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Новости
Ольга Щербинина
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«Медуза» нашла на сайте для голосования по Конституции ошибки и фейковые поправки. Ранее там забыли об «обнулении» Материал редакции

Ряд ошибок уже исправили, а некоторые убрали вместе с самими поправками.

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На сайте дистанционного электронного голосования 2020og.ru опубликовали поправки в Конституцию. «Медуза» обратила внимание, что текст некоторых из них отличался от настоящих — редакторы сайта переписали часть поправок, исказив их суть. К моменту публикации материала ряд ошибок исправили, а некоторые убрали вместе с самими поправками.

Очевидно, что редакторы сайта дистанционного голосования переписывали текст поправок вручную. Только этим можно объяснить опечатки, которых нет в оригинале. Непонятно, почему нельзя было просто скопировать оригинальный текст поправок к Основному закону.

из материала «Медузы»

Среди ошибок был неверный текст поправки к пункту 4 статьи 67, в которой говорится о детях как «приоритете государственной политики России». На сайт попал более ранний вариант про то, что дети — «важнейшее достояние» государства. Эту формулировку ранее признали неудачной и изменили.

В пункте 1 статьи 132 местному самоуправлению вернули право охранять общественный порядок. На самом деле, согласно поправкам, оно лишится права осуществлять охрану общественного порядка. Редакторы сайта вручную попытались совместить в одном абзаце прежнюю и новую версию текста, отмечает «Медуза».

Также на сайте ошиблись в пункте 5¹ статьи 125 (про Конституционный суд), пункте 1 статьи 97 (про гражданство иностранного государства у депутатов) и статье 71 (о полномочиях федерального центра). Кроме того, в текстах нашли несколько опечаток.

Вечером 7 июня СМИ обратили внимание, что на сайте 2020og.ru нет упоминаний о статье, которая «обнуляет» президентские сроки Владимира Путина и позволяет ему избраться на этот пост ещё дважды.

После внимания в прессе и соцсетях на сайт добавили материал об этом изменении. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил ситуацию техническими накладками. Он отметил, что ошибку уже исправили.

Голосование по поправкам к Конституции пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня.

#новости #конституция

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но есть и хорошие новости
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Металлургический Гоша

6

Схавают?

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Тепловой кран

4

Платили за символы просто

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Dmitry Sursin

Тепловой
1

Индусу знают русский язык?

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Максим Шпилёв

0

А вы голосуйте..

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Litnikov Danil

0

Как же это все топорно и плохо. Очень уж кое кто не хочет выглядеть хромой уткой

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Kyler

0

И так сойдёт

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Zasad Asdasd

0

Может уголовочку? Выглядит как покушение на государственность! 

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