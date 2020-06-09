Девушке грозит до шести лет лишения свободы. Её также поддержали в соцсетях.

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Следственный комитет предъявил обвинение по статье о распространении порнографии ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на саму девушку.

Цветкова уточнила, что не может говорить о подробностях обвинения, так как дала подписку о недопустимости разглашения данных предварительного следствия (ст. 161 УПК). Ранее против неё возбудили уголовное дело по статье за распространение порнографии с использованием интернета. Девушке грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Сторонники активистки со ссылкой на её мать рассказали, что суд состоится примерно через месяц и призвали за это время публично показать, что её дело не забыто. Для этого они решили выйти на одиночные пикеты — с соблюдением предосторожностей из-за коронавируса. В качестве альтернативы участникам предложили вывесить плакаты в поддержку Цветковой в окнах и на балконах. В соцсетях также появились записи с тэгами #ЗаЮлю и #свободуЮлииЦветковой .

даша пишет @Tihiipiket



Свободу Юлии Цветковой.

Будем весь месяц поднимать шум, как умеем. По моим подсчётам #заЮлю пока вышло около 65-70 пикетчиц и пикетчиков в разных городах. Спасибо вам огромное.Свободу Юлии Цветковой.Будем весь месяц поднимать шум, как умеем. https://t.co/9v7PBTEA3Q

это не настя @pizdagnida #заюлю

ситуация с коронавирусом не даёт мне возможности куда-то поехать и физически встать в одиночный пикет, но я очень хочу выразить свое возмущение по поводу того, что активистке/художнице/режиссерке юлии цветковой грозит до 6 лет лишения свободы ситуация с коронавирусом не даёт мне возможности куда-то поехать и физически встать в одиночный пикет, но я очень хочу выразить свое возмущение по поводу того, что активистке/художнице/режиссерке юлии цветковой грозит до 6 лет лишения свободы https://t.co/nIjSU0WRPi

Führerin @Fhrerin1 #заЮлю потому что мое тело - не порнография. Потому что на всех площадках полно РЕАЛЬНОЙ порнографии в свободном доступе, которую никто не блокирует. Потому что Юлю просто решили заткнуть, как неудобного власти человека. Феминизм - не экстремизм.

В чём обвиняют Юлию Цветкову

В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией «Мерак», которую пришлось закрыть, так как активистку постоянно вызывали в Центр «Э» из-за анонимных жалоб.