Прямой эфир
Девушке грозит до шести лет лишения свободы. Её также поддержали в соцсетях.
Следственный комитет предъявил обвинение по статье о распространении порнографии ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на саму девушку.
Цветкова уточнила, что не может говорить о подробностях обвинения, так как дала подписку о недопустимости разглашения данных предварительного следствия (ст. 161 УПК). Ранее против неё возбудили уголовное дело по статье за распространение порнографии с использованием интернета. Девушке грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Сторонники активистки со ссылкой на её мать рассказали, что суд состоится примерно через месяц и призвали за это время публично показать, что её дело не забыто. Для этого они решили выйти на одиночные пикеты — с соблюдением предосторожностей из-за коронавируса. В качестве альтернативы участникам предложили вывесить плакаты в поддержку Цветковой в окнах и на балконах. В соцсетях также появились записи с тэгами #ЗаЮлю и #свободуЮлииЦветковой .
В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией «Мерак», которую пришлось закрыть, так как активистку постоянно вызывали в Центр «Э» из-за анонимных жалоб.
Монологи залупы, значит, показывают по федеральным каналам, а монологи вагины даже в Вк низзя.
Значит надо посадить авторов учебников по биологии за 7й класс и так далее.
Каждый раз когда вижу пресловутых "феминисток" на фотках, удивляюсь:
ну почему блять они такие стремные все и с еблами кирпичом?
о, вот и феминисты отметились уже в дизах)
P.S. смелее, додики, дизлайкайте) Сделаем перепись идиотов)
Не все феминистки стремные. И не все феминистки поддерживают шизу, которая сейчас правит повесткой
по наблюдениям - процентов 80-90.
короткостриженых, косящих под пацанов, но не сильно стремных лицом, тоже сюда отношу, потому что, девушка должна выглядеть девушкой, а не пацаном.
да, "они никому ничего не должны", как и я не должен считать их привлекательными)
*я такой умный бета самец, что если дизлайкну фемфобов, то мне дадут, уууууух бляяя я уууумный какой*
так взаимосвязано же - чуханки и всратки сублимируют свою ненужность в бредовые идеи и ненависть к кунчикам.
Сегодня слушал подкаст про Наталью Гончарову (художницу, потомка по линии жены Пушкина- Гончаровой). Ее тоже пытались судить за порнографию (защита чувств верующих начала 20 века), оправдали. Вот уж правду говорят, что история циклична
Не вагина, а фрагмент женского тела
Либеральный паркур
Интересно, как они индетифицировали что это вагина, а не пупок, например
Не знаю. Ни тебе, ни мне это не известно.
Да!
ещё крупнее, и с курсором плез
"Даже дверь открыта"
слишком тонкая отсылка, не все поймут, не многие вспомнят
Как звали того парня который в Нидерланды свалил? Дайте номер ей.
Как звали того парня который в Нидерланды свалил?
Рене Декарт шоле?
@Карина Мирзаева , когда мент тебя юзает, это считается за порнографию?
Жестишь что-то
Левые за законы против хейтспитча, они хотят садить за неправильное мнение и тд... не вижу смысла ее поддерживать.
Жду членов...
всю жизнь?
Как придется, ты же объявился...
Где рисунки то посмотреть?
Волшебный Влад
В гугле
Но если бы это было порнографией, тогда конечно стоило бы наказать
Феминистки би лайк: порно это эксплуатация женщин, запретите порно и пересажайте всех кто причастен
Также феминистки: ВЫ ВСЁ НЕ ТАК ПОНЯЛИ ЭТО ДРУГОЕ
тут вопрос не в том что кого то под статью пропихивают, а в том что статья в принципе - маразм для выполнения статистики