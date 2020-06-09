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Ольга Щербинина
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ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами. В ответ прошли пикеты Материал редакции

Девушке грозит до шести лет лишения свободы. Её также поддержали в соцсетях.

52 комментария
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Фото @Tihiipiket

Следственный комитет предъявил обвинение по статье о распространении порнографии ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на саму девушку.

Цветкова уточнила, что не может говорить о подробностях обвинения, так как дала подписку о недопустимости разглашения данных предварительного следствия (ст. 161 УПК). Ранее против неё возбудили уголовное дело по статье за распространение порнографии с использованием интернета. Девушке грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Сторонники активистки со ссылкой на её мать рассказали, что суд состоится примерно через месяц и призвали за это время публично показать, что её дело не забыто. Для этого они решили выйти на одиночные пикеты — с соблюдением предосторожностей из-за коронавируса. В качестве альтернативы участникам предложили вывесить плакаты в поддержку Цветковой в окнах и на балконах. В соцсетях также появились записи с тэгами #ЗаЮлю и #свободуЮлииЦветковой .

даша пишет @Tihiipiket
По моим подсчётам #заЮлю пока вышло около 65-70 пикетчиц и пикетчиков в разных городах. Спасибо вам огромное.

Свободу Юлии Цветковой.
Будем весь месяц поднимать шум, как умеем. https://t.co/9v7PBTEA3Q
СФА @socfemalt
Питер, мы с вами!
#заЮлю #СвободуЦветковой https://t.co/xz1igGow4N
это не настя @pizdagnida
#заюлю
ситуация с коронавирусом не даёт мне возможности куда-то поехать и физически встать в одиночный пикет, но я очень хочу выразить свое возмущение по поводу того, что активистке/художнице/режиссерке юлии цветковой грозит до 6 лет лишения свободы https://t.co/nIjSU0WRPi
дарья старк горит жопой и ты гори @Dshh93
Юля Цветкова рисует женщин. Настоящих, активных участниц своей судьбы. Женщин, которые живут среди нас. Ее работы — не порнография. Ее активизм — не пропаганда. Ее голос должен быть громче. И мы можем ей помочь.
#ЗаЮлю
#СвободуЦветковой https://t.co/r6wkjtSHzV
Führerin @Fhrerin1
Я #заЮлю потому что мое тело - не порнография. Потому что на всех площадках полно РЕАЛЬНОЙ порнографии в свободном доступе, которую никто не блокирует. Потому что Юлю просто решили заткнуть, как неудобного власти человека. Феминизм - не экстремизм.
ах какая женщина @zemlyavogne
живые женщины не молчат

#ЗаЮлю
#ЯМыЮлияЦветкова
#СвободуЮлеЦветковой
#СвободуЮлииЦветковой
#СвободуЦветковой https://t.co/jDoirrx8yN
всё будет хöрöшö дöма @dashadanka1
Меня некому было сфоткать во время пикета, но #свободуюлиицветковой #заЮлю
Бодипозитивные картинки ≠ порнографии

#свободуюлецветковой https://t.co/ig0rlCoddA
фельдштейн @felmzdshteiyn
Он #заЮлю 🌺 https://t.co/a8cow1vexD
stupid in the dark @spaceIIIwaste
#ЗаЮлю
#СвободуЦветковой

вывешу сушиться свежее сфабрикованное дело https://t.co/yxfqtg7g6I
Ника @nixelpixel
#заЮлю https://t.co/89wF8J4dc7

В чём обвиняют Юлию Цветкову

В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией «Мерак», которую пришлось закрыть, так как активистку постоянно вызывали в Центр «Э» из-за анонимных жалоб.

#лгбт #новости #twitter

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52 комментария
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alexferman

18

Монологи залупы, значит, показывают по федеральным каналам, а монологи вагины даже в Вк низзя.

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Yuri Miller

15

Значит надо посадить авторов учебников по биологии за 7й класс и так далее.

Ответить

alex twit

Yuri
1

и авторов художеств из 8"Б"

Ответить

Рулон Обоев

2

Каждый раз когда вижу пресловутых "феминисток" на фотках, удивляюсь:
ну почему блять они такие стремные все и с еблами кирпичом?

Ответить

Рулон Обоев

Рулон
–4

о, вот и феминисты отметились уже в дизах)
P.S. смелее, додики, дизлайкайте) Сделаем перепись идиотов)

Ответить

Андрей Гришин

Рулон
2

Не все феминистки стремные. И не все феминистки поддерживают шизу, которая сейчас правит повесткой 

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
0

по наблюдениям - процентов 80-90.
короткостриженых, косящих под пацанов, но не сильно стремных лицом, тоже сюда отношу, потому что, девушка должна выглядеть девушкой, а не пацаном.
да, "они никому ничего не должны", как и я не должен считать их привлекательными)

Ответить

not like you

Рулон
0

*я такой умный бета самец, что если дизлайкну фемфобов, то мне дадут, уууууух бляяя я уууумный какой*

Ответить

Евгений Долгий

Рулон
0

обезображены интеллектом

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Рулон
1

так взаимосвязано же -  чуханки и всратки сублимируют свою ненужность в бредовые идеи и ненависть к кунчикам.

Ответить

Андрей Гришин

8

Сегодня слушал подкаст про Наталью Гончарову (художницу, потомка по линии жены Пушкина- Гончаровой). Ее тоже пытались судить за порнографию (защита чувств верующих начала 20 века), оправдали. Вот уж правду говорят, что история циклична

Ответить

Дыня из багажника

1

Не вагина, а фрагмент женского тела

Ответить

красивый комбинатор

Дыня
15

Не женского, а людей, которые менструируют. Сексист.

Ответить

Либеральный паркур

Дыня
0

Интересно, как они индетифицировали что это вагина, а не пупок, например

Ответить

Дыня из багажника

Либеральный
0

Не знаю. Ни тебе, ни мне это не известно. 

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
11
Ответить

Без Имени

Дыня
3

Где пизда???

Ответить

Taktischer Corgi

Без
1

Да!

Ответить

Дыня из

Taktisc…
1

ПИЗДА 

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
0

ещё крупнее, и с курсором плез

Ответить

Дыня из

Taktisc…
6
Ответить

Рыбий Глаз

Дыня
1

Шакал пиздец...

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
0
Ответить

Shked

Без
0

Внизу

Ответить

Kir Kirsky

3

Нику однако помотал феминизм

Ответить

Рулон Обоев

3

"Даже дверь открыта"

Ответить

Андрей Гришин

Рулон
0

слишком тонкая отсылка, не все поймут, не многие вспомнят

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
1
Ответить

Aleksej Fedko

1

Как звали того парня который в Нидерланды свалил? Дайте номер ей. 

Ответить

Ваня Погост

Aleksej
4

Как звали того парня который в Нидерланды свалил?

Рене Декарт шоле?

Ответить

Александр Ярви

Ваня
0

Или Вильгельм II

Ответить

Yt

–2

Рисунки реально кал конечно. Садить не нужно, но штраф обязателен.

Ответить

Многие супер_стар

1

@Карина Мирзаева , когда мент тебя юзает, это считается за порнографию?

Ответить

Андрей Гришин

Баба
0

Жестишь что-то

Ответить

Многие супер_стар

Андрей
0

Обычная травля. Ничего личного.

Ответить

Amentessa

1
Ответить

Сергей Васильев

–2

Левые за законы против хейтспитча, они хотят садить за неправильное мнение и тд... не вижу смысла ее поддерживать.

Ответить

Рыбий Глаз

0

Жду членов...

Ответить

Taktischer Corgi

Рыбий
0

всю жизнь?

Ответить

Рыбий Глаз

Taktischer
0

Как придется, ты же объявился...

Ответить

Taktischer Corgi

Рыбий
0

ну жди

Ответить

Рыбий Глаз

Taktischer
0

Ок

Ответить

Поволжский Мститель .

0

https://www.youtube.com/watch?v=0OMZ7xYmw5Q

Ответить

Максим Шпилёв

0

Где рисунки то посмотреть?

Ответить

Волшебный Влад

Максим
0

В гугле

Ответить

Максим Шпилёв

Волшебный
0

абстракция какая-то

Ответить

Roman Golovin

Волшебный
0

Но если бы это было порнографией, тогда конечно стоило бы наказать

Ответить

Максим Минин

Максим
0

https://vk.com/vagina_monologues

Монологи Вагины | ВКонтакте
Давайте снимем табу с женской физиологии! -многие считают свое тело "грязным" -многие считают…
vk.com
Ответить

Ilia Gurtovoy

0

Пиздатые новости...

Ответить

Евгений Долгий

0

show vagene bb

Вахтерское удушье. Какая-то бабка наверняка настрочила.

Ответить

Sergey Smirnov

0

Vsegda proigrivayu s bilingvalnposty NihelPihel, тем не менее, епт.

Ответить

Andrian Bikkel

0

Феминистки би лайк: порно это эксплуатация женщин, запретите порно и пересажайте всех кто причастен
Также феминистки: ВЫ ВСЁ НЕ ТАК ПОНЯЛИ ЭТО ДРУГОЕ

тут вопрос не в том что кого то под статью пропихивают, а в том что статья в принципе - маразм для выполнения статистики

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