный. Например, было на пике дохуя шума про воронежский хопер и никель — и тоже массы ходили, но тут гораздо более тщательно подошли власти, не делали конфронтаций, никого не пиздили — и потихоньку все забили, а проект потихоньку идёт.
Вывод? Да нету его нихуя, жизнь сложная.
Масштаб протеста другой и силы, пусть и мелкие, вписавшиеся в движуху оказались более качественными.
Это ближе не к митингу, а к забастовке - когда не дают проводить стройку и прочие работы и когда все рассчитано на долгую борьбу
А забастовки, да, самый эффективный метод отстаивания интересов
Отлично, наглядный пример эффективности протестов. См. так же отрывок с Шульман, сопротивление/несогласие государству даёт субъектность гражданину, с т.з. государства.
Откроют в другом месте, лол
Откроют возле терпил. Шиес показали что не терпилы.
Там изначально история не в ту сторону повёрнута была.
Вместо того, чтобы перерабатывать московский мусор, его решили возить куда-то далеко.
Камон, в Москве дикая куча денег - можно и в переработку вложиться.
Напряженный меч
Там уже. Щас будет новая веха — борьба с мусоросжигательными заводами в мск, жопа (и замешанные бабки) тоже волшебно обширная.