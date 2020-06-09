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По данным Telegram-канала 112, речь идёт о кокаине и каннабиноидах.
В крови и моче актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП, в котором погиб человек, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что наркотики выводятся из организма не сразу и их следы присутствуют в крови ещё какое-то время после последнего употребления.
Telegram-канал 112 опубликовал акт медицинского освидетельствования, в котором зафиксированы результаты анализов, якобы касающиеся Ефремова. Судя по документу, анализы показали наличие в крови кокаина и каннабиноидов.
«Есть вероятность того, что, помимо алкоголя, он употреблял наркотики, кровь взята на анализ», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на «осведомлённый источник».
Источник РИА «Новости» утверждает, что следы наркотиков остаточные — они указывают на то, что актёр употреблял ранее: «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось».
Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент аварии актёр был пьян. Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона.
corvalol
крепкое дерьмо
Ручной магнит
Соглашусь. Слезть не могу уже несколько лет
Коллега
Ебать у него наверное худшее похмелье сегодня
Я представил себе его утро. Проснулся, хлопнул чуть водочки, охуел от всего, позвонил адвокату, тот говорит никого не пускай уже еду. Адик приехал с частными медиками, Мишу под каплю, седативки допкой капнули, что бы не трясло, продышался чуть, поспал часок, и в ментовку. Вопрос, что Михаил будет делать сегодня вечером?
Русский огонь
трава обычно оттягивает синьку, с утра легче )
ну раз у него кокаин нашли, то можно и отпустить
и желательно наградить чем-нить
И всем срать будет уже на кокс и промилле, при дозе которых люди впринципе мрут))..
Нормально дед отдыхает. Бабу на члене у него не обнаружили случайно?
Просто нужно в заголовках называть его рэпером, тогда все станет на свои места.
Преуспел в саморазрушении.
Не хватает мертвой проститутки в багажнике
Не знаю за кокс, но трава вообще в моче до месяца после употребления держаться может
Могучий Абдужаббор
кокс в моче - до 5 дней, в крови двое суток
Старший единорожек88
Ага, да.
а ты, как? держишься?
Старший единорожек88
держусь, спасибо!
Вот так взял и поднасрал сторонникам ванильного легалайза.
Осталось найти у него ковид.
Ну обнаружили и обнаружили. За руль его наркотики сажали?
Напряженный меч
Конечно. Они еще убивают наших детей!