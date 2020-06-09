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Новости
Ольга Щербинина
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Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова после смертельного ДТП Материал редакции

9 июня суд рассмотрит вопрос об избрании актёру меры пресечения.

71 комментарий
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Полиция задержала актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Таганский районный суд Москвы 9 июня рассмотрит вопрос об избрании актёру меры пресечения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук. По её словам, ходатайство следствия ещё не поступило, какую меру пресечения будут требовать Ефремову, неизвестно.

Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент аварии актёр был пьян. В крови актёра обнаружили 2.1 промилле — это тяжёлая степень опьянения, соответствующая примерно 0,5-литровой бутылке водки.

Против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. Им был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Позже ТАСС сообщил, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Источник РИА «Новости» утверждает, что следы наркотиков остаточные — они указывают на то, что актёр употреблял ранее: «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось».

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#новости #ефремовдтп

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71 комментарий
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Дыня из багажника

30

Вечер в хату!

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Предварительный дебаркадер

Дыня
84

Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

Ответить

Предварительный дебаркадер

Предварительный
6

Как думаешь залайкают?

Ответить

Предельный будильник

Предварительный
6

Я уже лайк поставил

Ответить

Предварительный дебаркадер

Предельный
3

Спасибо!

Ответить

Предельный

Предвар…
3

Оранжевый цвет где?

Ответить

Предварительный

Предель…
3

Да

Ответить

Дыня из

Предвар…
4
Ответить

Предварительный

Дыня
3

А ведь лайкают!

Ответить

Дыня из

Предвар…
3

Ага_))0

Ответить

Дыня из

Дыня
10

Нам похуй че лайкать мы дегенераты 

Ответить

Предельный

Дыня
3

Ану

Ответить

Предельный

Предель…
3

Тест

Ответить

Старший

Предвар…
4

И я.

Ответить

Anton Gostev

Предварительный
1

А не должны?
Я немного не в курсе, Ефремов - это что, какой-то свой чувак в тусовочке?

Ответить

Предварительный дебаркадер

Anton
3
Ответить

Дыня из

Предвар…
2

ЛАЙК!

Ответить

Anton Gostev

Предвар…
1

А, лол, не видел тот тред

Ответить

Предварительный дебаркадер

Anton
2

Нет, я просто коммент скопировал )

Ответить

Евген

Предварительный
1

Эта фсе ради лайкоф

Ответить

Предварительный дебаркадер

Евген
0

Я такой лайкодрочер

Ответить

Владимир Василенко

Предварительный
0

Заебали

Ответить

M

Предварительный
0

Есть какие-то пруфы о том, что Ефремов «Талант»? Я сейчас без сарказма, где он что-то такое гениальное сыграл хоть раз?

Ответить

Андрей Гришин

M
0

Я знаю его по Квартету И, там он прекрасен. Может быть это единственное, в чем он достойно отыграл, тут хз

Ответить

Ilia Gurtovoy

M
0

Чапаев и Пустота.

Ответить

роман толстой

Дыня
0

Знаешь как заходить в хату?

Ответить

Сергей Васильев

–48

Посмотрите как либералы смакуют посадку своего же, чмокают губами выдумывая то как сильно хотят чтобы он сел...

Ответить

Дыня из багажника

Сергей
54

Авария на дороге с пьяным водятлой - это разве политическая ситуация?  

Ответить

Евгений Абрамовских

Дыня
3

Ну судя по ШУЕ ППШ творящемся сегодня в ФБ и определнных твиттерских кругах, да. 

Ответить

Ясный нос

Евгений
9

больше похоже на троллинг
ёбаный метамодерн с его постиронией
как тяжело стало жить хуй поймешь что

Ответить

Евгений Абрамовских

Ясный
3

Неа. Таких долбоебов жопой жуй. Уже даже вот такие охуительные новости пошли. 

