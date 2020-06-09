9 июня суд рассмотрит вопрос об избрании актёру меры пресечения.

В закладки

Полиция задержала актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Таганский районный суд Москвы 9 июня рассмотрит вопрос об избрании актёру меры пресечения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук. По её словам, ходатайство следствия ещё не поступило, какую меру пресечения будут требовать Ефремову, неизвестно.

Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент аварии актёр был пьян. В крови актёра обнаружили 2.1 промилле — это тяжёлая степень опьянения, соответствующая примерно 0,5-литровой бутылке водки.

Против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. Им был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Позже ТАСС сообщил, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Источник РИА «Новости» утверждает, что следы наркотиков остаточные — они указывают на то, что актёр употреблял ранее: «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось».