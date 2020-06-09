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9 июня суд рассмотрит вопрос об избрании актёру меры пресечения.
Полиция задержала актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
Таганский районный суд Москвы 9 июня рассмотрит вопрос об избрании актёру меры пресечения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук. По её словам, ходатайство следствия ещё не поступило, какую меру пресечения будут требовать Ефремову, неизвестно.
Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент аварии актёр был пьян. В крови актёра обнаружили 2.1 промилле — это тяжёлая степень опьянения, соответствующая примерно 0,5-литровой бутылке водки.
Против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ефремова отпустили под подписку о невыезде.
Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. Им был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Позже ТАСС сообщил, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Источник РИА «Новости» утверждает, что следы наркотиков остаточные — они указывают на то, что актёр употреблял ранее: «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось».
Вечер в хату!
Предварительный дебаркадер
Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Предварительный дебаркадер
Как думаешь залайкают?
Предельный будильник
Я уже лайк поставил
Предварительный дебаркадер
Спасибо!
Предельный
Оранжевый цвет где?
А не должны?
Я немного не в курсе, Ефремов - это что, какой-то свой чувак в тусовочке?
Эта фсе ради лайкоф
Есть какие-то пруфы о том, что Ефремов «Талант»? Я сейчас без сарказма, где он что-то такое гениальное сыграл хоть раз?
Я знаю его по Квартету И, там он прекрасен. Может быть это единственное, в чем он достойно отыграл, тут хз
Посмотрите как либералы смакуют посадку своего же, чмокают губами выдумывая то как сильно хотят чтобы он сел...
Авария на дороге с пьяным водятлой - это разве политическая ситуация?
Ну судя по ШУЕ ППШ творящемся сегодня в ФБ и определнных твиттерских кругах, да.
больше похоже на троллинг
ёбаный метамодерн с его постиронией
как тяжело стало жить хуй поймешь что
Неа. Таких долбоебов жопой жуй. Уже даже вот такие охуительные новости пошли.
да с этого я уже проржался днем
ждем, когда Ефремов станет национальным героем, которого подставила кровавая гэбня
Это спланированная акция руководства фирмы Jeep и США, чтобы подставить автопром Лады. Манекен в ладе. Серьезный удар по встречке. Гранд чароки имеет легкие царапины, водитель цел и невредим. Водитель лады мёртв. Опять происки сша. Пытаются всеми силами скрыть от русского народа тот пиздец, который у них там твориться, чтобы эту тему перестали обсуждать в сми. Ничего нового.
Адекватный самолет
Лично для меня это сработало, теперь всегда буду думать, что jeep классный автомобиль, только жрёт много.
потому что быть порядочным человеком - это не пытаться отмазать любой проступок человека твоей политической ориентации, а руководствоваться сначала моралью, а потом уже партбилетом
наверное, провластным это немного трудно понять
И правда, ведь приверженцы либерализма, который декларирует равенство всех перед законом, по логике должны отмазывать своего за очевидное преступление.
В отличие от вас, мы не разделяем неадекватов на свой/чужой. Если сделал хуйню - будь добр присесть.
Видишь хорошие новости? Нет? И я нет. А они есть
Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Введите хештег уже, как же он заебал
А нахуя ты вообще новости читаешь, если тебя сюжет за сутки заебывает?
.
Предельный будильник
Нет
Ну актёр он не особо знаменитый (наверно), так что мб и не отмажут даже. Но это не точно.
Теперь будет причмокивать дряблые немытые писюны
Задержали его ясное дело на 48 часов по подозрению в совершении преступления. А принимать решение об аресте будет суд. С учетом состояния здоровья обвиняемого и характеристик с места жительства и работы. Это если следствие ему обвинение будет предъявлять.