Ответить

Евгений

Евгений
2
Ответить

Ясный нос

Евгений
0

да с этого я уже проржался днем
ждем, когда Ефремов станет национальным героем, которого подставила кровавая гэбня 

Ответить

Станислав Есин

Евгений
0

Биомусор

Ответить

Пальто в коне

Ясный
0
Ответить

Ясный нос

Евгений
4

Это спланированная акция руководства фирмы Jeep и США, чтобы подставить автопром Лады. Манекен в ладе. Серьезный удар по встречке. Гранд чароки имеет легкие царапины, водитель цел и невредим. Водитель лады мёртв. Опять происки сша. Пытаются всеми силами скрыть от русского народа тот пиздец, который у них там твориться, чтобы эту тему перестали обсуждать в сми. Ничего нового. 

Ответить

Адекватный самолет

Ясный
0

Лично для меня это сработало, теперь всегда буду думать, что jeep классный автомобиль, только жрёт много.

Ответить

Дыня из багажника

Евгений
0

Я думал, что когда ослеп, надо по тормозам давать 

Ответить

Акиф Гаджиев

Сергей
7

потому что быть порядочным человеком - это не пытаться отмазать любой проступок человека твоей политической ориентации, а руководствоваться сначала моралью, а потом уже партбилетом
наверное, провластным это немного трудно понять

Ответить

alexferman

Сергей
5

И правда, ведь приверженцы либерализма, который декларирует равенство всех перед законом, по логике должны отмазывать своего за очевидное преступление.

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
1

посадку своего же

Да не, братан. Твоего, но не моего.

Ответить

Тимур Гимадиев

Сергей
0

В отличие от вас, мы не разделяем неадекватов на свой/чужой. Если сделал хуйню - будь добр присесть.

Ответить

Сергей Васильев

Тимур
0

Ахахахааххахахахахааххахахахахаахаххааххаахххахах

Ответить

Предельный будильник

4

А где хорошие новости?

Ответить

Дыня из багажника

Предельный
2

Видишь хорошие новости? Нет? И я нет. А они есть

Ответить

Bad Bear

Дыня
0

Ты уверен?

Ответить

Насущные Проблемы

Предельный
0

На первом канале.

Ответить

M

Предельный
0

2020 на дворе. Других новостей у нас нет. 

Ответить

kotovsky

–6

Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

Ответить

Игорь Готовчиц

kotovsky
2

Неплохая попытка

Ответить

David Boterashvili

4

«Берегись автомобиля» фильм в котором блистал его отец 😈😈😈

Ответить

Святозавр

2

Сука и с пушем ещё!

Ответить

ouxen

Святозавр
2

push the tempo

Ответить

Кирилл Вселенский

–4

Введите хештег уже, как же он заебал

Ответить

Андрей Винтовой

Кирилл
7

А нахуя ты вообще новости читаешь, если тебя сюжет за сутки заебывает?

Ответить

Сергей Звезда

Кирилл
2

Хэштег уже полдня есть, можешь заблочить

Ответить

Дыня из багажника

1

.

Ответить

Предельный будильник

Дыня
1

Нет

Ответить

Дыня из багажника

Предельный
1

я не туда ответил. Да 

Ответить

Волшебный Влад

1

Уже пятый материал за сегодня с обсасыванием одной и той же инфы

Ответить

M

Волшебный
0

Сходи уже погуляй, чувак)

Ответить

Волшебный Влад

M
0

С А М О И З О Л Я Ц И Я

Ответить

Tellst

–4

Ну актёр он не особо знаменитый (наверно), так что мб и не отмажут даже. Но это не точно.

Ответить

Toxo

Tellst
1

Не особо знаменитый? Ты из какой пещеры вылезло, чучело?

Ответить

mardon kasimov

0

Теперь будет причмокивать дряблые немытые писюны

Ответить

Shlomo Goldenberg

mardon
2

Хуя у тебя познания про писюны 

Ответить

Дмитрий Сулейманов

–1

Ну попала либераха) 

Ответить

Дмитрий Попов

0

Ефремов новый кароновирус?

Ответить

Георгий Копылов

0

Садись дядя Миша, садись

Ответить

Владимир

0

Задержали его ясное дело на 48 часов по подозрению в совершении преступления. А принимать решение об аресте будет суд. С учетом состояния здоровья обвиняемого и характеристик с места жительства и работы. Это если следствие ему обвинение будет предъявлять.

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Новенький завод

0

Пожизненное лишение прав, штраф, компенсация родственникам погибшего, 6 месяцев тюрьмы.

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