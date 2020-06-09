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Новости
Аня Бегиашвили
5308

ТАСС: в крови Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков Материал редакции

По данным Telegram-канала 112, речь идёт о кокаине и каннабиноидах.

50 комментариев
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В крови и моче актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП, в котором погиб человек, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что наркотики выводятся из организма не сразу и их следы присутствуют в крови ещё какое-то время после последнего употребления.

Telegram-канал 112 опубликовал акт медицинского освидетельствования, в котором зафиксированы результаты анализов, якобы касающиеся Ефремова. Судя по документу, анализы показали наличие в крови кокаина и каннабиноидов.

112
В крови и моче Михаила Ефремова обнаружены наркотики. Есть следы кокаина и каннабиноидов.

«Есть вероятность того, что, помимо алкоголя, он употреблял наркотики, кровь взята на анализ», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на «осведомлённый источник».

Источник РИА «Новости» утверждает, что следы наркотиков остаточные — они указывают на то, что актёр употреблял ранее: «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось».

Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент аварии актёр был пьян. Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона.

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#новости #ефремовдтп

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50 комментариев
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красивый комбинатор

40
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Насущные Проблемы

красивый
5

corvalol

крепкое дерьмо

Ответить

Ручной магнит

Насущные
5

Соглашусь. Слезть не могу уже несколько лет

Ответить

Насущные Проблемы

Ручной
3

У меня бабуля на нём крепко сидит.

Ответить

Argumenta Ambigua

Ручной
0

Коллега

Ответить

убер павукан

Argumenta
1

учитывая его колено - скорее уж калека

Ответить

Алексей Селезнев

30

Ебать у него наверное худшее похмелье сегодня

Ответить

Argumenta Ambigua

Алексей
4

Я представил себе его утро. Проснулся, хлопнул чуть водочки, охуел от всего, позвонил адвокату, тот говорит никого не пускай уже еду. Адик приехал с частными медиками, Мишу под каплю, седативки допкой капнули, что бы не трясло, продышался чуть, поспал часок, и в ментовку. Вопрос, что Михаил будет делать сегодня вечером?

Ответить

Sergey Smirnov

Алексей
1

"Мальчишник в Москве"

Ответить

Русский огонь

Алексей
0

трава обычно оттягивает синьку, с утра легче )

Ответить

Argumenta Ambigua

Русский
0

Думаю с его дозами трава это ничто

Ответить

vvtwittep

Алексей
0

Да это жесть. Этот чистый момент, когда ты уже проснулся, но воспоминания вчерашнего ночного пиздеца еще не накатили. 

Ответить

Старинный бинокль

18
Ответить

Александр Вихров

Старинный
0

ну раз у него кокаин нашли, то можно и отпустить

и желательно наградить чем-нить

Ответить

1 2

Александр
0

Гонореей

Ответить

Славянский парфюмер

1
0

Короной 

Ответить

Ясный нос

18

Ну пиздец. Забил очередной гвоздь в гроб декриминализации травы

Ответить

Andrej Paruzin

Ясный
0

И всем срать будет уже на кокс и промилле, при дозе которых люди впринципе мрут))..

Ответить

Волшебный Влад

14

Ну вот, а кто-то в предыдущем треде удивлялся как можно бухать, когда есть трава

Ответить

Андрей Капралов

Волшебный
0

Дай ссылку на него, я запишу.

Ответить

Без Имени

12

Нормально дед отдыхает. Бабу на члене у него не обнаружили случайно?

Ответить

Максим Шпилёв

Без
3

визитку яроша

Ответить

Анатолий Смолов

Без
0

Просто нужно в заголовках называть его рэпером, тогда все станет на свои места.
Преуспел в саморазрушении.

Ответить

Близкий единорожек88

4

Ну все короч - идет по пути Мамаева и Кокорина, а не Бочкаревой

Ответить

Ян Yangust

2

Не хватает мертвой проститутки в багажнике

Ответить

1 2

Ян
2

Тебе не хватает, а у Ефремова есть

Ответить

Просто Тимуррр

2

Походу водка паленая попалась, намешали дряни всякой

Ответить

Anton

1

Не знаю за кокс, но трава вообще в моче до месяца после употребления держаться может

Ответить

Могучий Абдужаббор

Anton
0

кокс в моче - до 5 дней, в крови двое суток

Ответить

Старший единорожек88

Могучий
0

Ага, да.

Ответить

Александр Вихров

Старший
4

а ты, как? держишься?

Ответить

Старший единорожек88

Александр
7

держусь, спасибо!

Ответить

alexferman

Старший
0

В моче или в крови?

Ответить

Польский турник

1
Ответить

Эльазар

1

А под матрасом обнаружили мертвую шлюху

Ответить

Евген

1

Господин Обьебошен

Ответить

Sergey Smirnov

1

Вот так взял и поднасрал сторонникам ванильного легалайза.
Осталось найти у него ковид.

Ответить

Aleksej Fedko

0

Расширяет репертуар

Ответить

alexferman

0

Ну вот, не отстаёт от мейнстрима

Ответить

Рыночный ГОСТ

0

Оппааа

Ответить

Старший единорожек88

0

Хех.

Ответить

Предельный будильник

0

наверное не всё за раз закинул

Ответить

Сертификат безучастия

0

Ну обнаружили и обнаружили. За руль его наркотики сажали? 

Ответить

Напряженный меч

Сертификат
0

Конечно. Они еще убивают наших детей!

Ответить

Сертификат безучастия

Напряженный
0

Тупые пьянчуги, разрушили очередную невинную жизнь

Ответить

Многий украинец

0

Вот это повеселился дед, но жизнь уже не вернуть :(

Ответить

Klim August

0

Богема, хули

Ответить

Евгений Мартынов

0

Странно, что ещё не принесли

Ответить

Константин Г.

0

До чего самоизоляция людей доводит.

Ответить

Арут Саргсян

0

Он не попал в аварию. Он ее устроил.

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